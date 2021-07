Dies ist die Schlacht, die uns den Krieg gewinnen kann – von Dr. Vernon Coleman

Seit fast 18 Monaten habe ich Chris Whitty und Patrick Vallance gebeten, mit mir zu debattieren. Whitty ist natürlich der medizinische Chefberater des Vereinigten Königreichs und Vallance ist der wissenschaftliche Chefberater des Vereinigten Königreichs. Da sie und ihre Kumpels das Land abgeriegelt haben und ihre Abriegelungen Millionen von Toten zur Folge haben werden, schien es mir vernünftig, dass sie ihre Entscheidungen in der Öffentlichkeit debattieren würden. Das ist es schließlich, was Wissenschaftler normalerweise tun.

Aber sie haben sich hartnäckig geweigert, mit mir zu diskutieren. Sie wissen verdammt gut, dass sie verlieren werden, wenn sie versuchen, ihre Entscheidungen zu verteidigen, und dass die Wahrheit sie und die Regierungen auf der ganzen Welt zerstören wird.

Um ehrlich zu sein, würden sie beide eine Debatte mit einem Nachteil beginnen.

Whitty hat mit der Bill and Melinda Gates Foundation gearbeitet – die enge Verbindungen zu Impfstoffherstellern hat. Und Vallance hat jahrelang für GSK gearbeitet – meiner Meinung nach einer der schmutzigsten Pharmakonzerne der Welt. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, hatte Vallance immer noch eine Lkw-Ladung von Aktien dieses Pharmakonzerns.

Wie könnte einer von ihnen seine Entscheidungen mit einem solchen Hintergrund verteidigen?

Ihre Weigerung zu debattieren, und die Weigerung von Regierungsministern und anderen Beratern, ihre Entscheidungen in der Öffentlichkeit zu diskutieren, ist einer der Hauptgründe, warum wir wissen, dass alles über Covid-19 betrügerisch ist. Wenn sie die Wahrheit auf ihrer Seite hätten, würden sie gerne debattieren, weil sie wissen würden, dass sie gewinnen würden.

Der andere große Grund, warum wir wissen, dass das alles ein Betrug ist, ist die Tatsache, dass Regierungen überall Lügen über diejenigen von uns erzählen, die sich äußern. Ich bin seit dem Tag nach meinem ersten Video überall im Internet diffamiert worden. Und diese Lügen und Verleumdungen stammten von Regierungen, die jetzt große Web-Propagandakräfte wie Google und Wikipedia kontrollieren.

Aber jetzt, zum ersten Mal, sind die Pro-Covid-Betrüger vielleicht dabei, einen Fehler zu machen.

Und der Fehler wird wahrscheinlich vom General Medical Council kommen – dem Herzstück des britischen medizinischen Establishments. Das medizinische Establishment könnte dabei sein, sich selbst auf die Probe zu stellen.

Vor Jahrzehnten war die GMC vor allem dafür bekannt, unartige Ärzte, die Beziehungen zu ihren Patienten hatten, aus dem Register zu streichen. Die Sonntagszeitungen hielten früher mehrere Seiten frei, wenn die GMC eine Sitzung abhielt.

Aber allmählich hat sich die GMC, wie so viele Wohltätigkeitsorganisationen und Quangos, in eine Geldverdienmaschine verwandelt. In den letzten Jahren war die Armee der überbezahlten Bürokraten der GMC meiner Meinung nach für Tausende von Todesfällen verantwortlich. Die GMC ist zu einem Alptraum für Formularausfüller geworden und hat viele Ärzte aus der Praxis und in den Vorruhestand gezwungen. Infolgedessen hat die GMC meiner Meinung nach unendlich viel mehr Schaden angerichtet als selbst die bösartigsten oder inkompetentesten Ärzte. Meiner Meinung nach ist das GMC mitverantwortlich dafür, dass viele Patienten seit Jahren zu dem Schluss kommen, dass es wahrscheinlich einfacher wäre, im Lotto zu gewinnen, als einen Termin bei einem Hausarzt zu bekommen.

