Unterschätzen Sie nicht die Parasiten, die den Geist kontrollieren

Parasiten setzen durch die Freisetzung komplexer Chemiecocktails Techniken zur Bewusstseinskontrolle ein, die Politiker und Alphabetisierungsagenturen in den Schatten stellen

Einige Parasiten sind in der Lage, ihre Wirte zu zombifizieren, ihr Geschlecht zu verändern, sie dazu zu bringen, ihr Verhalten und ihr Aussehen zu ändern, und sogar Selbstmord zu begehen.

Der bekanntere Parasit Toxoplasma gondii, der die Gedanken kontrolliert, bringt infizierte Ratten dazu, sich zu Katzen, den Endwirten des Parasiten, hingezogen zu fühlen.

Menschen, die mit Toxoplasma infiziert sind, neigen zu rücksichtslosem und abgelenktem Verhalten, und es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Toxoplasma-Infektionen und Schizophrenie sowie anderen psychischen Störungen beim Menschen

Das Verhalten biologischer Parasiten bietet Einblicke in die sozialen Interaktionen in der menschlichen Gesellschaft und zeigt, wie wichtig es ist, sich vor Raubtieren zu schützen, sowohl physisch als auch geistig.

In dieser Geschichte geht es um die verblüffenden, hollywoodreifen Bewusstseinskontrolltechniken, die von Parasiten in der Natur eingesetzt werden, um ihre Beute in gehorsame, selbstzerstörerische Sklaven zu verwandeln.

Ich begann mich für das Thema zu interessieren, als ich über die Wirksamkeit der COVID-Propaganda und der Täuschung im Allgemeinen nachdachte. Dann begann ich, mich eingehend mit Parasiten zu befassen, und entdeckte eine ganze Welt der Täuschung, von der die Politiker nur wünschen, dass sie sie beherrschen.

Oberflächlich betrachtet, geht es in der Geschichte nur um Parasiten. Aber auf einer philosophischen Ebene geht es in dieser Geschichte um unsere geheimnisvoll zusammengesetzte Natur. Im Alltag können wir mit dem Finger in den Spiegel zeigen und sagen: „Das bin ich“. Aber, wie eine Reihe von Philosophen festgestellt hat und ältere Kulturen verstanden haben, ist das, was wir als „Ich“ wahrnehmen, das Ergebnis vieler Kräfte, und darin liegt das große Geheimnis des Lebens, der magische Tanz, den wir von der Geburt bis zum Tod tanzen.

Parasitentricks

In der Natur wenden Parasiten Techniken der Manipulation und Gedankenkontrolle an, die so raffiniert und heimtückisch sind, dass kein Alphabetisierungsorgan mit ihnen konkurrieren kann. Sie übernehmen den Verstand ihrer Wirte und bringen sie durch die Freisetzung von Chemikalien dazu, ihr Verhalten und sogar ihr Aussehen drastisch zu verändern und ihr gesamtes verbleibendes Leben der Pflege und dem Schutz des Parasitennachwuchses zu widmen.

Sobald der Nachwuchs dann bereit ist, zum nächsten Wirt weiterzuziehen (da der Lebenszyklus eines Parasiten oft aus mehreren verschiedenen Tieren besteht), wird der ursprüngliche Wirt, der buchstäblich alles für die „Aufzucht“ der Parasitenbabys gegeben hat, kaltblütig ermordet.

Oder manchmal wird der Wirt so gesteuert, dass er sich auf eine Weise verhält, die für nicht infizierte Tiere untypisch ist und ihn zu einer leichten Beute für ein Raubtier macht, das zufälligerweise der nächste Wirt des Parasiten ist.

Es gibt sogar gut dokumentierte Fälle, in denen Parasiten ihren „verbrauchten“ Wirten „befehlen“, Selbstmord zu begehen – sowie Beobachtungen, die auf einen möglichen engen Zusammenhang zwischen riskanten Verhaltensweisen beim Menschen und Parasiteninfektionen hindeuten.

Bewusstseinskontrollierende Protozoen, bekannt als Toxoplasma gondii

Toxoplasma gondii ist ein intrazellulärer Protozoen, der Toxoplasmose verursacht. Er kommt weltweit vor und ist in der Lage, die meisten warmblütigen Tiere als Zwischenwirte zu infizieren. Um seinen Lebenszyklus zu durchlaufen, muss er den Wirt wechseln. Seine Endwirte, in denen sich die Parasiten geschlechtlich vermehren können, sind Katzen wie Hauskatzen.

