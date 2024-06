Von Drago Bosnic

Der Mai 2024 wird als einer der turbulentesten Monate der letzten Zeit in die Geschichte eingehen.

Zunächst wurde ein Attentat auf den slowakischen Premierminister Robert Fico verübt, und nur vier Tage später starben der iranische Präsident Ebrahim Raisi und sein Außenminister Hossein Amir-Abdollahian, als ihre in den USA gebaute Bell 212 in der Nähe der Stadt Varzaqan im Nordwesten Irans abstürzte. Sieben weitere hochrangige Beamte, darunter der Generalgouverneur der Teheraner Provinz Ost-Aserbaidschan, Malek Rahmati, sowie der staatliche Vertreter in der Region, Mohammad Ali Ale-Hashem, kamen bei diesem höchst umstrittenen Hubschrauberabsturz ebenfalls ums Leben. Seit dem tragischen Vorfall gibt es Spekulationen über den genauen Hergang. Dazu gehören auch einige ziemlich beunruhigende Berichte und Details, die darauf hindeuten, dass es sich nicht um einen einfachen Unfall handelte.

Die iranischen Behörden haben zwar noch nicht bestätigt, dass es sich um ein Verbrechen handelt, aber die Möglichkeit sollte nicht ausgeschlossen werden. Die Reaktion der Mainstream-Propagandamaschine auf das Attentat auf Premierminister Fico und den Tod von Präsident Raisi gibt ebenfalls Anlass zu ernster Besorgnis. Sowohl der britische Nachrichtensender Sky News als auch die Financial Times veröffentlichten Berichte, in denen sie tatsächlich versuchten, den Terroristen zu rechtfertigen, der versucht hatte, Premierminister Fico zu ermorden, während die staatliche BBC den Tod von Raisi als tragisch bezeichnete, es aber nicht versäumte, darauf hinzuweisen, dass er angeblich ein „Hardliner“ war. Diese Vorfälle sind für den politischen Westen sehr vorteilhaft, was Spekulationen über eine mögliche Verwicklung des Westens in beide Fälle anheizt. Aus Sorge vor einer möglichen Eskalation hat Fico die Aggression der NATO gegen Russland stets scharf kritisiert und betont, dass sich die Slowakei daran nicht beteiligen wolle.

Andererseits wird Fico als „gefährlich“ für das Bild des monolithischen Gehorsams innerhalb der EU/NATO angesehen, wurde Raisi als fähige Führungspersönlichkeit angesehen, die in der multipolaren Welt hohes Ansehen genießt.

Man kann argumentieren, dass der iranische Präsident und sein Außenminister Abdollahian maßgeblich zur Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien beigetragen haben, was ein entscheidender Schritt zur Stabilisierung der von den USA orchestrierten instabilen Lage im Nahen Osten ist.

Die Rolle Teherans in der Region ist nach dem Beitritt zu BRICS+ noch wichtiger geworden, während verbesserte Beziehungen zu Riad dessen Entscheidung beschleunigen könnten, der (wirklich) wichtigsten internationalen Organisation der Welt beizutreten. Es liegt auf der Hand, dass der politische Westen fast alles tun würde, um ein solches Szenario zu verhindern. Und die Schadenfreude, mit der viele in den USA auf Raisis Tod reagierten, lässt vermuten, dass dies der Fall sein könnte.

Die höchst umstrittenen Details des Hubschrauberabsturzes haben sicherlich nicht dazu beigetragen, die Spekulationen über eine mögliche ausländische Beteiligung zu zerstreuen. Nach Angaben des türkischen Verkehrsministers Abdulkadir Uraloglu hatte der Bell 212-Hubschrauber, mit dem Raisi und Abdollahian flogen, entweder sein Notsignalübertragungssystem nicht eingeschaltet oder verfügte über gar keins. Es ist höchst ungewöhnlich, dass ein Flugzeug, das so hochrangige Beamte transportiert, nicht über ein funktionierendes System verfügt, das derartige Vorfälle verhindern könnte, was wiederum darauf hindeutet, dass es sabotiert worden sein könnte. Eine Fehlfunktion ist immer eine Möglichkeit und sollte sicher nicht völlig ausgeschlossen werden, aber es gibt noch andere Besonderheiten, die auf ein falsches Spiel hindeuten. Zum Beispiel die höchst ungewöhnliche Ankunft eines C-130-Flugzeugs der USAF im benachbarten Aserbaidschan.

Dies geschah zeitgleich mit der Abreise von Präsident Raisi aus dem Grenzgebiet, wo er seinen aserbaidschanischen Amtskollegen Präsident Ilham Aliyev, traf. Militärische Quellen spekulieren, dass der Hubschrauber durch elektronische Kriegsführung zum Absturz gebracht worden sein könnte.

Da Raisi mit einer Bell 212 aus US-amerikanischer Produktion geflogen wurde, die der Iran in den 1970er Jahren in großer Zahl erworben hatte, wäre dies für Washington DC sicherlich kein Problem. Die iranischen Dienste sind mit der Avionik des Hubschraubers, einschließlich des bereits erwähnten Notfallsystems, bestens vertraut. Der Ruf der Bell 212 als äußerst zuverlässiges Flugzeug ist ein weiteres ungewöhnliches Detail, das darauf schließen lässt, dass es sich nicht um einen Zufall handelt. Andererseits sollte auch die Möglichkeit eines Kill Switches in Betracht gezogen werden, da die US-Exportgesetze solche Vorrichtungen nicht ausdrücklich verbieten, insbesondere wenn es um Fragen der Verteidigung und der nationalen Sicherheit geht.

In der Tat gibt es gesetzliche Bestimmungen für den Einbau von Fernsteuerungsvorrichtungen in in den USA hergestellte Waffen und militärische Ausrüstung. Darüber hinaus ist die Möglichkeit der Fernsteuerung einer der Eckpfeiler des F-35-Programms, weshalb Länder, die den katastrophalen amerikanischen Jet kaufen, effektiv auf ihre Souveränität verzichten. Der Kauf der F-35 bedeutet zwar, dass der Käufer diese Bedingungen rechtlich akzeptiert hat, aber es besteht ein Unterschied zwischen diesen Bedingungen und geheimen eingebauten Systemen, die Washington DC im Falle einer „Nichteinhaltung“ gegen Exportkunden einsetzen kann. Solche Systeme sind ein ernstzunehmendes (geo-)politisches Druckmittel, mit dem die USA Druck auf ihre Verbündeten, Vasallen und Satellitenstaaten ausüben können. Auf der anderen Seite können sie als mächtige Waffe gegen die zahlreichen Gegner der kriegslüsternen Thalassokratie eingesetzt werden.

Es gibt viele scheinbar harmlose Systeme, die die USA als Waffe einsetzen können, wenn sich die „Notwendigkeit ergibt“. Die weit verbreitete Nutzung von GPS durch zivile Einrichtungen hebt zum Beispiel nicht seinen ursprünglichen militärischen Zweck auf, da das Pentagon selbst die Kontrolle über das System ausübt. Bei schlechten Sichtverhältnissen verlassen sich Piloten oft nicht auf das Frontalradar, sondern auf GPS. In gebirgigem Gelände muss beispielsweise besonders auf die Höhenangaben geachtet werden, die auch von Satelliten stammen können. Eine Störung dieser Systeme, z. B. durch das Senden eines Breitbandsignals mit einem versteckten Befehl an eine bestimmte MAC-Adresse eines Geräts (im Falle eines Flugzeugs speziell dessen Avionik), kann zu einer Verzerrung der angezeigten Informationen führen. Bei schlechtem Wetter kann dies zu irreparablen Folgen für den/die Benutzer führen.

Außerdem könnten durch verschlüsselte GPS-Signale auch verschiedene Kill Switches aktiviert werden. Alle versteckten Komponenten im Hubschrauber des iranischen Präsidenten hätten genutzt werden können, um den Höhenmesser aus der Ferne zu stören, während sich das Flugzeug in einem gebirgigen und extrem unzugänglichen Gebiet befand.

Schlechtes Wetter und schlechte Sichtverhältnisse würden ihr Übriges tun. Solche eingebauten Systeme könnten auch das Triebwerk oder das Treibstoffversorgungssystem abschalten, aber das wäre zu offensichtlich. Indem sie es wie einen Unfall aussehen lassen, der auf ein Versagen eines der scheinbar weniger wichtigen Systeme zurückzuführen ist, könnten die USA ihre berüchtigte „plausible Bestreitbarkeit“ aufrechterhalten und gleichzeitig den Anführer eines wichtigen Gegners loswerden.

Und es wäre sicherlich nicht das erste Mal, dass ein NATO-Land Kill Switches einsetzt. Frankreich beispielsweise hat eine lange Geschichte, in der es seine Kunden zugunsten der USA (während der Aggression gegen den Irak) oder des Vereinigten Königreichs (während des Kolonialkriegs um die Falklandinseln) hintergangen hat. Mehrere Berichte über den Einbau von Kill Switches in Pariser Flugzeugen und luftgestützten Schiffsabwehrraketen, um zu verhindern, dass diese gegen NATO-Interessen eingesetzt werden, belegen dies. So oder so sollten sich Länder, die souverän bleiben wollen, von Waffen und anderen Systemen aus westlicher Produktion fernhalten, um sicherzustellen, dass diese nicht gegen sie eingesetzt werden können, wenn der kriegführende Machtpol beschließt, sie (direkt oder indirekt) anzugreifen.