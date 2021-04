Wie experimentelle Militärimpfstoffe während der „Spanischen Grippe“ 1918 Millionen Menschen töteten

Die Geschichte sagt uns, dass die Spanische Grippe im Jahr 1918 zwischen 50 und 100 Millionen Menschen tötete. Sie wurde von medizinischen und pharmazeutischen Quellen als die schrecklichste Krankheit angesehen. Es ist ein Kriegsmythos, der immer noch aufrechterhalten wird, um die experimentellen Militärimpfstoffe zu vertuschen, die während der Spanischen Grippe Millionen töteten.

Eleanor McBean, PhD, N.D., die Autorin von „Vaccination Condemned“, beschreibt in ihrem Buch detailliert ihre persönlichen und familiären Erfahrungen während der Pandemie der „Spanischen Grippe“ von 1918.

Die Berichterstattung von McBean, die eine ungeimpfte Überlebende ist, lässt Sie dieses historische Ereignis noch einmal Revue passieren. McBean liefert den Beweis, dass die historischen Ereignisse der „Spanischen Grippe“ von 1918 kompromittiert wurden.

Dasselbe wurde mit der Polio- und Schweinegrippe-Epidemie gemacht und wird auch jetzt gemacht.

Mythos der Spanischen Grippe

Da Spanien während des 1. Weltkriegs neutral war, zögerte es im Gegensatz zu den kämpfenden Ländern nicht, die Grippeepidemie von 1918 zu melden.

Also wurde Spanien als Quelle zum „Sündenbock“ gemacht, und so wurde der Name „Spanische Grippe“ geprägt.

Ein massives militärisches Impfexperiment wurde in Fort Riley, Kansas, durchgeführt – wo der erste Fall der „Spanischen Grippe“ gemeldet wurde.

Zum ersten Mal erhielt die pharmazeutische Industrie den Nachschub an menschlichen Testpersonen, die vom Rockefeller Institute for Medical Research gesponsert wurden.

Das US-Militär stellte einen Pool von 6 Millionen Männern als Testpersonen für die Impfexperimente zur Verfügung.

Die US-Soldaten des 1. Weltkriegs erhielten innerhalb weniger Tage 14 – 25 ungetestete, experimentelle Impfstoffe, die verstärkte Fälle ALLER Krankheiten auf einmal auslösten.

Die Ärzte nannten es eine neue Krankheit und fuhren fort, die Symptome mit zusätzlichen Medikamenten oder Impfstoffen zu unterdrücken.

Autopsien, die nach dem Krieg durchgeführt wurden, bewiesen, dass die Grippe von 1918 keine „Grippe“ war. Es war stattdessen die Krankheit, die durch den experimentellen „bakteriellen Meningitis-Impfstoff“ verursacht wurde, der den Menschen gegeben wurde.

Diese Krankheit ahmt die Symptome genauso nach wie die Grippe. Eine große Anzahl von geimpften Soldaten wurde durch diesen experimentellen Impfstoff getötet und diejenigen, die nicht geimpft wurden, waren nicht betroffen.

Aber was ist mit den Zivilisten?

Riesige Mengen unbenutzter experimenteller Impfstoffe blieben ungenutzt, als der 1. Weltkrieg abrupt endete.

Die US-Regierung begann eine Kampagne, um Angst unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten, indem sie behauptete, dass sich die Krankheit auch auf die Familienmitglieder ausbreiten würde, wenn die Soldaten zu ihren Familien zurückkehren würden.

Auf diese Weise gelang es ihnen, zig Millionen Zivilisten als Testpersonen für experimentelle Impfstoffe zu verwenden. Als Ergebnis starben Millionen von Zivilisten nach dem Krieg, genau wie die Soldaten.

Anstatt also das Risiko zu verringern, verschärfte es die Situation und es wurde als die große „Spanische Grippe von 1918“ bezeichnet, bei der nur die Geimpften starben.

„Sieben Männer fielen in einer Arztpraxis tot um, nachdem sie geimpft worden waren. Briefe wurden an ihre Familien geschickt, dass sie im Kampf gefallen waren.“

Eleanor McBean, Minnesota Wellness Directory

Vor kurzem löste der Schluckimpfstoff der WHO auf ähnliche Weise einen Polio-Ausbruch in Afrika aus.

