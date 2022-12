SEHR DRINGEND: Beeinträchtigen Covid-mRNA-Impfstoffe unsere Fähigkeit, das Coronavirus nach einer Auffrischungsimpfung zu bekämpfen?

Alex Berenson

Ein beunruhigendes neues Papier liefert Beweise dafür – und könnte helfen, die nicht enden wollenden Omikron-Fällen in den mRNA-Ländern zu erklären.

Eine neue, von Experten begutachtete Arbeit enthält beunruhigende Nachrichten für alle, die mehrere mRNA-Impfungen erhalten haben. Sie legt nahe, dass das Immunsystem paradoxerweise einen entscheidenden Teil seiner Covid-Reaktion nach der dritten Impfung abschwächt.

Die Immunverschiebung führt dazu, dass der Körper verhältnismäßig mehr von einer weniger wirksamen Art von Antikörpern gegen Covid herstellt und damit Antikörper verdrängt, die das Virus aggressiver angreifen. Diese Veränderung könnte das Risiko einer Covid-Infektion erhöhen und dazu führen, dass infizierte Personen länger und schwerer erkranken.

Möglicherweise erhöht sie auch das Risiko bestimmter Autoimmunerkrankungen, obwohl dieser Zusammenhang eher spekulativ ist.

Schlimmer noch: Die Forscher fanden Hinweise darauf, dass eine Infektion mit SARS-Cov-2 nach einer Auffrischungsimpfung die Veränderung eher verschlimmert, als umkehrt.

–

Die Autoren fanden keine ähnliche Immunveränderung bei Personen, die andere Covid-Impfstoffe erhielten, sondern nur die mRNAs.

Die Ergebnisse könnten dazu beitragen, Fallberichte über Autoimmunkrankheiten wie Lupus nach der mRNA-Impfung mit den nicht enden wollenden Covid-Wellen in Ländern mit hoher mRNA-Impfquote in Verbindung zu bringen. In Japan zum Beispiel – wo fast jeder Erwachsene geimpft und geboostet ist – wurde gestern ein neuer Sieben-Tage-Rekord an Covid-Todesfällen aufgestellt.

Das Papier „liefert eine sehr vernünftige immunologische Erklärung dafür, warum die mRNA-Impfstoff-Auffrischungsschemata versagen“, schrieb mir ein Arzt, der es gelesen hatte. „Eine großartige Arbeit, die viele Fragen aufwirft, die gestellt werden sollten. Vor allem, wenn man empirische populationsweite Daten hat, dass etwas nicht richtig funktioniert.“

Der Bericht wurde am vergangenen Donnerstag in Science Immunology unter dem wohltuenden Titel „Class switch towards non-inflammatory, spike-specific IgG4 antibodies after repeated SARS-CoV-2 mRNA vaccination“ veröffentlicht.

Einer der Autoren der Studie räumte auf Twitter ein, dass die Ergebnisse „sehr ungewöhnlich“ seien, aber die Studie spielt ihre mögliche Bedeutung weitgehend herunter.

Dennoch haben die Ergebnisse selbst bei Impfstoffbefürwortern Besorgnis ausgelöst. „Pfizer und Moderna sollten das besser klären“, twitterte Dr. Farid Jalali in Bezug auf einen Beitrag über die Studie. Dr. Jalali, ein Arzt aus Kalifornien, unterzeichnete kürzlich einen Brief an die Food and Drug Administration, in dem er einen „dringenden Impfstoffzugang“ forderte. (Er hat seinen Twitter-Account inzwischen privat gemacht.)

Eine Gruppe deutscher Wissenschaftler veröffentlichte die Forschungsergebnisse im Juli als Vorabdruck, aber sie fanden kaum Beachtung, bis Science Immunology sie am 22. Dezember offiziell veröffentlichte. Es ist nicht klar, ob das neue Interesse darauf zurückzuführen ist, dass die Arbeit die Peer Review bestanden hat, oder darauf, dass der anhaltende Anstieg von Covid die Forscher beunruhigt.

