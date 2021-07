Wir erleben das Comeback der experimentellen Impfstoffe die nach der Niederlage der Nazis 1945 verboten wurden

Seit mindestens 2500 Jahren basiert die Ausübung der Medizin auf dem hippokratischen Eid: Die Aufgabe des Arztes ist es, die Kranken zu heilen oder zumindest dafür zu sorgen, dass sich ihr Gesundheitszustand nicht verschlechtert. Seit der Aufklärung ist dieses Prinzip im Verschwinden begriffen. Das Ziel der Medizin war nicht zu heilen, sondern zu wissen. Der Schwerpunkt begann sich vom Patienten zum Arzt zu verlagern. Das Subjekt ist der Arzt und der Patient ist das Objekt, daher der Name „Patient“.

Es wurde mit einer falschen Vorstellung von „wissenschaftlichem Fortschritt“ argumentiert, die ein Klassenproblem verdeckte: Experimente wurden an den Ausgegrenzten durchgeführt, wie Armen, Gefangenen, Internierten, Sklaven, Indianern, Prostituierten… Seit dem 18. Jahrhundert führten Ärzte in den europäischen Kolonien Experimente an schwarzen Sklaven durch und beimpften sie sogar absichtlich mit Krankheiten wie den Pocken. 1884 schrieb Pasteur an den Kaiser von Brasilien und bat um die Erlaubnis, Häftlinge in der Todeszelle mit Cholera zu infizieren, um medizinische Behandlungen an ihnen zu testen.

In den Konzentrationslagern brachte der Faschismus die „neue Medizin“ zu ihrem vollen Ausdruck. Die 1932 von Japan eingerichtete Einheit 731 tötete mehr als 10’000 Gefangene, die als menschliche Versuchskaninchen benutzt wurden. 1944 tötete der leitende medizinische Offizier der japanischen Armee, Nakamura Hirosato, 900 Indonesier, indem er ihnen einen experimentellen Impfstoff injizierte, der ein chemisch modifiziertes Tetanustoxin enthielt. Auch an den in Auschwitz, Buchenwald, Dachau und Natzwzeiler inhaftierten Antifaschisten führte das Dritte Reich groß angelegte Experimente durch. Nazi-Ärzte beimpften Häftlinge mit Erregern wie Typhus, Gelbfieber, Pocken, Typhus, Cholera und Diphtherie auf der Suche nach Impfstoffen oder zur Entwicklung medizinischer Behandlungen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zwanzig Ärzte und drei Nazis wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt und in Nürnberg vor Gericht gestellt. Zu ihrer Verteidigung argumentierten die Nazis, dass der hippokratische Eid in Kriegszeiten nicht gelte und dass der Staat die Interessen der Wissenschaft zum Wohle des Kollektivs über die des Einzelnen stellen könne. Das Urteil des Militärtribunals legte jedoch zehn Kriterien für die Bewertung von medizinischen Experimenten fest, die heute als „Nürnberger Kodex“ bekannt sind.

Die gesetzliche Regelung der medizinischen Experimente ist also eine Folge der Niederlage des Faschismus im Zweiten Weltkrieg. Sie ist sowohl national als auch international und wurde historisch auf der Grundlage der freien und informierten Zustimmung des Probanden aufgebaut. Artikel 7 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte, der am 16. Dezember 1966 von der UN-Generalversammlung verabschiedet wurde, besagt, dass „niemand ohne seine freie Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden darf“.

Der Weltärztebund, eine 1947 gegründete Nichtregierungsorganisation von Ärzten, verabschiedete im Juni 1964 die Deklaration von Helsinki, die den Nürnberger Kodex bekräftigt und an die Notwendigkeit einer „freien, informierten und ausdrücklichen Zustimmung“ erinnert. Es gibt Dutzende ähnlicher Regelungen in jedem Berufsverband, in den Gesetzgebungsrepertoires der einzelnen Länder, in den Regeln der Europäischen Union, wie der Ovideo-Konvention, und in internationalen Gremien.

Die Schlussfolgerung ist, dass ein Arzt, der ein Experiment an Menschen durchführt, ohne deren vorherige Zustimmung einzuholen, ein schweres Verbrechen begeht.

Im Jahr 2002 entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass die Auferlegung einer Behandlung ohne Zustimmung des Patienten „eine Verletzung der körperlichen Unversehrtheit der betroffenen Person“ darstellt und dass „Zwangsimpfungen als nicht freiwillige medizinische Behandlung einen Eingriff in das Recht auf Achtung des Privatlebens darstellen“.

