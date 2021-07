Kohlenstoffneutrale grüne Finanzierung – China könnte die Führung in einer post-pandemischen Welt übernehmen

Von Peter König: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Wie die Pandemie die Welt umgestalten wird, vor allem im Hinblick auf die wirtschaftliche Erholung und insbesondere die westliche Welt, bleibt abzuwarten. Bislang ist die westliche Politik der wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Umstrukturierung chaotisch, unorganisiert und völlig unkoordiniert. Die westlichen Länder springen von der Abriegelung zur „Öffnung“ zurück zur Abriegelung, von der ersten Covid-Welle zur zweiten und dritten und nähern sich nun der vierten. Es sieht so aus, als ob kein Ende in Sicht ist.

Man könnte fast meinen, dass sie das mit Absicht tun, um die Menschen zu verwirren und leicht zu manipulieren.

Was in China passiert, ist eine andere Geschichte. China ist die einzige bedeutende Weltwirtschaft – die zweitgrößte in absoluten Zahlen und die größte in PPP (Kaufkraftparität) – die ihren Wirtschafts- und Finanzmechanismus wieder voll in Gang gesetzt hat. Folglich funktioniert die chinesische Lieferkette, von der der Rest der Welt weitgehend abhängt – z.B. bei Pharmazeutika zu 90 % – wieder in vollem Umfang. Es sind eher die westlichen Häfen, die noch – oder wieder? – teilweise geschlossen sind, um Containerschiffe, vor allem aus China, zu empfangen, was zu gefährlichen Versorgungsengpässen im eigenen Land führt.

China bewegt sich vorwärts, erschafft und leitet immer wieder Initiativen, trotz aller Widrigkeiten, Schikanen, offener Einmischungen und auf Lügen basierenden „Sanktionen“ des Westens. In diesem Zusammenhang und bereits in die Zukunft blickend, in eine Post-Covid-Zukunft, zeigt China seine Grüne Agenda, hin zu einer kohlenstoffneutralen – nicht nur China – sondern Welt.

Der Idee von Präsident Xi Jinping folgend, eine neue Ära der Öko-Zivilisation zu fördern, wurde das Eco Forum Global Guiyan, kurz EFG, seit seiner Gründung im Jahr 2009 bereits 10 Mal erfolgreich durchgeführt.

Nebenbei bemerkt – Guiyang ist laut Nature Index eine der 500 besten Wissenschaftsstädte der Welt, gemessen an den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen.

Das EFG ist das einzige internationale hochkarätige Forum in China, das sich mit dem Thema Öko-Zivilisation auf staatlicher Ebene beschäftigt.

Lassen Sie mich die Aussage wagen, dass das Eco Forum Global Guiyang bisher das einzige internationale Forum mit einem solchen Tenor und einer solchen Aktion ist, das sich möglicherweise und hoffentlich zu einer globalen Bewegung ausweiten wird, die darauf abzielt, den Kohlenstoff-Fußabdruck der Welt drastisch zu reduzieren – kurz gesagt, das Ziel zu beschleunigen, unsere Zivilisation, unser Leben auf der Erde, kohlenstoffneutral zu machen – und damit gesünder.

Um es klar zu sagen: „Green Finance“ wird oft falsch dargestellt, besonders im Westen. Zum Beispiel ist die Investition in Elektroautos, wenn der meiste Strom nicht nur aus nicht erneuerbarem, sondern auch hochgiftigem, CO2-produzierendem Kohlenwasserstoff gewonnen wird, kein Green Investment. Dies ist immer noch überwiegend in Europa und Nordamerika der Fall.

Dabei sind der umweltschädliche Abbau und die oft gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen bei der Gewinnung und Herstellung von Lithium zu Autobatterien noch gar nicht berücksichtigt.

Der wichtigste Energieträger der Welt, die Kohlenwasserstoffe, haben in den letzten rund 30 Jahren kaum an Bedeutung verloren. Er macht immer noch etwa 85% der weltweit verbrauchten Energie aus. Dies zeigt nur, dass sogenannte „grüne Investitionen“, besonders im Westen, meist „falsche“ grüne Investitionen sind, eine neue Form des reinen profitgetriebenen Kapitalismus.

Diese „grünen“ Investitionen kommen nicht einmal in die Nähe einer Null-Kohlenstoff-Bilanz. Ganz im Gegenteil. Die Produktion von „grünen Investitionen“ verwendet in der Regel Kohlenwasserstoff, was die Energieeffizienz drastisch senkt. Dies zeigt sich deutlich in der geringen Energieeffizienz von Elektroautos, die im Durchschnitt 35 % bis 40 % beträgt, im Vergleich zu Autos, die mit reinem Benzin oder gasbasierter Energie betrieben werden.

