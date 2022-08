Chinas wachsende Militärmacht

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, der vor allem für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“ schreibt.

Was viele im Westen zunächst als Wutanfall Pekings wegen des nicht genehmigten Besuchs der US-Repräsentantin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan abtaten, scheint stattdessen eine sorgfältig durchdachte Strategie zu sein, die darauf abzielt, die chinesische Souveränität über das Inselgebiet schrittweise wiederherzustellen. Die Fähigkeit Pekings, dies zu tun, wird durch die wachsende militärische Macht des Landes untermauert.

Durch ein einzigartiges und leistungsstarkes Raketenarsenal, eine fähige und wachsende Luftwaffe, Marine und Bodentruppen hat China die Mittel geschaffen, um Jahrzehnte des Unrechts, der Übergriffe und der Einkreisung durch den Westen gegenüber dem chinesischen Volk und seinem Territorium rückgängig zu machen. Selbst westliche Analysten und Militärexperten geben zu, dass Chinas militärische Fähigkeiten auf Weltklasseniveau gewachsen sind. Diese Fähigkeiten werden für die Erlangung und Verteidigung der chinesischen Souveränität jetzt und in Zukunft von entscheidender Bedeutung sein, sei es durch Abschreckung, wenn möglich, oder durch Gewalt, wenn nötig.

Das lange Schwert: Chinas Raketenstreitkräfte

Im Laufe der Menschheitsgeschichte wurden immer wieder Waffen eingesetzt, um einer kämpfenden Macht eine größere Reichweite zu verleihen als ihren Gegnern. Ob Schwert, Speer oder Pfeil – wer die größte und effektivste Reichweite hat, dominiert oft das Schlachtfeld. Auf dem heutigen Schlachtfeld wird diese Reichweite durch Raketen erreicht.

Chinas moderne Raketenstreitkräfte sind selbst nach Ansicht westlicher Analysten die größten und leistungsfähigsten der Welt. Mit einer Kombination aus Lang-, Mittel-, Zwischen- und Kurzstreckenraketen sowie einer Vielzahl von Marschflugkörpern ist China in der Lage, Ziele in der Nähe und in der Ferne zu treffen.

Das von der US-Regierung und der Rüstungsindustrie finanzierte Center for Strategic and International Studies (CSIS) hat im Rahmen seines Projekts „China Power“ ein Papier mit dem Titel „How Are China’s Land-based Conventional Missile Forces Evolving?

Konventionell bewaffnete (nicht-nukleare) Raketen sind zu einer immer wichtigeren Komponente der militärischen Macht geworden. Sie können eingesetzt werden, um Bedrohungen abzuschrecken oder ihre Macht Hunderte oder Tausende von Kilometern weit zu verbreiten. Als Teil der umfassenden Bemühungen zur Modernisierung der Volksbefreiungsarmee (PLA) hat China eines der leistungsfähigsten landgestützten konventionellen Raketenarsenale der Welt aufgebaut.

In demselben Papier wird auch eingeräumt:

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums (DoD) hatten Chinas Raketen im Jahr 2000 „im Allgemeinen eine geringe Reichweite und eine bescheidene Genauigkeit“. In den folgenden Jahren hat China das weltweit größte und vielfältigste“ Arsenal an bodengestützten ballistischen Raketen und Marschflugkörpern entwickelt. Die PLA-Raketentruppe, die Chinas landgestützte konventionelle und nukleare Raketen unterhält und betreibt, hat in den letzten Jahren mehrere neue Raketensysteme eingeführt. Viele dieser Raketen sind in der Lage, sowohl konventionelle als auch nukleare Sprengladungen zu tragen.

Das Papier beschreibt Marschflugkörper, die in der Lage sind, Landziele überall auf potenziellen Schlachtfeldern wie Taiwan zu treffen, Trägerraketen, die Berichten zufolge in der Lage sind, US-Trägergruppen anzugreifen und zu zerstören, sowie Hyperschallraketen, die die modernsten westlichen Raketenabwehrsysteme durchdringen können. Selbst ohne die Fähigkeit, westliche Raketenabwehrsysteme zu durchdringen, könnte die schiere Anzahl der chinesischen Raketen diese sättigen und überwältigen.