Aber jetzt ist es das GMC selbst, das sich auf dem Prüfstand wiederfinden könnte.

Und das könnte eine hervorragende Chance sein, zu beweisen, dass alles, was das Establishment seit März 2020 getan hat, auf Lügen aufgebaut ist.

Vor einiger Zeit hatte ein britischer Arzt namens Dr. Sam White, der als Allgemeinmediziner in England praktiziert, den Mut, sich über die Gefahren der experimentellen Covid-19-Impfung zu äußern und den Menschen zu raten, keine Masken zu tragen.

Dies wird heutzutage natürlich als medizinische Ketzerei angesehen.

Jeder Arzt, der es wagt, die Wahrheit über die Covid-19-Spritze oder über die Gefahren des Maskentragens zu sagen, wird wahrscheinlich auf jede erdenkliche Weise angegriffen.

Die GMC erwägt nun Maßnahmen gegen Dr. White – der bereits vom NHS England suspendiert wurde.

Sein Verbrechen?

Nun, man kann es nicht als ein Verbrechen bezeichnen.

Denn soweit ich sehen kann, ist alles, was er getan hat, den Mut zu haben, seine Patienten zu schützen und sich zum Schutz der Öffentlichkeit zu äußern, indem er faktenbasierte Medizin praktiziert.

Für das Verbrechen, die Wahrheit zu sagen, in Schwierigkeiten zu geraten, war schon immer ein Zeichen dafür, unter einem unterdrückerischen, totalitären Regime zu leben.

Wenn die GMC nun beschließt, zu versuchen, Dr. Whites Lizenz vollständig zu entziehen und ihn damit daran zu hindern, seinen Lebensunterhalt als Arzt zu verdienen und seinen Beruf auf jede beliebige Art und Weise auszuüben, dann wird sie erklären müssen, warum – und indem sie erklärt, warum, wird sie beweisen müssen, dass das, was er gesagt hat, nicht wahr ist.

Und das ist der Punkt, an dem die GMC in sehr ernste Schwierigkeiten geraten könnte – aus dem sehr einfachen Grund, dass Dr. Sam White absolut korrekt vor den Gefahren der experimentellen Covid-19-Impfung warnt und absolut korrekt davor warnt, dass das Tragen von Masken mehr Schaden als Nutzen bringt.

Die Beweise gegen die Establishment-Linie sind absolut überwältigend.

Hier sind einige der Fakten, denen sich die GMC stellen muss, wenn sie sich entscheidet, weiterzumachen.

Erstens: Die eigenen Berater der britischen Regierung haben bereits im März 2020 entschieden, dass Covid-19 in die gleiche Kategorie wie die jährliche Grippe eingeordnet werden sollte. Die GMC kann nicht dagegen argumentieren, weil die Entscheidung auf der eigenen Website der britischen Regierung steht.

Zweitens zeigen die Statistiken, dass die Zahl der Menschen, die an Covid-19 gestorben sind, nicht größer ist als die Zahl der Menschen, die in einem ganz normalen Jahr an der Grippe sterben. Die Regierung hat die Zahlen gefälscht, indem sie Ärzte angewiesen hat, Todesfälle als Covid-Todesfälle aufzulisten, wenn sie innerhalb von Wochen nach einem positiven Covid-Test auftreten. Das bedeutet, dass Menschen, die an Krebs, Herzkrankheiten und so weiter sterben, alle als an Kovid-19 gestorben aufgelistet wurden. Wenn jemand, der von einem Bus überfahren wurde, vor seinem Unfall positiv getestet wurde, dann ist er offiziell an Covid-19 gestorben. Trotzdem zeigen die nackten Statistiken ganz klar, dass Covid-19 bei weitem nicht so viele Menschen getötet hat, wie behauptet wird. In der Tat hat es nicht mehr Menschen getötet als die Grippe. Es hat nie eine Pandemie gegeben. Wenn die GMC eine sehr peinliche Konfrontation mit den Tatsachen vermeiden will, dann sollte sie das Transkript meines Videos mit dem Titel Final, Irrefutable Proof that the Covid-19 Pandemic Never Existed studieren. Das Transkript befindet sich auf dieser Website.

