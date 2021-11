Können wir den Medien noch vertrauen? – Dr. Daniele Ganser im Gespräch

Gerade in Zeiten von Fake-News stellen sich viele Menschen die Frage, ob sie den Medien noch vertrauen können. Während früher die großen Fernsehsender und Zeitungen die Meinungshoheit hatten, kämpfen sie seit Beginn der digitalen Revolution gegen schier übermächtige Konkurrenz aus dem Internet um Aufmerksamkeit. Auf dem SOLIT Go for Gold-Wertekongress 2021 schildert Dr. Daniele Ganser wie er in diesem Informations-Dschungel die Übersicht behält.

► Werden die Massenmedien ihrer Verantwortung noch gerecht?

► Verschärfen die Algorithmen der sozialen Medien die Spaltung der Gesellschaft?

► Wie kann man dieser Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken?

► Wie bildet man sich heutzutage eine möglichst objektive Meinung zu einem Thema?

Diese und weitere Fragen beantwortet der Schweizer Historiker und Publizist im Interview mit Andreas Franik.