Chinas Raketenstreitkräfte wurden speziell aufgebaut, um die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten daran zu hindern, militärische Streitkräfte entlang seiner Peripherie aufzubauen und damit die territoriale Integrität Chinas zu bedrohen. Zusammen mit der chinesischen Luftabwehr und den Anti-Schiffs-Systemen hat China beeindruckende A2AD-Kapazitäten (Anti-Access, Area Denial) aufgebaut, die es den US-Streitkräften unmöglich machen, chinesische Ziele zu erreichen, geschweige denn anzugreifen.

Erwähnenswert ist auch, dass China mit dem Typ PCL191 ein äußerst leistungsfähiges Raketenabwehrsystem (MLRS) entwickelt hat. Es feuert mehr Raketen ab als seine US-amerikanischen Gegenstücke, feuert sie weiter und mit mindestens der gleichen Genauigkeit, gesteuert durch Chinas Navigationssatellitensystem BeiDou.

In einem Artikel von Business Insider mit dem Titel Chinas neues Raketensystem ist das leistungsstärkste, das es je gab, und es droht über der Straße von Taiwan“ heißt es dazu:

Das System ist in der Lage, acht 370-mm-Raketen über eine Entfernung von 350 km oder zwei 750-mm-Raketen über 500 km abzuschießen.

Das bedeutet, dass Chinas MLRS-Fähigkeiten vom Festland aus jeden Ort in oder um Taiwan erreichen können. In der Tat kann der größte Teil jeder potenziellen chinesischen Militäroperation in Bezug auf Taiwan und einer möglichen US-Intervention vom Festland aus mit Chinas umfangreichen und fähigen Raketen- und Flugkörpern durchgeführt werden.

Der Schutzschild: Chinesisches A2AD

Die russischen Militäroperationen in der Ukraine wurden durch Russlands eigene Langstreckenfeuer und A2AD bestimmt. Sein erstklassiges S-400-Luftabwehrsystem steht an der Spitze eines Ökosystems anderer Luftabwehrsysteme mit kürzerer Reichweite, die, wenn sie vernetzt und geschichtet sind, den von ihnen geschützten Luftraum praktisch undurchdringlich machen. Zusammen mit Langstreckenwaffen wie der Artillerie und ballistischen Kurzstreckenraketen wie der Iskander können sich die ukrainischen Streitkräfte nirgendwo verstecken und schon gar nicht in russische Stellungen vordringen. Durch das Vorrücken dieser Fähigkeiten hat Russland dem Regime in Kiew nach und nach Territorium abgenommen.

China hat nicht nur viele Taktiken und Strategien von Russland übernommen, sondern auch das Beste, was die Russische Föderation zu bieten hat, direkt gekauft. Zwischen 2018 und 2020 kaufte China zwei Regimenter der russischen S-400-Systeme. China stellt auch eine Vielzahl eigener Luftabwehrsysteme her, die auf dem russischen S-300-System, dem russischen Tor-System, basieren, sowie Systeme, die bestimmte Aspekte des US-amerikanischen Patriot-Raketensystems enthalten.

Auch wenn die chinesische Luftabwehr noch nicht so erprobt ist wie die russische, liegt es nahe, dass sie ähnlich effizient arbeitet und die US-Streitkräfte und andere potenzielle Eindringlinge daran hindert, in den chinesischen Luftraum einzudringen, geschweige denn dort Schaden anzurichten.

Der Dolch: Die chinesische Luftwaffe

Die Luftwaffe der Volksbefreiungsarmee verfügt über Hunderte von modernen Kampfflugzeugen, darunter die Chengdu J-10, die Shenyang J-11 und J-16, sowie zahlreiche ihrer neuesten Kampfflugzeuge, die Chengdu J-20.

Wie die chinesische Luftverteidigung wurde auch die chinesische Luftwaffe stark von der russischen Militärluftfahrt beeinflusst. Im Laufe der Jahre hat China zusätzlich zu seinen eigenen Kampfflugzeugen eine Reihe fortschrittlicher russischer Kampfflugzeuge gekauft, darunter die SU-27, die SU-30 und kürzlich die SU-35, wie der Diplomat in seinem Artikel „Russia Offers China Another Batch of Su-35 Fighter Jets“ aus dem Jahr 2019 berichtet.

