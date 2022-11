Klima-Lockdowns könnten als nächstes kommen: So könnte das aussehen

Wie würde ein Klima-Lockdowns aussehen? Nun, wenn es zu einer solchen Initiative käme, würden die Regierungen den Konsum vieler Lebensmittel einschränken oder verbieten. Sie würden die Nutzung von Privatfahrzeugen verbieten oder einschränken oder die Entfernung begrenzen, die man mit einem gasbetriebenen Auto oder vielleicht sogar mit dem Flugzeug zurücklegen kann.

Die Arbeit von zu Hause aus könnte schließlich zur dauerhaften Norm werden, wenn spezielle Kohlenstoffsteuern eingeführt werden. Solche Steuern könnten Unternehmen auferlegt werden, die Fahr- oder Flugkilometer einschränken, und auch für einzelne Arbeitnehmer gelten. Auch Kinder könnten von Klimaschließungen betroffen sein. Schulen, insbesondere solche, die stark unter dem Einfluss von Lehrergewerkschaften stehen, könnten ständige Online-Tage einführen.

In Delhi, Indien, wird eine Version dieses Konzepts bereits eingesetzt, um gegen die Smogbelastung vorzugehen.

Die langsame, aber sichere Durchsetzung erheblicher Beschränkungen wie dieser im Namen des kollektiven Gemeinwohls würde die Art von staatlicher Kontrolle ermöglichen, die zu den geringstmöglichen Rückwirkungen führt. Das ist es, wozu eine kollektive Angst vor dem Klimawandel führen könnte, vorwiegend angesichts der enormen Zunahme der staatlichen Kontrolle und Macht, die durch eine erhebliche Unterstützung für diese Art von Maßnahmen angeheizt wird.

Klimasperren und andere Einschränkungen werden als Rettung der Weltbevölkerung vor sich selbst dargestellt. Wer würde jemals gegen solche Maßnahmen sein, wenn sie unter dem Deckmantel des guten Willens durchgeführt werden? Wie wir bei den COVID-Mandaten gesehen haben, werden Klimamandate, falls sie jemals eingeführt werden, als äußerst noble und notwendige Maßnahme angepriesen. Diejenigen, die anderer Meinung sind und Beweise dafür vorlegen, dass solche Maßnahmen nicht nützlich oder wirkungsvoll sind und stattdessen mehr Schaden anrichten, werden höchstwahrscheinlich zum Schweigen gebracht, zensiert und lächerlich gemacht.

Autoritäre Systeme werden oft von Menschen geschaffen, die glauben, dass sie die höchsten und edelsten Absichten haben. Totalitäre Länder und theokratische Diktaturen werden in der Regel von Menschen gegründet und gefördert, die davon überzeugt sind, dass ihre Handlungen der Menschheit zugute kommen werden.

„Die größten Tyranneien werden immer im Namen der edelsten Gründe verübt“. Thomas Payne

Der neue deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach verkündete kürzlich, dass die Bekämpfung des Klimawandels Maßnahmen zur Einschränkung der persönlichen Freiheit erfordern würde, ähnlich denen, die zur Bekämpfung von Pandemien eingeführt wurden. Lauterbach ist nicht der einzige Europäer, der klimabezogene Einschränkungen fordert. Am 22. September 2020 veröffentlichte die in London, Großbritannien, ansässige Professorin Mariana Mazzucato einen Artikel mit dem Titel „Avoiding a Climate Lockdown„, in dem sie sagt,

„In naher Zukunft wird die Welt vielleicht wieder auf Abriegelungen zurückgreifen müssen – diesmal, um einen Klimanotstand zu bekämpfen.“

Im November 2020 erklärte das Rote Kreuz, der Klimawandel sei eine größere Bedrohung als COVID und müsse mit „derselben Dringlichkeit“ bekämpft werden. Bill Gates bestand darauf, dass drastische Maßnahmen erforderlich sind, um den Klimawandel zu verhindern, und behauptete, er werde schlimmer sein als die Pandemie. Obwohl Millionen von Menschen an COVID gestorben sein sollen, sagte der ehemalige Gouverneur der Bank von England, Mark Carney, im vergangenen Jahr voraus, dass die Todesfälle durch den Klimawandel die der Pandemie übertreffen würden.

