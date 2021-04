Corona in der Schweiz: Journalist und Aktivist mit perfiden Tricks von der Polizei abgeführt! Video

Man kann von Stricker TV halten, was man will, aber diese Szenen, die am Samstag beim Spaziergang gegen die Corona-Maßnahmen in Rapperswil vorgefallen sind, sollten einem jedem Schweizer zu denken geben. Es zeigt doch klar und deutlich das nicht systemkonforme und ungemütliche Kritiker in der Schweiz nicht geduldet werden und Mundtot gemacht werden sollen.

Daniel Stricker ist einer der wenigen Journalisten, die kritisch über die Corona-Politik des Bundesrates berichten. Da Stricker TV nicht Staats konform wie die anderen in der Schweiz operierenden Transatlantischen Mediennetzwerke berichtet, sondern frei und kritisch, wurde ihm das nun am Samstag zum Verhängnis. Wäre das in Russland vorgefallen, kann man sich die Schlagzeilen der vom Staat finanzierten Propaganda-Medien gut vorstellen. „Putin lässt Kremel-Kritiker willkürlich festnehmen!“ Natürlich schweigen genau diese NATO-Konformen-Medien nun zu diesem unglaublichen verhalten der Staatsmacht.

Stricker TV hat die willkürliche Vorgehensweise der Polizei auf Video festgehalten. Es sollte sich jeder Schweizer ansehen, unabhängig wie er zu Covid-19 steht. Sein YouTube-Kanal findet man hier.