Klima ist das neue Covid

Die „öffentliche Gesundheitspolitik“, die angeblich zur Bekämpfung von Covid19 eingesetzt wird, wird als „Rettung des Planeten“ umgetauft.

Donnerstag war Earth Day. Der traditionelle Tag war vorübergehend Trend über alle Social-Media-Sites. Dieses Jahr war es nicht anders, mit Ausnahme des stärkeren als üblichen Hauchs der Agenda.

Die Erzählung von der „tödlichen viralen Pandemie“ verliert langsam an Schwung. Ob dies auf eine „postvirale Ermüdung“ der Öffentlichkeit zurückzuführen ist oder auf eine absichtliche Verschiebung der Gesprächsthemen in den Medien, ist unklar. Aber es gibt sicherlich weniger Energie in der Geschichte als zu dieser Zeit im letzten Jahr.

Abgesehen davon ist es auch völlig klar, dass Regierungen auf der ganzen Welt nicht in der Stimmung sind, ihre neu erworbenen „Notstandsbefugnisse“ aufzugeben, und dass angebliche „Anti-Virus-Maßnahmen“ nicht so bald verschwinden werden.

Besonders Abriegelungen, die frisch als „gut für den Planeten“ vermarktet werden.

Das Narrativ, dass die Abriegelung der Öffentlichkeit „der Erde hilft, sich zu heilen“, stammt tatsächlich aus dem letzten März, als in den Weltnachrichten berichtet wurde, dass nur ein paar Wochen der Abriegelung das Wasser in den Kanälen von Venedig so sehr gesäubert hatten, dass Delfine durch die Stadt schwammen.

Diese Geschichte erwies sich später als völlig unwahr, aber das hielt Dutzende von Medien nicht davon ab, die Geschichte aufzugreifen und weiterzuerzählen.

In den vergangenen Jahren wurde Covid immer wieder als umweltfreundlicher Silberstreif am Horizont verkauft. Einschließlich der potenziellen „Rettung des Planeten“.

Erst letzten Monat veröffentlichte der Guardian eine Geschichte mit der Schlagzeile:

Globale Abriegelung alle zwei Jahre nötig, um Pariser CO2-Ziele zu erreichen – Studie“

Dass es hier nur um Marketing und Meinungskontrolle geht, zeigt die Tatsache, dass die Schlagzeile innerhalb weniger Stunden geändert wurde, um die Erwähnung von Abriegelungen zu entfernen:

Äquivalent von Covid-Emissionssenkung alle zwei Jahre nötig – Studie

Ungefähr zur gleichen Zeit gab es einen weiteren Artikel, der davor warnte, dass die Emissionen auf ein „prä-pandemisches Niveau“ ansteigen werden, sobald die Abriegelungen beendet sind. In einem anderen hieß es, die Abriegelung habe uns gelehrt, „die Natur zu lieben“. Und ein anderer behauptete, dass die „Anzahl der Sterne“ in Großbritannien dank der Abriegelung gestiegen sei.

All dies kam am Tag der Erde, der unter dem Motto „Restore Our EarthTM“ steht (ja, es ist wirklich ein eingetragenes Warenzeichen), in einen weiteren Gang.

Gestern Morgen wachte ich mit einer Nachrichtenmeldung auf meinem Telefon auf, die behauptete, dass wir an diesem Tag der Erde „feiern sollten, wie sehr sich der Planet während des Lockdowns geheilt hat“.

Später sah ich eine Werbung für einen neuen Dokumentarfilm mit dem Titel „The Year the Earth Changed“ (Das Jahr, in dem sich die Erde veränderte), in dem aufgezeigt wird, wie sich die Natur während des Lockdowns erholt hat und wie sehr die „Erde geheilt“ ist.

Um eine Rezension zu zitieren [Hervorhebung hinzugefügt]:

…Lockdown bietet Wissenschaftlern eine einmalige Gelegenheit, das Ausmaß des menschlichen Einflusses auf das Verhalten von Tieren zu beobachten, indem wir einfach aus dem Bild genommen werden.

Wir können das, was wir lernen, nutzen, um unsere Gewohnheiten neu zu bewerten und zu modifizieren, argumentieren sie, anstatt gedankenlos zu dem zurückzukehren, wie die Dinge einst in einer Welt vor der Pandemie waren.

Es sagt, bevor es zum Schluss kommt:

Es bietet eine positive Sichtweise – weniger „wir sind das Virus“; mehr, das Leiden der letzten Monate war nicht alles umsonst – sowie einen Ausweg aus der Umweltkatastrophe, die uns zweifellos noch bevorsteht.

Ein Artikel in Forbes fordert die Menschen auf, „die Lektionen der Pandemie zu umarmen“:

Der Planet hat während der Pandemie eine riesige Pause eingelegt und hatte die Chance, sich zu reparieren und zu erholen. Der Planet ist nicht das Problem, wir sind es. Wie können wir also jetzt einige der guten Bemühungen fortsetzen, die wir unter plötzlicher sozialer Distanzierung und der Bedrohung durch Covid-19 angenommen haben?

Der Evening Standard behauptet, die Pandemie habe in der Stadt London einen „70%igen Rückgang der Fahrzeugemissionen“ bewirkt.

In einer Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums des Staates Washington heißt es, „Telearbeit könnte die Welt retten“.

Sky News berichtet, dass der Kohlenstoff-Fußabdruck Großbritanniens um 17% gesunken ist, da die „Pandemie die Menschen zu einem umweltfreundlichen Lebensstil zwingt“.

Es geht weiter und weiter und weiter.

Im Wesentlichen werden die „Abriegelungen“ – die, wie wir Sie erinnern, nachweislich keinen Einfluss auf die Übertragung des „Virus“ haben – jetzt nicht nur als „gut für die öffentliche Gesundheit“, sondern auch als gut für den Planeten umetikettiert.

Bevor wir auf das Warum eingehen, sollten wir uns mit der Behauptung selbst beschäftigen: Ist die Abriegelung gut für die Umwelt gewesen?

Die Antwort darauf lautet entweder „wahrscheinlich nein“ oder „sicher nicht“, je nachdem, welche Prioritäten man setzt.

Zunächst einmal sind da die Einwegmasken aus Plastikfasern – die, wir erinnern Sie daran, absolut nichts zur Verhinderung der Ausbreitung von Viren beitragen -, die jetzt zu Hunderttausenden an den Stränden angespült werden, sich in der Tierwelt verfangen und die Abwasserkanäle auf der ganzen Welt verstopfen.

„Was ist mit Emissionen?“ höre ich Sie sagen, „werden die nicht reduziert?“. Nun, vielleicht. Aber wenn sie reduziert werden, dann nicht um viel.

Die „Abriegelungen“ wurden in der Presse als ein totaler Stopp aller menschlichen Aktivitäten verkauft, aber in Wirklichkeit sind es hauptsächlich kleine Unternehmen, die geschlossen werden, und eine Menge wichtig klingender, aber weitgehend unproduktiver Leute, die Zoom-Meetings abhalten.

Die Militärs der Welt reisen immer noch, die Seestreitkräfte sind immer noch auf See. Der öffentliche Nahverkehr läuft noch, auch wenn er mancherorts eingeschränkt ist. Rettungsfahrzeuge tuckern weiter. Müll und Recycling werden noch abgeholt. Containerschiffe, Frachtflugzeuge, Langstrecken-LKWs und Güterzüge transportieren nach wie vor Waren in alle Teile der Welt.

Die großen Einzelhändler – WalMart, Tesco, CostCo, Amazon etc. – sie alle sind noch in Betrieb, und ihre Versorgungslinien fließen in die ganze Welt.

Die Idee, dass alle menschlichen Aktivitäten einfach aufgehört haben, ist eine bequeme Lüge, die den Leuten verkauft wird, die immer noch Zeitungen kaufen und glauben, dass absolut jeder (oder zumindest jeder, der von Bedeutung ist) einen Job hat, der a) das Pendeln in eine Stadt beinhaltet und b) genauso gut zu Hause erledigt werden kann.

Das ist natürlich nicht wahr, und der größte Teil der wirklichen, lebenswichtigen Arbeit, die die Gesellschaft in Bewegung hält, findet immer noch statt.

Bergwerke, Mühlen und Fabriken gibt es immer noch. Kraftwerke, Staudämme und Kläranlagen ticken noch. Selbst die Dienstleistungswirtschaft läuft noch, nur mit anderen Menschen, die sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Deliveroo, Uber und JustEat fahren Autos, und jeder Rückgang der Menschen, die in Restaurants gehen, wird durch vermehrte Take-away-Lieferungen ausgeglichen.

Fabriken in China stellen immer noch all die Dinge her, die um die Welt verschifft und dann an unsere Haustüren geliefert werden, anstatt dass sie um die Welt verschifft werden und wir sie abholen müssen. Ist das wirklich eine große Veränderung bei den Emissionen?

Ob Sie zu Waitrose fahren oder ob Waitrose zu Ihnen fährt, es wird die gleiche Menge an Kraftstoff verbraucht. Händedesinfektionsmittel, einen Heimtrainer oder ein paar Ersatzbatterien online zu bestellen, ist in keiner Weise umweltfreundlicher als in die Stadt zu gehen, um sie persönlich zu kaufen.

Und dabei ist noch nicht einmal der erhöhte Strom-/Gasverbrauch berücksichtigt, der dadurch entsteht, dass (einige) Menschen mehr zu Hause bleiben. Oder die Tatsache, dass viele Länder überhaupt nicht abgeschlossen haben.

Selbst die Studie, die im Guardian zitiert wird, gibt zu, dass die geringeren CO2-Emissionen für 2020 lediglich „Projektionen“ sind.

Kurz gesagt, nein, es gibt keine öffentlich zugänglichen Beweise dafür, dass „Lockdown“ überhaupt gut für die Umwelt war.

Und in der Tat, die Idee, dass es war, macht nicht wirklich viel Sinn, wenn man darüber nachdenkt.

Das Interessante daran ist, dass es eine ganze Reihe von Artikeln gibt, die das bereitwillig zugeben. Wie zum Beispiel dieser in National Geographic, oder dieser von der BBC. Und eine Handvoll anderer auch.

Alle argumentieren, dass die Abriegelung von Covid19 nicht dazu beitragen wird, den Klimawandel zu stoppen, oder nur einen geringen Einfluss auf die Emissionen haben wird, oder ihn auf lange Sicht sogar verschlimmern könnte.

Und warum? Weil sie die andere Seite der Propaganda sind. Der sprichwörtliche Stock zur „Planet heilt“ Karotte. Den Leuten zu sagen, dass diese Abriegelung den Planeten nicht heilen wird, weil sie nicht streng genug ist, oder weil wir, wenn sie aufhört, wieder zur Normalität zurückkehren werden.

Beängstigende Schlagzeilen, die eine Ellipse hinterlassen, von der sie erwarten, dass die Leser sie mental ausfüllen: „Nun, dann sollten wir die Abriegelungen wohl nicht stoppen.“

Dies ist nicht das einzige Beispiel dafür, dass „Anti-Pandemie“- oder „Volksgesundheits“-Politik so gedreht wird, dass sie den Klimawandel einschließt.

Letzten Sommer schrieb ich über einen akademischen Artikel, der eine „moralische Aufwertung“ für „Coronavirus-Überläufer“ vorschlug. Er plädierte dafür, Chemikalien in die Wasserversorgung zu geben, um die Menschen gehorsamer gegenüber Masken- und/oder Impfvorschriften zu machen, und fuhr fort, vorzuschlagen, dass die gleiche Technik verwendet werden könnte, um das „mit dem Klimawandel verbundene Leiden“ zu bekämpfen.

Auch wenn es keine direkte Analogie gibt, gibt es viele Schlagzeilen, Interviews und Artikel, die eindeutig versuchen, „Covid“ und „Klimawandel“ in der öffentlichen Meinung zu assoziieren.

„Covid19 und die Klimakrise sind Teil desselben Kampfes“, titelte The Guardian im Dezember. Sowie „Covid gibt uns eine Chance, beim Klima zu handeln“.

