Covid-19 Injektionen: Massiver Betrug bei der Regulierung und Herstellung

Alexandra Latypova ist eine ehemalige Führungskraft in der pharmazeutischen Industrie und Biotechnologie mit viel Erfahrung in den Bereichen Arzneimittelsicherheit und klinische Studien

Schon früh entdeckte sie, dass die Anzahl der gemeldeten Todesfälle und unerwünschten Ereignisse pro Charge auf eine noch nie dagewesene Variabilität der Toxizität des Produkts schließen lässt

Alexandra zufolge entsprechen die mRNA-Spritzen nicht den Spezifikationen auf dem Etikett, und „in der Praxis werden sowohl ‚leere‘ als auch ‚tödliche‘ Fläschchen und alles dazwischen hergestellt“.

Nach der Analyse großer Mengen öffentlich zugänglicher Daten sowie von Dokumenten, die aufgrund von FOIA-Anfragen und anderen Quellen verfügbar wurden, hat sie eindeutige Beweise für Herstellungs- und Zulassungsbetrug gefunden

https://rumble.com/v1p69bf-c-19-injections-regulatory-and-manufacturing-fraud-tessa-lena-tallks-to-ale.html

Vor kurzem hatte ich das Vergnügen, Alexandra Latypova zu interviewen, eine ehemalige Führungskraft aus der pharmazeutischen Industrie und der Biotechnologie, die den Betrug bei der Herstellung und Zulassung von COVID-Injektionen untersucht und aufgedeckt hat.

Wir sprachen über die Industriestandards, die bei den klinischen Versuchen und der Herstellung dieser Injektionen nicht eingehalten wurden, über die Verfahren zur Qualitätsprüfung des Fläschcheninhalts, die nicht eingeführt worden waren, über die „heißen Chargen“ und ihre geografische Verteilung, über Anzeichen von Betrug in jeder Phase der Prüfung und Herstellung des Produkts und über den allgemeinen Zustand des Lebens in einer von einer Mafia geführten Welt.

Letzteres war der leichteste Teil unseres Gesprächs – mit viel dunklem osteuropäischem Humor -, da wir beide aus der Sowjetunion stammen und im Jahr 2020 keiner von uns viel Fantasie benötigte, um die existenzielle Möglichkeit zu begreifen, in einer von der Mafia regierten Welt zu leben. Wir hatten es in der Vergangenheit ohne Verkleidung gesehen – und wenn etwas wie eine Ente aussieht, wie eine Ente läuft und wie eine Ente quakt, ist es vielleicht nur eine Ente!

Alexandra Latypovas Hintergrund

Alexandra wuchs in der sowjetischen Ukraine auf und wanderte in den späten 1990er-Jahren nach Amerika aus. Sie erwarb einen MBA-Abschluss am Dartmouth College und war rund fünfundzwanzig Jahre in der pharmazeutischen Industrie und Biotechnologie tätig (u. a. in den Bereichen Arzneimittelsicherheit und klinische Versuche).

Alexandra hat eine sehr erfreuliche unternehmerische Laufbahn hinter sich. Sie hat eine Reihe erfolgreicher Start-ups gegründet, diese verkauft – alle vor COVID – und sich in den Ruhestand zurückgezogen, in der Hoffnung, sich auf das Genießen ihres Lebens und insbesondere auf die Malerei zu konzentrieren, die sie meisterhaft beherrscht.

Als 2020 mit einer ganzen Tüte hässlicher und merkwürdiger Leckereien der „neuen Normalität“ an die Tür klopfte, roch Sasha die Ratte sofort. Zunächst war sie beunruhigt über die Anomalien in der „COVID-Reaktion“, einschließlich der sehr auffälligen Kampagne zur Verhinderung einer wirksamen Behandlung von COVID.

Alexandra war gezwungen zu verstehen, was da vor sich ging, und machte sich an die Arbeit. Sie sah sich VAERS an und entdeckte enorme Diskrepanzen zwischen den Chargen, bei denen einige Chargen nur wenige gemeldete schwerwiegende unerwünschte Ereignisse aufwiesen, andere dagegen mehr als 1500 (aus FOIA-Dokumenten erfuhr sie später, dass sich die Chargengrößen in einem relativ ähnlichen Bereich bewegten, sodass die Diskrepanzen nicht durch die Chargengröße erklärt werden konnten).

Und wenn es um VAERS geht, sollten wir nicht die Harvard-Pilgrim-Studie aus dem Jahr 2010 vergessen, die zeigt, dass VAERS stark unterreportiert – NICHT überreportiert – wurde und weniger als 1 % der unerwünschten Ereignisse erfasst.

„Heiße Chargen“

Schon früh entdeckte Alexandra die Existenz von „heißen Chargen“. Sie ist eines der Teammitglieder, die hinter der berühmten Webseite „How Bad Is My Batch“ stehen, auf der man die Anzahl der an VAERS gemeldeten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit der Chargennummer einer COVID-Injektion nachlesen kann. Weitere furchtlose Mitglieder des Teams sind Dr. Mike Yeadon, ehemaliger Leiter der Atemwegsforschung von Pfizer, Jessica Rose, Statistikerin, Craig Paardekooper, Forscher, und Walter Wagner, Rechtsanwalt.

Die Folie unten zeigt die beispiellose Variabilität der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse und Todesfälle in den USA pro Charge. Man beachte den Vergleich mit der Variabilität der Grippeimpfstoffchargen.

In dem Interview erwähnte Alexandra auch die ungleiche Verteilung der Todesfälle pro hunderttausend Dosen von Charge zu Charge in den USA. Die Küstenstaaten schnitten viel besser ab als einige Staaten des Mittleren Westens, die eine sehr hohe Zahl von gemeldeten Todesfällen pro hunderttausend Dosen aufwiesen. Der schlimmste Staat ist South Dakota (30+ gemeldete Todesfälle pro 100.000 Dosen).

Noch schlechter schnitten laut Alexandra einige der US-Territorien mit einem hohen Anteil an indigener Bevölkerung ab. (Die letztgenannten Daten wurden erst nach der Erstellung der Präsentation verfügbar und sind in der Folie nicht enthalten).

„Müllsuppe“: Nichteinhaltung der guten Herstellungspraktiken

In dem Interview bezeichnet Alexandra die COVID-Injektionsprodukte als „Müllsuppe“, und zwar sowohl wegen der massiven Nichteinhaltung der Spezifikationen für den Inhalt der Fläschchen (durch mehrere unabhängig durchgeführte Tests) als auch wegen der Nichteinhaltung der guten Herstellungspraxis. Moment, wollen uns die Hersteller verarschen? Sagen sie uns, dass sie die Vorschriften nicht einhalten (wir aber müssen)?!

Es gibt viele Theorien darüber, was hinter solch wilden Unstimmigkeiten zwischen den Chargen steckt, von Herstellungsfehlern bis zu absichtlichen Toxizitätstests – und allem, was dazwischen liegt. In ihrem TrialSiteNews-Artikel geht Alexandra auf einen wichtigen Aspekt der Herausforderung ein, den so viele von uns „erklären“ mussten, wenn sie mit Freunden aus dem Mainstream zu tun hatten:

Viele von uns kennen das folgende Dilemma: Einerseits haben hoch qualifizierte Wissenschaftler und Ärzte zahlreiche Forschungsarbeiten verfasst, in denen sie die gefährlichen Wirkmechanismen der mRNA/DNA-„Plattform“-Technologien erklären. Die Arbeiten sind akribisch recherchiert und beschreiben, meiner Meinung nach zu Recht, viele erschreckende Folgen der Technologie, die die angeborenen Schutzmechanismen menschlicher Zellen aushebelt. Darüber hinaus werden diese theoretischen Papiere durch die beobachteten Ergebnisse bestätigt, wie z. B. die Zunahme der Gesamtmortalität in hoher Korrelation mit der Zunahme der Impfraten in einem bestimmten Gebiet, die beispiellose Zunahme der unerwünschten Ereignisse und Todesfälle, die von verschiedenen passiven Meldesystemen erfasst werden, die erstaunlich hohe Zahl der Berichte über unerwünschte Ereignisse und Todesfälle in den Pharmakovigilanzsystemen der Pharmaunternehmen und die Autopsiebefunde bei geimpften Post-Mortem, die die Mechanismen der Schädigung durch die mRNA-Technologie in histopathologischen Untersuchungen zeigen.

Zudem berichten viele, die die Injektionen erhalten haben, von keinen unerwünschten Wirkungen und halten die oben genannten Punkte für eine ‚verrückte Verschwörung‘. Die Frage der Ungeschädigten scheint zu sein – warum sehen wir nicht MEHR Todesfälle, wenn das, was Sie über mRNA-Produkte sagen, wahr ist? Abgesehen von den ethischen Beschränkungen dieser Frage, ist hier eine mögliche Antwort: Die mRNA-Spritzen entsprechen nicht den Spezifikationen auf dem Etikett. In der Praxis werden sowohl „leere“ als auch „tödliche“ Fläschchen und alles, was dazwischen liegt, hergestellt [Hervorhebung von mir].

Wie ich bereits auf meinem Substack geschrieben habe, wurde berichtet, dass einige analysierte Fläschchen übrig gebliebene magnetische Kügelchen enthalten (magnetische Kügelchen werden bei der Herstellung von mRNA verwendet). Erinnern Sie sich an die „verrückten“ Videos, in denen einige Menschen anstelle einer Injektion Magnetismus entwickelten? Jetzt haben wir eine neue, „nicht-konspirative“ Erklärung für die „konspirativen“ Videos! Juhu, wir folgen der Wissenschaft!“

Alexandra zufolge werden die Fläschchen mit mRNA-Injektionen von den Herstellern nicht routinemäßig auf Übereinstimmung mit dem Etikett geprüft. Sie merkt an: „Je mehr sie der mRNA-Spezifikation entsprechen, desto tödlicher scheinen sie zu sein.

Die einzigen Tests auf Fläschchenebene, die beispielsweise von Pfizer in durchgesickerten Dokumenten zur chemischen Herstellung und Kontrolle angegeben werden, sind das Gewicht des Fläschchens bei der Befüllung, die manuelle Inspektion auf große sichtbare Partikel und einige Tests im Kontext der Unversehrtheit, wie das Verschließen des Fläschchens.

In den Dokumenten werden keine Routing-Fläschchen oder Dosisprüfungen zur Überprüfung der Inhaltsstoffe beschrieben. Wie auf dem Etikett angegeben, soll jede Dosis von Pfizer 30 mcg mRNA enthalten, aber es gibt keine Informationen über Tests, die zur Überprüfung dieses Wertes durchgeführt wurden.

Die im CMC-Paket von Pfizer beschriebenen Konformitätsprüfungen der Inhaltsstoffe basieren auf der Prüfung der Chargen des Bulk-Produkts – einem vorgelagerten Schritt des Herstellungsprozesses. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, von jeder produzierten Charge Proben aufzubewahren, und diese Proben von Fläschchen sollten vorhanden und für die Prüfung verfügbar sein. Gemäß den Verträgen mit der US-Regierung/dem Verteidigungsministerium wird das Produkt an das Verteidigungsministerium geliefert, das das Eigentum an den Fläschchen behält, bis das Produkt an Menschen injiziert wird.

Alexandra stellt fest, dass diese Verträge sehr detailliert sind und Herstellungsdaten enthalten, die an das Verteidigungsministerium zu übermitteln sind, sie findet jedoch keine Beschreibungen von Stichproben der Fläschchen zum Zweck der Überprüfung ihres Inhalts gegenüber dem Etikett. „Außerdem ist es in den internationalen Impfstofflieferverträgen ausdrücklich verboten, die Fläschchen auf Etikettenkonformität zu prüfen.“

Beweise für geheime Absprachen

Sowohl in dem Interview als auch in diesem Artikel spricht Alexandra über die Beweise für Absprachen zwischen den Herstellern, den weltweiten Aufsichtsbehörden und dem US-Verteidigungsministerium.

Nach der Analyse verschiedener öffentlicher Daten aus der VAERS-Datenbank der CDC sowie verschiedener Dokumente, die durch FOIA-Freigaben und andere Quellen erlangt wurden, kam sie zu dem Schluss, dass diese Absprachen „zur kommerziellen Freigabe der Covid-19-Gegenmaßnahmen geführt haben, die nicht den aktuellen guten Herstellungspraktiken (cGMP) entsprechen.“

Zu den Beweisen, von denen Alexandra spricht, gehören die Zusammenfassungen der nicht-klinischen Studien von Moderna, die Dokumentation der chemischen Herstellung und der Kontrollen von Pfizer sowie die Verträge zwischen der Pharmaindustrie und dem Verteidigungsministerium über die Lieferung der mRNA/DNA-Produkte. Ihr zufolge „offenbart dies die Missachtung etablierter Sicherheitsregeln, Vorschriften und Sicherheitspraktiken bei der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb dieser Produkte.“

Rote Fahnen von Moderna

Wie Children’s Health Defense berichtet, überprüfte Alexandra 700 Seiten von Dokumenten, die Moderna im Rahmen des Antragsverfahrens bei der FDA eingereicht und über einen Antrag auf Informationsfreiheit erhalten hatte.

Sie stellte fest, dass von den fast 700 Seiten etwa 400 Seiten irrelevante Studien sind, die Moderna mehrfach wiederholt hat. Moderna reichte außerdem drei Versionen eines einzigen Moduls ein, sagte sie. Und ein Modul enthielt nur Zusammenfassungen der Studien von Moderna, aber keine tatsächlichen Studienergebnisse.“ Alexandras Schlussfolgerung ist, dass wir eine große Anzahl von Ergebnissen vermissen, wie vollständige Berichte, die ihre Darstellung unterstützen würden.

Die FDA habe „offensichtlich keine Einwände“ dagegen erhoben, sagte sie. Das ist für mich ein Beweis für geheime Absprachen mit dem Hersteller“.

Weitere „Unregelmäßigkeiten“, die Alexandra sowohl in dem Interview als auch in dem Artikel von Children’s Health Defense hervorhob, waren der Zeitplan für die klinischen Versuche von Moderna und die Tatsache, dass das Produkt zwei – und nicht eine – IND-Nummer (Investigational New Drug) hat.

Normalerweise gibt es nur einen IND-Antrag für ein Produkt. „In diesem Fall gibt es jedoch zwei IND-Anträge – einen von Moderna und einen von den National Institutes of Health, die mit Moderna bei ihrem Impfstoff COVID-19 zusammengearbeitet haben.

„Das Treffen mit der FDA für den IND-Antrag (Investigational New Drug) ist vorgesehen, wenn das Unternehmen klinische Versuche am Menschen beginnt. Moderna und die FDA trafen sich am 19. Februar 2020 zu einem Pre-IND-Meeting, und der IND-Antrag wurde am nächsten Tag formell eröffnet. Die globale Pandemie wurde am 11. März 2020 ausgerufen“.

In den Worten von Alexandra: „Aus einem unbekannten Grund konnten diese Visionäre die Zukunft so sicher vorhersagen, dass sie eine klinische Studie für den Impfstoff eröffneten, für den einen Monat später eine Pandemie angekündigt wurde.“

Rote Fahnen von Pfizer

Wie Alexandra in ihrem Artikel mit dem Titel Did Pfizer Perform Adequate Safety Testing for its Covid-19 mRNA Vaccine in Preclinical Studies? Evidence of Scientific and Regulatory Fraud“ (Beweise für wissenschaftlichen und behördlichen Betrug), „haben sich sowohl der Hersteller als auch die Regulierungsbehörden höchst unehrlich verhalten und sich verschworen, eine völlig neue Technologie und ein völlig neues Produkt Millionen von Menschen aufzudrängen, ohne eine einzige gut konzipierte Sicherheitsbewertung durchzuführen“.

Sie weist beispielsweise darauf hin, dass eine Überprüfung klinischer Studien, die durch die FOIA freigegeben wurden, ergab, dass mindestens vier verschiedene Wirkstoffvarianten in dem einzigen Antrag auf Zulassung eines neuen Arzneimittels (IND#19736) von Pfizer enthalten waren:

BNT162a1 – Unveränderte mRNA (uRNA; Variante RBL063.3)

BNT162b1 – Methylpseudouridin-veränderte mRNA (modRNA; Variante RBP020.3)

BNT162b2 – Methylpseudouridin-modifizierte RNA (modRNA; Variante RBP020.2)

BNT162c2 – Selbst-amplifizierende unmodifizierte mRNA (saRNA; Variante RBS004.2)

Alexandra schreibt, dass die Verwendung mehrerer Versionen eines Produkts in den frühen Entwicklungsphasen zwar oft unvermeidlich ist, dass aber dennoch jede chemische oder biologische Einheit für die Zwecke der Produktzulassung als rechtlich eigenständig angesehen wird.

„Daher können Studien, die mit Versionen des Produkts durchgeführt wurden, die nicht der genauen Spezifikation der endgültigen Version entsprechen, lediglich als unterstützende Informationen für die Zulassung der letzteren dienen, sollten aber niemals als endgültige und ausreichende Tests für Behauptungen über die Sicherheit oder Wirksamkeit des endgültigen Produkts angesehen werden.“

Sie erwähnt weiter, dass die FDA im September 2021 den Entwurf eines Leitfadens mit dem Titel „Studying Multiple Versions of a Cellular or Gene Therapy Product in an Early-Phase Clinical Trial“ (Untersuchung mehrerer Versionen eines Zell- oder Gentherapieprodukts in einer frühen Phase der klinischen Prüfung) herausgegeben hat, in dem es heißt, dass für jede Version des Produkts ein separater IND-Antrag gestellt werden muss.

Erstaunlich ist jedoch, dass eine Fußnote in diesem Leitfaden „Impfstoffe zur Verhütung von Infektionskrankheiten“ von dieser Anforderung ausnimmt. Es wird nicht erklärt, warum diese Ausnahme gemacht wird, und es gibt keine denkbare wissenschaftliche oder rechtliche Grundlage für diese Ausnahme, außer dass die FDA bereits willkürlich diese beispiellose Abweichung vom regulatorischen Standard zugelassen hatte und später ihre Spuren verwischen musste.

