Israels Kriegskabinett gibt grünes Licht für einen Offensivkrieg gegen die Hisbollah und schickt eine Elitebrigade nach Norden

Wie von vielen vermutet und befürchtet, war diese tödliche zweitägige verdeckte israelische Operation zur Sprengung von Pagern, Walkie-Talkies und kleinen elektronischen Geräten der Hisbollah nur die Vorbereitung für eine wahrscheinliche militärische Bodenoperation Israels im Südlibanon. Es scheint, der Krieg ist da. Wie aus den Nachrichten hervorgeht:

Am zweiten Tag der Explosionen in Beirut und im Libanon gab es bisher 20 Tote und 450 Verletzte, aber die Zahl der Opfer könnte noch viel höher sein.

Verteidigungsminister Gallant hat außerdem eine “neue Phase” der Operationen gegen die Hisbollah im Norden Israels angekündigt:

Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärt, dass die IDF Truppen in den Libanon verlegen

Israel verlagert seine militärische Stärke nach Norden, um sich auf die Hisbollah zu konzentrieren, sagte Verteidigungsminister Yoav Gallant am Mittwoch, nachdem Tausende von Pagern und Funkgeräten der libanesischen paramilitärischen Gruppe in einer offensichtlichen israelischen Operation zur Explosion gebracht worden waren.

In einer Rede vor Truppen auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramat David in der Nähe von Haifa sagte Gallant, dass “eine neue Phase” des fast ein Jahr andauernden Krieges Israels beginne, die sich auf die Hisbollah und nicht auf die Hamas konzentriere.

“Der Schwerpunkt verschiebt sich nach Norden. Wir lenken Kräfte, Ressourcen und Energie in den Norden”, sagte er laut einer von seinem Büro in den sozialen Medien veröffentlichten Erklärung.

Seit die israelischen Streitkräfte (IDF) vor fast einem Jahr mit der Bombardierung des Gazastreifens begonnen haben, führt die Hisbollah eine Militärkampagne geringer Intensität gegen Israel. Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah hat erklärt, sein Ziel sei es, die israelischen Streitkräfte in der Nähe der israelisch-libanesischen Grenze zu binden, um ihren Einsatz im Gazastreifen zu verhindern, aber israelische Beamte – darunter Gallant – haben mehrfach damit gedroht, als Reaktion darauf eine Großoffensive im Libanon zu starten.

Vor weniger als zwei Monaten kündigte der israelische Außenminister Israel Katz an, dass sich der jüdische Staat auf einen “totalen Krieg” mit der Hisbollah vorbereite, und fügte hinzu, dass er “nicht ins Detail gehen” wolle, um den “unverhältnismäßigen” Schlag, der einen solchen Krieg eröffnen würde, zu beschreiben.

Der Anschlag ereignete sich offenbar am Dienstag, als Tausende von Pagern, die von Hisbollah-Mitgliedern benutzt wurden, im ganzen Libanon spontan explodierten und mindestens ein Dutzend Menschen, darunter zwei Kinder, töteten und rund 3.000 weitere verletzten. Eine zweite Welle von Explosionen ereignete sich am Mittwoch, die diesmal auf tragbare Funkgeräte abzielte. Bei den Explosionen vom Mittwoch wurden mindestens 14 Menschen getötet und fast 500 verletzt.

Während sich israelische Beamte nicht zu den Explosionen geäußert haben, haben libanesische, israelische und amerikanische Quellen den israelischen Geheimdienst Mossad als Schuldigen ausgemacht. Nach amerikanischen und israelischen Quellen, die von Axios befragt wurden, hat der Mossad Tausende Kommunikationsgeräte zur Explosion gebracht, um die Explosionen als ersten Schlag in einem umfassenden Krieg mit der Hisbollah aus der Ferne auszulösen.

Der Mossad beschloss, die Sprengsätze frühzeitig zu zünden, für den Fall, dass die Sprengladungen entdeckt und der Plan vereitelt würde, so ein amerikanischer Beamter gegenüber Axios.

Während Gallant und andere israelische Beamte in den vergangenen Monaten mehrfach mit einer Verstärkung ihrer Kampagne gegen die Hisbollah gedroht haben, wurden den Äußerungen des Ministers am Mittwoch Taten folgen gelassen: Die 98. Division der IDF wurde im Laufe des Tages vom Gazastreifen in den Norden Israels verlegt.

In einer Erklärung vom Mittwoch erklärte die Hisbollah, sie mache “den israelischen Feind in vollem Umfang verantwortlich” für die Angriffe auf die Pager und versprach eine “harte Abrechnung” mit Israel als Antwort.

Sie können diese Geschichte in den sozialen Medien teilen: