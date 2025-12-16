Kommt ein Goldstandard durch die Hintertür?

Jeffrey Tucker

Seit Jahrzehnten beschäftigt mich ein monetäres Problem. Wie können wir vom heutigen Fiatgeld-System zu einem soliden Geldstandard übergehen, wie wir ihn einst in den Vereinigten Staaten und der Welt hatten?

Offensichtlich war der Goldstandard überlegen, während wir jetzt einen Fiatstandard haben, der die Welt in Schulden und Big Government versenkt hat. Eine digitale Zentralbankwährung mit programmierbarem, schuldenbasiertem Geld und allgegenwärtiger Überwachung ist der dystopische Albtraum, von dem viele träumen.

Doch dies würde ein Unglück auf ein Desaster häufen.

Was wir wirklich brauchen, ist die Rückkehr des Goldstandards. Aber wie könnte das geschehen? Es hat nie einen tragfähigen Übergangsplan gegeben.

Zwar habe ich viele solcher Pläne gesehen, aber sie alle haben ihre Grenzen. Eine saubere Neudefinition des Dollars als Anspruch auf physisches Gold hat enorme Übergangsprobleme und wahrscheinlich eine chaotische Preisfindung. Wir wissen nicht einmal sicher, wie viel Gold die Bundesregierung derzeit besitzt. Präsident Trump hatte davon gesprochen, Fort Knox zu prüfen, aber das ist nicht geschehen.

Viele andere Pläne für ein neues Bretton Woods scheitern daran, dass sie von einer soliden Verwaltung durch die Zentralbank abhängen. Ein solches System erlaubt keine inländische Konvertibilität und wird daher an einem Mechanismus der Disziplin und einem Nachweis der Glaubwürdigkeit fehlen. Es würde uns auch genau in das Problem zurückstoßen, das das System beim ersten Versuch ruinierte: Goldflüsse brechen ab, wenn Regierungen sich überdehnen.

Ein reines Preisfindungsmodell – bei dem die Fed den Goldpreis anvisiert – erfordert ein Maß an Präzision, Urteilskraft und Wissen, das der Fed fehlt. Wenn sie das System jetzt nicht managen kann, warum sollten wir glauben, dass sie einen Goldpreis-Standard gut managen könnte?

Es gibt ein politisches Problem, das selbst den besten Reformplan belastet. Jeder Übergang zu einem soliden System erfordert die Kooperation vieler Akteure, die vom Status quo profitieren: Regierung, Industrie, Finanzsektor und Banken. Sie alle sind verrückt nach dem Fiat-System, trotz der Tatsache, dass es den Lebensstandard der Mittelschicht ausgehöhlt und endlose Runden von Booms und Busts angefeuert hat.

Wir verlassen uns darauf, dass die Regierung sich selbst reformiert. Dieses Problem ist unlösbar.

Man muss bedenken, dass der Goldstandard des 19. Jahrhunderts selbst in Form von Gesetzgebung kodifiziert wurde. Der Coinage Act von 1873 erkannte an, dass Gold Geld war. Das war weniger eine auferlegte Regelung als vielmehr eine Verbeugung vor der Realität. Vierzig Jahre später kam die Zentralbank hinzu, und damit begann der lange Prozess der Zerstörung soliden Geldes.

Es ist schwer, die Idee abzuschütteln, dass ein neuer Goldstandard eine wunderbare Sache wäre. Wie kommen wir von hier nach dort?

Jüngste Entwicklungen bei den Gold- und Silberpreisen liefern einen starken Hinweis darauf, dass wir uns ohnehin auf dem Weg zu Hartgeld befinden könnten, mit oder ohne offizielle Planung.

Sowohl Gold als auch Silber erleben eine atemberaubende Renaissance. Man müsste naiv sein, nicht die Bedeutung dieser Bewegungen zu erkennen. Diese Trends kommen einer Vertrauensabstimmung für das Reale gegenüber den finanziellen Fiktionen der Fiatwelt gleich.

Quelle: Bloomberg

Über 10 Jahre ist der Goldpreis von 1,1 Tsd. $ pro Unze auf 4,2 Tsd. $ gestiegen, ein Zuwachs von 256 Prozent. Der Silberpreis ist von 13 $ auf 57 $ pro Unze gestiegen, ein Anstieg von 315 Prozent.

Dies schlägt sowohl den Dow Jones Industrial Average als auch den S&P 500. Dies ist eine außergewöhnliche Investition, eine, die die Dollarabwertung übertrifft.

