Klaus Schwab spricht darüber, wie er die Bildung „revolutionieren“ wird, Musk antwortet

Es ist ein Video aufgetaucht, in dem Klaus Schwab über die globale Bildungsinitiative des Weltwirtschaftsforums spricht. An diesem Projekt sind Cisco und „fast alle großen Namen“ beteiligt, sagte Schwab auf einer Tagung der Foreign Policy Association am 17. April 2008.

„Wir versuchen, das Bildungssystem in Jordanien, Ägypten und Burundi zu revolutionieren, indem wir mit den lokalen Behörden zusammenarbeiten“, fuhr er fort. „Wir arbeiten auch mit der UNESCO zusammen, nicht nur um die Schulen auszustatten, sondern auch um die Lehrer umzuschulen und einen neuen Lehrplan anzubieten.“

“our education initiative… we have Cisco… and practically all the big names… we will revolutionize education…we will retrain the teachers… we will put a new curriculum in place”



pic.twitter.com/PPSMIA1d5m