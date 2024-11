Es sieht so aus, als würden Experten langsam erkennen, dass die Litanei der globalen „Klimagipfel“, bei denen die Teilnehmer in Privatjets einfliegen, um poetisch über die Tugenden des Versuchs zu schwärmen, die tausendjährigen Abkühlungs- und Erwärmungszyklen auf der Erde zu ändern, reformbedürftig sein könnte.

Führende Klimaexperten, darunter Ban Ki-moon, Mary Robinson, Christiana Figueres und Johan Rockström, fordern laut einem neuen Bericht der Tageszeitung The Guardian einschneidende Änderungen an den UN-Klimagipfeln.

Sie argumentieren, dass künftige Konferenzen nur noch von Ländern ausgerichtet werden sollten, die starke Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, und plädieren für strengere Kontrollen der Lobbyisten für fossile Brennstoffe. Mehr als 1.700 Lobbyisten aus der Industrie nahmen an Cop29 teil, was Bedenken wegen unzulässiger Einflussnahme weckte.

Die Gruppe hat die UNO aufgefordert, die jährlichen Gipfeltreffen zu straffen, den Stimmen der Entwicklungsländer mehr Gewicht zu verleihen und die Häufigkeit der Treffen zu erhöhen, um die Klimakrise besser zu bewältigen.

„Es ist jetzt klar, dass der Cop nicht mehr zweckmäßig ist. Wir brauchen einen Wechsel von der Verhandlung zur Umsetzung“, schrieben sie.

„Wir brauchen strenge Auswahlkriterien, um Länder auszuschließen, die den Ausstieg aus der fossilen Energie nicht unterstützen. Die Aufnahmeländer müssen nachweisen, dass sie die Ziele des Pariser Abkommens ehrgeizig verfolgen“, sagten sie;

Die Cop29, die in Baku, Aserbaidschan, stattfindet, nähert sich inmitten von Kontroversen ihrer Halbzeit. Aserbaidschan, ein wichtiger Produzent fossiler Brennstoffe, der die Hälfte seiner Exporte in Form von Öl und Gas tätigt, folgt dem letztjährigen Gastgeber, den Vereinigten Arabischen Emiraten – einem Petrostaat unter der Führung von Sultan Al Jaber, der während der Konferenz seine Rolle als Chef von Adnoc beibehielt.

Auf der Cop29 in Baku ist die Anwesenheit von 1.773 Lobbyisten für fossile Brennstoffe umstritten. Das sind mehr als in jedem anderen Land außer Aserbaidschan, Brasilien und der Türkei und weit mehr als die 1.033 Delegierten aus den zehn klimaschädlichsten Ländern.

The Guardian schrieb, dass der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore den Einfluss der fossilen Brennstoffindustrie kritisierte und Reformen bei der Auswahl der Gastgeberländer forderte. Im Mittelpunkt der Gespräche steht die Sicherung von jährlich 1 Billion Dollar bis 2030, um den ärmeren Ländern bei der Bewältigung der Klimaprobleme zu helfen, aber der Fortschritt ist langsam, da Uneinigkeit über die Beiträge der Industrieländer und der Schwellenländer wie China herrscht.

Aktivisten fordern, dass die Verursacher zahlen, während ein Bericht innovative Finanzierungsoptionen vorschlägt, darunter Abgaben auf Kryptowährungen, Plastik und Flugreisen oder eine Vermögenssteuer von 2 %, um Finanzierungslücken zu schließen. Die Verhandlungen werden in der nächsten Woche fortgesetzt.

Erst vor wenigen Tagen schrieben wir darüber, wie ein hochrangiger Beamter der COP29 in Aserbaidschan Berichten zufolge seine Rolle als Leiter des Kampfes gegen den Klimawandel nutzte, um Treffen mit potenziellen Investoren im Öl- und Gassektor des Landes zu sichern.

Die Energieproduktion macht 60 % der Wirtschaft Aserbaidschans aus. Elnur Soltanov, Aserbaidschans stellvertretender Energieminister und Leiter der COP29, wurde laut PJ Media heimlich bei Gesprächen über Investitionsmöglichkeiten in die staatseigene SOCAR aufgenommen.

„SOCAR Trading handelt mit Öl und Gas in der ganzen Welt, auch in Asien. Für mich sind das die Möglichkeiten, die es zu erkunden gilt. Aber in jedem Fall ist dies etwas, worüber Sie mit SOCAR sprechen müssen, und ich würde mich freuen, einen Kontakt zwischen Ihnen und ihnen herzustellen“, wurde er auf Band aufgenommen;

Er fügte hinzu: „Wir haben eine Menge Gasfelder, die erschlossen werden sollen.“

In dem Bericht von PJ Media heißt es , dass SOCAR, die staatliche Ölgesellschaft Aserbaidschans, laut Global Witness einer gefälschten Investorengruppe geantwortet und Interesse an einem Treffen bekundet habe.

Bei dem Treffen erörterten der Leiter der COP29 und der stellvertretende aserbaidschanische Energieminister Elnur Soltanow die Ziele der Veranstaltung und erklärten, dass die COP darauf abziele, „die Klimakrise zu lösen“, indem man „von den Kohlenwasserstoffen wegkomme“.

Dennoch zeigte er sich offen für Öl- und Gasinvestitionen und verwies auf Aserbaidschans Pläne zur Gasexpansion und neue Pipeline-Infrastrukturen.Dies ist das zweite Jahr, in dem ein Petro-Staat seine COP-Präsidentschaft nutzt, um die Interessen fossiler Brennstoffe zu fördern, was bei den Vereinten Nationen Fragen zur Aufsicht aufwirft.