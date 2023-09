Klaus Schwab verlangt eine Verschmelzung der Regierungen mit der ungewählten Unternehmenselite

Der Präsident des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, hat die Regierungen der Welt dazu aufgerufen, sich mit der nicht gewählten Wirtschaftselite zusammenzuschließen, um seine Agenda zur Beendigung der „Ära des Kapitalismus“ umzusetzen.

Schwab sprach diese Woche auf dem Gipfeltreffen der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Dabei handelt es sich um ein Treffen der südostasiatischen Regierungen und ihrer „Partner“-Nationen.

Der WEF-Gründer argumentiert, dass die Regierungen die Verbündeten seiner globalistischen Organisation umarmen und es den Machteliten der Konzerne erlauben müssen, die öffentliche Politik zu gestalten.

Während seiner Rede nutzte Schwab die Gelegenheit, seine Pläne für die Verschmelzung von staatlicher und unternehmerischer Macht zu diktieren.

Viele fragten sich allerdings, warum der Chef einer Nichtregierungsorganisation, die private Unternehmensinteressen vertritt, überhaupt an der Veranstaltung teilnahm.

ASEAN hat zehn Mitgliedsstaaten und ist zu einem „Dialogpartner“ mit vielen anderen Ländern geworden.

Sie unterhält „umfassende Partnerschaften“ mit Australien, Indien und China.

ASEAN hat Partnerschaften mit Organisationen wie den Vereinten Nationen (UN) und UN-Sonderorganisationen aufgebaut.

Der ASEAN-Gipfel, der alle zwei Jahre stattfindet, ist das höchste politische Gremium der ASEAN.

Er setzt sich aus den Staats- und Regierungschefs der ASEAN-Mitgliedstaaten zusammen.

Schwab vertritt jedoch kein Land, geschweige denn eine südostasiatische Nation.

Dennoch trat er auf dem letzten Gipfel in Indonesien auf und hielt eine Rede, in der er den Führern der souveränen Nationen seine Agenda diktierte.

Der 43. ASEAN-Gipfel fand vom 5. bis 7. September in Jakarta statt.

Auf seiner Website wird der Gipfel als „bilaterales Treffen der Staats- und Regierungschefs der teilnehmenden Länder“ beschrieben.

Schwab, der die Großkonzerne vertritt, war offenbar die einzige Ausnahme von dieser Regel.

Der australische Politiker Craig Kelly twitterte gestern:

„Warum ist Klaus auf dem aktuellen ASEAN-Gipfel in Indonesien? Und warum plädiert Klaus auch für eine Verschmelzung staatlicher und unternehmerischer Macht?

pic.twitter.com/I5IdOvrSxM



And why is Klaus also advocating for a merger of state and corporate power ? pic.twitter.com/I5IdOvrSxM