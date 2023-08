Klimawissenschaftlerin packt aus: „Überwältigender Konsens“ über die Krise des Klimawandels ist „fabriziert“!

Man sagt uns, der Klimawandel sei eine Krise und es gebe einen „überwältigenden wissenschaftlichen Konsens“.

„Das ist ein künstlicher Konsens“, sagt die Klimaforscherin Judith Curry.

Wissenschaftler hätten einen Anreiz, die Risiken zu übertreiben, um „Ruhm und Reichtum“ zu erlangen.

Sie weiß das, weil sie einst vor dem Klimawandel warnte.

Die Medien liebten sie, als sie eine Studie veröffentlichte, die eine dramatische Zunahme der Intensität von Hurrikanen zu belegen schien.

„Wir fanden heraus, dass sich der Anteil der Hurrikane der Kategorien 4 und 5 verdoppelt hatte“, sagt Curry.

„Das wurde von den Medien aufgegriffen“, sagt Curry, und dann erkannten die Klima-Alarmisten: Oh, das ist der richtige Weg. Extreme Wetterereignisse mit der globalen Erwärmung in Verbindung bringen!

„Diese Hysterie ist also Ihre Schuld“, sage ich.

„Nicht wirklich“, lächelt sie.

„Sie hätten es ohnehin bemerkt.“

Aber Currys „intensivere“ Wirbelstürme haben sie auf den Plan gerufen.

„Ich wurde von Umweltverbänden und Alarmisten adoptiert und wie ein Rockstar behandelt“, sagt Curry.

„Ich wurde überall hin geflogen, um Politiker zu treffen“.

Doch dann wiesen einige Forscher auf Lücken in ihrer Forschung hin – auf Jahre mit wenigen Hurrikanen.

„Wie jede gute Wissenschaftlerin ging ich der Sache nach“, sagt Curry.

Sie fand heraus, dass die Kritiker recht hatten.

„Zum Teil waren es schlechte Daten. Zum Teil ist es die natürliche Variabilität des Klimas.“

Curry war die ungewöhnliche Forscherin, die sich mit der Kritik an ihrer Arbeit auseinandersetzte und zu dem Schluss kam, dass „sie recht hatten“.

Der Climategate-Skandal lehrte sie dann, dass andere Klimaforscher nicht so offen waren.

Durchgesickerte E-Mails enthüllten die aggressiven Versuche alarmistischer Wissenschaftler, Daten zu vertuschen, die darauf hinwiesen, dass der Klimawandel keine Krise ist.

„Hässliche Dinge“, sagt Curry.

„Die Umgehung von Anfragen nach dem Freedom of Information Act. Der Versuch, Redakteure von Fachzeitschriften zu feuern.“

So wurde Curry klar, dass es eine „Klimawandelindustrie“ gibt, die Panikmache belohnt.

„Die Ursprünge gehen zurück auf das … UN-Umweltprogramm zurück“, sagt Curry.

Einige UN-Beamte waren „antikapitalistisch“ motiviert. Sie hassten die Ölkonzerne und griffen das Thema Klimawandel auf, um ihre Politik voranzutreiben.

Die UN schuf den Weltklimarat.

„Der IPCC sollte sich nicht auf die Vorteile der globalen Erwärmung konzentrieren. Das Mandat des IPCC war es, nach gefährlichen, vom Menschen verursachten Klimaveränderungen zu suchen“.

„Dann haben die nationalen Geldgeber die gesamte Finanzierung in die Richtung gelenkt, dass es gefährliche Auswirkungen gibt.“

Die Forscher fanden schnell heraus, dass man nur Geld bekam, wenn man alarmierende Behauptungen über den „menschengemachten Klimawandel“ aufstellte.

So entsteht ein „künstlicher Konsens“.

Selbst wenn ein Skeptiker Geld bekommt, wird es für ihn schwieriger zu publizieren, weil die Herausgeber der Zeitschriften Alarmisten sind.

„Der Herausgeber von Science hat diese politische Tirade geschrieben“, sagt Curry.

Sie sagte sogar, dass die Zeit für Debatten vorbei sei.

„Was ist das für eine Botschaft?

Dann beantwortet sie ihre eigene Frage: „Macht Werbung für die alarmierenden Zeitungen! Schickt die anderen gar nicht erst zum Review. Wenn man Karriere machen wollte, zum Beispiel an einer angesehenen Universität, mit einem hohen Gehalt, einem großen Labor, vielen Stipendien und der Leitung eines Instituts, dann gab es nur einen Weg.“

Das ist es, was wir jetzt haben: einen massiven, staatlich finanzierten Klima-Alarmismus-Komplex.

John Stossel ist Autor von Give Me a Break: How I Exposed Hucksters, Cheats, and Scam Artists and Becath Artists and Became the Scourge of the Liberal Media.