Tatsächlich gilt diese „Ausnahme“ wohl nicht einmal für den COVID-19-„Impfstoff“ von Pfizer, da das Produkt weder eine Infektion noch die Übertragung der Krankheit verhindert. Ist die Absicht, eine Krankheit zu verhindern, allein eine ausreichende Bedingung? Schließlich soll jedes neue Medikament so etwas wie die Verhütung einer Krankheit bewirken, aber nur wenigen gelingt dies.“

Alexandras Artikel ist sehr ausführlich, und ich empfehle dringend, ihn vollständig zu lesen. Sie können Alexandra auch auf TrialSiteNews und auf ihrem Bitchute-Kanal finden. Um ihre Meinung über Pfizer zusammenzufassen, macht sie die folgenden Punkte:

Das Programm von Pfizer beinhaltete keine umfassende End-to-End-Prüfung aller Komponenten des schließlich zugelassenen Produkts (des mRNA-COVID-19-Impfstoffs). Stattdessen wurden in den Studien, die in dem bei der FDA eingereichten Dokumentenpaket enthalten sind, mehrere Varianten und Analoga des Produkts verwendet, deren Vergleichbarkeit mit dem eigentlichen COVID-19-Impfstoff nicht nachgewiesen oder bewertet wurde. Daher kann auf der Grundlage dieser Studien keine umfassende Bewertung der Produktsicherheit vorgenommen werden.

Ein wesentlicher Faktor für die Toxizität eines Arzneimittels ist seine Verteilung im Körper. Bei dem mRNA-Wirkstoff des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer wurde dieser entscheidende Aspekt jedoch nie untersucht!

Pfizer behauptete, es gebe kein Potenzial für eine „durch den Impfstoff ausgelöste Krankheitsverstärkung“, und stützte sich dabei auf Studien an einer Tierart, die nicht an SARS-CoV-2 erkrankt.

Die CDC, die FDA und Pfizer haben alle über den „Verbleib des Impfstoffs an der Injektionsstelle“ gelogen; sie wussten die ganze Zeit, dass eine Verteilung des Impfstoffs im ganzen Körper zu erwarten war.

Pfizer hat wichtige Kategorien von Sicherheitstests ganz ausgelassen.

Pfizer verwendete unehrliche und eigennützige Interpretationen der behördlichen Richtlinien, um die Abkürzungen bei den routinemäßigen Sicherheitstests zu rechtfertigen.

Sowohl die FDA als auch Pfizer wussten von den schwerwiegenden Toxizitäten, die mit Gentherapie-Medikamenten im Allgemeinen verbunden sind, und können sich daher nicht darauf berufen, dass sie von diesen Risiken bei dem speziellen Gentherapie-Medikament, dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer, nichts gewusst haben. Dies deutet auf vorsätzlichen Betrug und geheime Absprachen zwischen Pfizer und den Aufsichtsbehörden hin, die sich verschworen haben, um dieses ungetestete gefährliche Produkt auf den Markt zu bringen.

Ja, sie trollen uns – aber wir sind nicht hilflos

Auch wenn es ziemlich entmutigend ist, zu wissen, dass wir in einer Welt leben, die von einem Mob regiert wird, ist die Herausforderung jahrhunderte alt, und sich daran zu erinnern, kann uns die dringend benötigte Perspektive und Ausgeglichenheit bringen. Das Neue und „Plötzliche“ an der Herausforderung ist, dass sie uns hier und jetzt, am helllichten Tag, widerfährt. Das ist schockierend! Aber im Laufe der Geschichte hatten viele unserer Vorfahren mit Tyrannen zu kämpfen, und heute sind wir an der Reihe, mutig zu sein. Mögen unsere tapferen Vorfahren unsere Inspiration sein.

Ich möchte diese Geschichte mit einem kurzen Zitat aus meinem früheren Artikel mit dem Titel „Wird unsere Welt wie eine Mafia geführt? Was sollen wir also tun?“

„Gute Nachrichten: Während die Mafiabosse ihr räuberisches Unwesen treiben, geschieht etwas Geheimnisvolles in den Herzen derjenigen von uns, die auf der Liebe bestehen. Unter Druck sind wir gezwungen, uns daran zu erinnern, dass wir nicht zu ihnen gehören.“ Wir gehören ihnen nicht. Das ist die Wahrheit.

Über die Autorin: Mehr von Tessa Lenas Arbeit finden Sie in ihrer Biografie, Tessa Fights Robots.

Artikel als PDF: