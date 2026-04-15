Die NATO hat den menschlichen Geist zum Schlachtfeld erklärt. In der Schweiz wird dieses Schlachtfeld von der Assoziation Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ASP) bewirtschaftet — einem Berufsverband, dessen Geschäftsmodell die kognitive Schwächung der Bevölkerung zwar nicht offiziell zum Ziel erklärt, aber als messbare Wirkung hervorbringt. Die Frage drängt sich auf: Sind die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten der ASP ein nationales Sicherheitsrisiko?

Die sechste Domäne der Kriegsführung — das Denken

Im Jahr 2020 legte der französische Offizier François du Cluzel am NATO Innovation Hub in Norfolk, Virginia, ein Dokument vor, das die westliche Sicherheitsarchitektur um eine Di