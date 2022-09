König Karl war Mitveranstalter des ursprünglichen „Great Reset“-Treffens: „Wir haben keine Alternative“.

König Charles III., der frühere Prinz Charles, hat in einer Rede zum Start des Projekts die radikale Politik von Great Reset nachdrücklich unterstützt.

Der Sohn von Königin Elizabeth II., Charles, der nach ihrem Tod am Donnerstag den britischen Thron bestieg, war gemeinsam mit dem WEF-Vorsitzenden Klaus Schwab Gastgeber des ursprünglichen Treffens für den Great Reset, eine totalitäre Initiative des Weltwirtschaftsforums.

In einem Video, das anlässlich des Starts des Great Reset veröffentlicht wurde, warnte der damalige Prinz Charles, dass der Plan des Great Reset, der eine „grüne“ Politik beinhaltet, die Unternehmen und individuelle Freiheiten weltweit ersticken würde, eine dringende Angelegenheit sei.

„Wir haben keine Alternative, denn wenn wir nicht die notwendigen Maßnahmen ergreifen und wieder grüner, nachhaltiger und inklusiver bauen, werden wir am Ende [mehr] Pandemien und [mehr] Katastrophen haben, die die globale Erwärmung und den Klimawandel beschleunigen“, sagte Charles und wiederholte damit den Refrain des WEF, wonach größere globale Eingriffe in Geschäftspraktiken und Konsumgewohnheiten erforderlich sind, um eine „drohende Katastrophe“ abzuwenden.

Charles schlug vor, dass die Welt die Gelegenheit, die sich durch die COVID-19-Krise“ bietet – ebenfalls ein klarer Aufruf des WEF – ergreifen“ solle, um eine stärker kreislauforientierte Bioökonomie zu schaffen, die der Natur so viel zurückgibt, wie wir ihr wegnehmen“.

Er wies darauf hin, dass dies Netto-Null-Kohlenstoffemissionen und den Einsatz von Kohlenstoffpreisen zur Erreichung dieses Ziels beinhalten würde, ein System, bei dem die „externen Kosten“ von Treibhausgasemissionen an ihre Quellen gebunden sind und einen Preis, in der Regel für das emittierte Kohlendioxid, darstellen. Diese Kosten können als Ausgleich für angebliche Folgen des Klimawandels betrachtet werden, die weit von den Emissionen selbst entfernt sind, wie Ernteschäden und Eigentumsverluste durch Überschwemmungen.

2019 war Großbritannien die erste große Volkswirtschaft, die sich für das Jahr 2050 ein Netto-Null-Ziel für Kohlendioxidemissionen gesetzt hat, wie es auch das WEF in einer Aufforderung an die Teilnehmer seiner Jahrestagung 2020 vorgeschlagen hatte.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat der oberste wissenschaftliche Berater der britischen Regierung die britische Öffentlichkeit aufgefordert, ihren Fleischkonsum zu reduzieren und seltener zu fliegen, um den nationalen Kohlenstoffausstoß zu verringern. Der britische Ausschuss für Klimawandel ging sogar so weit, die Regierung dafür zu kritisieren, dass sie in ihrer Strategie für den Klimawandel 2030 keine Einschränkungen bei der Ernährung und beim Reisen fordert.

Der Ausschuss schlug vor, dass die Menschen ihren Fleischkonsum bis 2030 um etwa 20 Prozent und in den folgenden 20 Jahren um weitere 15 Prozent reduzieren sollten, um die für die Fleisch- und Milchwirtschaft genutzten Flächen in Flächen für Bäume umzuwandeln.

Selbst ohne ein solches Regierungsmandat würde ein weiterer wichtiger WEF-Vorschlag, der von König Karl III. gebilligt wurde – die CO2-Preisgestaltung – letztlich der Mittel- und Unterschicht schaden, indem er die Geschäftskosten in die Höhe treibt und dadurch die Kosten an die Verbraucher weitergibt.

In der Zwischenzeit haben über 1.100 Wissenschaftler und Fachleute eine Weltklimadeklaration (WCD) unterzeichnet, in der erklärt wird, dass „es keinen Klimanotstand gibt“, und in der argumentiert wird, dass Kohlendioxid kein Schadstoff ist, dass sowohl natürliche als auch vom Menschen verursachte Faktoren die globale Erwärmung verursachen, dass die Erwärmung viel langsamer ist als vorhergesagt und dass diese Erwärmung nicht zu mehr Naturkatastrophen geführt hat.

Der „Great Reset“ wurde von Konservativen als eine Bedrohung nicht nur für das wirtschaftliche Wohlergehen, sondern auch für die Familie beschrieben. Wie LifeSite berichtete, ist eines der Hauptthemen des Reset die „LGBTI-Integration“. Seit Juni 2020 hat das Weltwirtschaftsforum Artikel wie „Great Reset: Why LGBT+ inclusion is the secret to cities‘ post-pandemic success“ und „Why being an LGBT+ ally can transform lives – yours included“. Zusammen mit Microsoft und Pepsi wurde ein Programm mit dem Titel „Hour of Pride“ (Stunde des Stolzes) ins Leben gerufen, um die „LGBTQI+-Integration während der COVID-19-Krise“ zu fördern.

Das WEF würde letztendlich die Nationen und ihre Souveränität mit Hilfe von politischen Führern wie den WEF Young Global Leaders Justin Trudeau und Emmanuel Macron, die die Ziele des Great Reset teilen, kooptieren, wenn nicht sogar durch Druck und Einfluss von außen, einschließlich des Einflusses von wohlhabenden Megakonzernen, die mit dem WEF verbündet sind.

„Wie sieht der Great Reset aus? Die Verantwortlichen machen, was sie wollen, weil sie das Sagen haben. Kein Prinzip ist universell. Kein Standard wird gleichmäßig angewendet“, meinte Tucker Carlson im Jahr 2020.

Die britische Monarchie hat eine lange Tradition, sich nicht in die Entscheidungen des Parlaments einzumischen, und in den letzten Jahrhunderten kam eine solche Einmischung in den übrigen Monarchien der Welt sogar selten vor. Britische Gesetze bedürfen jedoch immer noch der königlichen Zustimmung, um in Kraft zu treten, und diese wird nun von König Karl III. erteilt.

Sowohl König Karl III. als auch sein Vater Prinz Philip haben an den Bilderberg-Treffen teilgenommen, einem streng geheimen jährlichen Forum, das seit 1954 von der Weltelite genutzt wird, um ihre Visionen für die Welt voranzutreiben.

Denis Healey, Gründer der Bilderberg-Gruppe und seit 30 Jahren Mitglied des Lenkungsausschusses, sagte 2001 zu der Behauptung, die Treffen dienten dazu, eine Eine-Welt-Regierung zu erreichen: „Zu sagen, wir strebten nach einer Eine-Welt-Regierung, ist übertrieben, aber nicht völlig falsch“