Der Übergang zu einer vollständig digitalen Welt wird die Durchsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, wie die Begrenzung der Reisehäufigkeit und -entfernung, sehr viel erleichtern. Mögen Sie die Beschränkungen für Ihren Spritfresser nicht? Die Regierung könnte ganz einfach den Standort Ihres Fahrzeugs verfolgen und automatisch Strafzettel verschicken – oder Schlimmeres.

Wenn die digitale Zentralbankwährung (Central Bank Digital Currency, CBDC) eingeführt wird, könnte man Ihnen vielleicht leichter den Zugang zu Geldmitteln verwehren. Es werden bereits Systeme entwickelt, um den eigenen Kohlenstoff-Fußabdruck zu messen. Werden diese Systeme freiwillig bleiben?

Die Überwachung des persönlichen Verhaltens durch die Banken wird einen weiteren Schritt nach vorne machen. So hat die kanadische Kreditgenossenschaft Vancity in jüngster Vergangenheit eine neue Kreditkartentechnologie eingeführt, die die Kohlenstoffemissionen der Nutzer erfasst. Am 19. Oktober gab Vancity bekannt, dass sie „das erste Finanzinstitut in Kanada sein wird, das seinen privaten und geschäftlichen Mitgliedern eine Möglichkeit bietet, die CO2-Emissionen ihrer Einkäufe zu schätzen“. Laut Vancity wurde der CO2-Zähler, der an die Visa-Kreditkarten gekoppelt ist, in Zusammenarbeit mit ecolytiq entwickelt, einem der führenden europäischen Technologieunternehmen im Bereich Klimaschutz.

Wird sich dies eines Tages in etwas verwandeln, das dazu dient, den Fußabdruck der Menschen zu verfolgen und ihnen Grenzen und Beschränkungen aufzuerlegen, was sie tun können und was nicht? Wir haben das bei COVID-19 gesehen und sehen es immer noch in vielen Formen als Folge der Pandemie. Sehen Sie sich nur an, was nach dem 11. September mit der Privatsphäre geschah.

Politische Entscheidungsträger haben gelernt, dass Angst die Öffentlichkeit dazu bringt, dramatische Veränderungen zu akzeptieren, wenn es um ihre Freiheiten geht, um Sicherheit zu versprechen. Es wurden frühe und äußerst ungenaue Modellierungen der COVID-19-Todesfälle verwendet. Was den Klimawandel betrifft, so haben die Modelle ein alarmistisches Bild gezeichnet, von dem viele glauben, es bedeute das nahe Ende der Welt. Es gibt keine richtige Diskussion über die tatsächliche Wissenschaft, sondern nur ständige Panikmache, die Maßnahmen zur Verringerung der CO2-Emissionen zu rechtfertigen scheint, obwohl diese selbst nur sehr wenig zur Verbesserung unserer Welt beitragen und lediglich mehr Geld, Macht und Kontrolle in die Hände der ohnehin schon wohlhabenden Elite bringen.

Diese Art von Alarmismus gibt es schon seit geraumer Zeit. So sagte 1989 ein hochrangiger UN-Umweltbeamter: „Ganze Nationen könnten durch den Anstieg des Meeresspiegels vom Erdboden verschwinden, wenn der globale Erwärmungstrend nicht bis zum Jahr 2000 umgekehrt wird.“ Am 29. Juni 1989 veröffentlichte die Associated Press (AP) diesen Bericht, der auf einem Interview mit dem Direktor des New Yorker Büros des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) beruhte.

Die C02-Diskussion ist ein völlig eigenständiges Thema, das in einem anderen Artikel behandelt werden sollte. Es ist nicht so schwarz-weiß und so überzeugend, wie die alten Medien und die großen Regierungen es scheinen lassen, und die Wissenschaft ist keineswegs eindeutig.

Seit Jahren wird uns gesagt, dass es einen Konsens gibt, wenn es um die globale Erwärmung und Weltuntergangsprophezeiungen geht. Aber ist das wahr?

Das folgende Zitat stammt von Roy Spencera, Meteorologe, leitender Wissenschaftler an der Universität von Alabama in Huntsville und Leiter des US-Wissenschaftsteams für das Advanced Microwave Scanning Radiometer auf dem Aqua-Satelliten der NASA. Er war leitender Wissenschaftler für Klimastudien am Marshall Space Flight Center der NASA, und Joseph Bast, Senior Fellow am Heartland Institute.

