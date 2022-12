Impfstoff-Verkäufer des Jahres: WHO-Chef sagt, COVID-Booster „werden von Ländern benutzt, um Kinder zu töten“ – Fake-Faktenchecker flippen aus

Diese Woche ging ein Video viral, in dem der gescheiterte Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, über das Impfen von Kindern spricht.

In dem Video erzählt Tedros internationalen Gesundheitsexperten, dass Länder COVID-Auffrischungsimpfungen verwenden, um Kinder zu töten.

Aus einem seltsamen Grund haben die Fake-News der Mainstream-Medien nicht darüber berichtet. Die Medien haben diese schockierende Aussage völlig ignoriert.

Woran liegt das?

Incase you missed it,

“Countries are using the booster to kill children” – Dr Tedros. pic.twitter.com/qomB1sfYyY