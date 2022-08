Kommende Krise: Ein wichtiges Nahrungsmittel für den Selbstanbau auf begrenztem Raum

Direkt zum Video:

Schwere Lebensmittelknappheit wird kommen und scheint unvermeidlich zu sein, mehr oder weniger weltweit; was immer an Lebensmitteln verfügbar ist, wird weiter im Preis steigen

Der eigene Anbau von Lebensmitteln ist etwas, zu dem ich praktisch jeden ermutige, auch wenn man nur wenig Platz hat.

Ein Lebensmittel, das nur sehr wenig Platz benötigt, aber dennoch einen hohen Nährwert hat, sind Sprossen

Sprossen bieten einzigartige Vorteile, da sie sich in der ersten und frühen Wachstumsphase befinden

Im Vergleich zu reifen Pflanzen enthalten Sprossen konzentriertere Mengen an Nährstoffen, Antioxidantien und anderen gesundheitsfördernden Phytochemikalien und weniger Antinährstoffe.

In etwa einer Woche haben Sie frische, nährstoffreiche Lebensmittel, die Sie bei Bedarf täglich ernten können.

Während eine Kabale der technokratischen Elite um die Kontrolle über die Ressourcen der Welt kämpft, werden die globalen Systeme der Nahrungsmittel- und Energieproduktion zunehmend ins Visier genommen und demontiert. Dies alles ist Teil des „Great Reset“, eines jahrzehntealten Plans des Weltwirtschaftsforums (WEF), die Kontrolle über Reichtum und Ressourcen an sich zu reißen.

Es wird immer deutlicher, dass es zu einer schweren Nahrungsmittelknappheit kommen wird, die mehr oder weniger weltweit unvermeidlich zu sein scheint. Außerdem werden die Preise für die verfügbaren Nahrungsmittel weiter steigen. Deshalb ist jetzt ein entscheidender Zeitpunkt, um neue Methoden der Selbstversorgung und Resilienz zu erlernen. Ich bezeichne sie als „neue“ Methoden, aber viele von ihnen sind eigentlich gar nicht neu und könnten eher als „altmodisch“ bezeichnet werden.

Eine dieser Methoden – der Anbau eigener Lebensmittel – ist etwas, zu dem ich praktisch jeden ermutige. Selbst wenn Sie nur wenig Platz zur Verfügung haben, ist es möglich, eine ganze Menge Lebensmittel anzubauen, um sich und Ihre Familie zu ernähren. Ein Lebensmittel, das nur sehr wenig Platz benötigt, aber dennoch einen hohen Nährwert hat, sind Sprossen.

Gründe für den Verzehr von Sprossen, einem lebendigen Lebensmittel

In letzter Zeit habe ich mich mit einigen der von Dr. Paul Saladino hervorgehobenen Komponenten einer Fleischfresser-Diät auseinandergesetzt. Eine Prämisse ist, dass die Vorstellung, dass alle pflanzlichen Lebensmittel vorteilhaft sind, möglicherweise überdacht und revidiert werden muss. So können beispielsweise pflanzliche Lektine schädliche Auswirkungen haben, indem sie sich an bestimmte Rezeptorstellen auf den Darmschleimhautzellen binden und die Aufnahme von Nährstoffen durch die Darmwand beeinträchtigen.

Sprossen und Mikrogrüns bieten jedoch einzigartige Vorteile, da sie sich in der Anfangs- und Frühphase ihres Wachstums befinden. In dieser Zeit enthalten die Pflanzen konzentriertere Mengen an Nährstoffen, wodurch sie weitaus nährstoffreicher sind als ihr ausgewachsenes Pendant, das größere Mengen an Vitaminen, Mineralien, Antioxidantien und gesundheitsfördernden sekundären Pflanzenstoffen enthält.

Infolgedessen müssen Sie im Vergleich zu einer ausgewachsenen Pflanze weitaus weniger essen, was die Menge betrifft. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sprossen bis zu 100-mal mehr Enzyme enthalten können als ihre ausgewachsenen Gegenstücke, wodurch der Körper mehr Vitamine, Mineralien und andere Nährstoffe aus anderen Lebensmitteln extrahieren kann und vor chemischen Karzinogenen geschützt wird.

In der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences erklärten Forscher: „Kleine Mengen von Kreuzblütlersprossen können ebenso wirksam vor dem Krebsrisiko schützen wie viel größere Mengen reifen Gemüses derselben Sorte. Wenn Sie Samen, Nüsse, Bohnen und Körner keimen lassen, erhalten Sie:

Höherer Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen – Bei vielen Samen erhöht der Keimprozess die Konzentration nützlicher Verbindungen. Bei Mungobohnen beispielsweise hat das Keimen den Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen, Vitamin C und die antioxidative Aktivität deutlich erhöht. In einigen Fällen können bestimmte Verbindungen, wie z. B. Isothiocyanate, nach dem Keimen um das bis zu 570-fache ansteigen.

Höherer Enzymgehalt – Keimlinge enthalten schätzungsweise 100 Mal mehr Enzyme als frisches Obst und Gemüse. Diese Enzyme ermöglichen es dem Körper, mehr Vitamine, Mineralien und andere Nährstoffe aus anderen Lebensmitteln zu extrahieren, die Sie zusammen mit den Sprossen essen.

Erhöhter Gehalt an essenziellen Fettsäuren und Ballaststoffen – Der Gehalt an essenziellen Fettsäuren und Ballaststoffen steigt während des Keimprozesses ebenfalls drastisch an. Die meisten Menschen nehmen nicht genügend Ballaststoffe und gesunde Fette zu sich, um eine optimale Gesundheit zu erreichen, und Sprossen können eine hervorragende Quelle für beides sein.

Erhöhte Bioverfügbarkeit von Mineralien und Proteinen – Wenn der Samen zu keimen beginnt, binden sich Mineralien wie Kalzium und Magnesium an die Proteine im Samen, wodurch sowohl die Mineralien als auch die Proteine für den Körper leichter verfügbar und verwertbar werden.

Keimen hilft beim Abbau von Antinährstoffen

Ein weiterer wichtiger Vorteil: Das Keimen macht Nüsse, Körner und Samen besser verdaulich, indem es Antinährstoffe, Enzyminhibitoren und Lektine abbaut, die die ausgewachsenen Lebensmittel schwer verdaulich machen können. In der Zeitschrift Plants erklären Forscher des World Vegetable Center in Taiwan:

Mit dem wachsenden Interesse der Gesellschaft an gesunder Ernährung und Lebensweise, z. B. durch die Slow-Food-Bewegung und die Förderung von neuartigen Lebensmitteln und Superfoods, ist das Interesse an frischen, verzehrfertigen funktionellen und nutrazeutischen Lebensmitteln in den letzten Jahrzehnten gestiegen. In diesem Zusammenhang werden Mikrogemüse, d. h. gekeimte Samen und Mikrogrüns, als frische, verzehrfertige funktionelle und nutrazeutische Lebensmittel weltweit immer beliebter. Aufgrund ihres hohen Gehalts an sekundären Pflanzenstoffen haben sie ein großes Potenzial, die menschliche Ernährung zu diversifizieren und zu verbessern und Nährstoffmängel zu beheben… Schon die alten Ägypter praktizierten das Keimen von Samen um 3000 v. Chr.

Während des Keimprozesses nimmt die Menge an antinutritiven Verbindungen (Trypsininhibitor, Phytinsäure, Pentosan, Tannin und Cyanide) ab, während die Schmackhaftigkeit und die Bioverfügbarkeit der Nährstoffe sowie der Gehalt an gesundheitsrelevanten sekundären Pflanzenstoffen (Glucosinolate und natürliche Antioxidantien) erhöht werden.

Zu den vielen vorteilhaften Verbindungen, die in essbaren Pflanzensprossen wie Alfalfa, Sonnenblumen und Brokkoli enthalten sind, gehören:

Spurenelemente wie Kupfer, Mangan und Selen, die zur Kontrolle des oxidativen Stresses beitragen

Mangan, ein Bestandteil der Mangan-Superoxid-Dismutase (Mn-SOD), die die Auswirkungen der freien Radikale auf die Mitochondrien begrenzt

B-Vitamine, sowie die Vitamine C und E

Phenolverbindungen, darunter Gallensäure und Kaffeesäure, und Flavonoide, darunter Apigenin und Kaempferol, die antidiabetische, fettleibigkeitshemmende und antioxidative Eigenschaften haben

Saponine, die eine hohe biologische Aktivität gegen Hefen und Bakterienstämme aufweisen

Insbesondere Rotkohl- und Brokkolisprossen sind eine reichhaltige Quelle für Glucosinolate, die krebshemmend wirken. Im Vergleich zu Brokkoli oder Blumenkohl enthalten 3 Tage alte Brokkolisprossen einen 10- bis 100-mal höheren Gehalt an Glucoraphanin.

