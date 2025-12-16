Wie Israel Siedlermilizen organisiert und bewaffnet, um Palästinenser im Westjordanland zu terrorisieren

Von Drop Site News

Was oft als sporadische Gewalt von Siedlern erscheint, ist in Wirklichkeit ein organisiertes System mit einer offiziellen Struktur, die vollständig wie vorgesehen funktioniert.

Geschichte von David Schutz

IBSIQ, WESTBANK – Am 20. Juli überfielen etwa zehn maskierte Männer das palästinensische Dorf Ibsiq im nördlichen Jordantal im besetzten Westjordanland. Sie kamen in einem Konvoi aus zwei Autos, trugen israelische Militäruniformen und waren mit Sturmgewehren mit grünen Laserpointern bewaffnet.

Während ihre Fahrzeuge die Straße blockierten, stürmten sie eine Gruppe von Häusern. Mit vorgehaltener Waffe zwangen sie eine palästinensische Familie, sich auf die Knie zu begeben, und warnten sie, dass sie 48 Stunden Zeit hätten, um das Gebiet C zu verlassen und in das Gebiet B zu ziehen – wobei sie sich auf die technischen Bezeichnungen für die Kontrolle im Westjordanland gemäß den Osloer Verträgen bezogen. Das Gebiet C steht unter vollständiger israelischer Kontrolle, während das Gebiet B technisch gesehen unter palästinensischer Zivilverwaltung steht, sich jedoch die Sicherheitskontrolle mit Israel teilt. Die maskierten Männer sagten, sie würden „zurückkommen und die Gemeinde niederbrennen“, wenn die Familie nicht in Gebiet B evakuiert würde.

Ich hatte fünf Tage lang bei einem älteren palästinensischen Ehepaar in Ibsiq gewohnt, um die Gewalt der Siedler angesichts der zunehmenden Bedrohungen gegen die Gemeinde zu dokumentieren. Als die Männer näher kamen, fragte ich einen von ihnen, wer er sei. Sie sahen aus wie Soldaten, aber die Fahrzeuge, mit denen sie ankamen, hatten gelbe Zivilkennzeichen. Diese maskierten Angreifer waren Mitglieder der Hagmar – einer Miliz aus Siedlerreservisten, die offiziell der israelischen Armee unterstellt ist und für die „Sicherheit“ in den Siedlungen im Westjordanland zuständig ist.

Die Männer zerrten mich hinter einen Zaun, wo vier von ihnen mich so lange schlugen, bis ich ins Krankenhaus musste. Sie stahlen das Telefon eines Aktivisten der International Solidarity Mission, der versucht hatte, den Angriff aufzuzeichnen.

Mein Gastgeber, der 84-jährige Abu Safi, hatte nach diesem Überfall der Hagmar keine andere Wahl, als sein Haus zu verlassen. Die Familie packte ihre Habseligkeiten, die sie über Jahrzehnte in dem Haus angesammelt hatte, und zog an einen nahe gelegenen Ort in Gebiet B. Abu Safi starb kurz darauf an einem Herzinfarkt.

Der Überfall auf Ibsiq, dessen palästinensische Bewohner seitdem alle aus dem entvölkerten Weiler geflohen sind, gibt einen Einblick in einen wesentlichen Teil der Herrschaft Israels über das Westjordanland.

Parallel zu Israels genozidalen Angriffen auf Gaza, die im Oktober 2023 begannen, eskalierte die Gewalt israelischer Siedler und Soldaten im Westjordanland auf ein Rekordniveau. Zwischen Oktober 2023 und Mitte 2025 wurden etwa 3.000 Angriffe von Siedlern registriert, die palästinensische Opfer oder Sachschäden verursachten, davon mehr als 1.000 in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 und 264 Vorfälle allein im Oktober 2025 – die höchste monatliche Gesamtzahl seit Beginn der Beobachtungen durch die UNO im Jahr 2006.