In einem Interview, das ursprünglich am Earth Day ausgestrahlt wurde, forderte Prinz William die Welt auf, den gleichen „Erfindergeist“ auf den Klimawandel anzuwenden, wie sie es bei den Covid19-„Impfstoffen“ getan haben.

Dies knüpft an das königliche „Give Earth a Shot“-Programm an… das im Dezember 2019 gestartet wurde, BEVOR die Pandemie (oder Impfstoffe) überhaupt ein Gesprächsthema wurde.

Eine rechtzeitige Erinnerung daran, dass viele der Lösungen, die zur Bekämpfung der „Pandemie“ vorgeschlagen wurden, zur Bekämpfung anderer Dinge vorgeschlagen wurden, bevor die Pandemie überhaupt existierte. Eine bargeldlose Gesellschaft, verringerte Flugreisen, Bevölkerungskontrolle, Massenüberwachung, verringerte Fleischproduktion und anderes standen schon auf der Tagesordnung, lange bevor Covid in greifbare Nähe rückte… und wurden alle als Möglichkeiten zur Bekämpfung dieser Pandemie (oder „zukünftiger Pandemien“) ins Gespräch gebracht.

Sogar der so genannte „Great Reset“ geht der Pandemie voraus.

Denn was ist der viel diskutierte „Green New Deal“, wenn nicht ein Prototyp des Great Reset-Plans des WEF?

Mark Carney – ehemaliger Gouverneur der Bank of England – rief in einem Artikel auf der Website des Internationalen Währungsfonds im Dezember 2019 zu einem wirtschaftlichen Reset und einem „brandneuen Finanzsystem“ auf, um „den Klimawandel zu bekämpfen“… was wiederum Wochen VOR dem Auftreten der „Pandemie“ war.

Das ist die Botschaft, die man hier mitnehmen kann, wirklich: Die Agenda, die durch das vergangene Jahr der Pandemie-Propaganda aufgedeckt wurde, war schon immer da, sie war nur nie ganz so dreist. Sie war schon vor Covid da, und sie wird auch dann noch da sein, wenn sie aufhören, über Covid überhaupt zu reden.

Der „Große Reset“ und die „Neue Normalität“ sind politische Ziele, die vor Covid existierten, und sie sind weitaus wichtiger als jedes der Werkzeuge, die zu ihrer Verfolgung eingesetzt werden. Die geschaffene „Pandemie“ ist nichts weiter als ein Mittel zum Zweck. Sie könnten die Erzählung über das Virus verwerfen oder beiseite schieben, sie könnten für ein paar Monate die Handlungsstränge wechseln oder für eine Weile aufhören, bestimmte Ausdrücke überhaupt zu verwenden. Aber das bedeutet nicht, dass sich ihre größere Agenda geändert hat.

Sie haben uns ihre Hand gezeigt. Sie haben uns – offen und laut – gesagt, was sie erreichen wollen.

Totale wirtschaftliche Kontrolle, deutliche Abwertung des Lebensstandards, Beseitigung der nationalen Souveränität und radikale Aushöhlung der individuellen Freiheiten.

Das ist das Endspiel hier. Sie haben es gesagt.

Es ist unsere Verantwortung, an diesem Wissen festzuhalten und es zu nutzen. Jeden Glauben zurückzuhalten und alles mit einem skeptischen Auge zu sehen. Alles. Jede Geschichte in der Presse. Jede Nachrichtensendung im Fernsehen. Jede Regierungsverlautbarung oder Gesetzgebung.

Viren oder Impfstoffe. Armut oder Reichtum. Diskriminierung oder Vielfalt. Krieg oder Weltfrieden. Die Tagesordnung ändert sich nicht.

Wer auch immer da spricht. Worüber sie auch immer reden. Was auch immer sie vorgeben zu wollen. Die Agenda ändert sich nicht.

Republikaner oder Demokraten. Konservativ oder Labour. Rot oder Blau. Die Agenda ändert sich nicht.

Die Farbe spielt keine Rolle. Nicht einmal, wenn sie grün ist.

Alles Gute zum Tag der Erde.