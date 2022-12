US-Patriot-Raketen in der Ukraine: Eine verzweifelte und gefährliche Eskalation

Brian Berletic

Die USA scheinen im Begriff zu sein, ihr Luftabwehrraketensystem Patriot an die Ukraine zu verlegen. CNN berichtet in seinem Artikel „Exklusiv: US finalizing plans to send Patriot missile defense system to Ukraine“, behauptet, die USA würden das System oder die Systeme genehmigen und dann innerhalb weniger Tage nach der Entscheidung in die Ukraine liefern.

Paradoxerweise räumt CNN ein, dass die Ausbildung der zahlreichen Ukrainer, die für den Betrieb des Systems erforderlich sind, Monate dauern wird. Dies hat Analysten zu der Vermutung veranlasst, dass in Wirklichkeit NATO-Personal, das bereits mit dem System vertraut ist, es bedienen wird, indem es sich als „Ukrainer“ ausgibt.

Dies stellt eine erhebliche Eskalation dar. Es wird vermutet, dass westliche Streitkräfte in der gesamten Ukraine verdeckt gegen russische Streitkräfte in einer Vielzahl von Funktionen operieren, aber westliches Personal, das eine ständig wachsende Zahl hoch entwickelter Waffen bedient, könnte dazu führen, dass andere hoch entwickelte westliche Waffen, einschließlich westlicher Flugzeuge und Panzer, in den Konflikt eindringen, wobei westliche Bediener hinter den Kontrollen sitzen.

Die Entscheidung, Patriot-Raketen zu entsenden, folgt auf eine Reihe von russischen Raketen- und Drohnenangriffen in der Ukraine, die sich gegen militärische und doppelt genutzte Infrastrukturen, wie das Stromnetz richten. Die westlichen Medien räumen ein, dass die Anzahl der ukrainischen Luftabwehrsysteme aus der Sowjetära schwindet und nur noch wenige Abfangraketen zur Verfügung stehen.

Die Financial Times räumt in ihrem Artikel „Military briefing: escalating air war depletes Ukraine’s weapons stockpile,“ ein:

… Munition und Ersatzteile für die S300- und Buk-Systeme, die Hauptstützen der ukrainischen Luftabwehr, werden immer knapper. Ukrainische Beamte haben eine Behauptung des britischen Militärgeheimdienstes bestätigt, wonach Russland X-55-Atomraketen abfeuert, bei denen der nukleare Sprengkopf durch einen inerten ersetzt wurde, nur um die ukrainische Luftabwehr zu erschöpfen.

Der Artikel stellt fest, dass der Kauf zusätzlicher Munition und Ersatzteile für die Systeme nicht praktikabel ist. Er verweist auch auf die Bemühungen des Westens, der Ukraine eigene Luftabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen, die jedoch mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, da sie nur in begrenzter Stückzahl verfügbar sind und der Zugang zu Munition beschränkt ist.

Die Financial Times zitiert das deutsche mobile Flugabwehrgeschütz „Gepard“ als „sehr effektiv“. Für diese Behauptung wurden keine Beweise vorgelegt, und ironischerweise wurde kurz nach der Veröffentlichung des Artikels über Munitionsengpässe bei den Gepard-Systemen berichtet, ebenso wie über die mangelnde Bereitschaft der Schweiz, zusätzliche Munition an die Ukraine zu liefern.

Das deutsche Unternehmen Rheinmetall hat laut Anadolu Agency angekündigt, die Munitionsproduktion auszuweiten, um die Entscheidung der Schweiz zu kompensieren, aber die Produktion würde frühestens im Juni anlaufen, und die Ukraine würde frühestens im Juli mit der Lieferung von Munition beginnen, und auch nur dann, wenn die deutsche Regierung eine Bestellung für die 35-mm-Munition der Gepard abgibt.

IRIS-T und NASAMS, zwei westliche Luftabwehrraketensysteme mit kurzer bis mittlerer Reichweite, wurden der Ukraine zur Verfügung gestellt, wenn auch nur in geringen Stückzahlen, die im Laufe mehrerer Jahre schrittweise erhöht werden sollen. Dies ist ein viel zu langsames Tempo, um die schwindenden Luftabwehrsysteme der Ukraine aus der Sowjetära zu ersetzen.