In den letzten zwei Jahren drangen Siedler zunehmend „in Häuser ein, bedrohten die Bewohner mit Waffen und gaben ihnen 24 Stunden Zeit, um das Haus zu verlassen, und viele haben das auch getan … Das geschah in Khirbet al-Maktal, Umm Salam, Razeem und anderen Orten“, sagte ein Feldforscher der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem. Aus Sicherheitsgründen sprach er mit Drop Site unter der Bedingung der Anonymität. „Wir reichen Beschwerden ein, aber oft sagen uns die Behörden, dass die Täter außerhalb ihrer Befugnisse als Soldaten gehandelt hätten, und verweisen uns an die Polizei“, fügte er hinzu. „Dann sagt die Polizei, es handele sich um eine militärische Angelegenheit. Am Ende haben wir eine Situation, in der niemand ermittelt.“

Ein integriertes Netzwerk aus Zivilisten und Soldaten

Die Gewalt der Siedler gegen Palästinenser erscheint oft sporadisch, aber es handelt sich um ein offizielles Regierungssystem mit einer organisierten Struktur, die wie vorgesehen funktioniert.

Seit 1967 regiert Israel die besetzten palästinensischen Gebiete durch zwei Strukturen – militärische Besatzung und zivile Siedlungen –, die sich gegenseitig verstärken und gleichzeitig die Verantwortung aufeinander übertragen.

Im Zentrum dieser Regelung steht ein rechtliches Instrument: regionale Siedlungsräte, die gemäß der Gemeindeverordnung von 1964 als normale israelische Gemeinden gegründet wurden, jedoch in den besetzten palästinensischen Gebieten tätig sind. Die israelische Gerichtsbarkeit beruht auf Militärbefehlen und den Notstandsverordnungen für das Westjordanland, die die meisten Aspekte des israelischen Rechts in personam auf Siedler, nicht jedoch auf das Land selbst ausweiten. Die territoriale Autorität wird vom israelischen Militär ausgeübt, wodurch die Armee de facto zur souveränen Macht wird.

In diesem Rahmen delegiert der Staat die Durchsetzung an die Siedler. Jede Siedlung ernennt einen Ravshatz, einen zivilen Sicherheitskoordinator, der vom Verteidigungsministerium bezahlt und vom Militär ermächtigt wird, eine zivile Schnellreaktionsgruppe (Kitat Konenut) von 20 bis 40 Freiwilligen innerhalb der Siedlungsgrenzen zu befehligen. Die Waffen werden von der Abteilung für Siedlungssicherheit des Verteidigungsministeriums ausgegeben; zusätzliche Waffen stammen vom Ministerium für Nationale Sicherheit.

Innerhalb Israels unterstehen diese Trupps der Polizeibehörde. Außerhalb Israels, im Militärsektor, der die ländlichen Grenzgebiete und alle Siedlungen im Westjordanland umfasst, arbeitet der Ravshatz in der Regel über einen lokalen Sicherheitsbeauftragten (Kabat) zusammen, der vom Siedlungsrat ernannt wird, um die Zusammenarbeit mit der Armee zu koordinieren.

Parallel zum Ravshatz gibt es die Hagmar-Territorialverteidigungsbrigaden: ein Reservisten-Netzwerk, das jede Siedlung in ein militärisches Raster integriert, das in Bezirke, Blöcke und Gebiete unterteilt ist. Auf den beiden obersten Ebenen – Bezirk und Block – unterstehen die Hagmar dem regionalen Hagmar-Kommando der IDF. Auf der untersten Ebene entspricht der Gebiets-Hagmar einer einzelnen Siedlung. Jede Siedlung koordiniert sich über ihren ernannten Kabat mit ihrem Gebiets-Hagmar.

Die Hagmar erhalten Uniformen von der IDF, die Kitot Konenut hingegen nicht. Der Unterschied zwischen den Kitot Konenut und den Gebiets-Hagmar ist rein technischer Natur, da oft dieselben Siedler in beiden Einheiten dienen.

Kurz gesagt, die Siedlung ernennt einen Sicherheitskoordinator, der im Wesentlichen seine eigene freiwillige Miliz befehligt, die vom Staat bewaffnet und finanziert wird. Dieselben freiwilligen Siedler dienen oft auch in uniformierten Reservistenmilizen unter der Kontrolle des Militärs, das sich mit ihrer Siedlung abstimmt. Die freiwilligen Milizen, die Reservistenmilizen und das Militär selbst arbeiten alle zusammen, um Palästinenser im Westjordanland anzugreifen und zu terrorisieren.

Grafikquelle: Meghnad Bose

Obwohl das Kriegsgefecht von lokalen Koordinatoren auf die Armee übertragen werden soll, wurde das Westjordanland nie offiziell zum Kriegsgebiet erklärt. Es unterliegt weiterhin dem, was das Militär als „laufende Routinesicherheit“ bezeichnet, einem permanenten Zustand der zivilen Kontrolle durch bewaffnete Siedler unter militärischem Schutz.

„Auf dem Papier werden die Waffen vom Ravshatz ein- und ausgecheckt, aber in Wirklichkeit kommen sie fast nie zurück”, sagte ein israelischer Solidaritätsaktivist, der die Gewalt der Siedler in den südlichen Hebron-Hügeln beobachtet und sich aus Sicherheitsgründen gegenüber Drop Site anonym äußerte. „In einigen Gemeinden sind die Waffenvorschriften streng, in anderen bewahren die Leute die Waffen einfach zu Hause auf. Es hängt vom örtlichen Kabat ab und davon, wie sehr die Armee bereit ist, wegzuschauen.“

Während der Ravshatz und der Kitat Konenut der Siedlung technisch gesehen auf den Betrieb innerhalb ihrer Siedlung beschränkt sind, gilt dies nicht für militärische Hilfskräfte wie den Hagmar, die theoretisch auf breiteren territorialen Ebenen operieren.

„Das Ergebnis ist, dass wir Siedler haben, die ohne Regulierung als Militär operieren“, sagte Roni Peli von der israelischen Menschenrechtsorganisation Yesh Din gegenüber Drop Site.

Zwangsräumungen

Dieses System kam Mitte Oktober am Rande von Al-Mufaqara, einem Weiler in Masafer Yatta, voll zum Tragen. Bewaffnete Siedler drangen in die Höhlenbehausung einer palästinensischen Familie ein, vertrieben sie gewaltsam und zogen selbst ein – wobei sie drohten, jeden zu erschießen, der sich näherte. Als ich einige Stunden später eintraf, warteten die Familie und mehrere israelische Solidaritätsaktivisten draußen auf die Polizei.

„ Als die Palästinenser versuchten, sie aufzuhalten, traf eine Gruppe bewaffneter Männer ein, einige in Uniform, andere nicht, darunter Binyamin Zarbiv, der Ravshatz aus Ma’on“, berichtete ein israelischer Aktivist, der Zeuge des Vorfalls war, gegenüber Drop Site und zeigte auf die etwa 200 Meter entfernte Siedlung. Auch sie sprachen unter der Bedingung der Anonymität, da sie Sicherheitsbedenken hatten. „Sie richteten ihre Gewehre auf die Palästinenser und auf uns, während die Siedler ihre Habseligkeiten ins Haus trugen. “

Während wir warteten, verlangte ein bewaffneter Mann in einer zerschlissenen Uniform, den der Aktivist als einen der zuvor Eintreffenden identifizierte, meinen Ausweis. Er behauptete, Hagmar Har Hevron zu vertreten, obwohl es eine solche israelische Militäreinheit offiziell nicht gibt, und identifizierte sich als Mitglied von drei Gremien: der Schnellreaktionsgruppe von Ma’on, der Hagmar-Einheit des Gebiets und einer sogenannten Farmpatrouille. Er weigerte sich zu sagen, welche Gruppe ihn geschickt hatte.

„Der Siedler, der eingebrochen war, rief den Ravshatz auf seinem Handy an“, sagte der Aktivist. „So läuft das normalerweise. Der Ravshatz tätigt ein paar Anrufe, und innerhalb weniger Minuten tauchen sie auf – die Hälfte in Uniform, die andere Hälfte ohne – alle mit staatlich ausgegebenen Gewehren.“

Der Mann erzählte mir, dass er für seine Arbeit einen ganzen Tageslohn erhalten würde, und gab zu, dass er dies tun könne, wann immer er wolle. Er behauptete, sein Gewehr stamme „von der Armee“ und fügte hinzu, er habe es „von der Basis“ erhalten, aber als ich nachhakte, stellte er klar, dass mit „Basis“ die Siedlung selbst gemeint sei, wo es keine Militärbasis gibt.

Als die israelische Zivilverwaltung und die Polizei schließlich in Begleitung von Soldaten eintrafen, weigerten sie sich, Dokumente zu prüfen, die den palästinensischen Besitz belegten, und überließen die Kontrolle über das Gelände der Miliz.

