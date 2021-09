Klaus Schwab bezeichnet Covid-19, Klimawandel und 4. industrielle Revolution als „zentrale Herausforderungen“.

Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums, sagte in einem Interview mit der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, dass Covid-19, Klimawandel, Integration und die „vierte industrielle Revolution“ die „wichtigsten Herausforderungen“ seien, denen sich die Menschen heute stellen müssten.

Bei der vierten industriellen Revolution gehe es darum, die neuen Technologien so zu nutzen, dass sie „der Menschheit dienen und nicht schaden“ und „auf globaler Ebene zusammenarbeiten“.

Ihr Geld befindet sich in den Händen der Regierung

Schwab ging auf einen Aspekt dieser Revolution ein: digitale Währungen. Die EZB arbeitet an einer digitalen Währung, die helfen könnte, wenn herkömmliche Zahlungsdienste „nicht mehr funktionieren“, zum Beispiel im Falle einer „Katastrophe“.

Ein digitaler Euro, über den die EZB in vier Jahren verfügen wird, könnte dazu beitragen, die Auswirkungen von Extremereignissen wie „Naturkatastrophen oder Pandemien“ abzumildern, so Lagarde.

News Hour widmete dieser digitalen Währung Ende Mai einen Beitrag. „Damit haben Sie keine Banknoten mehr und Ihr Geld liegt nicht auf einem Girokonto bei einer Bank: Ihr Geld ist in den Händen der Regierung.“

Zum Thema „Klimawandel“ sagte Schwab: „Wir sind nicht mehr in einer Situation, in der wir den Klimawandel bekämpfen können. Wir haben unserem Planeten möglicherweise bereits irreparablen Schaden zugefügt“.

Er sagte auch, dass die Zentralbanken „wirklich dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen“ und dass die EZB „den Weg vorgibt“.

NEW – WEF founder Klaus Schwab declares #COVID19, climate change, inclusion, and the "4th industrial revolution" as the "foremost challenges" humans are faced with today in an interview with Christine Lagarde, the president of the European Central Bank. pic.twitter.com/ujCDsd1dfM