Kinder bekamen Kopfschmerzen, Magenschmerzen und Schlafprobleme, während sie in einem Ferienhaus in der Nähe mehrerer 5G-Antennen wohnten

Von Suzanne Burdick, Ph.D.

Drei Kinder und ihre Eltern erkrankten rasch an verschiedenen Gesundheitsproblemen – darunter Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Magenschmerzen und Hautausschläge -, als sie in einem Sommerhaus wohnten, das 125 Meter von einem Mobilfunkmast mit mehreren 5G-Antennen entfernt war, so eine neue, von Experten begutachtete Fallstudie.

Die Studie, die am 2. Dezember in den Annals of Clinical and Medical Case Reports veröffentlicht wurde, berichtet, dass die Symptome der Familienmitglieder rasch abklangen, nachdem sie drei Tage später in ihr normales Zuhause zurückgekehrt waren, wo sie einer viel geringeren 5G-Hochfrequenzstrahlung ausgesetzt waren.

Die Kinder – im Alter von 4, 6 und 8 Jahren – zeigten auch emotionale Symptome, wie erhöhte Reizbarkeit, während sie in dem Sommerhaus in der Nähe des 5G-Mastes wohnten.

Dies ist der sechste wissenschaftliche Bericht über die Auswirkungen der 5G-Hochfrequenzstrahlung auf die menschliche Gesundheit, verfasst von Dr. Lennart Hardell, einem führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Krebsrisiken durch Strahlung, und Mona Nilsson. Es ist auch der erste Bericht der Autoren darüber, wie sich 5G auf die Gesundheit von Kleinkindern auswirkt.

Hardell – ein Onkologe und Epidemiologe bei der Environment and Cancer Research Foundation, der mehr als 350 Arbeiten verfasst hat, von denen sich fast 60 mit HF-Strahlung befassen – sagte, dass die 5G-Strahlung besonders für Kinder ein Problem darstellt.

Er sagte dem Defender:

„In der Medizin ist allgemein bekannt, dass Kinder empfindlicher auf toxische Stoffe reagieren als Erwachsene. Außerdem haben sie eine höhere Lebenserwartung, so dass sich chronische Gesundheitsprobleme über einen längeren Zeitraum entwickeln können.“

Die tatsächlichen Auswirkungen von 5G auf die Gesundheit von Kindern sind noch nicht sehr gut untersucht worden, da die Technologie noch recht neu ist“, so Hardell.

Miriam Eckenfels-Garcia, Direktorin von Children’s Health Defense (CHD) Electromagnetic Radiation & Wireless Program, sagte, die 5G-Einführung sei „ein weiteres Beispiel dafür, dass finanzielle und industrielle Interessen den Schutz der Gesundheit unserer Kinder übertrumpfen“.

Sie sagte dem Defender:

„Wie in dieser Fallstudie sehen wir die negativen Auswirkungen dieser Technologie auf die Gesundheit, und anstatt das Vorsorgeprinzip anzuwenden, bis wir das volle Ausmaß der Gesundheits- und Umweltauswirkungen bestimmen können, erlauben unsere Regierungsbehörden – gefangen von der Industrie – die Installation von 5G überall. „CHD tut alles in seiner Macht Stehende, um diese gefährliche Entwicklung durch Rechtsstreitigkeiten, Aufklärung und Lobbyarbeit zu bekämpfen, und wir sind Wissenschaftlern wie Dr. Hardell und Mona Nilsson dankbar, dass sie Licht in diese Fälle bringen.“

Kinder hatten schwere körperliche und emotionale Symptome

Die Familie wohnte vom 29. Juli bis zum 1. August in dem Sommerhaus.

Die Eltern füllten einen Fragebogen über die Symptome aus, die sie und jedes ihrer Kinder während des Aufenthalts, vor dem Aufenthalt und nach der Rückkehr in ihr ständiges Zuhause hatten.

Außerdem bewerteten sie den Schweregrad jedes Symptoms auf einer Skala von 1 bis 10. Alle drei Kinder hatten Schlafprobleme und emotionale Symptome – bezeichnet als „Reizbarkeit“ und „gefühlsbetont“ -, die auf einer Stufe 10 eingestuft wurden. In der Studie wurde auch berichtet:

„Zwei der Kinder bekamen Durchfall, Bauchschmerzen und Kopfschmerzen, die auf der Schweregradskala zwischen 8 und 3 eingestuft wurden. Das Kind im Alter von 6 Jahren, das keine Bauchschmerzen und keinen Durchfall hatte, bekam Hautausschläge, die mit 8 auf der Schweregradskala bewertet wurden. „Die Symptome traten kurz nach der Ankunft im Haus auf und verschwanden, als sie nach Hause kamen, wo die Strahlungswerte deutlich niedriger waren.“

Nilsson, Geschäftsführerin der schwedischen Strahlenschutzstiftung, sagte, sie finde es „sehr besorgniserregend“, dass die Kinder Kopfschmerzen und Schlafprobleme hatten.