Zweifellos wird die Silbernachfrage von industriellen Interessen getrieben. Gold wird von Investoren getrieben. Dennoch deutet das gemeinsame Steigen der beiden auf enorme Unsicherheit im Finanzsystem hin. Es könnte auf bedeutende Bewegungen in der Zukunft hindeuten.

Die Nachfrage ist auch gestiegen aufgrund neuer Käufe von Zentralbanken und neuer Stablecoins (mit einer Marktkapitalisierung von 308 Mrd. $, ein Plus von 50 % in einem Jahr). Stablecoins versuchen, ihre schuldenlastigen Portfolios mit etwas Hartgeld-Deckung auszugleichen. Schon das ist bemerkenswert, besonders da Intellektuelle Gold seit fast hundert Jahren ein „barbarisches Relikt“ nennen. Noch heute gelten diese Metalle als sichere Häfen.

Die Basel-III-Regeln, die 2022 vollständig in Kraft traten, stuften zugewiesenes Gold wieder ausdrücklich als Aktivposten mit null Risikogewichtung ein.

Dies ist das erste Mal seit den 1970er Jahren. Das Timing ist bedeutsam, denn dies geschah zu einer Zeit, als die Weltwirtschaft im Lockdown war und unter pandemiebedingten Angriffen litt.

Ein weiterer entscheidender Fakt: Immer mehr Banken akzeptieren heute Gold und Silber als Sicherheiten für Dollar-basierte Kredite. Dies ist eine Form der Monetisierung durch die Hintertür. Es ist ein kleiner Schritt für ein liquides und tragbares Metall, als Geld zu dienen, wobei Banken selbst Zu- und Abgänge bereitstellen. Gold darf bereits auf diese Weise genutzt werden, und Silber ist auf dem Weg zu diesem Status.

Dieser Weg ist konsistent mit F. A. Hayeks Spekulationen über die Denationalisierung des Geldes. Er war ein Ökonom, der seit den 1930er Jahren für solides Geld schrieb. Seine Pläne wurden ständig von Regierungen und den Trends seiner Zeit durchkreuzt. Für seine Arbeit zu diesem Thema erhielt er 1974 den Nobelpreis für Wirtschaft.

Danach entschied er, das Undenkbare zu sagen. Er schrieb, dass Regierungen das Geld niemals auf gute Weise reformieren würden, weil Regierungen schlechtes Geld lieben. Er sagte, dass der beste Weg nach vorne wäre, wenn die Banken den Wandel selbst einleiten würden. Er stellte sich vor, dass Banken eine neue Währung schaffen könnten, basierend auf ihren eigenen Vermögenswerten oder auf einem Warenkorb realer Güter.

Hayek spekulierte, dass, wenn das Geld versagt, das eigene Hartgeld der Banken als monetärer sicherer Hafen dienen könnte.

Bis zu einem gewissen Grad wird seine Vision von Währungswahl im Kryptosektor verwirklicht. Dieser wurde als nichtstaatliches Geld konzipiert. Bitcoin selbst nahm eine andere Richtung, als die Core-Entwickler sich weigerten, Skalierung zuzulassen, wie Roger Ver erklärt.

Dies führte zu Forks neuer Token. Heute gibt es Tausende von ihnen, viele mit einem weit über Bitcoin hinausgehenden Datenschutz. Sie sind die bevorzugte Wahl für Menschen, die Krypto tatsächlich für Transaktionen nutzen.

Doch nun sehen wir das Aufkommen hybrider Modelle, wie Stablecoins, die durch physisches Gold gedeckt sind und damit die Solidität von Gold mit der Geschwindigkeit und den niedrigen Kosten der Blockchain-Übertragung von Eigentumstiteln verbinden.

Wenn das Geld dieses Mal versagt, und selbst wenn die Regierung ihre Schulden nicht mehr bedient, könnten diese monetären Instrumente sofort einsatzbereit sein.

Wenn der Dollar tatsächlich so weit verfällt, dass er nicht mehr nützlich ist, könnten neue Preisstrukturen entstehen, die in Krypto und/oder Hartgeld wie Gold und Silber verankert sind.

Wäre es nicht faszinierend, wenn wir am Ende mit einem Goldstandard als Fakt landen würden – sogar ohne Gesetzgebung?

Wie 1873 könnte der Kongress später kommen und die Realität nachträglich anerkennen.

Ein solcher Weg wäre konsistent mit der langen Geschichte des Geldes. Es war nie eine Schöpfung des Staates, sondern entstand aus Märkten. Ein neuer und besserer Weg zu solidem Geld in unserer Zeit könnte denselben Pfad gehen.