In der Umwelt ist Toxoplasma vermutlich im Boden, im Wasser und in Düngemitteln zu finden. Menschen infizieren sich häufig durch den Verzehr von ungekochtem Fleisch, das Trinken von verunreinigtem Wasser oder die versehentliche Aufnahme des Parasiten nach der Reinigung eines Katzenklos.

Der allgemeine wissenschaftliche Konsens ist derzeit, dass etwa ein Drittel der Menschen weltweit infiziert ist (auch in den Industrieländern), aber in den meisten Fällen ist die Infektion schlafend – das bedeutet, dass der Parasit nach dem Eindringen in den menschlichen Körper leise kleine zystenartige Strukturen bildet und sich an Ort und Stelle niederlässt (z. B. in den Muskeln und im Gehirn, da das Gehirn ein Organ ist, das dieser Parasit bevorzugt), und dann einfach jahrelang dort bleibt, wahrscheinlich für den Rest des Lebens der Person, während der Körper Wege findet, mit der latenten Infektion umzugehen.

In vielen Fällen haben Menschen mit einer latenten Toxoplasma-Infektion also keine Ahnung, dass ihr Körper diesen Räuber beherbergt. Wenn das Immunsystem dem Eindringling jedoch nicht Einhalt gebietet, führt dies zu allerlei Verwüstungen, die oft anderen Ursachen zugeschrieben werden, da Ärzte Patienten mit kognitiven Beeinträchtigungen oder psychiatrischen Störungen nicht unbedingt auf Toxoplasma untersuchen.

Laut Kathleen McAuliffe, der Autorin des Buches, das diesen Artikel inspiriert hat, „This Is Your Brain On Parasites“, haben Forscher einen starken Zusammenhang zwischen Toxoplasma-Infektionen und Schizophrenie und anderen psychischen Störungen beim Menschen festgestellt, und es gab auch Studien, in denen antipsychotische Medikamente Toxoplasma in vitro hemmten – was die Frage aufwirft, ob Toxoplasma im Gehirn die Menschen heimlich verrückt macht, sie sich verrückt verhalten und Psychiater sie dann als Geisteskranke behandeln. Es gibt auch eine auffällige COVID-Verbindung, auf die wir gleich noch näher eingehen werden.

Infizierte Ratten werden von Katzen angezogen

Toxoplasma ist bekannt für seine Rolle bei der Verhaltensänderung von Ratten. Das endgültige Ziel des Parasiten ist die Katze, wo er sich sexuell fortpflanzen kann. Aus diesem Grund infiziert er sehr gerne Nagetiere, denn eine Katze, die ein infiziertes Nagetier frisst, wird zum neuen Wirt.

Durch die Ausschüttung von Dopamin und einem geschlechtsspezifischen Cocktail von Sexualhormonen bringt Toxoplasma die Ratten durcheinander und macht sie sehr aktiv, unvernünftig furchtlos und vom Geruch von Katzen angezogen. Während eine gesunde Ratte sich tunlichst von Katzen fernhält, werden infizierte Ratten von Katzen offenbar sexuell erregt und suchen aktiv den Kontakt – zu ihrem Nachteil.

Es ist vorhersehbar, dass eine solche selbstzerstörerische Ratte sofort gefressen wird, und der bewusstseinskontrollierende Parasit nistet sich in seinem neuen Wirt, der ahnungslosen Katze, ein. Und so geht es weiter. In der Katze pflanzt sich der Parasit sexuell fort, die Katze scheidet den Parasiten dann mit ihrem Kot aus, Ratten infizieren sich vermutlich, indem sie den in der Umgebung verstreuten Parasiten versehentlich aufnehmen, und der Zyklus wiederholt sich.

Steuert Toxoplasma das menschliche Verhalten?

Es gibt viele Theorien, die darauf hindeuten, dass dies tatsächlich der Fall ist. So wird beispielsweise spekuliert, dass Menschen, die mit Toxoplasma infiziert sind, im Durchschnitt rücksichtsloser sind als nicht infizierte Menschen. Unter den nicht alkoholisierten Autofahrern, die in Autounfälle verwickelt sind, scheint es einen hohen Prozentsatz von Menschen zu geben, die mit Toxoplasma infiziert sind. Das Gleiche scheint für Arbeitsunfälle zu gelten.

