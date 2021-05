„Zu viele Terroristen, Kriminelle wandern ein“: EU-Ex-Kommissar Michael Barnier will Migrations-Stopp für drei Jahre.

Mit dieser Meinung wird der französische Ex-Vizepräsident der EU-Kommission bei einigen Gruppierungen anecken: Michel Barnier (Les Républicans) warnt vor der aktuellen Durchlässigkeit der EU-Außengrenzen und fordert einen Total-Stopp bei der Zuwanderung nach Frankreich. Der “Migrations-Lockdown” soll drei bis fünf Jahre gelten.

“The problems of immigration are not moderate. I know, as the politician that I am, to see the problems how they are”, betonte Michel Barnier. Er sei lang genug Politiker, dass er ein Problem erkennt – und die Probleme beim Thema Migration seien nicht gering. Deshalb sei nun Zeit zu handeln, schlägt der frühere EU-Kommisssar und Chefunterhändler bei den Brexit-