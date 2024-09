Von Lee Fang und Jack Poulson

Die zweite Runde von Sprengsätzen wurde mit ICOM in Verbindung gebracht, einem japanischen Hersteller, der das Pentagon beliefert.

Einen Tag nach der Detonation von Pagern im Libanon, bei der Berichten zufolge zwölf Menschen, darunter mindestens zwei Kinder und vier Mitarbeiter des Gesundheitswesens, getötet wurden, wurde eine zweite Welle von Explosionen im ganzen Land gemeldet. Die heutigen Detonationen wurden Berichten zufolge durch die Manipulation von Funksprechgeräten des japanischen Unternehmens ICOM ausgelöst, dessen amerikanische Niederlassung auch ein wichtiger Lieferant des US-Militärs ist. Die Zahl der bestätigten Todesopfer hat bereits 26 erreicht, und es wurden etwa 3.000 Verletzte gemeldet.

Die Explosionen vom Mittwoch stehen in erster Linie im Zusammenhang mit dem ICOM IC-V82, einem elektronischen Empfänger, der sowohl militärisch als auch zivil genutzt wird.

ICOM hat seinen Sitz in Osaka, Japan, und ist weltweit vertreten. Aus Veröffentlichungen der US-Regierung geht hervor, dass die amerikanische Tochtergesellschaft des Unternehmens seit 2008 Verträge mit der US-Bundesregierung im Wert von mindestens 8,2 Millionen Dollar erhalten hat.

Dazu gehören ein „Eilauftrag“ mit der US General Services Administration, der vor zwölf Tagen aktualisiert wurde, ein Platz an der Seite von Motorola Solutions in einem potenziellen 495-Millionen-Dollar-Vertrag über den Verkauf von „Landmobile Radio Supplies“ an die US-Armee im Juni 2018 sowie Unterverträge sowohl mit dem Waffenriesen Lockheed Martin als auch mit dem umstrittenen Rüstungsunternehmen Atlantic Diving Supply (ADS).

Die Serie von Explosionen im Libanon hat Bedenken über die Zukunft des Krieges geweckt, zu der auch die Infiltration von Lieferketten und grenzenlose Angriffe durch elektronisch verbundene Geräte gehören.

Die Anschläge werden wahrscheinlich dazu führen, dass die Sicherheit der militärischen und zivilen Versorgungsketten, die seit langem eine potenzielle Schwachstelle darstellen, verstärkt unter die Lupe genommen wird.

Das Pentagon und ICOM wurden um eine Stellungnahme gebeten, waren aber nicht sofort erreichbar. Falls eine Stellungnahme abgegeben wird, wird dieser Beitrag aktualisiert.

Neben seinen Verkäufen an das US-Militär ist ICOM America auch ein bedeutender Vertragspartner der US-Küstenwache, unter anderem durch eine Untervergabe in Höhe von 2,2 Millionen US-Dollar durch General Dynamics im Jahr 2015. Erst im Oktober verkaufte ICOM seine Funkgeräte auch an die zivile Federal Aviation Administration.

Auch andere Regierungen weltweit kaufen ICOM-Geräte. Aus Unterlagen des Vereinigten Königreichs geht hervor, dass die britische Regierung im vergangenen Jahr Funkgeräte des Unternehmens gekauft hat.

Über die explodierenden Funkgeräte berichteten zuerst mehrere libanesische Medien, NBC News und Associated Press. Die AP berichtete, dass ihre Journalisten die explodierenden Walkie-Talkies heute bei einer Beerdigung von vier Menschen hörten, die gestern durch Pager getötet wurden. Andere Medien berichteten, dass die Geräte in den Händen von Personen detonierten, die noch nicht namentlich genannt wurden.

Die beiden Bombenanschläge ereigneten sich einen Tag, nachdem der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant Berichten zufolge die Forderungen an die USA verstärkt hatte, „militärische Maßnahmen“ gegen die Hisbollah, die mächtige libanesische Miliz mit Verbindungen zum Iran, zu unterstützen. Die Nachrichtenagentur Reuters zitierte heute einen hochrangigen libanesischen Sicherheitsbeamten, der behauptete, die Pager-Anschläge vom Dienstag seien vom israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad verübt worden, der nachweislich Sprengstoff in Mobiltelefone eingebaut hat.

In den sozialen Medien wurde außerdem behauptet, dass heute im gesamten Libanon Geldautomaten, Solaranlagen und andere elektronische Geräte explodiert seien, was die Befürchtung aufkommen ließ, dass andere elektronische Geräte heimlich in improvisierte Sprengsätze umgewandelt wurden, die vom israelischen Geheimdienst kontrolliert werden.