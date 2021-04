Könnten mRNA-Impfstoffe die DNA dauerhaft verändern? Jüngste Wissenschaft legt nahe, dass sie es könnten.

childrenshealthdefense.org: Die Forschung an der SARS-CoV-2-RNA durch Wissenschaftler in Harvard und am MIT hat Auswirkungen darauf, wie mRNA-Impfstoffe die genomische DNA dauerhaft verändern könnten, so Doug Corrigan, Ph.D., ein Biochemiker und Molekularbiologe, der sagt, dass mehr Forschung erforderlich ist.

Im vergangenen Jahr war es für die Amerikaner nahezu unmöglich, die Entscheidung der Medien nicht zu bemerken, Impfstoffe zum dominierenden COVID-Narrativ zu machen, und zwar noch bevor es zu Todesfällen durch das Coronavirus kam.

Die schräge Berichterstattung der Medien hat die Öffentlichkeitsarbeit für Boten-RNA-Impfstoffe (mRNA), die seit Jahrzehnten entwickelt, aber nie für den menschlichen Gebrauch zugelassen wurden, besonders gefördert und dazu beigetragen, die experimentelle Technologie näher an die behördliche Ziellinie zu bringen.

Unter normalen Umständen stellt der Körper mRNA aus der DNA im Zellkern her („transkribiert“). Die mRNA wandert dann aus dem Zellkern in das Zytoplasma, wo sie Anweisungen gibt, welche Proteine gebildet werden sollen.

Im Vergleich dazu senden mRNA-Impfstoffe ihre chemisch synthetisierte mRNA-Nutzlast (gebündelt mit Anweisungen für die Herstellung von Spike-Proteinen) direkt ins Zytoplasma.

Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und den meisten Wissenschaftlern, die sich mit mRNA-Impfstoffen befassen, hört der Spaß dort auf – mRNA-Impfstoffe „beeinflussen oder interagieren nicht mit unserer DNA in irgendeiner Weise“, sagt die CDC. Die CDC behauptet erstens, dass die mRNA nicht in den Zellkern eindringen kann (wo sich die DNA befindet), und zweitens, dass die Zelle – Mission-Impossible-Stil – „die mRNA loswird, kurz nachdem sie mit der Verwendung der Anweisungen fertig ist.“

Ein Preprint vom Dezember über SARS-CoV-2, von Wissenschaftlern in Harvard und am Massachusetts Institute of Technology (MIT), brachte Erkenntnisse über das wilde Coronavirus, die Fragen darüber aufwerfen, wie virale RNA funktioniert.

Die Wissenschaftler führten die Analyse durch, weil sie „verwirrt waren von der Tatsache, dass es eine respektable Anzahl von Menschen gibt, die mittels PCR positiv auf COVID-19 getestet werden, lange nachdem die Infektion vorbei war.“

Ihre wichtigsten Ergebnisse waren wie folgt: SARS-CoV-2-RNAs „können in menschlichen Zellen revers transkribiert werden“, „diese DNA-Sequenzen können in das Zellgenom integriert und anschließend transkribiert werden“ (ein Phänomen, das „Retro-Integration“ genannt wird) – und es gibt brauchbare zelluläre Wege, um zu erklären, wie dies geschieht.

Laut dem promovierten Biochemiker und Molekularbiologen Dr. Doug Corrigan gehören diese wichtigen Erkenntnisse (die dem „gängigen biologischen Dogma“ zuwiderlaufen) in die Kategorie der „Dinge, von denen wir absolut und eindeutig sicher waren, dass sie nicht passieren könnten, die aber tatsächlich passiert sind.“

Die Ergebnisse der Harvard- und MIT-Forscher stellen auch die Annahmen der CDC über mRNA-Impfstoffe auf wackeligeren Boden, so laut Corrigan. Tatsächlich hatte Corrigan bereits einen Monat vor dem Erscheinen des Harvard-MIT-Preprints einen Blog geschrieben, in dem er mögliche Mechanismen und Wege skizzierte, durch die mRNA-Impfstoffe das identische Phänomen erzeugen könnten.

In einem zweiten Blog-Beitrag, der nach dem Erscheinen des Preprints geschrieben wurde, betonte Corrigan, dass die Harvard-MIT-Ergebnisse über Coronavirus-RNA große Auswirkungen auf mRNA-Impfstoffe haben – eine Tatsache, die er als „den großen Elefanten im Raum“ bezeichnet. Obwohl Corrigan nicht behauptet, dass sich Impfstoff-RNA notwendigerweise auf die gleiche Weise wie Coronavirus-RNA verhält – d.h. die genomische DNA dauerhaft verändert – glaubt er, dass diese Möglichkeit besteht und eine genaue Untersuchung verdient.

