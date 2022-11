Könnte der „effektive Altruismus“ von FTX der größere Skandal sein?

Die 2019 gegründete FTX „Futures Exchange“ wurde schnell zur zweitgrößten Kryptowährungsbörse der Welt und wurde Anfang 2022 mit unglaublichen 32 Milliarden Dollar bewertet, bevor sie auf spektakuläre Weise in Ungnade fiel und ihre 1 Million Kunden mit Milliardenverlusten zurückließ und Schockwellen durch das bereits fragile globale Finanzsystem sandte.

Wenn man die allgemeinen Medienberichte über die FTX-Saga liest, könnte man meinen, es handele sich um ein weiteres Start-up-Unternehmen, das Pleite ging und seine Kunden um Milliarden ärmer machte. In einigen Berichten könnte man sogar Mitleid mit dem „Senkrechtstarter“ und Gründer, dem 30-jährigen Sam Bankman-Fried, auch bekannt unter seinen Initialen SBF, haben, der einige Fehlentscheidungen getroffen hat, obwohl er und sein Bruder Gabe mit ihrer FTX Foundation nur „etwas bewirken“ wollten, um die nächste Pandemie zu verhindern.

Was die FTX-Geschichte so interessant macht, ist die Tatsache, dass aus den Trümmern des implodierten Schneeballsystems der SBF eine Reihe von Skandalen ans Licht gekommen ist:

Die Pflichtverletzung des Vorsitzenden der Börsenaufsichtsbehörde, Gary Gensler, der wegen seiner engen Beziehung zu dem in Ungnade gefallenen FTX-Gründer und der Tatsache, dass seine Behörde kritische Anzeichen für den bevorstehenden Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse übersehen hat, immer stärker ins Licht der Öffentlichkeit gerückt wird.

SBFs Platzierung seiner 28-jährigen Freundin, der sehr unerfahrenen Caroline Ellison, als CEO von Alameda Research (an dem FTX zu 90 % beteiligt war). Ohne dass die FTX-Kunden es wussten, erhielt Ellison Milliarden von Dollar ihrer Gelder, um damit zu „handeln“. Als sie ihre Gelder abheben wollten, FTX sie aber nicht auszahlte, zündete eine Lunte, die zur Implosion beider Unternehmen führte.

Bevor der MIT-Absolvent Konkurs anmeldete, belief sich sein persönliches Vermögen auf stolze 16 Mrd. Dollar. SBF hatte zusammen mit seinen Eltern (Barbara Fried, die Mutter von SBF ist Mitbegründerin der politischen Spendenorganisation Mind the Gap und der Get-out-the-Vote-Kampagne) ein Immobilienimperium von über 100 Millionen Dollar im Steuerparadies der Bahamas angehäuft, wo FTX seit September 2021 seinen Hauptsitz hat. Der junge Milliardär war der zweitgrößte Einzelspender (nur hinter George Soros) für demokratische Zwecke (er spendete 40 Millionen Dollar für demokratische Kandidaten während der US-Zwischenwahlen 2022) und der zweitgrößte Einzelspender für Joe Biden bei den Präsidentschaftswahlen 2020, wo er persönlich 5,2 Millionen Dollar spendete. Die Tatsache, dass sein enormer Reichtum, der ihn in die Lage versetzt, Millionen an die Demokratische Partei und ihre Anliegen zu spenden, aus einem betrügerischen System entstanden ist, bei dem FTX-Kunden um Milliardenbeträge betrogen wurden, ist ein echter Skandal.

Die Bewegung des effektiven Altruismus

Während seiner Zeit am MIT lernte Bankman-Fried William MacAskill kennen, den Begründer einer intellektuellen Bewegung der Philanthropie, die ihren Ursprung an der Universität Oxford hat und darauf abzielt, „die besten Wege zu finden, anderen zu helfen“, indem man so viel Geld wie möglich verdient, um seine wohltätigen Spenden zu maximieren. Das nennt man effektiven Altruismus. SBF wurde zu einem Verfechter dieser Bewegung und gründete zusammen mit seinem Bruder Gabe, einem ehemaligen Mitarbeiter des Capitol Hill und Berater der Demokraten, das philanthropische Kollektiv FTX Foundation und den FTX Future Fund, der „ehrgeizige Projekte in Bereichen wie Biosicherheit und KI-Sicherheit unterstützt“.

FTX finanziert die Prävention der nächsten Pandemie

Guarding Against Pandemics (GAP), „eine Gruppe wissenschaftlicher und politischer Experten, die während der COVID-19-Pandemie gegründet wurde und sich der Verhinderung der nächsten Pandemie verschrieben hat“, scheint aus dem Engagement der Brüder für die Bewegung des effektiven Altruismus entstanden zu sein.