Es besteht auch ein Zusammenhang zwischen einer Toxoplasma-Infektion und einem erhöhten Testosteronspiegel bei Männern (aber erzählen Sie das bitte nicht den Kriegern der sozialen Gerechtigkeit, sonst werden wir für den Rest unseres Lebens von „toxischer Männlichkeit“ hören).

Spaß beiseite: In ihren begrenzten Experimenten (die mit Vorsicht zu genießen sind) fanden die Forscher heraus, dass sowohl Männer als auch Frauen mit Toxoplasma-Infektionen von den Mitgliedern des anderen Geschlechts im Durchschnitt als attraktiver eingeschätzt wurden, basierend auf „blinden“ Umfragen, bei denen den Teilnehmern Fotos von infizierten und nicht infizierten Personen gezeigt wurden.

Viel beunruhigender ist, dass eine aktive Toxoplasma-Infektion offenbar in hohem Maße zur Entwicklung von Schizophrenie und anderen psychischen Störungen beiträgt, was logisch ist, da der Parasit, wenn er nicht bekämpft wird, buchstäblich das Gehirn auffrisst und den Menschen verrückt macht.

Es gibt sogar die Hypothese, dass Toxoplasma tragischerweise in einigen Fällen von menschlichem Selbstmord eine wichtige Rolle spielen könnte. Schließlich will Toxoplasma, wenn es in einem Zwischenwirt lebt, dass dieser stirbt und von einer Katze gefressen wird (und es kann sein, dass es nicht weiß, dass der Zwischenwirt keine Ratte ist), was erklären könnte, warum infizierte Menschen eher dazu neigen, Risiken einzugehen, usw. Es ist auch möglich, dass Toxoplasma bei Menschen eine besondere Vorliebe für Katzen auslöst.

All dies wird in dem bereits erwähnten Buch von Kathleen McAuliffe, „This Is Your Brain On Parasites“, das ich sehr empfehlen kann, sehr ausführlich behandelt.

Ich würde auch behaupten, dass es unwahrscheinlich ist, dass ein gesunder Mensch in einer ungiftigen Umgebung von diesem Parasiten befallen wird. Allerdings leben wir nicht in einer ungiftigen Umgebung, und unser Immunsystem steht unter ständigem Stress – was darauf hindeutet, dass der moderne Mensch möglicherweise stärker gefährdet ist, sich aktiv zu infizieren, als unsere Vorfahren in früheren Zeiten, als die Menschen körperlich aktiv und geistig wach waren und Luft, Wasser und Nahrung nicht in großem Umfang vergiftet wurden. Wir können uns nur wundern …

Toxoplasma und COVID

Bei meinen Nachforschungen zu diesem Thema stellte ich fest, dass sich die Liste der Volksheilmittel und Kräuter, die Toxoplasma hemmen können, stark mit der Liste der Mittel überschneidet, die gegen COVID zu wirken scheinen (d. h. die verbotene Liste).

Das brachte mich zu der Frage, ob Toxoplasma irgendwie Hand in Hand mit dem Produkt der synthetischen Biologie, dem so genannten Spike-Protein, arbeitet. Also habe ich nachgeschaut, und tatsächlich gibt es mindestens eine Studie, die Toxoplasmose als ernsthaften Risikofaktor für schwere COVID- oder, wie ich es ausdrücken würde, schwere Spike-Protein-Toxizität bei Umweltexposition oder als Folge von COVID-Injektionen aufführt.

In diesem Zusammenhang wurde beobachtet, dass der Schweregrad von COVID mit der vorbestehenden Gesundheit des Mikrobioms korreliert (u. a. mit der Menge an Bifidobakterien im Darm), und die Toxoplasma-Theorie könnte die Darmmikrobiom-Seite der Geschichte ergänzen.

Ich würde mich freuen, wenn mehr Ärzte ihre COVID-Patienten auf Toxoplasma testen würden, um zu sehen, was sie finden. Etwas zum Nachdenken!

