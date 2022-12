Biomedizinische Terrororganisation WHO beschuldigt Impfgegner der „Anti-Wissenschafts-Aggression“ und bezeichnet sie als „tödliche Kraft

Die von Bill Gates finanzierte Weltgesundheitsorganisation (WHO) befindet sich auf dem rhetorischen Kriegspfad gegen „Impfgegner“, die sich den mRNA-Injektionen nicht unterwerfen wollen, und hat eine neue Social-Media-Kampagne gestartet, um ihre Gegner zu dämonisieren.

Via ThinkCivics:

“Anti-vaccine activism, which I actually call anti-science aggression, has now become a major killing force globally." – @PeterHotez , Professor and Dean @BCM_TropMed , on the devastating impact of #misinformation and disinformation. pic.twitter.com/ZluiMGJ2gX

Der Virologe Peter Hotez, auf den die WHO ihre Angriffe stützt, ist ein Fettsack, von dem kein vernünftiger Mensch einen medizinischen Rat annehmen würde. Gegenüber Joe Rogan gab er zu, dass er sich hauptsächlich von Fast Food ernährt, ohne auf die Ernährung zu achten.

Hier eine Herausforderung: Finden Sie ein einziges Interview oder eine Veröffentlichung von Peter Hotez, einer Autorität im Bereich Public Health™, in der die negativen Auswirkungen der unkontrollierten Fettleibigkeit und der Verschlechterung der amerikanischen Lebensmittelversorgung auf die öffentliche Gesundheit diskutiert werden.

Warum sollte er sich mit gesunden Lebensmitteln befassen? Wo ist da der Aspekt der sozialen Kontrolle/des Profits? Wo ist der Aspekt des beruflichen Fortkommens?

Hotez, dessen Labor von der Gates Foundation finanziert wird, hat sich seit Beginn der Pandemie für die Impfpässe/die Pflichtimpfung sowie Lockdowns stark gemacht, weil er weiß, wo sein Brot gebacken wird.

Not sure what's going on, although in some cases I can source the origins of his talking points. He's not speaking to COVID experts, even though any of us would talk to him in a heartbeat. Joe has enormous influence, the potential to be a great ally to fully vaccinate the nation https://t.co/ubIPR4fAxP