Wie viele andere Wissenschaftler haben auch die deutschen Forscher die Antikörper gegen das Spike-Protein gemessen, die Menschen nach einer Covid-Impfung produzieren. Sowohl mRNA- als auch DNA-Impfungen veranlassen die Körperzellen, Spike-Proteine zu produzieren, wie sie auf der Oberfläche des Coronavirus zu finden sind.

Diese Proteine veranlassen dann das Immunsystem, Antikörper zu bilden – Y-förmige Proteine, die sich an Teile der Spikes heften. Bei einer echten Infektion mit dem Coronavirus heften sich die durch den Impfstoff erzeugten Antikörper an die Oberflächen-Spikes des Coronavirus und verhindern, dass es sich an unseren Zellen festsetzt.

Die deutschen Forscher bestätigten Hunderte ähnlicher Studien und stellten fest, dass die Konzentration eines wichtigen Antikörpers namens Immunglobulin G (IgG) nach der zweiten und dritten mRNA-Dosis drastisch anstieg. Diese erhöhten Antikörper sind der Triumph der mRNA-Impfstoffe.

Dann unternahmen die deutschen Wissenschaftler einen Schritt, den andere Forscher nicht getan hatten.

Sie untersuchten den spezifischen Subtyp der IgG-Antikörper, den die Menschen im Laufe der Zeit gebildet hatten. IgG-Antikörper werden in vier Unterkategorien eingeteilt, die als IgG1 bis IgG4 bezeichnet werden. IgG1 ist die häufigste, während IgG4 die am wenigsten verbreitete ist und unter normalen Umständen weniger als 5 Prozent aller IgG-Antikörper ausmacht. In einem Bericht aus dem Jahr 2009 werden sie als „seltsame Antikörper“ bezeichnet.

Vor allem trägt IgG4 im Gegensatz zu den anderen drei Antikörpern seiner Klasse kaum dazu bei, dass andere Zellen des Immunsystems virale oder bakterielle Eindringlinge direkt angreifen. Im Vergleich zu den anderen IgGs fördert es nur selten die „Phagozytose“, den Prozess, bei dem andere Immunzellen das Virus oder die Bakterien „fressen“, an die sich der Antikörper geheftet hat. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2017 ergab, dass es „eine begrenzte Rolle im Immunprozess spielt“.

Da es eine schwächere Immunreaktion hervorruft, hat sich gezeigt, dass IgG4 bei Menschen, die chronisch Allergenen ausgesetzt sind, häufiger vorkommt. Imker sind dafür bekannt, dass sie mit der Zeit mehr IgG4-Antikörper gegen Bienengift entwickeln.

Als die deutschen Forscher untersuchten, wie sich die IgG-Antikörperklassen im Laufe der Zeit veränderten, sahen sie etwas, das sie nicht erwartet hatten. Kurz nach einer zweiten mRNA-Dosis hatten die Geimpften fast keine IgG4-Spike-Protein-Antikörper mehr. Nur 0,04 Prozent aller IgG-Antikörper waren zu diesem Zeitpunkt IgG4.

Doch dann begann der Anteil der IgG4-Antikörper zu steigen. Nach der dritten Impfung stieg er sprunghaft an und erreichte etwa sechs Monate nach der Impfung 19 Prozent. Mit anderen Worten, sie stiegen von 1 von 2.500 kurz nach der zweiten Impfung auf etwa 1 von 5 einige Monate nach der dritten Impfung.

Bei Personen, die sich nach der dritten Impfung infiziert hatten, stieg der Anteil der IgG4-Antikörper sogar noch weiter an und erreichte in einigen Fällen mehr als die Hälfte aller Anti-Spike-IgG-Antikörper, so die Forscher.