Selbstmordgefährdete Grillen

Mit den Worten von Kathleen McAuliffe:

Die anekdotischen Berichte waren wild. Grillen, die normalerweise auf dem Waldboden leben und nicht schwimmen, stürzten sich kopfüber in Teiche und Bäche. Frédéric Thomas vermutete, dass ein Wurm, der sich beim Ertrinken aus dem Körper des Insekts schlängelte, hinter dem selbstmörderischen Impuls der Grille steckte, aber die einzige Möglichkeit, sicher zu sein, bestand darin, nach Neuseeland zu reisen, wo das Phänomen berichtet worden war. 1996 beantragte Thomas, ein Evolutionsbiologe an der Universität Montpellier in Frankreich, bei der französischen Regierung Gelder für die Erforschung des Phänomens und war zuversichtlich, dass sein Vorschlag finanziert werden würde … aber das Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) – Frankreichs Äquivalent zur National Science Foundation der Vereinigten Staaten – lehnte den Antrag ab.

Er war über diese Entscheidung so verärgert, dass er beschloss, in einen Hungerstreik zu treten, und dies dem französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac mitteilte. Seine Nachricht … wurde in der Befehlskette an hochrangige Beamte weitergegeben. Weit davon entfernt, Gelächter hervorzurufen, scheint sein Brief die französische Regierung in Panik versetzt zu haben. Beamte der Verwaltung wurden umgehend zu seiner Universität geschickt, wo sie den Vorsitzenden seines Fachbereichs unter Druck setzten, um ihn von der Umsetzung seiner Drohung abzuhalten …

Offensichtlich waren die Beamten verunsichert durch den Gedanken, dass ein abgemagerter Thomas die öffentliche Meinung gegen die Regierung aufbringen könnte. Sie übten so viel Druck auf Thomas aus, dass er schließlich zustimmte, seine Drohung zurückzuziehen.

Die Rettung kam durch den Schweizer Milliardär Luc Hoffmann, der eine Finanzierung anbot. Und so ging der Wissenschaftler nach Neuseeland – wo er prompt feststellte, dass es nahezu unmöglich war, infizierte Grillen nachts in der Natur aufzuspüren, selbst mit Taschenlampen.

Thomas war gezwungen, seine Niederlage einzugestehen … aber bevor er das tat, schickte er einem Universitätskollegen ein Foto von einem Wurm, der aus einer Grille schlüpft … Der Freund postete das Bild in der Kaffeestation seiner Abteilung, wo ein Labortechniker es zufällig sah. Ein Cousin von ihm in Montpellier reinigte beruflich Schwimmbecken, schrieb er Thomas, und die waren voll von diesen Würmern. Thomas war sehr skeptisch … also nahm er an, dass der Techniker sich geirrt hatte. Aber als er nach Frankreich zurückkehrte, traf er sich mit dem Cousin des Technikers und gab ihm ein Glas mit Alkohol, in das er alle Würmer, die er in den Pools fand, legen sollte. Thomas dachte, er würde den Mann nie wieder sehen, aber eine Woche später kam er mit einem Glas voller Würmer zurück. Er hatte sie aus einem Pool in einem nahe gelegenen Resort gesammelt.

Es stellte sich heraus, dass der Cousin des Technikers die Wahrheit gesagt hatte, der Pool war voller Würmer! Thomas überredete daraufhin seine Frau, mit ihm zu einem romantischen Ausflug in dieses Spa zu fahren – und nach dem Abendessen ging er, anstatt mit seiner Frau zurück ins Hotelzimmer zu gehen, direkt zum Pool und begann, selbstmörderische Grillen zu sammeln. Jedem das Seine, aber ich habe Mitleid mit seiner Frau!

Es stellte sich heraus, dass die Vermutung des Wissenschaftlers richtig war und dass die Grillen, die ihrem Tod entgegenliefen, tatsächlich von ausgewachsenen Parasiten befallen waren.

Die Würmer lebten nicht nur in Grillen, sondern auch in Heuschrecken und Katzenjungfern, die ebenfalls eine geheimnisvolle Anziehungskraft auf Wasser entwickelten. In der Tat kamen die „verzauberten“ Insekten in Scharen. In einer typischen Sommernacht strömten über hundert von ihnen in den Pool.

Aber wie konnte der Parasit die Insekten kontrollieren?

