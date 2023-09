Putin trifft Kim Jon Un und verbirgt die totale Kontrolle über Nordkorea

Die nordkoreanischen und russischen Staatschefs Kim Jong-un und Wladimir Putin trafen am Mittwoch zu einem Gipfeltreffen an einem Ort im Fernen Osten Russlands ein, berichteten russische Staatsmedien.

Es soll den Eindruck erwecken, beide Länder seien getrennt voneinander und würden nun angesichts der Schwierigkeiten im Ukraine-Krieg zueinander finden und versuchen, voneinander zu profitieren. Nordkorea hat Munition und Soldaten, Russland hat hochentwickelte Waffentechnologie. In Wirklichkeit war Nordkorea von Anfang an das Projekt von Stalin. Beria hatte damals Kim il-Sung ausgesucht als Marionetten-Herrscher und das gesamte Regime war durchdrungen von den russischen Geheimdiensten und der russischen Rüstungsproduktion. Die Exzentrik von Sungs Sohn und dem aktuellen Nachfahren Kim Jong Un sollte die Illusion der Eigensinnigkeit und Unberechenbarkeit nähren. Nordkorea wird so zu Russlands Joker und kann in der nahen Zukunft als Atommacht Militäraktionen starten, ohne dass der Kreml dafür offiziell die Verantwortung übernehmen muss.