„Es gibt keine Grundlage für die Behauptung, dass 97 % der Wissenschaftler glauben, dass der Klimawandel ein vom Menschen verursachtes, dringendes Problem ist, das ist eine Fiktion. Der sogenannte Konsens beruht auf einer Handvoll Umfragen und abstrakten Zählungen, die durch zuverlässigere Untersuchungen widerlegt wurden.“ Wall Street Journal

Wissenschaftler, die anderer Meinung sind, leugnen nicht, dass sich unser Klima verändert, sie stimmen nur nicht mit den alarmistischen Ansichten überein, die in den Medien und von Politikern benutzt werden, um die Öffentlichkeit auf Linie zu bringen. Sie sind nicht mit den vorgeschlagenen „Lösungen“ einverstanden. Es gibt bessere Dinge, die wir tun können, mehr dazu weiter unten.

Es ist bedauerlich, dass die alten Medien und Regierungen keine offene, transparente und ehrliche Sicht auf die Wissenschaft in Bezug auf den Klimawandel, COVID-19 und verschiedene andere politische Themen, die überhaupt nicht politisch sein sollten, vermittelt haben. Dies geschieht seit Jahrzehnten, sodass man davon ausgehen kann, dass sich die Dinge in diesen Bereichen der Gesellschaft nicht ändern werden.

Es stellt sich also die Frage, warum wir von den großen Medien und der Regierung weiterhin Veränderungen verlangen. Warum verlassen wir uns auf sie? Warum geben wir ihnen so viel Macht, so viele Faktoren unseres Lebens zu bestimmen? Können wir etwas anderes erwarten als ständige Angst und Panikmache, um neue Initiativen auf den Weg zu bringen, von denen die Mächtigen profitieren?

Stattdessen werden sie, wie wir es bei COVID-19 gesehen haben, und wie wir es bisher beim Klimawandel gesehen haben, Zensur, Spott und Kontrolle über gegenteilige Darstellungen anwenden.

So verkündete die Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen für globale Kommunikation, Melissa Fleming, während eines Anti-Desinformations-Panels des Weltwirtschaftsforums (WEF), dass die Vereinten Nationen in Bezug auf ihre Klimainitiative „die Wissenschaft in der Hand haben“, wie in dem unten geposteten Clip zu sehen ist.

Sie erwähnte die Partnerschaft mit großen Technologieunternehmen wie TikTok und Google, die dazu beitragen, die Informationen über den Klimawandel zu kontrollieren.

„Wir sind eine Partnerschaft mit Google eingegangen“, sagte Fleming und fügte hinzu: „Wenn Sie zum Beispiel ‚Klimawandel‘ googeln, erhalten Sie ganz oben in Ihrer Suche alle möglichen UN-Ressourcen.“

„Wir haben diese Partnerschaft ins Leben gerufen, als wir schockiert feststellten, dass wir, wenn wir ‚Klimawandel‘ googelten, unglaublich verzerrte Informationen ganz oben erhielten“, sagte sie, bevor sie die Wissenschaft für sich beanspruchte.

Deswegen werden die Kinder in den Schulen heute größtenteils mit einer alarmistischen Sichtweise bombardiert, die keine Zukunft sieht, wenn die Menschheit sich nicht an die Klimapolitik hält, die von der Weltelite eingeführt wurde und wird.

Auch hier scheint die Verringerung des CO2-Ausstoßes der dominierende Faktor zu sein, ohne dass ein wirklicher ganzheitlicher Ansatz zur Verbesserung unserer Umwelt verfolgt wird, wie z. B. die Säuberung unserer Ozeane, die Beendigung der Umweltverschmutzung und der Abholzung von Wäldern, die Änderung der Materialien, die wir zur Herstellung bestimmter Produkte verwenden, bahnbrechende neue Energietechnologien und die Tatsache, dass wir unseren Planeten nicht wie einen riesigen Müllsack behandeln.

Joe Martino, Gründer von The Pulse und Collective Evolution, hat einen kurzen Dokumentarfilm namens Regenerate gedreht. Eine der wichtigsten Botschaften von Regenerate ist, dass wir unsere Umwelt aus einem so begrenzten Blickwinkel betrachten, dass wir die wirklichen Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, nicht erkennen können, und dass unsere Denk- oder Bewusstseinsebene völlig von den Lösungen abgekoppelt ist, die erforderlich sind, um unsere Beziehung zur Erde wirklich zu verändern. So schaffen wir Lösungen, die nicht wirklich dazu beitragen, die Umwelt langfristig sauberer oder besser zu machen.

Sie können sich den Film unten ansehen.