„Klimakrise“ der „größte Gesundheitsnotfall“ unserer Zeit und ab sofort Teil der Medizin-Ausbildung, und keine Überraschung, wer das finanziert.

25 europäische Universitäten haben mit Unterstützung des Pharmariesen AstraZeneca und der WHO ein neues regionales Netzwerk gegründet: ENCHE (European Network on Climate & Health Education).

Das Netzwerk will Studierenden „mehr Wissen und Kompetenzen über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheitsversorgung“ vermitteln. Ziel ist es, in den ersten drei Jahren mindestens 10.000 Studierende an 25 Universitäten entsprechend den neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen und Herausforderungen auszubilden.

Die Universität Glasgow wird den Vorsitz des Netzwerks innehaben, und hier ist ihr Text dazu:

Ihr erklärtes Ziel ist die:

… den Unterricht über Klima und Gesundheit in die Lehrpläne zu integrieren, um Medizinstudenten dabei zu helfen, die zunehmende Belastung der öffentlichen Gesundheit durch die Klimakrise zu erkennen, ihr vorzubeugen und sie zu behandeln sowie nachhaltige Lösungen für die Gesundheitsversorgung anzubieten. In den ersten drei Jahren will das europäische Netzwerk mindestens 10.000 Studenten an den teilnehmenden Universitäten mit den neuesten wissenschaftlichen und pädagogischen Ressourcen ausbilden und andere dazu inspirieren, sich der Zusammenarbeit anzuschließen.

In dem Artikel heißt es weiter:

Das Netzwerk wird auch von führenden Gesundheitsorganisationen wie AstraZeneca, Bupa, GSK, Novartis, Novo Nordisk, Roche, Sanofi und der WHO als Mitglieder der Sustainable Markets Initiative Health Systems Task Force unterstützt, einer öffentlich-privaten Zusammenarbeit zwischen CEOs und Führungskräften globaler Pharma- und Gesundheitsunternehmen, die sich für die Beschleunigung der Dekarbonisierung der Gesundheitssysteme einsetzen.

Damit wird die „Klimakrise“ zum offiziellen Bestandteil der medizinischen Ausbildung. ENCHE wurde Anfang dieser Woche gestartet.

„Der Klimawandel hat immer größere Auswirkungen auf unsere Gesundheit: Er führt zu einem massiven Anstieg der Zahl von Infektionskrankheiten und nicht übertragbaren Krankheiten“, behauptet das Netzwerk, das von der WHO und der

Sustainable Markets Initiative Health Systems unterstützt wird

Task Force , der Pharmariesen wie AstraZeneca, GSK und Novartis angeschlossen sind.