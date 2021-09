Die USA haben einen Plan für die Zukunft Afghanistans und er beinhaltet nicht den Frieden

Secretary Antony Blinken @SecBlinken – 1:34 UTC – Aug 31, 2021Ich möchte heute deutlich machen, dass Amerikas Arbeit in Afghanistan weitergeht. Wir haben einen Plan für das, was als nächstes kommt, und wir setzen ihn in die Tat um.

Der Codename für den Plan, den Minister Blinken in die Tat umsetzt, wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben. Er wird wahrscheinlich „Eternal Revenge“ oder so ähnlich heißen.

Die Vereinigten Staaten sind keine guten Verlierer. Präsident Biden und Blinken sind es auch nicht. Sie werden sich für den öffentlichen Aufschrei rächen, den ihre chaotische Evakuierung von Truppen und Zivilisten aus Afghanistan verursacht hat. Die Taliban werden dafür verantwortlich gemacht werden, auch wenn sie auf Ersuchen der USA Gruppen von US-Bürgern zu den Toren des Kabuler Flughafens eskortiert haben.

Man kann erahnen, was ihr Plan beinhaltet, wenn man sich den Prozess ansieht, der zur gestrigen Resolution des UN-Sicherheitsrates über Afghanistan führte. Die vollständige Resolution ist noch nicht veröffentlicht worden, aber die UN-Berichterstattung darüber gibt den Kern wieder:

Sicherheitsrat fordert Taliban auf, sichere Ausreise aus Afghanistan zu ermöglichen

Dreizehn der 15 Botschafter stimmten für die Resolution, in der außerdem gefordert wird, dass Afghanistan nicht als Zufluchtsort für den Terrorismus genutzt werden darf. Die ständigen Mitglieder China und Russland enthielten sich der Stimme.

Da die Resolution nur eine „Aufforderung“ darstellt, ist sie offensichtlich minimal und nicht bindend. Sie ist nicht das, was die USA zu erreichen beabsichtigt hatten. Sie wollten eine viel stärkere Resolution mit möglichen Sanktionen (siehe unten „zur Rechenschaft ziehen“) für den Fall, dass die Taliban der Resolution nicht folgen.

Vor der Sitzung des UN-Sicherheitsrates hatten Frankreich und Großbritannien vorgeschlagen, eine „sichere Zone“ in Kabul einzurichten. Diese Forderung wurde stillschweigend fallen gelassen – wahrscheinlich wegen chinesischer und russischer Bedenken hinsichtlich der Souveränität Afghanistans.

Am 29. August hatte Blinken mit Chinas Außenminister Wang Yi über eine verbindliche Resolution gesprochen. Der Bericht des Außenministeriums über dieses Gespräch war minimal:

Außenminister Antony J. Blinken sprach heute mit dem Staatsrat und Außenminister der VR China, Wang Yi, darüber, wie wichtig es ist, dass die internationale Gemeinschaft die Taliban zur Rechenschaft zieht für die öffentlichen Zusagen, die sie in Bezug auf die sichere Durchreise und Reisefreiheit für Afghanen und ausländische Staatsangehörige gemacht haben.

Aus den von China vorgelegten Unterlagen geht hervor, dass noch viel mehr besprochen wurde:

Insbesondere die Vereinigten Staaten müssen mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um Afghanistan die dringend benötigte wirtschaftliche, existenzsichernde und humanitäre Hilfe zukommen zu lassen, die neue politische Struktur Afghanistans dabei zu unterstützen, ein normales Funktionieren der Regierungsinstitutionen aufrechtzuerhalten, die soziale Sicherheit und Stabilität zu wahren, die Abwertung der Währung und die Inflation einzudämmen und den Weg des friedlichen Wiederaufbaus frühzeitig einzuschlagen, so Wang.

Die USA haben die Reserven der afghanischen Zentralbank blockiert, alle geplanten Zahlungen an Afghanistan eingestellt und den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank angewiesen, ihre Afghanistan-Programme zu blockieren.

Dadurch werden alle Funktionen des afghanischen Staates lahmgelegt. Die Weltbank ist zum Beispiel derzeit für die Bezahlung afghanischer Lehrer und medizinischen Personals zuständig. Afghanistan erlebt eine Dürre und wird große Mengen an Lebensmitteln importieren müssen. Da seine Auslandsguthaben blockiert sind, hat es keine Möglichkeit, dies zu tun.