Das Team fand heraus, dass sich die Haarwürmer, sobald sie sich von ihren Wirten befreit haben, im Wasser paaren und die Weibchen dann eine Reihe von Eiern ablegen, die sich zu Larven entwickeln. Beim Herumschwimmen stoßen sie auf die größeren Mückenlarven, hüpfen auf sie und verstecken sich in ihnen als winzige Zysten (man denke an verschachtelte russische Puppen). Wenn sich diese Mückenlarven in geflügelte Erwachsene verwandeln, fliegen sie los und nehmen den Parasiten mit an Land, wo sie sterben und von Grillen gefressen werden. Die ruhende Zyste erwacht dann zum Leben und wächst schließlich zu einem Wurm heran, der drei- oder viermal so lang ist wie der Körper des Insekts, wenn er sich abrollt.

Ein Team unter der Leitung von Biron machte eine weitere faszinierende Entdeckung. Im Vergleich zu gesunden Kontrolltieren weisen die erkrankten Insekten höhere Mengen eines Proteins auf, das an der Sehkraft beteiligt ist, wodurch sich möglicherweise ihre visuelle Wahrnehmung verändert. Diese Entdeckung veranlasste die französischen Forscher zu untersuchen, ob Grillen, die den Parasiten beherbergen, vom Licht angezogen werden. Das taten sie tatsächlich, während die gesunden Insekten die Dunkelheit bevorzugten. Wenn du eine Grille bist, die im Wald lebt, so Thomas, was in deiner Umgebung ist nachts am hellsten? Eine offene Fläche, die mit Wasser gefüllt ist – ein hervorragender Reflektor für das Mondlicht. Er glaubt, dass der Wurm seinen Wirt hypnotisiert, indem er an den Einstellungen des visuellen Systems der Grille herumspielt. Er flüstert dem Insekt quasi zu: ‚Geh zum Licht.

Es ist auch möglich, dass die infizierten Insekten zum Wasser liefen, um das unerträgliche Gefühl loszuwerden, dass ein Wurm den größten Teil ihres Körpers einnimmt. Die Wissenschaftler können nur raten, aber auch das macht Sinn.

Die Handlung wird jedoch noch bizarrer. Teiche sind voll von Fröschen und anderen Lebewesen, die eine selbstmordgefährdete Grille in Sekundenschnelle schnappen würden, und was passiert mit dem Wurm? Der Parasit kann sich bis in den Magen eines Frosches zurückbewegen und sich aus dem Mund oder der Nase eines Frosches herauswinden. James Bond hat diesem Parasiten nichts entgegenzusetzen.

Eine Szene aus einem Horrorfilm

Ein anderer Parasit, der sogenannte Guineawurm, zwingt den Menschen mit einem ganz anderen Mechanismus ins Wasser zu gehen. Mehr von Kathleen McAuliffe:

Der Wurm, der heute hauptsächlich auf den Sudan beschränkt ist, befällt Menschen, wenn sie stehendes Wasser trinken, das mit Wasserflöhen verunreinigt ist, die seine Larven tragen. Die Säure im menschlichen Magen tötet den Wasserfloh ab, nicht aber die Parasiten in ihm, die sich zu Würmern entwickeln, die durch die Darmwände schlüpfen und sich in den Bauchmuskeln paaren. Die Männchen, die nur einen Zentimeter lang sind, sterben dann und werden vom Körper absorbiert. Aber das Weibchen wächst und wächst und wird schließlich einen Meter lang, während sich der Wurm durch das Bindegewebe des Körpers in Richtung einer unteren Extremität schlängelt – normalerweise ein Fuß oder eine Wade. Nach etwa einem Jahr ist das Weibchen trächtig mit einer wuseligen Brut von Larven. Um sie in die Welt zu entlassen, wandert sie bis zur Hautoberfläche des Menschen.

Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Parasit verschiedene Tricks angewandt, um für das Immunsystem unsichtbar zu bleiben, aber jetzt setzt er eine Säure frei, die die Haut des Opfers zu einer schmerzhaften Blase aufbläht (die Krankheit heißt, nicht überraschend, Dracunculiasis, lateinisch für ‚Befall mit kleinen Drachen‘). Wenn sie Glück hat, zwingt dieses brennende Gefühl den Erkrankten, das entzündete Glied in das nächste Gewässer zu tauchen. In dem Moment, in dem der Wurm die wässrige Umgebung wahrnimmt, bricht er durch die Haut des Menschen und beginnt, seine Jungen durch den Mund auszuspucken. Bei jeder Zuckung werden Hunderttausende der Larven ausgestoßen. In den nächsten Tagen erbricht sie bei jedem Kontakt mit Wasser erneut Tausende von Jungtieren.

