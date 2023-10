Kinder bombardieren und der Hamas die Schuld geben.

Caitlin Johnstone

Es gibt keine „Kollateralschäden“ im Gazastreifen. Kollateralschäden treten auf, wenn man versehentlich Zivilisten tötet. Du kannst keine militärischen Sprengstoffe an Orten abwerfen, von denen du weißt, dass sie dicht mit Kindern bevölkert sind, und dann ihre Todesfälle als unbeabsichtigt bezeichnen. Das ist so, als würde man den Tod und die Zerstörung, die Hiroshima und Nagasaki verursacht haben, als unbeabsichtigt bezeichnen.

Die „Menschen als Schutzschilde“ -Erzählung ist einfach nur Israel, das Zivilisten bombardiert und es auf jemand anderen schiebt. Das war schon immer so.

Die „Menschen als Schutzschilde“ -Argumentation ist so, als ob London auf einen IRA-Angriff reagiert hätte, indem es Tausende Bomben auf Belfast abwirft, Tausende von irischen Zivilisten und Hunderte Kinder tötet, und seine Bombenkampagne damit rechtfertigt, dass sie eine bedauerliche, aber notwendige Maßnahme sei, um die IRA-Belfast-Brigade auszuschalten, weil sie sich an denselben Orten wie Zivilisten aufhält.

Es ist so, als würden die politischen und medialen Eliten des Westens die Bombardierung von Belfast verteidigen und unterstützen, indem sie sagen: „All diese Tausenden Todesfällen sind die Schuld der IRA, weil sie sich in Belfast befinden, wo die Zivilisten sind. England hat schließlich das Recht, sich zu verteidigen.“

Es ist so, als wäre Belfast von Mauern umgeben, ohne Fluchtmöglichkeiten für die Zivilisten, und London würde Schulen, Kirchen und Krankenhäuser bombardieren und dieser rücksichtslosen Angriff auf zivile Gebäude als „den UK-IRA-Krieg“ darstellen, bei dem London ausschließlich „IRA-Ziele in Belfast“ bombardiert.

Es ist so, als würde Großbritannien eine Woche lang militärische Sprengstoffe an Orten abwerfen, von denen es wusste, dass sie mit irischen Kindern vollgepackt sind, und jeder, der dies kritisierte, würde der anti-britischen Haltung und Blutverleumdung beschuldigt.

Und um klarzustellen, dies ist nichts, was ich den Briten während der Unruhen tatsächlich zutrauen würde … wenn die Iren muslimisch wären und ihre Haut ein wenig dunkler wäre.

Die USA und ihre Verbündeten müssen sofort in Syrien einmarschieren, um die brutale Bombardierung von Zivilisten, die Belagerungstaktik und den kriminell wahllosen Einsatz von weißem Phosphor durch Assad zu stoppen. Rettet die Kinder Syriens!

Oh, Moment mal, es ist nur Israel, das Palästinenser tötet? Scheiße, vergiss es.

Schritt 1: Muslime missbrauchen und töten

Schritt 2: Warten, bis Muslime auf diesen Missbrauch mit Gewalt reagieren

Schritt 3: Diese Gewalt als Rechtfertigung für mehr Tötung und Missbrauch im Kampf gegen „radikalen islamischen Terrorismus“ anführen.

Funktioniert für das Scheinargument des US-Imperiums im „Krieg gegen den Terror“ und funktioniert für Israel.

Es ist ziemlich erstaunlich, wie die Welt voller erwachsener Menschen ist, die wirklich glauben, der Hamas-Angriff sei völlig aus dem Nichts gekommen und habe ausschließlich deshalb stattgefunden, weil einige Palästinenser böse sind und Juden töten wollen.

Der einzige Grund, warum die Menschen glauben, dass Muslime gewalttätig sind, ist, dass sie oft auf Öl geboren wurden. Das ist der einzige Grund für das Gemetzel des US-Imperiums im Nahen Osten und seine Unterstützung für die laufende Militäroperation, die als Israel bekannt ist, und das ist alles, worauf die Muslime dort reagieren. Es ist nicht in Ordnung, wenn erwachsene Menschen glauben, dass extremistische Gruppen in der islamischen Welt aus dem Nichts auftauchen und auch dann existieren würden, wenn sie nicht mit ansehen müssten, wie ihre Angehörigen durch westliche Interventionen zur Kontrolle von Ressourcen getötet und vertrieben werden.

Übersetzungshilfe für Israel-Apologeten:

„Du bist ein Antisemit“ = „Ich kann Israels Handlungen nicht mit Fakten und Logik verteidigen“.

„Du hasst Juden“ = „Ich kann Israels Handlungen nicht mit Fakten und Logik verteidigen“.

„Du willst, dass Juden sterben“ = „Ich kann Israels Handlungen nicht mit Fakten und Logik verteidigen“.

„Du liebst die Hamas“ = „Ich kann Israels Handlungen nicht mit Fakten und Logik verteidigen“.

„Du stellst dich auf die Seite der Terroristen“ = „Ich kann Israels Handlungen nicht mit Fakten und Logik verteidigen“.

Nicht, dass es wirklich wichtig wäre, aber für das Protokoll, ich habe eine große Liebe für Juden und die jüdische Kultur. Das war schon immer so, seit ich ein Kind war. Die meisten meiner Antikriegshelden sind Juden, und jüdische Künstler und Denker haben eine enorme Rolle bei der Formung meiner Weltsicht gespielt. Meine Kritik richtet sich ausschließlich gegen den Apartheidstaat, der in dieser Form ohne ständige Gewalt und Krieg nicht existieren kann und der vom westlichen Imperium fälschlicherweise als monolithische Quelle und Hort alles Jüdischen dargestellt wird.

Die Missstände dieses Staates mit dem Jüdischsein und dem Judentum in Verbindung zu bringen, ist zutiefst antisemitisch. Juden sind in der Frage Israels und des Zionismus alles andere als ein Monolith. Das meiste, was ich im Laufe der Jahre über Israel gelernt habe, habe ich von den brillanten jüdischen Menschen gelernt, die ich verfolge und die gegen Israel sind.