Ein paar Kilometer entfernt in Susya zeigen Aufnahmen vom 24. August eine Gruppe bewaffneter Männer, die in die kleine Gemeinde eindringen, einige in Kampfanzügen, andere in Zivilkleidung. Einer von ihnen griff einen palästinensischen Einwohner an, der später mit einer schweren Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Der Vorsitzende des Dorfrats von Susya, Jihad Nawaja, sagte, er habe die Angreifer sofort erkannt. „Ich kenne diesen Mann seit 15 Jahren“, sagte Nawaja zu Drop Site und zeigte auf einen bewaffneten Siedler in Zivilkleidung. „Derjenige, der den Palästinenser geschlagen hat, war sein Sohn. Sie kamen mit bewaffneten Männern aus Susya, in Uniform, um uns zu sagen, wir sollten evakuieren. ‚Geht weg und zieht nach Hebron‘, sagten sie. Es gab keinen anderen Grund für sie, in dieser Nacht zu kommen.“

Der B’Tselem-Forscher, der ebenfalls in Susya lebt, sagte, dass bewaffnete Gruppen organisierter Siedler häufig auch Palästinenser festnehmen. Sie „entführen oft Menschen … jeden, der sich der Vertreibung widersetzt. Sie nehmen ihn mit, warnen ihn, es nicht noch einmal zu tun, und lassen ihn später wieder frei“, sagte er. „Ich habe sie einmal bei einem Angriff in der Nähe von Susya gesehen. Siedler flohen vor der Polizei, und einer dieser Männer half dabei, sie zu vertreiben.“

Es ist ein wiederkehrendes Muster, dass Siedler am helllichten Tag Überfälle durchführen und Stunden später dieselben Männer in Uniform wieder auftauchen, um Sperren durchzusetzen und das von ihnen besetzte Gebiet zu sichern.

„Sie fangen auch aktiv die Funkfrequenzen der Armee ab, um die Koordinierung mit den Palästinensern abzuhören. Einmal hatten wir eine Koordinierung für Pflügarbeiten von vier bis acht Uhr … sie haben davon erfahren und dafür gesorgt, dass es gestoppt wurde“, fügte der B’Tselem-Forscher hinzu.

Menschenrechtsgruppen berichten, dass Beschwerden über organisierte Gewalt durch bewaffnete Siedler routinemäßig zwischen verschiedenen Zuständigkeitsbereichen der israelischen Behörden hin- und hergeschoben werden. Die Polizei stuft Verdächtige als „militärische Hilfskräfte“ ein und leitet die Akten an die Armee weiter; die Armee gibt sie als „zivile“ Fälle zurück; die zivilen Behörden berufen sich auf die militärische Gerichtsbarkeit, und die Ermittlungen werden wegen „mangelnder Beweise“ eingestellt.

Eine private Armee

Vor dem 7. Oktober 2023 unterhielt Israel laut einem Bericht des Knesset Research and Information Center (KRIC) – der überparteilichen Forschungsabteilung des israelischen Parlaments – aus dem Jahr 2024 etwa 450 Schnellreaktionskommandos. Etwa 390 der Kitot Konenut operierten unter der Aufsicht der Armee in Siedlungen im Westjordanland, während die Grenzpolizei (eine paramilitärische Polizeieinheit, die auf beiden Seiten der Grünen Linie operiert) 50 und die Polizei weniger als zehn beaufsichtigte.

Der Bericht kam zu dem Ergebnis, dass die Aufteilung der Kontrolle über diese Einheiten zwischen den Regierungsstellen auf einer Regierungsentscheidung aus dem Jahr 1974 beruht, die nie veröffentlicht wurde und in den Staatsarchiven fehlt. Die Militärverordnung 432 von 1971, die die Kitot Konenut im Westjordanland regelt, sowie damit verbundene Richtlinien zum Schusswaffengebrauch und zur Notfallmobilisierung sind ebenfalls weiterhin geheim.

In dem Bericht beschrieben die Forscher eine umfassende Nichtkooperation seitens der israelischen Polizei, des Verteidigungsministeriums und der IDF – keine dieser Stellen stellte Daten über die Befugnisse, die Bewaffnung oder die Aufsicht der Trupps zur Verfügung. Das KRIC wies darauf hin, dass sein Bericht auf unvollständigen Antworten und öffentlichen Quellen beruhte, da „von den beteiligten Stellen keine Antwort eingegangen ist“.

Nach dem 7. Oktober kündigte der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, mehr als 700 neue Kitot Konenut an, wodurch das von der Polizei betriebene Netzwerk erweitert wurde, während der Anteil der Armee weitgehend unverändert blieb. Die neuen Einheiten wurden in die Grenzpolizei eingegliedert, da dies die einzige Möglichkeit für Ben-Gvir war, ein Mandat für Einsätze außerhalb der Grünen Linie zu erhalten. Anfang 2024 listete die Regierung 906 aktive Einheiten auf, mit einem Ziel von 1.086 bis zum Jahresende. Ende Oktober 2025 waren 1.052 Kitot-Konennut-Einheiten aktiv.