Sobald sie freigelassen werden, schwimmen sie umher, bis sie einen Platz in einem neuen Wasserfloh finden und dann den grässlichen Zyklus wiederholen, der weitere Menschen quält – oder manchmal sogar dieselben.

Es gibt eine Methode, um den Wurm aus der Wunde zu ziehen, die in der Regel mehrere Tage dauert und bei der der Wurm um einen Stock gewickelt wird. Es wird spekuliert, dass dieser Vorgang die Grundlage für das heutige Symbol der Medizin, den Äskulapstab, sein könnte.

Tödliche Anziehungskraft und Raubtiere in den Augen von Schnecken

Der Plattwurm Leucochloridium „vermehrt sich im Verdauungstrakt von Vögeln und wird mit deren Kot ausgeschieden, so dass eine Schnecke, die sich von Vogelkot ernährt, versehentlich die Eier des Wurms aufnimmt. Sobald die Eier in der Schnecke schlüpfen, wachsen sie zu langen Röhren heran, die das Gehirn der Schnecke übernehmen und in die Augenstiele eindringen – der erste Schritt in der dramatischen Entwicklung der Schnecke.

Während die Augenstiele anschwellen, werden ihre Wände so dünn, dass man den Parasiten darin sehen kann – und was für ein schillernder Anblick. Der Wurm ist mit farbenfrohen, pulsierenden Bändern geschmückt, die in Wirklichkeit Beutel sind, die mit seinen wildgewordenen Larven gefüllt sind.

Wenn sich die Schnecke verwandelt, gibt sie ihre nächtliche Lebensweise auf und wird tagsüber aktiv … Für einen Singvogel sehen die pummeligen, pulsierenden Stängel wie Raupenmaden aus und verlocken ihn dazu, sich auf sie zu stürzen und sie zu picken. Das Opfer dieser Täuschung bekommt einen Schnabel voller winziger Parasiten, die sich bald in seinem Körper vermehren. Die Schnecke kann diese Tortur nicht nur überleben, sondern auch ihre Augenstiele nachwachsen lassen.

Gratis-Käse? Willkommen in der Mausefalle

Ein anderer Parasit, Flamingolepis liguloides, dessen Endwirt Flamingos sind, ist ein Meister der Manipulation. Wenn die Larve infiziert ist, verändert sie die Farbe der Garnelen von durchsichtig zu rot, so dass sie für Vögel sichtbar werden. Außerdem kastriert der Parasit die Garnele, verlängert ihre Lebensspanne und zwingt sie, sich in großen Schwärmen zu versammeln, was sie zur leichten Beute für Flamingos macht.

Aus der Sicht der Flamingos ist es natürlich sehr praktisch, wenn sie über diese riesige Garnelenmahlzeit stolpern. Aber indem sie die leichte Beute fressen, infizieren sich die Vögel mit dem Parasiten. Eine Metapher für das Leben?

Zombifizierte

Die parasitische Wespe Polysphincta gutfreundi verwandelt ihre Spinnenwirte in regelrechte Zombies. Zunächst legt die Wespe ihre Eier in den Unterleib der Spinne ab. Wenn die Larve heranwächst, beginnt sie mit der Produktion von Chemikalien, die die Spinne zwingen, ihr Netz völlig umzustellen und zum Schutz der Larve eine robuste, seltsam geformte „Festung“ zu weben.

Die Larve nagt so lange am Körper der Spinne, bis sie bereit ist, einen Kokon zu bilden. Dann tötet sie die Spinne und bildet einen Kokon, der dann sicher an das zuvor von der Spinne geknüpfte Netz angehängt wird. Dann schlüpft sie aus dem Kokon, und die Geschichte wiederholt sich.

William Eberhard, Entomologe und Arachnologe am Smithsonian Tropical Research Institute und an der Universidad de Costa Rica, untersuchte dieses Phänomen und kam zu dem Schluss, dass die Larven zunächst einen Cocktail von Chemikalien freisetzen, die das zentrale Nervensystem der Spinne stören, und dann, wenn sie bereit ist, einen Kokon zu bilden, ein Gift, das sie tötet.

In einem seiner Experimente entfernte er die Larven, bevor sie die Spinne töteten, und die Spinne konnte ihr ursprüngliches Netzmuster wieder vollständig herstellen. Eine andere Wespe, Ampulex compressa, die auch als „Juwelenwespe“ bekannt ist, führt eine „Neurochirurgie“ durch, um ihre Ziele zu erreichen. Ihre Beute ist Periplaneta americana, die Amerikanische Kakerlake.