Der Beitrag des Preprints besteht nach Corrigans Ansicht darin, dass er „bestätigt, dass dies zumindest plausibel und höchstwahrscheinlich wahrscheinlich ist.“

Umgekehrte Transkription

Wie der Begriff „reverse Transkription“ schon andeutet, ist der Weg von der DNA zur mRNA nicht immer eine Einbahnstraße. Enzyme, die Reverse Transkriptasen genannt werden, können auch RNA in DNA umwandeln, wodurch letztere in die DNA im Zellkern integriert werden kann.

Auch die reverse Transkription ist nicht ungewöhnlich. Genetiker berichten, dass „über 40% der Genome von Säugetieren aus den Produkten der reversen Transkription bestehen.“

Die von den Harvard-MIT-Forschern zitierten vorläufigen Beweise deuten darauf hin, dass endogene Enzyme der Reversen Transkriptase die reverse Transkription von Coronavirus-RNAs erleichtern und deren Integration in das menschliche Genom auslösen können.

Die Autoren weisen darauf hin, dass die klinischen Folgen zwar noch weiter untersucht werden müssen, dass aber schädliche Auswirkungen durchaus möglich sind und – abhängig von den „Einfügungsstellen der integrierten viralen Fragmente in das menschliche Genom“ und dem zugrunde liegenden Gesundheitszustand eines Individuums – „eine schwerwiegendere Immunreaktion … wie einen ‚Zytokinsturm‘ oder Autoimmunreaktionen einschließen könnten.“

Im Jahr 2012 schlug eine Studie vor, dass die virale Genomintegration „zu drastischen Konsequenzen für die Wirtszelle führen könnte, einschließlich Genstörung, Insertionsmutagenese und Zelltod.“

Corrigan betont, dass hypothetische Wege zur Erleichterung der Retrointegration von viraler (oder Impfstoff-) RNA in DNA „Menschen, die die Molekularbiologie auf einer tieferen Ebene verstehen, nicht unbekannt sind“.

Dennoch löste die Diskussion der Reversen Transkription und der Genomintegration im Preprint einen Strudel negativer Kommentare von Lesern aus, die nicht bereit waren, biologische Dogmen zu überdenken. Einige von ihnen sprachen sich sogar für einen Rückzug der Publikation aus (obwohl Preprints per Definition unveröffentlicht sind), mit der Begründung, dass „Verschwörungstheoretiker … diese Arbeit als ‚Beweis‘ dafür nehmen werden, dass mRNA-Impfstoffe tatsächlich den genetischen Code verändern können.“

Nachdenklichere Leser stimmten mit Corrigan überein, dass das Papier wichtige Fragen aufwirft. Zum Beispiel stellte ein Leser fest, dass bestätigende Beweise fehlen, „um zu zeigen, dass das Spike-Protein nur für eine kurze Zeit (sagen wir 1-3 Tage) nach der Impfung exprimiert wird“, und fügte hinzu: „Wir denken, dass dies der Fall ist, aber es gibt keinen Beweis dafür.“

In der Tat ist es eine offene Frage, wie lange die synthetische mRNA der Impfstoffe – und damit die Anweisungen für die Zellen, das Spike-Protein weiter herzustellen – in den Zellen verbleibt.

Normalerweise ist RNA ein „notorisch zerbrechliches“ und instabiles Molekül. Diese Zerbrechlichkeit“, so die Wissenschaftler, „gilt für die mRNA jedes Lebewesens, egal ob sie zu einer Pflanze, einem Bakterium, einem Virus oder einem Menschen gehört.“

Aber die synthetische mRNA in den COVID-Impfstoffen ist eine andere Geschichte. Tatsächlich war der Schritt, der es den Wissenschaftlern und Impfstoffherstellern schließlich erlaubte, ihre jahrzehntelange Sackgasse bei mRNA-Impfstoffen zu überwinden, als sie herausfanden, wie man mRNA chemisch modifizieren kann, um ihre Stabilität und Langlebigkeit zu erhöhen – mit anderen Worten, RNA zu produzieren, „die viel länger in der Zelle herumhängt als virale RNA oder sogar RNA, die unsere Zelle normalerweise für die normale Proteinproduktion produziert.“

Es ist reine Spekulation, was die synthetische mRNA macht, während sie „herumhängt“, aber Corrigan spekuliert, dass ihre erhöhte Langlebigkeit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie „in DNA umgewandelt wird.“

Da die mRNA des Impfstoffs außerdem so konstruiert ist, dass sie effizienter in Protein umgewandelt werden kann, „könnten negative Effekte mit dem Impfstoff häufiger und ausgeprägter sein als mit dem natürlichen Virus.“

Dollarzeichen

Corrigan räumt ein, dass einige Leute seine Warnungen abtun könnten, indem sie sagen: „Wenn das Virus in der Lage ist, dies zu erreichen, warum sollte es mich dann interessieren, ob der Impfstoff das Gleiche tut?“

Er hat eine fertige und überzeugende Antwort:

„Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem Szenario, in dem Menschen zufällig und unwissentlich in ihrer Genetik manipuliert werden, weil sie dem Coronavirus ausgesetzt waren, und dem Szenario, in dem wir vorsätzlich Milliarden von Menschen impfen, während wir ihnen sagen, dass dies nicht passiert.“

Leider scheint die vorherrschende Haltung zu sein, dass der „Wettlauf um die Impfung der Bevölkerung“ das Eingehen dieser zusätzlichen Risiken rechtfertigt.

Mitte November, nachdem die Jerusalem Post ihren Lesern mitteilte, dass „die Welt, wenn sie anfängt, sich mit diesen völlig neuen und revolutionären Impfstoffen zu impfen, praktisch nichts über deren Langzeiteffekte wissen wird“, argumentierte ein israelischer Krankenhausdirektor, dass es sich nicht lohnt, zwei weitere Jahre zu warten, um die „einzigartigen und unbekannten Risiken“ der mRNA-Impfstoffe oder mögliche Langzeiteffekte zu ergründen.

In den USA ist die Begeisterung für die mRNA-Technologie ähnlich ungebremst. Nur wenige Tage nachdem die CDC aktualisierte Daten veröffentlicht hatte, die zeigten, dass bis zum 26. März mehr als 2.200 Todesfälle von Personen gemeldet worden waren, die entweder die mRNA-Impfstoffe von Pfizer oder Moderna erhalten hatten, lobte The Atlantic die Technologie und behauptete, dass die „geniale“ synthetische mRNA-Technologie hinter den COVID-Impfstoffen von Pfizer und Moderna einen „Durchbruch“ darstelle, der „die Welt verändern“ könnte.

Anstatt die Aussicht auf eine Retro-Integration fremder DNA als „Verschwörungstheorie“ abzutun, sollten Wissenschaftler Studien mit den mRNA-geimpften Personen durchführen, um die tatsächlichen Risiken zu bewerten.

Corrigan ist zum Beispiel der Meinung, dass In-vitro-Daten in menschlichen Zelllinien (eine der Datenquellen, die von den Harvard-MIT-Forschern untersucht wurden) zwar „luftdichte“ Ergebnisse liefern, dass es aber immer noch notwendig ist, reale genomische Veränderungen durch „PCR, DNA-Sequenzierung oder Southern Blot … an gereinigter genomischer DNA von COVID-19-Patienten“ – und geimpften Personen – schlüssig zu demonstrieren.

Doch anstatt sich mit diesen Forschungslücken zu befassen, schwärmen die Unternehmen von der Möglichkeit, menschlich veränderte mRNA zu verwenden, um „unsere zelluläre Maschinerie zu beherrschen“ und „so ziemlich jedes Protein unter der Sonne herzustellen.“

In einer Pressemitteilung vom 10. März, in der mRNA-Impfstoffe zu den klaren Gewinnern des COVID-19-Impfstoffrennens erklärt wurden, hieß es, dass alle großen Pharmafirmen jetzt „die [mRNA-]Technologie testen, indem sie Lizenzvereinbarungen und/oder Kooperationen mit etablierten RNA-Firmen eingehen“.

In alten Disney-Zeichentrickfilmen wurden die Zuschauer oft Zeuge, wie sich Donald Ducks reicher Onkel Dagobert Duck „mit großen Augen in überdimensionale Vegas-Spielautomaten-Dollarzeichen verwandelte“, wenn er über Möglichkeiten nachdachte, seinen ohnehin schon immensen Reichtum zu vergrößern.

Nach der Bereitschaft der Führungskräfte von Pharmaunternehmen zu urteilen, die langfristigen – und möglicherweise generationenübergreifenden – Risiken von mRNA-Impfstoffen zu übersehen, müssen sie in ähnlicher Weise von Dollarzeichen-Visionen einer nie endenden Pipeline von „Plug-and-Play“-mRNA-Produkten fasziniert sein.