Im Oktober 2023 begann das Ministerium von Ben-Gvir außerdem mit der Verteilung von rund 10.000 neu angeschafften Sturmgewehren an Kitot Konenut und lockerte die Voraussetzungen für den Waffenbesitz, während das Verteidigungsministerium für Ausbildung, Munition und Waffeninfrastruktur sorgte. Bis November 2025 wurden laut Angaben von Ben-Gvirs Büro in den letzten zwei Jahren rund 230.000 Waffenscheine ausgestellt. Unterdessen finanzierte das Ministerium für nationale Missionen Fahrzeuge, Drohnen und Überwachungssysteme; regionale Räte fügten Waffen und Fahrzeuge durch private und ausländische Spender hinzu, darunter US-jüdische Verbände, die den Kitot Konenut im Rahmen von Kampagnen wie „Friends of Samaria“ Scharfschützengewehre schenkten.

Das KRIC stellte fest, dass ein Großteil dieser Ausrüstung über von Ravshatz betriebene Waffenlager verteilt wurde, unter Umgehung der israelischen Militärdepots. Anfang 2023 schuf die Regierung die Mishmar Leumi (Nationalgarde), eine Reserve der Grenzpolizei unter Ben-Gvir, die lokale Milizen und Freiwilligenstrukturen aufnehmen sollte. Nach dem 7. Oktober aktiviert, wurde sie zu einem Instrument zur Mobilisierung und Verstärkung der Kitot Konenut, wobei Rekrutierungswege es Zivilisten ermöglichten, außerhalb der traditionellen Magav- oder IDF-Wege bewaffnete Polizeiaufgaben zu übernehmen. Formal untersteht sie dem Polizeikommissar, in Notfällen kann ihre Kontrolle jedoch auf den Minister für nationale Sicherheit übergehen. Führende Kritiker bezeichnen sie als Ben-Gvirs „Privatarmee“.

Gleichzeitig baute die Armee die Hagmar-Bataillone aus und fügte etwa 5.500 Reservisten hinzu, sodass insgesamt etwa 8.000 Soldaten zur Verfügung standen, die sich auf regionale Kompanien und Hilfstruppen auf Siedlungsebene, bekannt als Bnei Hayishuv („Söhne der Stadt”), verteilten.

Die neue Siedlungsverwaltung von Finanzminister Bezalel Smotrich innerhalb des Verteidigungsministeriums übernahm Befugnisse von der Zivilverwaltung und gab seinem Amt die direkte Kontrolle über die Budgets für die zivile Sicherheit: Waffenarsenale, Haushaltslinien, Waffenanforderungen und Patrouillenaufträge. Unter dieser Struktur entstanden neue Siyur Havot („Farmpatrouillen”) zur Überwachung von Land außerhalb der Siedlungsgrenzen, die aus denselben Budgets des Verteidigungsministeriums finanziert wurden wie die Kitot Konenut.

Als die Armee im Mai 2024 begann, die Hagmar-Einsätze zu reduzieren, war ein paralleles Miliznetzwerk, das sich an Ben-Gvirs Nationalgarde und Smotrichs politischen Prioritäten orientierte, bereits fest etabliert. Das Militär erwägt nun laut Jerusalem Post eine weitere Truppenreduzierung im Westjordanland und die Übertragung von Sicherheitsaufgaben an „lokale Elemente“.

Auf ihren Websites beschreiben die Regionalräte des Westjordanlands ihre Aufgaben bewusst vage: Der Rat der Südlichen Hebron-Hügel rühmt sich mit der „Schaffung und Aufrechterhaltung lokaler Sicherheitskräfte“, der Rat des Jordantals verspricht, „Sicherheitskomponenten in Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften zu definieren“, und der Rat von Binyamin gelobt, „die lokalen Sicherheitskomponenten zu verbessern und aufrechtzuerhalten“.

„Sie unterscheiden nicht einmal zwischen den Hagmar- und den Schnellreaktionskommandos, alle tragen jetzt Uniformen“, sagte ein Bewohner der South Hebron Hills gegenüber Drop Site unter der Bedingung der Anonymität. „Ich kenne viele von ihnen mit Namen. Einige haben sogar Vorstrafen. Jetzt haben sie Uniformen bekommen.“