China ist sich darüber im Klaren, dass Afghanistan eine menschliche Katastrophe erleben wird, sollten die USA ihre Wirtschaftsblockade fortsetzen.

Es besteht auch die Gefahr des Terrorismus, die die USA nicht angegangen sind:

Wang forderte die Vereinigten Staaten auf, unter der Prämisse, die Souveränität und Unabhängigkeit Afghanistans zu respektieren, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um Afghanistan bei der Bekämpfung von Terrorismus und Gewalt zu helfen, anstatt mit zweierlei Maß zu messen oder den Terrorismus selektiv zu bekämpfen. Die USA kennen die Ursachen für die derzeitige chaotische Situation in Afghanistan sehr genau, so Wang, und fügte hinzu, dass alle vom UN-Sicherheitsrat zu ergreifenden Maßnahmen dazu beitragen sollten, die Spannungen abzubauen, anstatt sie zu verschärfen, und zu einem reibungslosen Übergang der Situation in Afghanistan beizutragen, anstatt zu einer Rückkehr zu Unruhen.

China ist besonders besorgt über die „East Turkestan Islamic Movement“ (ETIM) im Osten Afghanistans, die die Trump-Administration im vergangenen Jahr von ihrer Terroristenliste gestrichen hatte, obwohl die Organisation weiterhin China als Ziel hat. Die Regierung Biden hat keinen Versuch unternommen, die Einstufung der ETIM als Terroristen wieder aufleben zu lassen.

Russland hat ähnliche Bedenken, wie sein Ständiger Vertreter Vassily Nebenzia erklärte, nachdem er sich bei der Abstimmung über die Resolution enthalten hatte:

Wir mussten dies tun, weil die Verfasser des Entwurfs unsere prinzipiellen Bedenken ignoriert hatten: Erstens weigerten sich die Befürworter des Resolutionsentwurfs, ISIL und „Eastern Turkistan Islamic Movement“ – die Organisationen, die international als terroristisch anerkannt sind – im Absatz zur Terrorismusbekämpfung zu erwähnen, obwohl der Entwurf vor dem Hintergrund eines abscheulichen Terroranschlags vorgelegt wurde. Wir interpretieren dies als mangelnde Bereitschaft, das Offensichtliche anzuerkennen, und als Neigung, die Terroristen in „unsere“ und „ihre“ zu unterteilen. Versuche, die von diesen Gruppen ausgehenden Bedrohungen „herunterzuspielen“, sind inakzeptabel. Zweitens haben wir während der Verhandlungen betont, dass die Evakuierung von hochqualifiziertem afghanischem Personal inakzeptabel ist und sich negativ auf die sozioökonomische Lage Afghanistans auswirkt. Wenn es zu einer Abwanderung von Fachkräften kommt, wird das Land nicht in der Lage sein, die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Diese für das afghanische Volk lebenswichtigen Elemente wurden im Text der Entschließung nicht berücksichtigt.

Drittens haben die Verfasser unseren Vorschlag ignoriert, in dem Dokument auf die negativen Auswirkungen des Einfrierens afghanischer Finanzmittel auf die wirtschaftliche und humanitäre Lage des Landes hinzuweisen und die Tatsache zu erwähnen, dass die humanitäre Hilfe für Afghanistan unbedingt mit den in der Resolution 46/182 der UN-Generalversammlung festgelegten UN-Leitprinzipien in Einklang stehen muss.

Das erste Anliegen, das Nebenzia erwähnt, ist ein Knotenpunkt zu den chinesischen Bedenken. Das zweite basiert auf einer Sorge, die die Taliban geäußert hatten, als sie es ablehnten, die Evakuierung ausgebildeter afghanischer Bürger durch die USA zu verlängern. Der dritte Punkt ist der wichtigste.

Russland hatte vorgeschlagen, die Sperre für afghanische Vermögenswerte aufzuheben. Die Vereinigten Staaten haben dies abgelehnt. Damit ist klar, dass die USA beabsichtigen, diese Blockade aufrechtzuerhalten. Sie werden sie nutzen, um Forderungen zu stellen, die die Taliban nicht werden erfüllen können.

Gleichzeitig werden die USA ihre ISPK (ISIS-K) und die „Nordallianz“ in Afghanistan einsetzen, um den Krieg fortzusetzen und erfolgreiche Bemühungen, Afghanistan zu regieren, unmöglich zu machen.

Sie werden dann die Taliban für die unvermeidlichen Ergebnisse verantwortlich machen.