In Anbetracht dieser Tatsache liegt die Entscheidung der USA, Patriot-Raketensysteme an die Ukraine zu liefern, möglicherweise nicht darin begründet, dass Washington glaubt, dass sie etwas bewirken können, sondern einfach darin, dass die USA und ihre Verbündeten nichts anderes haben, das besser geeignet oder zahlreicher wäre, um es an seiner Stelle zu schicken.

Doch selbst das Patriot-Luftabwehrsystem hat mit Problemen zu kämpfen, die von einem kritischen Munitionsmangel bis zu seiner Unfähigkeit reichen, Drohnen und Marschflugkörper abzuwehren, also genau die Systeme, gegen die es den ukrainischen Himmel schützen soll.

Patriot-Raketen: Zu wenige, zu schwache

Die Mängel der Patriot-Raketen sind alles andere als „russische Propaganda“, sondern wurden von den westlichen Medien bereits seit Jahren aufgezeigt. Al Jazeera gab Anfang 2022 in einem Artikel mit dem Titel „Saudi Arabia may run out of interceptor missiles in ‚months'“ zu, dass die saudischen Bestände an Patriot-Abfangraketen zur Neige gehen und die USA nicht in der Lage sind, genügend Ersatzraketen herzustellen.

Das Wall Street Journal berichtete im März 2022, dass schließlich zusätzliche Raketen angeschafft wurden, aber nicht, weil die USA in der Lage waren, mehr zu produzieren, sondern weil die USA die Nachbarn Saudi-Arabiens davon überzeugten, den saudischen Luftverteidigungskräften Raketen aus ihren eigenen Beständen zur Verfügung zu stellen.

Angesichts des zunehmenden Mangels an Raketen verpflichtete sich Lockheed Martin laut Defense News im Jahr 2018, die jährliche Raketenproduktion von 250 auf 500 zu verdoppeln. Bis 2021 würde Camden News berichten, dass Lockheed auf dem besten Weg sei, sein Ziel von 500 Raketen pro Jahr bis 2024 zu erreichen, nachdem es eine neue, 85.000 Quadratfuß große Erweiterung der bestehenden Produktionsanlagen gebaut habe.

Doch selbst bei 500 Raketen pro Jahr und wenn jede einzelne Rakete anschließend direkt an die Ukraine geliefert würde, wäre das nicht annähernd genug, um mit der Zahl der Marschflugkörper, Drohnen und anderen Langstrecken-Präzisionswaffen mitzuhalten, die Russland im Rahmen seiner laufenden militärischen Sonderoperation einsetzt.

Die New York Times zitiert in einem Artikel mit dem Titel „Russia Is Using Old Ukrainian Missiles Against Ukraine, General Says“ ukrainische Quellen, die behaupten, Russland baue wahrscheinlich mindestens 40 Marschflugkörper pro Monat. Im Laufe eines Jahres sind das 480 Marschflugkörper. Wenn man bedenkt, dass das Patriot-Raketensystem bei Weitem nicht zu 100 % wirksam ist, ist die Vorstellung, dass 500 Patriot-Raketen die Ukraine vor 480 russischen Marschflugkörpern schützen könnten, unrealistisch.

Die jährliche Raketenproduktion Russlands ist jedoch wahrscheinlich höher. Allein seit Oktober hat Russland nach Angaben der BBC über 1.000 Raketen und Drohnen auf Ziele in der Ukraine abgefeuert. Das ist doppelt so viel wie die Anzahl der Raketen, die Lockheed jährlich zu produzieren plant.

Diese Realität ist so offensichtlich, dass westliche Analysten öffentlich ihre Zweifel an der Wirkung der Patriot-Raketen geäußert haben. Breaking Defense zitiert in seinem Artikel „Patriot missile system not a panacea for Ukraine, experts warn,“ einen Raketenabwehrexperten des Center for Strategic and International Studies, Tom Karako, der die Lieferung von Patriot-Raketen an die Ukraine als „eine politische Geste der Unterstützung“ bezeichnet.

Der Artikel würde auch feststellen, unter Berufung auf Karako, dass:

Wir müssen mit diesen knappen, wertvollen Ressourcen vorsichtig umgehen“, sagte Karako. „Wir schicken zwar nur eine Batterie, aber wenn sie einmal dort ist, kommt sie wahrscheinlich nicht mehr zurück. Und wenn sie anfangen, Munition zu verbrauchen, werden sie nach mehr fragen, richtig? Und wir haben nicht tonnenweise PAC-2s und PAC-3s [Raketen] herumliegen, die wir uns leisten können.