Dies soll natürlich kein Plädoyer für die kontinuierliche Nutzung von Kohlenwasserstoffen sein. Ganz im Gegenteil. Aber es wird dringend empfohlen, in die Forschung zu investieren, um wirklich neue kohlenstoffneutrale oder sogar kohlenstoffnegative Quellen für erneuerbare Energien zu finden. Solche Investitionen bringen höchstwahrscheinlich keinen „sofortigen Profit“, wie es der Hauptanreiz und das neoliberale Investitionsmotiv ist, aber solche Forschungsinvestitionen sind auf langfristige gesellschaftliche Vorteile für die gesamte Menschheit ausgerichtet.

Echte grüne Investitionen sind zum Beispiel die Nutzung erneuerbarer und kohlenstofffreier Energiequellen, wie Wasserkraft – Wind-, Solar- und Gezeitenenergie, wobei letztere die natürlichen und ewigen Bewegungen des Meeres ausnutzt.

China wird auch weiterhin ein weltweites Beispiel für den Bau von „Green Cities“ sein; es investiert in Parks und „Green Housing“ – Wohneinheiten mit Pflanzenfassaden – die die städtischen CO2-Emissionen aus Industrie und Verkehr absorbieren.

Dies sind Grüne Investitionen, solange ihre Abhängigkeit von Kohlenwasserstoff-Energie weit unter dem CO2-Ausstoß der Grünen Investition selbst liegt.

Die traditionellen, riesigen, teuren und wartungsintensiven Wasserkraftdämme sollten einer neuen Generation der Wasserkrafterzeugung Platz machen: nämlich kleinen, lokalisierten, wartungsarmen und sogar mobilen Wasserkraftwerken. Letztere für den Einsatz in wüsten- und monsunartigen Sturzflutgebieten. Ein Paradebeispiel ist der Jemen, eines der trockensten Länder der Welt, in dem es bei Regen zu Überschwemmungen kommt, aber nur selten ganzjährig Wasser fließt.

Die wirkliche Herausforderung besteht schließlich darin, in eine neue Generation der Nutzung der Sonnenenergie zu investieren und zu forschen…. die effizienteste Art der Nutzung der Sonnenenergie ist die Photosynthese. Das ist das, was Pflanzen tun, um die Energie der Sonne umzuwandeln. Eine geschätzte Energieeffizienz von 95 % könnte potenziell erreicht werden, verglichen mit dem derzeitigen Einsatz von Sonnenkollektoren mit einer Energieeffizienz von bestenfalls 30 % oder weniger.

Stellen Sie sich die Energiefreiheit vor, die die Menschheit durch die Nutzung der Sonnenenergie mittels Photosynthese gewinnen würde! Fast undenkbar. Aber keineswegs unmöglich. Wenn aufrichtige Köpfe zusammenkommen, werden unmögliche Träume zur Realität.

Hinzu kommt, dass die Produktion von Solarzellen, die eine begrenzte Lebensdauer haben, enorme Mengen an Energie erfordert – Energie, die derzeit hauptsächlich durch Kohlenwasserstoffe erzeugt wird. Außerdem haben Solarmodule eine durchschnittliche Lebensdauer von 25 – 30 Jahren, danach müssen sie zerstört werden – oder recycelt werden, beides ist energieabhängig und umweltbelastend.

Präsident Xi Jinping sagte in seiner Ansprache zur 100-Jahr-Feier: „Wir müssen das chinesische Volk vereinen und führen, indem wir unermüdlich für ein besseres Leben arbeiten.“ Und weiter: „Wir müssen den Sozialismus mit chinesischen Merkmalen aufrechterhalten und entwickeln.“

Diese Worte signalisieren, ein neues Modell für den menschlichen Fortschritt zu schaffen, das den Weg in ein grünes China weist – ein China, in dem die sozioökonomische Entwicklung auf das Konzept der Kohlenstoffneutralität trifft. Das klingt nach einer herausfordernden, aber großartigen Initiative – eine von vielen – für China, die den Weg in eine post-covide Ära anführt.

Präsident Xi erklärte weiter: „Wir müssen das öffentliche Wohlergehen im Zuge der Entwicklung sicherstellen und verbessern, die Harmonie zwischen Mensch und Natur fördern und gut koordinierte Schritte unternehmen, um unser Volk wohlhabend, unsere Nation stark und unser Land schönzumachen.“

China möchte vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Mit der Belt and Road Initiative durch gemeinsame Anstrengungen und Joint Ventures in Green Investments, sowohl innerhalb als auch außerhalb der chinesischen Grenzen, der Welt neue Möglichkeiten für einen besseren und kohlenstofffreien Lebensstandard bieten. Der Fokus liegt dabei immer auf dem gegenseitigen Nutzen.

Getreu den Worten von Präsident Xi: „Wir müssen weiter daran arbeiten, den Aufbau einer menschlichen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft zu fördern.“