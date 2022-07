Knapp 70 % der Geimpften planen keine Auffrischungsimpfung: „Ich bin fertig mit all diesen Impfungen“.

Niederlanden: Hinter den Kulissen werden Vorbereitungen getroffen, um rasch neue Impfrunden einzuleiten. Gesundheitsminister Ernst Kuipers ruft die Menschen dazu auf, sich erneut impfen zu lassen.

Letzte Woche gab das RIVM (Gesundheitsamt in den Niederlanden) bekannt, dass die ersten Impfungen gegen Corona kaum noch Schutz bieten. Etwa ein Jahr nach den Impfungen ist die sogenannte Impfeffektivität nach Angaben des RIVM auf null Prozent gesunken.

Nach offiziellen Angaben sind 82,7 % der Niederländer ab 12 Jahren mindestens einmal geimpft worden. Die meisten Menschen haben genug von den Covidimpfungen.

Campagne-effectmonitor 7 juli 2022 in opdracht van de Rijksoverheid: 68% gevaccineerden is niet van plan een boosterprik te nemen, 64% geboosten is niet van plan een herhaalprik te nemen. 1/3 pic.twitter.com/R1D163fRc2 — Daniël van der Tuin (@danvandertuin) July 9, 2022

Der von der Regierung in Auftrag gegebene Monitor zur Wirkung der Kampagne vom 7. Juli zeigt, dass sieben von zehn Personen, die noch keine Auffrischungsimpfung erhalten haben, auch nicht beabsichtigen, eine zu erhalten. Von den Personen, die eine Einladung zur Wiederholungsimpfung (zweite Auffrischungsimpfung) erhalten haben, beabsichtigen mehr als fünf von zehn nicht, sich einem solchen Test zu unterziehen.

Der Hauptgrund für den Verzicht auf die Auffrischungsimpfung ist, dass sie „mit allen Impfungen fertig sind“. Weitere Gründe sind das Vertrauen in das eigene Immunsystem, Zweifel an der Sicherheit, Zweifel an der Wirksamkeit, Angst vor Langzeitwirkungen und Angst vor Nebenwirkungen.

Viele Menschen wollen auch keine Wiederholungsimpfung, weil sie mit den Impfungen fertig sind. Darüber hinaus bezweifeln viele Menschen die Wirksamkeit oder Sicherheit der Wiederholungsimpfung. Auch das Vertrauen in das eigene Immunsystem und die Angst vor Langzeitwirkungen oder Nebenwirkungen werden als Gründe für die Nicht-Einnahme der Wiederholungsdosis angeführt.

Die ehemalige Krankenschwester Marga Bult antwortet: „Ich bin froh, das zu lesen. Ich merke es auch in meiner Umgebung. Viele Menschen haben Corona trotz der Impfungen bekommen und sind damit fertig. Das Vertrauen ist gebrochen.