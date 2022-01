Hey USA! Wie viele Bomben habt ihr heute abgeworfen?

Das Pentagon hat endlich seinen ersten Airpower Summary seit dem Amtsantritt von Präsident Biden vor fast einem Jahr veröffentlicht. Diese monatlichen Berichte werden seit 2007 veröffentlicht, um die Anzahl der von den US-geführten Luftstreitkräften in Afghanistan, Irak und Syrien seit 2004 abgeworfenen Bomben und Raketen zu dokumentieren. Aber Präsident Trump hat die Veröffentlichung nach Februar 2020 eingestellt und damit die fortgesetzten US-Bombardierungen in Geheimhaltung gehüllt.

In den letzten 20 Jahren haben die Luftstreitkräfte der USA und ihrer Verbündeten über 337.000 Bomben und Raketen auf andere Länder abgeworfen, wie die unten aufgeführte Tabelle zeigt. Das entspricht einem Durchschnitt von 46 Angriffen pro Tag in 20 Jahren. Dieses endlose Bombardement war nicht nur tödlich und verheerend für die Opfer, sondern wird allgemein als ernsthafte Untergrabung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und als Schwächung des Ansehens Amerikas in der Welt angesehen.

Der US-Regierung und dem politischen Establishment ist es bemerkenswert gut gelungen, die amerikanische Öffentlichkeit über die schrecklichen Folgen dieser langfristigen Massenvernichtungsaktionen im Unklaren zu lassen, so dass sie in ihrer innenpolitischen Rhetorik die Illusion aufrechterhalten konnten, der US-Militarismus sei eine Kraft des Guten in der Welt.

Jetzt, angesichts der Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan, verdoppeln sie ihren Erfolg beim Verkauf dieser kontrafaktischen Darstellung an die amerikanische Öffentlichkeit, um den alten Kalten Krieg mit Russland und China neu zu entfachen, wodurch sich das Risiko eines Atomkriegs dramatisch und vorhersehbar erhöht.

Die neuen Daten der Airpower Summary zeigen, dass die Vereinigten Staaten seit Februar 2020 weitere 3.246 Bomben und Raketen auf Afghanistan, Irak und Syrien abgeworfen haben (2.068 unter Trump und 1.178 unter Biden).

Die gute Nachricht ist, dass die Bombardierung dieser drei Länder durch die USA im Vergleich zu den über 12.000 Bomben und Raketen, die sie 2019 auf sie abgeworfen haben, deutlich zurückgegangen ist. Tatsächlich hat das US-Militär seit dem Abzug der US-Besatzungstruppen aus Afghanistan im August offiziell keine Luftangriffe dort durchgeführt und nur 13 Bomben oder Raketen auf den Irak und Syrien abgeworfen – obwohl dies zusätzliche, nicht gemeldete Angriffe von Streitkräften unter dem Kommando oder der Kontrolle der CIA nicht ausschließt.

Es ist das Verdienst der Präsidenten Trump und Biden, dass sie erkannt haben, dass endlose Bombardierungen und Besetzungen nicht zum Sieg in Afghanistan führen können. Die Geschwindigkeit, mit der die von den USA eingesetzte Regierung nach dem Abzug der USA an die Taliban fiel, bestätigte, dass 20 Jahre feindselige militärische Besetzung, Bombardierung aus der Luft und Unterstützung für korrupte Regierungen letztlich nur dazu dienten, das kriegsmüde afghanische Volk zurück zur Taliban-Herrschaft zu treiben.

Bidens gefühllose Entscheidung, auf 20 Jahre koloniale Besatzung und Bombardierung Afghanistans die gleiche Art von brutalem wirtschaftlichem Belagerungskrieg folgen zu lassen, den die Vereinigten Staaten Kuba, Iran, Nordkorea und Venezuela zugefügt haben, kann Amerika in den Augen der Welt nur noch mehr diskreditieren.

Für diese 20 Jahre der sinnlosen Zerstörung wurde keine Rechenschaft abgelegt. Selbst mit der Veröffentlichung der Airpower Summaries bleiben die hässliche Realität der US-Bombenkriege und die vielen Opfer, die sie verursachen, dem amerikanischen Volk weitgehend verborgen.