Chinas Luftwaffe hat zwar noch keine Kampfeinsätze erlebt, aber die Tatsache, dass es über eine große Anzahl russischer Kampfflugzeuge verfügt, deutet darauf hin, dass diese in ähnlicher Weise wie die russische Luftwaffe agieren werden, wie sie seit 2015 in Syrien und jetzt bei den Militäroperationen in der Ukraine bewiesen hat.

Die Kampfflugzeuge selbst sind lediglich Plattformen für fortschrittliche Avionik und Waffen, wobei letztere ein zentraler Faktor für den Erfolg der Luftstreitkräfte eines Landes sind. Das von der US-Regierung und der Rüstungsindustrie finanzierte International Institute for Strategic Studies (IISS) stellt in einem Papier mit dem Titel „Chinese and Russian air-launched weapons: a test for Western air dominance“ (Chinesische und russische luftgestützte Waffen: ein Test für die westliche Luftüberlegenheit) die Fortschritte der chinesischen Luft-Luft-Raketen fest:

Das Ausmaß des chinesischen Fortschritts auf dem Gebiet der Luft-Luft-Lenkwaffen wurde mit der Einführung der PL-10 AAM deutlich. Diese Waffe bot eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber der vorherigen Generation von Kurzstreckenraketen der Volksbefreiungsarmee-Luftwaffe (PLAAF), und dank ihrer Entwicklung gehört China zu den wenigen Nationen, die über eine Verteidigungsindustrie verfügen, die eine solche Waffe herstellen kann.

In dem Papier wird auch darauf hingewiesen:

China entwickelt auch ein AAM mit sehr großer Reichweite, das für den Angriff auf hochwertige Ziele wie Tankflugzeuge, luftgestützte Frühwarnsysteme und Aufklärungsflugzeuge (ISR) eingesetzt werden soll. Außerdem scheint Peking zwei oder mehr Konfigurationen von Raketen-Staustrahl-AAMs zu verfolgen. Anfang bis Mitte der 2020er Jahre wird China eindeutig über eine breitere – und weitaus leistungsfähigere – Palette von Luft-Luft-Waffen verfügen, die die in der Entwicklung befindlichen Kampfflugzeuge ergänzen. Diese werden die USA und ihre regionalen Verbündeten wahrscheinlich dazu zwingen, nicht nur ihre Taktiken, Techniken und Verfahren, sondern auch die Ausrichtung ihrer eigenen Programme zur Entwicklung von Kampfflugzeugen zu überdenken.

Die chinesische Luftwaffe bildet in Verbindung mit ihren beeindruckenden A2AD-Fähigkeiten ein modernes Schwert und Schild, das es mit praktisch jeder Bedrohung aufnehmen kann.

Andere kritische Faktoren

Ein Bereich, in dem die USA noch immer dominieren, ist ihre U-Boot-Flotte. Zwar verfügt China über eine große Anzahl von U-Booten mit immer besseren Fähigkeiten, doch wird den USA in diesem Bereich nach wie vor ein Vorteil zugeschrieben. US-U-Boote könnten den Schiffsverkehr zwischen China und der Taiwanstraße stören und chinesische Bodenziele mit von U-Booten abgefeuerten Marschflugkörpern bedrohen.

US-U-Boote wären eine der wenigen Plattformen, die potenziell die chinesischen A2AD-Fähigkeiten durchbrechen könnten. Da moderne U-Boot-Kriegsführung nur selten vorkommt, ist es schwierig, anhand von Beispielen aus der jüngeren Vergangenheit mögliche Ergebnisse der U-Boot-Kriegsführung zwischen den USA und China vorherzusagen, und es handelt sich um einen kritischen Faktor, der sich erst mit der Zeit vollständig herausstellen wird.

Die chinesischen militärischen Fähigkeiten in den Bereichen Medien, Cyberspace und Weltraum wären in einem potenziellen Konflikt ebenfalls von entscheidender Bedeutung und sind Bereiche, von denen die USA wissen, dass die Parität mit ihren eigenen Fähigkeiten fast erreicht ist oder bereits erreicht wurde.