Drittens: Der PCR-Test, der so häufig als angebliches Indiz dafür verwendet wird, dass wir uns mitten in einer Pandemie befinden, ist so zuverlässig wie das Versprechen eines Politikers.

Viertens ist der wissenschaftliche Beweis, dass Masken nicht funktionieren – und weit mehr schaden als nützen – unumstößlich. Mein Buch Proof that Masks do more Harm than Good ist kostenlos als PDF auf dieser Website erhältlich.

Ich empfehle dem GMC von ganzem Herzen, das Buch herunterzuladen und es durchzulesen. Wenn sie weiterhin versuchen, die Verwendung von Masken zu verteidigen, werden sie sehr dumm aussehen.

Fünftens, die experimentelle Impfung. Nun, die Beweise, die belegen, dass die experimentelle Impfung Tausende von Todesfällen und Hunderttausende von schweren Verletzungen verursacht, sind für jeden einsehbar. Ich habe zahlreiche Videos gemacht, die die Fakten auflisten, und jeder, der Zweifel hat, muss nur auf meine Website gehen und sich den Artikel mit dem Titel UPDATED – How many people are the vaccines killing ansehen.

Sowohl die US-amerikanische als auch die britische Regierung veröffentlichen Zahlen, die zeigen, wie gefährlich sich die experimentelle Impfung erweist. Tragischerweise wussten wir, dass es eine große Anzahl von Menschen töten würde, bevor das Impfprogramm begann, aber eine korrupte Regierung, eine korrupte Ärzteschaft und korrupte Mainstream-Medien haben die Wahrheit erfolgreich versteckt.

Das Problem, das die GMC haben wird, wenn sie weitermacht, ist, dass die Position der Regierung in Bezug auf Masken und die experimentelle Impfung mit Covid-19 vollständig auf Lügen, Mythen und hysterischen Warnungen basiert, die dazu gedacht waren, Angst und Panik zu erzeugen, anstatt unsere Bevölkerung zu schützen.

Und wenn die GMC beschließt, zu versuchen, Dr. Sam White die Lizenz zu entziehen, dann wird sie diese schwachen Lügen gegen ein ganzes Bataillon von Wahrheiten verteidigen müssen. Die GMC wird den größten Fehler in ihrer Geschichte begehen, wenn sie mit diesem Fall weitermacht. Aber es wird uns gleichzeitig eine echte Gelegenheit geben, die Lügen anzugreifen und schlüssig zu beweisen, dass der experimentelle Covid-19-Impfstoff verboten werden sollte und dass Masken mehr schaden als nutzen.

So oder so wird die GMC diese Schlacht verlieren.

Wenn sie sich zurückziehen und nicht versuchen, Dr. Sam White die Lizenz zu entziehen, dann werden sie zugeben, dass die Regierung und das medizinische Establishment Behauptungen aufgestellt haben, die nicht zu rechtfertigen sind. Der Betrug wird vorbei sein.

Und wenn sie darauf bestehen, zu versuchen, Dr. Sam Whites Lizenz zu entziehen, dann werden sie, wenn sie sich auf die Fakten und die Wissenschaft verlassen, verlieren.

Und jeder wird wissen, dass der Covid-19-Betrug genau das ist – der größte Betrug der Geschichte.

Bitte schicken Sie dies an jeden, den Sie kennen – und an den General Medical Council.

Vernon Colemans erstes Buch über den Covid-19-Betrug (mit dem Titel Coming Apocalypse) ist immer noch erhältlich und erklärt die Hintergründe der ersten Monate des Schwindels im Jahr 2020. Coming Apocalypse ist als Taschenbuch und als eBook auf Amazon erhältlich.

Vernon Colemans neuestes Buch Covid 19: the Fraud Continues enthält die Transkripte aller seiner Videos in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 und ist kostenlos als PDF auf dieser Website erhältlich.