Die Forscher überprüften dann, ob der Anstieg der IgG4-Antikörper nach der dritten Dosis irgendeine nennenswerte Auswirkung auf die allgemeine Fähigkeit der Menschen hatte, das Virus zu zerstören. Sie stellten fest, dass dies der Fall war:

Seren, die nach der dritten Impfung entnommen und auf die Menge der Anti-Spike-Antikörper normiert wurden, ergaben signifikant niedrigere phagozytische Werte als Seren von denselben Spendern nach zwei Impfungen.

–

Für Menschen, die Bienengift oder anderen Allegenen ausgesetzt sind, kann der Anstieg von IgG4 ein Segen sein, denn er verhindert, dass ihr Immunsystem bei wiederholter Stimulation überreagiert. Aber das Coronavirus ist kein Allergen. Bis unser Körper es beseitigt hat, wird es versuchen, unsere Zellen anzugreifen und sich zu vermehren.

Wie die Autoren vorsichtig andeuten: Ein Anstieg der IgG4-Unterklassen könnte im Falle einer Infektion zu einer längeren viralen Persistenz führen.

(Das Papier:)

Der Anstieg der IgG4-Antikörper bedeutet jedoch nicht, dass die Menschen vor dem Coronavirus ungeschützt sind. Die Forscher fanden heraus, dass IgG4-Antikörper die Viruspartikel immer noch „neutralisieren“ können, d. h. sie daran hindern, in die Zellen einzudringen, auch wenn sie nicht mit der Zerstörung der Partikel beginnen.

Ferner werden alle IgG-Antikörper im Laufe der Zeit besser in der Lage, sich an das Coronavirus zu heften – sie haben eine erhöhte „Avidität“, wie Immunologen es nennen. Die Forscher stellten auch keine vollständige Verdrängung der anderen IgG durch IgG4 fest (obwohl bei einigen Personen eine solche Tendenz zu bestehen schien).

Weiterhin entwickeln infizierte Menschen in der Regel einen völlig anderen zweiten Satz von Antikörpern, die sogenannten Anti-Nukleokapsid-Antikörper. Diese verhindern zwar nicht, dass das Virus in die Zellen eindringt (da sie sich an einen Teil des Virus anlagern, der erst freiliegt, nachdem es seine RNA-Nutzlast in die Zellen eingebracht hat), aber sie können dazu beitragen, den Schweregrad der Infektion zu verringern, indem sie T-Zellen rekrutieren, einen weiteren Teil der Immunantwort.

Wir haben also andere Abwehrmechanismen.

Aber wenn die mRNAs wirklich eine breite „Immuntoleranz“ gegenüber einem Virus erzeugen, das seine Spikes weiter mutiert und alle unsere Antikörper gegen Spike-Proteine schwächt (wie es bei Omikron der Fall war), sind die langfristigen Folgen möglicherweise erschreckend.

Zumindest liefert diese Arbeit weitere Beweise dafür, dass mRNA-Booster-Kampagnen sofort eingeschränkt werden müssen. Und die Wissenschaftler müssen untersuchen, ob Menschen mit hohen IgG4-Antikörperspiegeln nach der Impfung kränker werden als Menschen mit niedrigeren Spiegeln. Sollte dies der Fall sein, müssen wir sofort nach Mitteln suchen, die die Umstellung auf IgG4 auf zellulärer Ebene rückgängig machen oder verlangsamen.

Die Ärzte müssen auch auf einen Anstieg der IgG4-bedingten Erkrankungen achten, die sich im Allgemeinen als Autoimmunerkrankungen äußern und in der Regel recht gut auf Steroide ansprechen. (Mehr zu diesem Thema in einem zukünftigen Stack.)

Aber seit zwei Jahren sind die Regierungen und die Medien kaum bereit, schwierige Fragen zu den mRNAs zu stellen.

Auch dieses Thema wird wahrscheinlich ignoriert – es sei denn, eine künftige Covid-Welle wird so schwerwiegend sein, dass es nicht anders geht.