Weitere kritische Faktoren, die in den wahrscheinlichsten Konflikten, mit denen China konfrontiert wird, ins Spiel kommen würden, wären die Fähigkeiten der chinesischen Bodentruppen. Chinesische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge wurden auf der Grundlage der Erfahrungen mit russischen Plattformen entwickelt und sind in Bezug auf Feuerleitfähigkeit, Panzerung und Gegenmaßnahmen gegen Panzerabwehrraketen durchaus mit ihren westlichen Pendants vergleichbar. Auch die chinesische Artillerie folgt dem russischen Modell, das sich in der Ukraine als tödlich und effektiv erwiesen hat.

Hinter all diesen Fähigkeiten steht Chinas massive industrielle Basis. Westliche Experten, darunter die des Royal United Services Institute (RUSI), stellen in einem Papier mit dem Titel „The Return of Industrial Warfare“ fest, dass der Westen in dieser Hinsicht hinter Russland zurückgefallen ist.

Das Papier behauptet:

Diese Situation ist besonders kritisch, weil hinter der russischen Invasion die Produktionshauptstadt der Welt steht – China. Während die USA beginnen, immer mehr ihrer Vorräte zu verbrauchen, um die Ukraine im Krieg zu halten, hat China Russland noch keine nennenswerte militärische Hilfe geleistet. Der Westen muss davon ausgehen, dass China es nicht zulassen wird, dass Russland besiegt wird, vor allem nicht aufgrund von Munitionsmangel. Wenn der Wettbewerb zwischen Autokratien und Demokratien tatsächlich in eine militärische Phase eingetreten ist, dann muss das Arsenal der Demokratie zunächst sein Konzept für die Produktion von Kriegsmaterial radikal verbessern.

Wenn es stimmt, dass der Westen in Bezug auf seine militärisch-industrielle Produktion hinter Russland zurückbleibt, so gilt dies für China um ein Vielfaches mehr. Das RUSI-Papier räumt zwar ein, dass dies ein Problem ist, das der Westen beheben muss, aber es ist unwahrscheinlich, dass er dazu in der Lage ist. Welche Schritte der Westen auch immer unternimmt, um seine militärisch-industriellen Kapazitäten zu verbessern, sowohl Russland als auch China werden diesen Schritten nicht nur folgen, sondern auch dafür sorgen, dass sie ihnen weit voraus sind.

Selbst wenn die USA über die gleichen Fähigkeiten wie China verfügen sollten, sind sie durch die Tatsache, dass sie einen Konflikt auf der anderen Seite der Welt provozieren, insbesondere in Bezug auf Taiwan, logistisch im Nachteil. Es ist ein Kampf, in dem die USA mehrfach benachteiligt sind, und ein Kampf, den die USA gar nicht erst beginnen sollten.

China hat seine militärischen Fähigkeiten jahrzehntelang sorgfältig kultiviert, um China vor ausländischer Aggression, Unterwerfung und der damit verbundenen Demütigung zu schützen, die das chinesische Volk in der Vergangenheit durch westliche Mächte erlitten hat.

Da das US-Militär selbst zugibt, dass die chinesischen militärischen Fähigkeiten in mancher Hinsicht mit den US-Militärkapazitäten gleichziehen und sie in anderen Bereichen übertreffen, ist die Vorstellung, dass die USA ungestraft militärische Gewalt auf oder in der Nähe von chinesischem Territorium einsetzen, deutlich zurückgegangen. Die verzweifelte, rücksichtslose Dringlichkeit, die Washington in den letzten Jahren im Hinblick auf China und dessen wachsende Unfähigkeit, es „einzudämmen“, ergriffen hat, steht im Mittelpunkt von US-Provokationen wie dem jüngsten Besuch von Pelosi in Taiwan.

Es wird nun darauf ankommen, dass Peking zusätzliche und zunehmend verzweifelte Provokationen der USA gegen China in den Griff bekommt, um die nationale Sicherheit Chinas zu verteidigen und gleichzeitig einen potenziell zerstörerischen Konflikt mit den Vereinigten Staaten zu vermeiden. Die logischste Entscheidung, die Washington treffen könnte, ist die Annahme einer multipolaren Denkweise, die ihm eine friedliche Koexistenz mit China und anderen Nationen ermöglicht, anstatt wie bisher zu versuchen, sich über alle anderen Nationen zu erheben.