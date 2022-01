Kolumnist der LA Times verbreitet widerliche Hetze: Spott über den Tod von Impfgegnern ist „notwendig“

Der ursprüngliche Artikel rief dazu auf, „auf den Gräbern der Impfgegner zu tanzen“.

Die Los Angeles Times hat einen Artikel des Kolumnisten Michael Hiltzik veröffentlicht, in dem es heißt, dass es „notwendig“ sei, sich über den Tod von Impfgegnern lustig zu machen.

Ja, wirklich.

Wie Chris Menahan bemerkt, deutet die URL des Originalartikels darauf hin, dass die erste Überschrift noch schlimmer war und dass sie später von einem Redakteur geändert wurde.

Die erste Version, die veröffentlicht wurde, hatte den Titel ‚Warum sollten wir nicht auf den Gräbern der Impfgegner tanzen?

Wunderbar.

Die Schlagzeile wurde geändert in „Sich über den Tod von Impfgegnern lustig zu machen, ist schaurig, ja – aber notwendig“.

Die endgültige Fassung lautet nun: „Sich über die COVID-Todesfälle von Impfgegnern lustig zu machen, ist schaurig, ja – aber vielleicht notwendig“.

Die ständige Abschwächung der Schlagzeile deutet eindeutig darauf hin, dass die Zeitung versuchte, die unvermeidliche Gegenreaktion, die sich daraus ergeben würde, zu minimieren.

Der größte Teil des Artikels konzentriert sich darauf, sich über den Tod der konservativen Aktivistin Kelly Ernby lustig zu machen, die sich gegen die verpflichtende COVID-Impfung für Kinder als Voraussetzung für den Schulbesuch einsetzte, dann aber an „COVID-Komplikationen“ starb.

„Die Freunde und die Familie von Kelly Ernby bitten uns, uns an sie zu erinnern, weil sie im öffentlichen Dienst tätig war und eine hingebungsvolle Ehefrau und Mutter war. Aber lassen Sie uns kein Blatt vor den Mund nehmen: Ihre Kampagnen gegen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit machten alles Gute zunichte, das sie in ihren anderen Unternehmungen getan haben mag“, schreibt Hiltzik.