Gabe Bankman-Fried wird als Gründer von GAP genannt, „zu dessen Spendern der CEO und Philanthrop Sam Bankman-Fried gehört“. Interessant ist, dass die „Über“-Seite der Website, die das Engagement des FTX-Gründers als Spender offenbart, zusammen mit allen, die direkt für die Organisation arbeiten, entfernt wurde. (In ähnlicher Weise ist auch die Seite auf der Website des Weltwirtschaftsforums, auf der FTX als einer seiner Unternehmenspartner genannt wird, verschwunden). Die „Über“-Seite von GAP kann immer noch über eine Archiv-Website aufgerufen werden, auf der man etwas über die Mitarbeiter und ihre Verbindungen zu Organisationen wie der Weltbank, CovidActNow und dem Oxford Future of Humanity Institute erfährt, das „existenzielle Risiken wie Pandemien oder negative Folgen der künstlichen Intelligenz identifiziert und nach Wegen sucht, sie zu vermeiden. Maßnahmen zur Verringerung dieser Risiken werden sowohl den Menschen von heute als auch den künftigen Generationen helfen.

Das Hauptziel von GAP ist es, „für öffentliche Investitionen zur Verhinderung der nächsten Pandemie einzutreten“. Und weiter heißt es: Wir müssen alle Amerikaner zusammenarbeiten, um die nächste Pandemie zu stoppen, bevor sie ausbricht. Deshalb drängt die GAP den Kongress, eine Investition in Höhe von 30 Milliarden Dollar in das bevorstehende Haushaltsüberleitungsgesetz aufzunehmen – weniger als 1% der Gesamtkosten des Gesetzes – um die nächste Pandemie zu verhindern.

Der „Kampf der GAP für 30 Milliarden Dollar“ an US-Steuergeldern, um die nächste Pandemie zu stoppen, „bevor sie ausbricht“, erscheint auf den ersten Blick lobenswert. Wenn jedoch riesige Summen öffentlicher Gelder zur Finanzierung der Forschung für die Entwicklung, Zulassung und Herstellung von „Therapeutika und Impfstoffen im Voraus“ verwendet werden, bevor es zu einem Ausbruch gekommen ist, wirft dies wichtige Fragen auf. Wie könnte man messen, ob die bereits in Massenproduktion hergestellten Impfstoffe oder Therapeutika überhaupt funktionieren, da sie vor dem Ausbruch der Krankheit hergestellt und zugelassen wurden? In Anbetracht dessen, was wir über die COVID-19-Impfstoffe wissen, die mit „Warp-Geschwindigkeit“ entwickelt wurden, und angesichts einer Vielzahl von Studien und realen Daten, die gezeigt haben, dass sie weder sicher noch wirksam sind, um eine Übertragung zu verhindern, werden die potenziellen Probleme der GAP-Vorschläge noch gravierender. Ferner birgt die Verwendung von Milliardenbeträgen für die von GAP befürworteten Maßnahmen wie „pandemiesichere Gebäude“, „möglichst häufige Tests für alle“ und „viel bequemere Masken“ die reale Gefahr, dass es sich um ein weiteres Schneeballsystem nach dem Vorbild von FTX handelt – diesmal allerdings mit öffentlichen Mitteln der US-Regierung.

FTX-Finanzierung der TOGETHER-Studie

Ein weiterer Bereich des „effektiven Altruismus“, den FTX unterstützt hat und der potenziell schwerwiegendere Folgen haben könnte, ist die Finanzierung der TOGETHER-Studie. Diese preisgekrönte, aber von Interessenkonflikten geprägte klinische Studie war die größte aller randomisierten kontrollierten Studien über die Wirkung von COVID-19-Frühbehandlungen, bei denen wiederverwendete Generika wie Ivermectin und Hydroxychloroquin eingesetzt wurden. Die Studie ergab, dass ihr Nutzen bei der Verhinderung des Fortschreitens der Krankheit bei COVID-19 „statisch unbedeutend“ war.

TrialSite News hat seit Anfang 2021 ausführlich über die TOGETHER-Studie berichtet. Es wurden viele Fragen zu der Tatsache aufgeworfen, dass die Studie von Forschern konzipiert und durchgeführt wurde, die alle Verbindungen zur Pharmaindustrie und zur Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) haben. TrialSite News berichtete, wie Bill Gates das zehnfache seiner Investition in BioNTech verdiente, seltsamerweise genau vor der Pandemie.

Die Together-Studie, die zeigte, dass „weder Hydroxychloroquin noch Lopinavir-Ritonavir einen signifikanten Nutzen für die Verringerung der COVID-19-assoziierten Krankenhausaufenthalte zeigten“, wurde vollständig von der BMGF finanziert.

Die TOGETHER-Studie, die zeigte, dass Ivermectin nicht wirksam ist, wurde von FastGrants und der Rainwater Charitable Foundation unterstützt, einem Investmentfonds, der zu 97,6 % aus Vanguard Index Funds besteht. Vanguard ist der größte institutionelle Anteilseigner von Pfizer, Inc. und hält Aktien des Pharmaunternehmens im Wert von fast 22 Milliarden Dollar. Natürlich bedeuten diese Verbindungen nicht unbedingt eine Voreingenommenheit, aber sie sind auf jeden Fall bemerkenswert.