Eine weibliche Juwelwespe, die den Geruch einer Amerikanischen Kakerlake aufgenommen hat, wird diese aggressiv verfolgen und angreifen – selbst wenn das bedeutet, dass sie dem fliehenden Insekt in ein Haus folgt, obwohl sie im Vergleich zu ihrer Beute winzig klein ist. Die Kakerlake wehrt sich heftig, schlägt mit den Beinen und dem Kopf, um den Angriff abzuwehren, aber meist vergeblich. Die Wespe sticht blitzschnell in die Mitte der Kakerlake und injiziert einen Wirkstoff, der sie vorübergehend lähmt, sodass das Ungetüm für die anschließende heikle Prozedur stillhält. Wie ein böser Arzt mit einer Spritze führt sie ihren Stachel erneut ein, diesmal in das Gehirn der Kakerlake, und bewegt ihn etwa eine halbe Minute lang behutsam hin und her, bis sie genau die richtige Stelle gefunden hat, an der sie ein Gift injiziert.

Kurze Zeit später lässt die lähmende Wirkung des ersten Stichs nach. Obwohl sie ihre Gliedmaßen voll nutzen kann und die gleiche Fähigkeit besitzt, ihre Umgebung wahrzunehmen wie jede normale Kakerlake, ist sie seltsam unterwürfig. Laut Frederic Libersat, Neuroethologe an der Ben-Gurion-Universität in Israel, hat das Gift die Kakerlake in einen ‚Zombie‘ verwandelt, der von nun an die Befehle der Wespe entgegennimmt und ihre Misshandlungen bereitwillig toleriert. In der Tat protestiert die Kakerlake nicht im Geringsten, wenn sie mit ihrem kräftigen Unterkiefer einen Teil ihrer Fühler abreißt und die daraus austretende Flüssigkeit wie Limonade aus einem Strohhalm aufsaugt. Dann macht die Wespe das Gleiche mit der anderen Antenne und lässt sie in der Gewissheit, dass die Kakerlake nirgendwo hingeht, etwa zwanzig Minuten lang in Ruhe, während sie nach einer Höhle sucht, in der sie ein Ei legen kann, das von der Kakerlake genährt wird.

In der Zwischenzeit ist ihr gehirngewaschener Sklave [als Ergebnis der injizierten Chemikalien] damit beschäftigt, sich zu pflegen – Pilzsporen, winzige Würmer und andere Parasiten von sich zu picken – und so eine sterile Oberfläche für die Wespe zu schaffen, um ihr Ei zu kleben. Wenn die Wespe zurückkehrt, packt sie die Plötze am Stumpf eines ihrer Fühler und „führt sie wie einen Hund an der Leine zu ihrer Höhle“ … Dank der Kooperation der Wespe muss sie keine Energie darauf verschwenden, die massige Schabe zu schleppen. Ebenso wichtig ist, dass sie ’nicht das gesamte Atmungssystem lahmlegen muss, damit das Ding lebendig und frisch bleibt‘. Ihre Larven müssen sich fünf oder sechs Tage lang von diesem frischen Fleisch ernähren, das nicht verrotten soll.

Die Wespe dringt zuerst in die Höhle ein, zieht die Kakerlake hinter sich her, legt ein Ei auf das Exoskelett ihres Beins und verlässt dann die Höhle, um nach Zweigen und Abfällen zu suchen, mit denen sie die Öffnung verstopfen kann, wobei sie die völlig wache Kakerlake einschließt. Ihr Nachwuchs säubert dann den Körper der Schabe von oben bis unten, woraufhin die flügge Wespe aus der Höhle kommt und den Zyklus wiederholt.

Infizierte Krabben, die ihr Geschlecht ändern, um dem Parasiten zu dienen

Sacculina ist eine Seepocke, die Krabben befällt. Der weibliche Räuber greift die Krabbe an und injiziert seine Zellen in das Tier. Die Zellen wachsen schließlich zu Larven heran, die die Augenstiele der Krabbe, ihr Nervensystem und andere Organe übernehmen. Die Krabbe läuft weiter umher und frisst, aber dann wird sie von dem Parasiten vollständig überwältigt.