Eine Woche nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärt hatte, dass ihre jahrzehntelange Impfkampagne in Afrika erfolgreich war, löste ihr eigener Schluckimpfstoff selbst einen neuen Polioausbruch auf dem Kontinent aus. Der Ausbruch wurde durch eine Mutation des Stammes im Impfstoff verursacht.

Die COVID-Erzählung

Neil Ferguson, ist der britische Wissenschaftler und Professor am Imperial College, der mathematische Pandemie-Computermodelle für COVID-19 entwickelt hat, auf deren Grundlage die nationalen Politiken entworfen wurden.

Alle Modelle von Neil Ferguson haben sich jedoch als irreführend erwiesen, und dennoch folgt die Welt seinem COVID-19-Modell.

Zum Beispiel würde Schweden laut Ferguson-Modell bis Juni 2020 mehr als 100.000 Todesfälle erleben, aber Schweden hat bis jetzt (zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels) nur 2854 Todesfälle insgesamt.

Der Fall Schweden ist interessant, weil die von der WHO vorgeschriebenen strengen Abriegelungen von der schwedischen Regierung nicht umgesetzt wurden. Das schwedische Modell hat die Unwirksamkeit der COVID-Maßnahmen der WHO bewiesen.

Es gibt auch den Fall Deutschland, wo der Bundesminister Wissenschaftler beauftragte, ein gefälschtes Coronavirus-Modell zu entwickeln, um strenge Abriegelungen zu rechtfertigen.

Nach einem heftigen Kampf von Aktivisten und Anwälten erklärte das deutsche Gericht in einem Grundsatzurteil die von der Regierung verhängten COVID19-Sperren für verfassungswidrig.

Die Richtlinien der WHO über die Art des Medikaments zur Behandlung von COVID-19 wurden ebenfalls als von gefälschten Daten beeinflusst entlarvt, die von einem Pornostar und einem Science-Fiction-Autor stammen.

Die gefälschten Corona-Modelle wurden zudem durch fehlerhafte Testprotokolle ergänzt.

Wie GreatGameIndia bereits berichtete, werfen die Standard-Coronavirus-Tests täglich eine große Anzahl positiver Fälle auf. Diese Tests basieren auf fehlerhaften WHO-Protokollen, die so konzipiert sind, dass auch falsch-positive Fälle erfasst werden.

Erst ein Jahr später, als die Pandemie bereits ausgerufen war und weltweit strenge Abriegelungen verhängt wurden, gab die WHO ihren Fehler zu und änderte ihre RT-PCR-Testkriterien.

Im vergangenen Jahr hatte ein portugiesisches Berufungsgericht entschieden, dass PCR-Tests unzuverlässig sind und dass es rechtswidrig ist, Menschen allein aufgrund eines PCR-Tests unter Quarantäne zu stellen.

Die Schwellenwert-Zyklen, die bei PCR-Tests in Indien verwendet werden, liegen zwischen 37 und 40, was die Zuverlässigkeit des PCR-Tests auf weniger als 3% und die Falsch-Positiv-Rate auf bis zu 97% ansteigen lässt.

Zuvor wurde das Testprotokoll der WHO sogar von der nationalen Gesundheitsbehörde Finnlands in Frage gestellt. Die WHO hatte die Länder dazu aufgerufen, so viele Patienten wie möglich auf Coronaviren zu testen.

In einer erschreckenden Enthüllung wies Finnlands Leiter der Gesundheitsbehörde, Mika Salminen, die WHO-Beratung zurück und sagte, dass die WHO Pandemien nicht versteht und dass ihr Coronavirus-Testprotokoll unlogisch ist und nicht funktioniert.

Wenn also die Testprotokolle der WHO tatsächlich auf den zuverlässigsten, genauesten und fundiertesten Technologien und Forschungsmethoden basieren, die weltweit zur Verfügung stehen, hätten sie dann nicht von ihrer vernachlässigbaren Wirksamkeit und ihrer Auswirkung, Panik und Chaos zu verursachen, wissen müssen?

In der Tat weiß die WHO, dass es nicht funktioniert, und darüber hinaus ist dies nicht das erste Mal, dass solche Kritik geäußert wird.

In der Vergangenheit, im Jahr 2010, wurde die WHO dabei erwischt, wie sie eine Pandemie vortäuschte und war gezwungen zuzugeben, dass ihre Methodik, die Viralität oder die Ausbreitung der Krankheit zu messen, anstatt deren Schweregrad, falsch war.