Aber die medizinischen Experimente endeten nicht 1945, wie wir hier schon mehrfach erläutert haben. In den 1940er und 1950er Jahren fütterte das MIT (Massachusetts Institute of Technology) Kinder, die unter psychiatrischen Problemen litten, mit radioaktivem Müsli. Wir haben die gefälschte Behandlung von Schwarzen mit Syphilis in Tuskegee zwischen 1932 und 1972, die Verseuchung von geistig behinderten Kindern mit Hepatitis durch zwei Ärzte an der Wilowbrook State School in New York zwischen 1956 und 1972 aufgeklärt. Das Gleiche gilt für die Experimente an 20’000 Amerikanern mit Contergan, einem Beruhigungsmittel, das für schwere fötale Missbildungen verantwortlich war, die bis 1961 andauerten, die Injektion von Krebszellen in ältere und mittellose Patienten im Jewish Chronicle Disease Hospital in Brooklyn im Jahr 1963… Die Liste ist erschreckend und es ist erstaunlich, wie leicht sie vergessen wird.

Am 8. April letzten Jahres, auf dem Höhepunkt der Pandemie, änderte das Vavricka-Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte die Rechtsprechung zu diesem Thema, indem es feststellte, dass die Verabreichung bestimmter Impfstoffe obligatorisch gemacht werden kann, was die derzeitige Praxis ist. Ähnlich wie beim Wehrdienst sind einige Impfungen gesetzlich vorgeschrieben und werden daher massiv und wahllos geimpft, sogar von Geburt an.

Das Vavricka-Urteil bezieht sich jedoch auf einen Fall aus dem Jahr 2015 und auf bereits getestete Impfstoffe, nicht auf solche, die noch getestet werden müssen, wie es bei den Impfstoffen der Fall ist, die in der aktuellen Pandemie verabreicht werden und die dank der Welle der Hysterie, die mit der Pandemie in der Welt ausgelöst wurde, nur eine „Notfall“-Zulassung von der Europäischen Arzneimittelagentur erhalten haben.

Die Agentur selbst räumt ein, dass sie die Zulassung in Eile „auf der Grundlage von weniger vollständigen Daten als normalerweise erforderlich“ erteilt hat, so dass der Hersteller verpflichtet ist, „in Zukunft vollständige klinische Daten vorzulegen“. Die europäischen Bewertungsberichte der Agentur fügen hinzu, dass Pharmaunternehmen innerhalb von zwei Jahren „die Ergebnisse der Hauptstudie“ vorlegen müssen.

Es kann daher kein Zweifel daran bestehen, dass wir uns in der Gegenwart eines massiven Experiments außerhalb eines Labors befinden, das in der Geschichte der Medizin beispiellos ist. Abgesehen von der Unsicherheit bezüglich der neuen mRNA-Technik räumt die Agentur ein, dass für den Moderna-Impfstoff „keine Karzinogenitätsstudien durchgeführt wurden“ und für die Impfstoffe von Pfizer, AstraZeneca und Johnson & Johnson „keine Genotoxizitäts- oder Karzinogenitätsstudien durchgeführt wurden“.

Daher können diese Impfstoffe nicht vorgeschrieben werden.

Jeder, der schon einmal in einem Impfzentrum war, kann nun beurteilen, ob das Gesundheitspersonal, das die Kandidaten betreut, ihnen Fragen stellt, sie um ihr Einverständnis bittet, sie über den experimentellen Charakter des Impfstoffs informiert, mit dem sie geimpft werden sollen, oder ob es sich um Vieh handelt, das erwartet, unbeschadet aus dem Experiment herauszukommen.

Unternehmen stellen keine Mitarbeiter ein, die nicht geimpft sind, und können diejenigen, die bereits auf der Gehaltsliste stehen, entlassen. Alles, was sie tun müssen, ist, Impfstoffe in die Pläne für „berufsbedingte Risiken“ aufzunehmen. Nennt man das „freie Zustimmung“ oder ist es ein Verbrechen der Nötigung?

Fragen Sie diejenigen, die eine Impfung verlangen, um sich in einer Schule anzumelden, zu reisen, ein Geschäft zu betreten oder ein Konzert zu besuchen. Ist das Zustimmung oder ist es permanente Erpressung?

Im Februar versuchte Galizien, eine Impfpflicht einzuführen, und El Confidencial titelte einen Bericht: „Das hitlerische Galizien kommt„. Zum Glück hat das Verfassungsgericht das verhindert, zumindest vorläufig.

Im Mai genehmigten die Balearen, eine autonome Gemeinschaft, der Francina Armengol, eine Apothekerin und PSOE-Mitglied, vorsteht, eine Pflichtimpfung, allerdings nur für „bestimmte Gruppen“ von Arbeitnehmern, die sie nicht definierte. Eine weitere „Progre“-Regierung, die Vox wieder einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, die gegen das Dekret vor dem Verfassungsgericht geklagt hat.

Die Irrungen und Wirrungen des Lebens! Die „Progressiven“ setzen Nazi-Regeln durch und die Nazis stellen sich ihnen entgegen. Die Unordnung ist nicht leicht zu beseitigen.