Der Parasit kastriert die Krabbe und führt eine „geschlechtsangleichende Operation“ an männlichen Krabben durch, bei der sie zu Weibchen werden. Er wächst dann durch den Bauch der Krabbe hindurch und bildet einen Beutel, wo normalerweise ein trächtiges Krabbenweibchen einen Beutel für seinen Nachwuchs entwickelt.

Als Nächstes scheint der Parasit Chemikalien freizusetzen, um Parasitenpartner anzulocken, die den Eindringling befruchten. Die Krabbe, die vermutlich denkt, dass es sich um ihre eigenen Babys handelt, kümmert sich um den Beutel, reinigt und schützt ihn und taucht dann in tiefe Gewässer ein, um die fremden Babys zu „gebären“. Den Forschern zufolge wird die infizierte Krabbe für den Rest ihres Lebens zum Sklaven des Parasiten.

Sind Menschen davon ausgenommen?

Wir alle wollen glauben, dass wir jederzeit Herr über unser Denken und unsere Entscheidungen sind. Das ist jedoch unwahrscheinlich, und genau wie Tiere können auch Menschen sichtbaren und unsichtbaren Raubtieren zum Opfer fallen. Im Laufe meines Lebens bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass Raubtiere ein Teil des Lebens sind und dass wir, um am Leben zu bleiben und zu gedeihen, geistige Klarheit und körperliche Gesundheit entwickeln und bewahren und jeder Herausforderung mit Mut und Vertrauen in unsere Güte begegnen müssen.

Wenn wir in den Spiegel schauen, wen sehen wir dann?

Jede Zelle in unserem Körper und jeder Mikroorganismus, der uns bevölkert, trägt zu unseren Empfindungen, unseren Entscheidungen, unserer Selbstwahrnehmung und unserer eigentlichen Identität bei. In der modernen Kultur lernen wir, die physischen Elemente, die unsere DNA tragen, als „uns“ zu bezeichnen und externe Organismen als „die Außenwelt“. Aber die Sache ist viel komplexer, und die Grenze zwischen „uns“ und „der Welt“ ist keine harte Linie.

Es ist praktisch sinnvoll, unsere Identität als eine Kombination aus „Elementen und Kräften, die für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden harmonisch sind“ und „Elementen und Kräften, deren Beziehung zu uns die von Parasiten und Vampiren ist“ zu betrachten.

Zum Beispiel sind unsere eigenen gesunden Zellen, die das tun, wozu sie bestimmt sind, unsere Freunde. „Gute“ Bakterien, die uns bei vielen wichtigen Funktionen, einschließlich eines starken Immunsystems, helfen, sind unsere Freunde. Spirituelle Kräfte, die mit unserer Würde und unserem Lebensziel in Einklang stehen, sind unsere Freunde.

Auf der anderen Seite haben wir auch Feinde, die parasitär oder antagonistisch sind. Sie versuchen, uns zu beherrschen und unsere Ressourcen zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen, entweder physisch oder spirituell oder beides. Wenn wir über sie nachdenken, ist es wichtig, dass wir uns auf unser eigenes Wohlergehen und unsere Würde konzentrieren und keine Angst vor ihnen haben. Sie erfüllen einen existenziellen Zweck, aber wir müssen uns nicht mit der Absicht von Parasiten und Vampiren befassen.

Sie haben ihren Weg, sie mögen sich einfach nur ernähren, aber was für uns wichtig ist, ist, dass ihr Lebenszweck nicht mit dem unseren übereinstimmt, und wir haben absolut keine Verpflichtung, sie zu ernähren oder ihnen entgegenzukommen, denn wir sind hier auf der Erde, um unsere Aufgabe zu erfüllen, und wir sind dafür verantwortlich, unsere Aufgabe erfolgreich zu erfüllen und unseren Zweck vor Eindringlingen zu schützen. Es ist die Aufgabe unseres Lebens, unsere Freunde zu lieben, zu unterstützen und zu pflegen und die Feinde in Schach zu halten.

Wahrlich, wir sind geheimnisvolle, zusammengesetzte Wesen, deren verschiedene Teile auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Welten existieren, manche sichtbar und manche nur gefühlt – und doch gibt es etwas, das alles zusammenhält und uns zu dem macht, was wir sind. Diese Kraft, die uns belebt, ist die Liebe.

Über die Autorin

Mehr von Tessa Lenas Arbeit finden Sie in ihrer Biografie, Tessa Fights Robots.