Karako wies auch darauf hin, dass die Patriots zur „Abschreckung eines Taiwan-Konflikts“ benötigt werden, und betonte, dass der stetige Abbau der westlichen Waffenbestände im Stellvertreterkrieg mit Russland nicht in einem geopolitischen Vakuum stattfindet und sich auf die Fähigkeit des Westens auswirkt, andere Nationen in anderen Regionen des Planeten zu bedrohen – insbesondere in Ostasien.

In demselben Artikel wurde auch darauf hingewiesen, wie teuer Patriot-Raketen im Vergleich zu den relativ billigen Drohnen sind, die sie abzufangen versuchen würden. Aber das gilt selbst dann, wenn das Patriot-Raketensystem sie abfangen kann.

In einem Artikel von NBC News aus dem Jahr 2019 mit dem Titel „Why U.S. Patriot missiles failed to stop drones and cruise missiles attacking Saudi oil sites“ (Warum US-Patriot-Raketen die Drohnen und Marschflugkörper, die saudische Ölförderanlagen angreifen, nicht stoppen konnten) wird darauf hingewiesen, dass die von den USA bereitgestellten Patriot-Raketensysteme bei der Abwehr von Marschflugkörpern und „dreieckigen“ Drohnen versagt haben, die vom Jemen gegen saudische Ölförderanlagen eingesetzt wurden.

Trotz der Patriot-Raketenbatterien, die die Anlagen bewachen, griffen die saudischen Streitkräfte bei dem gescheiterten Versuch, die Drohnen abzuschießen, zu Handfeuerwaffen. Durch einen Angriff wurde vorübergehend die Hälfte der täglichen Ölproduktion Saudi-Arabiens unterbrochen.

Der Artikel behauptet:

Drohnen und Raketen können zwar vom Radar erfasst werden, haben aber in der Regel nur eine geringe Radarsignatur und können nahe am Boden fliegen, was die Erfassungsreichweite und damit die Möglichkeit, sie aus großer Entfernung zu beschießen, deutlich verringert. Außerdem sind sie leicht zu manövrieren, sodass sie die Abdeckungslücken zwischen Radaren und Patriot-Batterien treffen können. Zudem sind Drohnen und Marschflugkörper oft billiger als eine 2 oder 3 Millionen Dollar teure Patriot-Rakete, was bedeutet, dass der Vorrat an Patriots viel schneller erschöpft sein kann als die Schar der Drohnen, die Angriffe starten.

NBC News beschreibt genau die Bedrohungen, denen die in die Ukraine verlegten Patriot-Raketensysteme ausgesetzt sein werden, allerdings in einem viel größeren und ausgefeilteren Maßstab.

Der Artikel beschreibt umfangreiche Maßnahmen, die die USA ergreifen, um Bedrohungen abzuwehren, gegen die Patriot nicht gut geeignet ist – Maßnahmen, die erst ab 2021 zum Einsatz kommen – aber keine Maßnahmen, die die USA bereit oder sogar in der Lage sind, in großer Zahl in die Ukraine zu schicken.

Die USA und ihre NATO-Verbündeten haben bodengestützte Luftverteidigungssysteme lange Zeit vernachlässigt, um durch den Einsatz von Kampfflugzeugen die Luftüberlegenheit über jedes potenzielle Schlachtfeld zu erlangen und zu erhalten. Die jahrzehntelange Führung „kleiner Kriege“ gegen Gegner, die nicht einmal über eine Luftwaffe verfügen, hat das Problem nur verschärft.

Genauso wie es Jahre und viel Geld kosten wird, den derzeitigen Waffen- und Munitionsmangel zu beheben, mit dem der Westen bei der weiteren Aufrüstung der Ukraine konfrontiert ist, wird die Schaffung von Luftabwehrsystemen in der von der Ukraine geforderten Quantität und Qualität mehr Zeit in Anspruch nehmen, als die Ukraine hat, und mehr Ressourcen, als der Westen ausgeben möchte.

Es ist zwar allgemein bekannt, dass Kriege durch überlegene Logistik, Militärtechnologie und Strategie gewonnen werden, aber man kann sich kaum daran erinnern, wann ein Krieg durch eine „politische Geste der Unterstützung“ gewonnen wurde.

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.