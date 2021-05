Kinderkrankenhäuser in Nordtexas berichten über eine Zunahme von Patienten mit Selbstmordgedanken und -verhalten. Am auffälligsten ist, dass dies sogar bei Grundschulkindern vorkommt.

Im Gegensatz zu anderen Jahren zeigen die jüngeren Kinder die Auswirkungen von Enge, mangelnder Sozialisierung und veränderten Routinen.

Während der Pandemie hat die Isolation einen großen Einfluss auf Kinder unter 18 Jahren gehabt. Kinder und Jugendliche leiden unter den Folgen mit Fällen von Depressionen und Selbstmordversuchen. Die Zahlen im Raum Dallas belegen dies.

In Texas ist Selbstmord die zweithäufigste Todesursache bei Menschen im Alter von 10 bis 34 Jahren, wie aus den Daten der CDC (Centers for Disease Control and Prevention) für 2019 hervorgeht.

Das Children’s Hospital, das größte Krankenhaus in Nordtexas, berichtete, dass sie im letzten Jahr – zwischen April 2020 und März 2021 – mehr als 2100 Kinder untersucht haben, die mit Selbstmordgedanken und -verhalten in die Notaufnahmen in Plano und Dallas kamen.

Im Durchschnitt sahen sie sechs Kinder und Jugendliche pro Tag, also alle vier Stunden einen Fall.

Die Zahl ist höher als im Jahr 2019, bestätigte der Kommunikationsbereich des Krankenhauses, obwohl er keine Statistik für dieses Jahr angab und auch keine Suizide für 2020 meldete.

Andere Kinderkliniken, wie Cook Children’s, haben ebenfalls einen Anstieg der Selbstmordversuche unter ihren Patienten gemeldet.

Allein im vergangenen März behandelte Cook Children’s 43 Patienten mit Selbstmordversuchen.

Dasselbe Krankenhaus verzeichnete im Jahr 2020 sieben Todesfälle durch Suizid, ein Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren: 2019 gab es zwei Todesfälle durch Suizid und 2018 wurde nur ein Todesfall gemeldet.

Die Centers for Disease Control and Prevention (Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) berichten, dass von April bis Oktober 2020 die Zahl der Patienten unter 18 Jahren, die wegen psychischer Probleme in die Notaufnahme eingeliefert wurden, in den Krankenhäusern der Vereinigten Staaten gestiegen ist.