Wie viele der 3.246 Angriffe, die in der Airpower Summary seit Februar 2020 dokumentiert sind, waren Ihnen bekannt, bevor Sie diesen Artikel gelesen haben? Sie haben wahrscheinlich von dem Drohnenangriff gehört, bei dem im August 2021 in Kabul 10 afghanische Zivilisten getötet wurden. Aber was ist mit den anderen 3.245 Bomben und Raketen? Wen haben sie getötet oder verstümmelt, und wessen Häuser haben sie zerstört?

Das Exposé der New York Times vom Dezember 2021 über die Folgen der US-Luftangriffe, das Ergebnis einer fünfjährigen Untersuchung, war nicht nur wegen der hohen zivilen Verluste und der militärischen Lügen, die es aufdeckte, verblüffend, sondern auch, weil es zeigte, wie wenig investigative Berichterstattung die US-Medien über diese zwei Jahrzehnte des Krieges betrieben haben.

In Amerikas industrialisierten, ferngesteuerten Luftkriegen werden selbst die am direktesten und intimsten beteiligten US-Militärs vom menschlichen Kontakt mit den Menschen, deren Leben sie zerstören, abgeschirmt, während es für den Großteil der amerikanischen Öffentlichkeit so ist, als hätten diese Hunderttausende tödlicher Explosionen nie stattgefunden.

Dass die Öffentlichkeit von den US-Luftangriffen nichts erfährt, liegt nicht daran, dass sie sich nicht für die Massenvernichtung interessiert, die unsere Regierung in unserem Namen begeht. In den seltenen Fällen, in denen wir davon erfahren, wie bei dem mörderischen Drohnenangriff in Kabul im August, will die Öffentlichkeit wissen, was passiert ist, und unterstützt nachdrücklich die Rechenschaftspflicht der USA für den Tod von Zivilisten.

Die Unkenntnis der Öffentlichkeit über 99 % der US-Luftangriffe und ihre Folgen ist also nicht das Ergebnis öffentlicher Apathie, sondern einer bewussten Entscheidung des US-Militärs, der Politiker beider Parteien und der Konzernmedien, die Öffentlichkeit im Dunkeln zu lassen. Die weitgehend unbemerkte 21-monatige Unterdrückung der monatlichen „Airpower Summaries“ ist nur das jüngste Beispiel dafür.

Jetzt, da die neue Airpower Summary die zuvor verborgenen Zahlen für 2020-21 ergänzt hat, finden Sie hier die vollständigsten verfügbaren Daten über 20 Jahre tödlicher und zerstörerischer Luftangriffe der USA und ihrer Verbündeten.

Anzahl der von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten seit 2001 auf andere Länder abgeworfenen Bomben und Raketen:

Gesamt = 337.055 Bomben und Raketen.

**Andere Länder: Libanon, Libyen, Pakistan, Palästina, Somalia.

Diese Zahlen beruhen auf den U.S. Airpower Summaries für Afghanistan, Irak und Syrien, der Zählung der Drohnenangriffe in Pakistan, Somalia und Jemen durch das Bureau of Investigative Journalism, der Zählung der auf Jemen abgeworfenen Bomben und Raketen durch das Yemen Data Project (nur bis September 2021), der Datenbank der New America Foundation über ausländische Luftangriffe in Libyen und anderen Quellen.

Es gibt mehrere Kategorien von Luftangriffen, die in dieser Tabelle nicht enthalten sind, was bedeutet, dass die tatsächliche Zahl der eingesetzten Waffen sicherlich höher ist. Dazu gehören:

Hubschrauberangriffe: Military Times veröffentlichte im Februar 2017 einen Artikel mit dem Titel „The U.S. military’s stats on deadly air strikes are wrong. Tausende sind nicht gemeldet worden.“ Die größte Gruppe von Luftangriffen, die nicht in den U.S. Airpower Summaries enthalten sind, sind Angriffe durch Kampfhubschrauber. Die US-Armee teilte den Autoren mit, dass ihre Hubschrauber im Jahr 2016 456 nicht gemeldete Luftangriffe in Afghanistan durchgeführt hätten. Die Autoren erklärten, dass die Nichtberichterstattung über Hubschrauberangriffe während der gesamten Kriege nach 9/11 üblich war, und dass sie immer noch nicht wussten, wie viele Raketen bei diesen 456 Angriffen in Afghanistan in dem einen Jahr, das sie untersuchten, abgefeuert wurden.

AC-130 Kampfhubschrauber: Das US-Militär zerstörte das Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen in Kundus, Afghanistan, im Jahr 2015 nicht mit Bomben oder Raketen, sondern mit einem Lockheed-Boeing AC-130 Kampfhubschrauber. Diese Massenvernichtungsmaschinen, die in der Regel von Spezialkräften der US-Luftwaffe bemannt werden, sind so konzipiert, dass sie ein Ziel am Boden umkreisen und es mit Haubitzengranaten und Kanonenfeuer beschießen, bis es vollständig zerstört ist. Die Vereinigten Staaten haben AC-130 in Afghanistan, Irak, Libyen, Somalia und Syrien eingesetzt.

Tiefflüge: In den U.S. Airpower Summaries für 2004-2007 wird darauf hingewiesen, dass die Zahl der „Angriffe mit abgeworfener Munition … keine 20-mm- und 30-mm-Kanonen oder -Raketen umfasst“. Doch die 30-mm-Kanonen der A-10 Warthogs und anderer Bodenangriffsflugzeuge sind leistungsstarke Waffen, die ursprünglich zur Zerstörung sowjetischer Panzer entwickelt wurden. Die A-10 können 65 Granaten mit abgereichertem Uran pro Sekunde abfeuern, um ein Gebiet mit tödlichem und wahllosem Feuer zu überziehen. Aber das scheint in den U.S. Airpower Summaries nicht als „Waffenabgabe“ zu gelten.

Operationen zur „Aufstandsbekämpfung“ und „Terrorismusbekämpfung“ in anderen Teilen der Welt: Die Vereinigten Staaten bildeten 2005 eine Militärkoalition mit 11 westafrikanischen Ländern und errichteten eine Drohnenbasis in Niger, aber wir haben keine systematische Buchführung über Luftangriffe der USA und ihrer Verbündeten in dieser Region, auf den Philippinen, in Lateinamerika oder anderswo gefunden.

Das Versagen der US-Regierung, der Politiker und der Konzernmedien, die amerikanische Öffentlichkeit ehrlich über die systematische Massenvernichtung durch die Streitkräfte unseres Landes zu informieren und aufzuklären, hat dazu geführt, dass dieses Gemetzel seit 20 Jahren weitgehend unbemerkt und unkontrolliert weitergeht.

Das hat uns auch anfällig für die Wiederbelebung eines anachronistischen, manichäischen Narrativs vom Kalten Krieg gemacht, das eine noch größere Katastrophe heraufbeschwört. In dieser auf den Kopf gestellten Erzählung „durch den Spiegel“ stellt sich das Land, das Städte in Schutt und Asche legt und Kriege führt, die Millionen von Menschen töten, als wohlmeinende Kraft für das Gute in der Welt dar. Dann werden Länder wie China, Russland und der Iran, die verständlicherweise ihre Verteidigung verstärkt haben, um die Vereinigten Staaten von einem Angriff auf sie abzuhalten, als Bedrohung für das amerikanische Volk und den Weltfrieden dargestellt.

Die am 10. Januar in Genf beginnenden hochrangigen Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und Russland sind eine entscheidende Gelegenheit, vielleicht sogar die letzte Chance, die Eskalation des gegenwärtigen Kalten Krieges einzudämmen, bevor der Zusammenbruch der Ost-West-Beziehungen unumkehrbar wird oder sich in einen militärischen Konflikt verwandelt.

Wenn wir uns aus diesem Morast des Militarismus befreien und das Risiko eines apokalyptischen Krieges mit Russland oder China vermeiden wollen, muss die US-Öffentlichkeit die kontrafaktische Darstellung des Kalten Krieges infrage stellen, mit der die militärische und zivile Führung der USA hausieren geht, um ihre ständig steigenden Investitionen in Atomwaffen und den US-Kriegsapparat zu rechtfertigen.