Zusammengenommen haben die wirkungsvollen Verbindungen in Sprossen eine Reihe von positiven Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, wie zum Beispiel die folgenden Aktivitäten:

Antioxidationsmittel

Antidiabetikum

Zytotoxisch

Hypocholesterinämisch

Anti-Fettleibigkeit

Antiviral

Anti-Atherosklerose

Krebshemmend

Entzündungshemmend

Antimikrobiell

Antistress

Meine beiden Lieblingssprossensorten sind Erbsen- und Sonnenblumensprossen. Sie liefern einige der hochwertigsten pflanzlichen Proteine, die man essen kann, und sind eine perfekte Ergänzung zu fermentiertem Gemüse. Kurz gesagt, Sprossen liefern die wichtigsten Nährstoffe zu einem sehr günstigen Preis und sind ein ideales Nahrungsmittel für den Anbau zu Hause, selbst wenn Sie nur wenig Platz haben.

Sprossen zu Hause anbauen und ernten

Vor mehr als 30 Jahren habe ich Sprossen in Einmachgläsern gezüchtet, aber es ist viel einfacher, sie in der Erde zu züchten, und sie liefern nahrhaftere und reichhaltigere Lebensmittel. Außerdem ist es weniger zeitaufwändig und braucht weniger Platz. Vor fast 10 Jahren habe ich dann wieder damit angefangen.

Wie Sie auf den Fotos unten erkennen können, ist es jedoch mehr als fünf Jahre her, dass ich den Anbau von Sonnenblumensprossen aufgegeben habe. Das liegt vor allem daran, dass ich gelernt habe, wie wichtig ein Überschuss an Omega-6-Fett in Form von Linolsäure (LA) in der Nahrung ist.

Überschuss ist hier der Schlüssel, und das war es, was ich tat. Ich züchtete Sprossen und verzehrte fast jeden Tag eine große Schüssel davon. Ich wusste nicht, dass dies meine LA-Aufnahme radikal in ungesunde Höhen trieb.

Der Schlüssel ist die Dosis. Hochwertiges, unverfälschtes Olivenöl kann gesund sein, wenn man sich auf etwa einen Esslöffel pro Tag beschränkt, während man mit ein paar Unzen pro Tag schnell in den Bereich des LA-Überschusses kommt.

Unterm Strich können Sonnenblumensprossen also ein gesundes Lebensmittel sein und sind sicherlich eine weitaus bessere Wahl als Samenöle. Allerdings haben Sonnenblumenkerne mit 17,7 % bereits einen hohen LA-Gehalt, aber die Sonnenblumensprossen sind mit 19,5 % noch 10 % höher. Denken Sie daran, dass Sie Ihre täglichen Gesamtkalorien auf weniger als 2 % LA begrenzen sollten.

Dr. Mercola’s Sprossensamen

Weizengras und Sonnenblumenkerne – zwei Tage nach dem Einweichen – sollen gepflanzt werden.

Weizengras und Sonnenblumenkerne – 3,5 Tage nach der Keimung

Sonnenblumenkerne und Erbsensprossen – drei Tage bis zur Erntereife

Sonnenblumenkernsprossen und Weizengras – bereit zur Ernte

Das Video oben zeigt Ihnen, wie einfach es ist, zu Hause in wenigen Schritten nahrhafte Sprossen anzubauen:

Weichen Sie die Samen zunächst acht Stunden lang in sauberem Wasser ein.

Das Einweichwasser in eine Gießkanne oder ein anderes Gefäß leeren, um es zum Gießen anderer Pflanzen zu verwenden

Spülen Sie die Samen ab und lassen Sie sie 24 Stunden lang oder bis zur Keimung im Wasser stehen.

Füllen Sie dann eine Schale zur Hälfte mit Erde.

Verteilen Sie die Samen gleichmäßig über die Erde

Wässern, bis die Erde feucht ist, aber nicht tropft

Bedecken Sie die Erde mit Keramikfliesen und 5 bis 10 Pfund (4,54 kg) schweren Gewichten

Nehmen Sie die Fliesen zwei bis vier Tage lang alle 24 Stunden zum Gießen heraus; ersetzen Sie die Fliesen und Gewichte zwischen den Wassergaben.