„Kinder in diesem Alter sollten weder unter Kopfschmerzen noch unter Schlafproblemen leiden“, sagte sie, doch solche Symptome seien „zu erwartende Auswirkungen einer zunehmenden Exposition gegenüber HF-Strahlung“.

fügte Nilsson hinzu:

„Es ist seit vielen Jahren bekannt, dass diese Art von pulsmodulierter Strahlung den Schlaf stört und Kopfschmerzen verursacht, dass sie sich auf die Funktion des Gehirns auswirkt, indem sie das Lernen, das Gedächtnis und die Konzentration beeinträchtigt, und dass sie auch Verhaltensänderungen hervorrufen kann.“

Die Fallstudie veranschaulicht, „was wahrscheinlich in einem viel breiteren Maßstab geschieht – was sehr alarmierend ist“, sagte sie.

Die Eltern berichteten über starke Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit.

In den beiden vorangegangenen Sommern hatte die Familie dasselbe Haus gemietet, „ohne irgendwelche gesundheitlichen Probleme zu haben“, so der Bericht.

Im Sommer 2022 installierte ein Telekommunikationsanbieter 5G-Antennen. Ende 2022 installierten zwei weitere Betreiber weitere 5G-Antennen auf dem Turm.

Hardell und Nilsson nahmen am 9. Oktober Messungen rund um das Sommerhaus vor, in dem die Familie wohnte. Die Werte lagen zwischen 9.000 und 43.400 Mikrowatt pro Quadratmeter (μW/m2).

Diese Zahlen sind jedoch wahrscheinlich niedriger als das, was die Familie erlebte, weil das Sommererholungsgebiet – mit neun weiteren Häusern, mehr als 70 Wohnungen und über 400 Campingplätzen – zum Zeitpunkt der Messungen größtenteils leer war.

Das war „unglücklich“, so Hardell und Nilsson, denn „während des tatsächlichen Aufenthalts, als das Gebiet voll belegt war, war der Mobilfunkverkehr vom Sendemast wahrscheinlich viel höher.

Die meisten sind sich der toxischen Auswirkungen von 5G nicht bewusst

Hardell sagte: „Die Menschen im Allgemeinen – und auch die Ärzteschaft – sind größtenteils ungebildet und verstehen die toxischen Auswirkungen von 5G nicht. Die Einführung von 5G ist eine sehr gefährliche Entwicklung sowohl für die menschliche Gesundheit als auch für die Umwelt.“

„Die Einführung von 5G wird auf der Grundlage wirtschaftlicher Interessen und ohne Rücksicht auf wissenschaftliche Beweise für schädliche Auswirkungen vorangetrieben. Proteste von Wissenschaftlern und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) bleiben ungehört“, sagte er.

Hardell ermutigte besorgte Eltern, die Belastung ihrer Kinder durch 5G-Strahlung zu minimieren. „Wie wir gezeigt haben, wird die Gesundheit schnell wiederhergestellt, wenn die Menschen [den Ort mit hoher 5G-Strahlung] verlassen und an einen Ort ohne 5G gehen.

„Tatsächlich“, fügte er hinzu, „zeigen unsere Ergebnisse, dass die 5G-Belastung ein klassischer ‚Provokationstest‘ für die Gesundheit ist“, denn sie zeigt deutlich die Symptome, die auftreten, wenn eine Person etwas ausgesetzt wird – wie etwa ein neues Medikament oder eine neue Strahlungsmenge.

Realistischerweise haben die meisten Eltern jedoch nicht die wirtschaftlichen Mittel, um an einen Ort ohne 5G umzuziehen, sagte er. „Außerdem breitet sich 5G immer weiter aus und wird in Zukunft den größten Teil des Landes abdecken.“

Hardell sagte, es sei nicht fair, dass Eltern, denen die Gesundheit ihrer Kinder wichtig ist, nur wegen 5G auf Urlaubsorte oder andere Orte verzichten müssten. „Schließlich ist die Gesellschaft für alle da und niemand sollte ausgeschlossen werden“, sagte Hardell.

Was ist die Lösung?

Hardell zufolge „muss 5G gestoppt werden, bis Studien über die menschliche Gesundheit und die Umwelt von Wissenschaftlern ohne Interessenkonflikte durchgeführt worden sind“.

Bis zum 12. Oktober hatten 434 Wissenschaftler und Ärzte den 5G-Appell unterzeichnet, der einen Stopp von 5G fordert, bis solche Studien durchgeführt werden.

Sie haben ihren Appell sieben Mal an die Europäische Union geschickt, „ohne jeden Effekt“, so Hardell aus Schweden.

Auch die Bürger selbst müssen aufstehen und einen Stopp fordern. „Die Menschen müssen protestieren und ihrer Stimme Gehör verschaffen“, sagte Hardell. „Die Menschen müssen sich informieren, Messungen der Strahlung vornehmen, neue gesundheitliche Probleme in Betracht ziehen und Druck auf die Politiker ausüben, damit sich etwas ändert.“

Auch die Medien hätten „eine große Verantwortung“, die Debatte über 5G zu eröffnen und die Öffentlichkeit über die Gefahren zu informieren, fügte er hinzu.