In einem Untersuchungsbericht über Ivermectin, der vor über einem Jahr für TrialSite News verfasst wurde, schrieb dieser Autor:

Dieselbe Stiftung [BMGF] hat Pfizer, an dem sie Anteile hält, sowie anderen pharmazeutischen Unternehmen wie BioNTech (dem sie ebenfalls Zuschüsse gewährt hat und an dem sie beteiligt ist), dem Partner von Pfizer bei der Herstellung des Impfstoffs COVID-19, Zuschüsse in Höhe von über 17 Millionen Dollar gewährt. Die BMGF finanziert auch in großem Umfang GAVI, die Impfstoffallianz, die auf ihrer Website Artikel veröffentlicht hat, in denen sie aktiv von der Verwendung von Ivermectin abrät.

Dies ist ein Beleg für die langfristigen Interessen des BMGF an der Impfstoffindustrie, was zu einem erheblichen Interessenkonflikt führen kann, wenn diese Organisation eine TOGETHER-Studie über wiederverwendete Arzneimittel finanziert.

Ich fuhr fort zu schreiben:

Die TOGETHER Clinical Trials … ist eine weitere Studie mit Mängeln und Interessenkonflikten. Die Studie ist mit MMS Holdings verbunden. Das ist dasselbe Unternehmen, das Pharmaunternehmen bei der Zulassung von Medikamenten hilft, indem es die wissenschaftlichen Studien entwirft, die ihnen zur Zulassung verhelfen. Zufälligerweise ist einer ihrer Kunden Pfizer. Es ist nicht überraschend, dass ihre Ergebnisse keinen Nutzen für Ivermectin bei der Behandlung von Covid-19 zeigten.

Der Co-Leiter der TOGETHER-Studie ist Dr. Edward Mills, ein außerordentlicher Professor in der Abteilung für Gesundheits- und Forschungsmethoden, Evidenz und Auswirkungen an der McMaster-Universität in Kanada. Er ist auch Berater für klinische Studien bei der Bill and Melinda Gates Foundation.

Die McMaster University ist auch Empfängerin von BMGF-Fördermitteln in Höhe von knapp über 20 Millionen Dollar.

TrialSite News hat über die Ärztegruppe Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) berichtet, die das fehlerhafte Design der TOGETHER-Studie zu Ivermectin kritisiert – von der Dosierung des Medikaments bis zum Behandlungsverlauf. Ein Skandal wurde auch dadurch ausgelöst, dass die Studiendaten nie in dem von der ICODA angegebenen Repositorium waren, was von einem ICODA-Kommunikationsmanager bestätigt wurde.

In Anbetracht zahlreicher potenzieller oder tatsächlicher Interessenkonflikte und Skandale im Zusammenhang mit der TOGETHER-Studie ist es plausibel, dass diese neu entwickelten Generika bei der Behandlung von COVID-19 vielleicht absichtlich versagt haben. Dutzende anderer Studien (unabhängig von der Pharmaindustrie oder deren Interessen), einschließlich einer Meta-Analyse, sowie Daten aus der Praxis haben gezeigt, dass Ivermectin nicht nur sicher und wirksam, sondern auch lebensrettend bei der Bekämpfung von COVID-19 ist. Infolgedessen genehmigten zahlreiche Zulassungsbehörden und nationale Regierungen zumindest vorübergehend während der Pandemie die Verwendung des Medikaments auf einer vorläufigen oder Notfallbasis. Beispiele hierfür sind Slowenien, Peru, Indien, El Salvador, Belize, Myanmar und Gemeinden in Brasilien.

Es ist erwähnenswert, dass die COVID-19-Impfstoffe und die anschließenden drakonischen Verordnungen zu Beginn der Pandemie als „einziger Ausweg aus der Pandemie“ angesehen wurden. Die Schlussfolgerung der TOGETHER-Studie, dass diese vorhandenen billigen Medikamente „nicht funktionieren“, untermauerte daher die Begründung für die Notfallzulassung der milliardenschweren COVID-19-Impfstoffe, die besagt, dass es „keine angemessene, zugelassene und verfügbare Alternative zu dem Produkt zur Verhinderung von COVID-19 durch SARS-CoV-2“ gibt.

Die Finanzierung der TOGETHER-Studie durch FTX förderte das offizielle COVID-19-Narrativ, wonach die Impfstoffe der einzige Ausweg seien, und trug gleichzeitig dazu bei, die gewinnorientierte Agenda des pharmazeutisch-industriellen Komplexes voranzutreiben. Während viele Skandale aus den Geschäften des Krypto-Königs entstanden sind, ist die Unterdrückung einer lebensrettenden Behandlung ein Skandal, der in einer ganz eigenen Liga spielt.