Sobald die Sprossen beginnen, die Fliesen anzuheben, entfernen Sie sie

Stellen Sie die Schale an einen sonnigen Ort

Ernten Sie die Sprossen nach zwei bis drei Tagen, indem Sie sie mit einer Schere an der Basis abschneiden.

In etwa einer Woche können Sie frische, nahrhafte Lebensmittel zu sich nehmen. In Zeiten von Lebensmittelkrisen sind Sprossen daher eine ideale Nahrungsquelle, denn aufgrund ihres kurzen Wachstumszyklus können sie bei Bedarf täglich geerntet werden.

Kommerziell angebaute Sprossen gehören außerdem zu den am häufigsten verunreinigten Lebensmitteln – ein weiterer Grund, warum der eigene Anbau sinnvoll ist. Ein Pfund Samen kann über 10 Pfund Sprossen ergeben. Sonnenblumensprossen liefern das meiste Volumen für Ihren Aufwand und haben meiner Meinung nach den besten Geschmack.

In einem 10-mal-10-Tablett können Sie zwischen 1 und 2 Pfund (0,91 kg) Sonnenblumensprossen ernten. Sie können sie etwa eine Woche lang im Kühlschrank aufbewahren, aber noch besser ist es, sie gleich nach dem Schneiden frisch zu verwenden.

Weitere Tipps für das Überleben in der Lebensmittelkrise

Je nachdem, wo Sie leben, werden Sie jetzt mehr oder weniger stark von der Lebensmittelknappheit betroffen sein. Doch unabhängig davon, wie die Dinge im Moment aussehen, müssen Sie sich in den kommenden Monaten und bis ins Jahr 2023 auf möglicherweise drastische Veränderungen einstellen, denn dann werden sich die geringeren Erträge der laufenden Anbausaison bemerkbar machen.

Wenn Sie sich jetzt vorbereiten, können Sie den Sturm besser überstehen und sich wohler fühlen, weil Sie wissen, dass Ihre grundlegenden Bedürfnisse gedeckt sind. Der Anbau von möglichst vielen frischen Lebensmitteln ist eine wichtige Strategie, aber Sie müssen auch dafür sorgen, dass Sie genügend Saatgut vorrätig haben. Legen Sie zumindest einen Vorrat an Saatgut an, aber wenn Sie den nötigen Platz haben, können Sie auch einen Garten anlegen oder eine kleine Obstplantage bepflanzen.

Wenn die örtlichen Vorschriften es zulassen, können Sie Hühner halten, um einen ständigen Vorrat an Eiern zu haben (denken Sie daran, dass auch sie zusätzliches Futter benötigen). Sie können auch einer örtlichen Lebensmittelgenossenschaft beitreten und haltbare und nicht verderbliche Lebensmittel in großen Mengen kaufen. Gefriergetrocknete Lebensmittel sind bis zu 25 Jahre oder länger haltbar.

Konserven und trockene Grundnahrungsmittel wie Reis und Bohnen können unter den richtigen Bedingungen auch lange nach dem Verfallsdatum haltbar sein. Weitere gute Optionen sind Lachskonserven, Kabeljauleber in Dosen, Sardinen in Wasser (vermeiden Sie solche, die in Pflanzenöl konserviert sind), Nüsse, Milch- und Molkepulver und andere Nährstoffpulver, die Sie mit Wasser mischen können.

Idealerweise sollten Sie die Lebensmittel an einem kühlen, dunklen Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit aufbewahren. Großpackungen von Reis und Bohnen werden am besten in einem versiegelten, lebensmittelechten Eimer mit einigen Sauerstoffabsorbern gelagert. Auch das Vakuumieren von Lebensmitteln kann die Haltbarkeit verlängern, ebenso wie das Einmachen und Einlegen von Lebensmitteln.

Wie ich bereits erwähnt habe, ist das, was alt ist, auch wieder neu. Wenn Sie sich die Methoden zu eigen machen, mit denen Ihre Großeltern oder Urgroßeltern ihre Lebensmittel aus der Not heraus aufbewahrt haben, können Sie im Falle einer bevorstehenden Lebensmittelkrise auf sich selbst gestellt sein. Falls und wenn es dazu kommt, werden Sie froh sein, dass auf Ihrer Fensterbank Keimlinge wachsen.

