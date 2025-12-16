Die Folgen des 12-Tage-Kriegs zwischen Israel und dem Iran

Israels Angriffe auf Teheran töteten über tausend Menschen, während Experten und iranische Beamte davor warnen, dass Israels von den USA unterstützter Angriff auf das Land die Möglichkeit für weiteren Krieg offenlässt.

Hind Hassan

Dieser Artikel basiert auf der Dokumentation „Target Tehran“, produziert von Al Jazeera Fault Lines. Sehen Sie die vollständige Dokumentation hier.

TEHERAN, IRAN – Auf dem Behesht-e-Zahra-Friedhof im Süden Teherans versammeln sich jeden Donnerstag Familien, um ihre Toten zu betrauern. Unter den Tausenden, die hier begraben sind, befinden sich Mitglieder der Königsfamilie, Politiker, Dissidenten und Soldaten, doch ein neuer Bereich ist für jene reserviert, die während des 12-tägigen Militärangriffs Israels auf den Iran im Juni getötet wurden.

Am 13. Juni 2025 startete Israel die „Operation Rising Lion“, die sich gegen Atomanlagen, Militärstandorte und Wohnviertel richtete. Der Angriff wurde von US-amerikanischen Schlägen unterstützt, die am 22. Juni iranische Nuklearanlagen ins Visier nahmen. Nach Angaben der iranischen Regierung wurden mindestens 1.064 Iraner getötet und Tausende weitere verletzt. Der Iran revanchierte sich mit Raketen und Drohnen, die nach Angaben israelischer Behörden 32 Menschen in Israel töteten.

Als unser Team von Al Jazeera Englischs Dokumentationsprogramm Fault Lines den Friedhof in Teheran im Oktober besuchte, war das Gelände überfüllt mit trauernden Besuchern. Junge Mädchen sangen Märtyrerlieder neben Frauen, die über den Grabstellen zusammensackten. Der Klang von Müttern, die um ihre verlorenen Kinder weinten und sie zurückzuwünschen versuchten, erfüllte die Luft mit einer Trauer, die sich beim Zusehen aufdringlich anfühlte.

Eines der Gräber gehörte dem 12-jährigen Amirali, der neben seinem Vater, Reza Amini, liegt. Es sind Monate vergangen, seit sie in den ersten Stunden des Krieges getötet wurden, doch für seinen Großvater, Sayed Hossein Mir Hashemi, ist der Schmerz nach wie vor frisch und überwältigend.

Blumen und Rosenblätter bedeckten den kunstvollen Marmorgrabstein. Sayed kniete langsam nieder, berührte mit einer Hand Amiralis Namen, während er in der anderen seinen Gebetskranz hielt. „Ich habe zwei meiner besten Menschen verloren“, sagte er. „Mein Schwiegersohn ist weg. Sein Sohn ist weg.“

Amiralis Mutter, Zahraa, und sein 8-jähriger Bruder, Amirreza, überlebten den Angriff.

„Jetzt ist meine Tochter mit einem kleinen Kind zurückgeblieben. Ohne Zuhause. Wer wird sich um sie kümmern? Sie haben sie ohne Grund getötet. Was für eine Zukunft erwartet dieses Kind ohne Vater?“, fragte Sayed.

Über den Gräbern auf dem Friedhof hängen Fotos der Opfer, darunter Kinder. Auf sie zeigend sagte er: „Sehen Sie sich all diese jungen Leute an. Warum wurden sie getötet? Die meisten von ihnen sind Zivilisten. Haben sie Bomben gebaut? Hatten sie Waffen? Sind sie zu Feinden Israels geworden? Sind sie zu Feinden Amerikas geworden?“

Sayed brach zusammen und sagte: „Ich bitte Gott um das Martyrium und darum, bald zu ihm gehen zu dürfen. Ich vermisse ihn so sehr, dass ich sterben möchte.“

Die israelischen Angriffe im Juni erfolgten, nachdem die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) einen Bericht veröffentlicht hatte, in dem der Iran beschuldigt wurde, Uran auf beinahe waffenfähiges Niveau angereichert zu haben, und einen Tag bevor die IAEA erklärte, dass der Iran seinen nuklearen Sicherungsverpflichtungen nicht nachkomme.

Im Jahr 2015 veröffentlichte die IAEA einen Bericht, der ein angebliches Projekt zum Bau von Atomwaffen detaillierte, stellte jedoch fest: „Die Behörde hat keine glaubwürdigen Hinweise auf Aktivitäten im Iran, die für die Entwicklung einer nuklearen Sprengvorrichtung nach 2009 relevant sind“, einem Jahr, in dem von den USA geführte Verhandlungen begannen und schließlich 2015 in Irans „Atomabkommen“ gipfelten. Das formell als „Gemeinsamer umfassender Aktionsplan“ (JCPOA) bekannte Abkommen setzte strenge Grenzen für das iranische Atomprogramm. Die USA zogen sich 2018 unter Präsident Trump aus diesem Abkommen zurück. Der Iran hat seitdem bestritten, irgendeinen Plan zur Entwicklung nuklearer Sprengsätze autorisiert zu haben.

Die israelische Regierung behauptete dennoch, der Junikrieg sei notwendig gewesen, um zu verhindern, dass der Iran Atomwaffen erwerbe, und erklärte, der Iran sei Wochen bis Monate davon entfernt, eine Atombombe zu produzieren. Als das Bombardement begann, sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu in einer Rede: „Der Iran hat Schritte unternommen, die er noch nie zuvor unternommen hat – Schritte, um dieses angereicherte Uran zu militarisieren. Wenn nicht gestoppt, könnte der Iran in sehr kurzer Zeit eine Nuklearwaffe produzieren.“

In einem Interview mit Al Jazeera am 19. Juni sagte der Generaldirektor der IAEA, Rafael Grossi, dass die Behörde, obwohl sie vor dem Niveau der iranischen Urananreicherung gewarnt hatte, keine Beweise dafür gefunden habe, dass der Iran eine Atombombe baue. „Wir haben in dem Bericht, der den dramatischen Ereignissen und dem Angriff vorausging, sehr deutlich gesagt, dass wir im Iran keine Elemente gefunden haben, die auf einen aktiven und systematischen Plan zur Entwicklung von Atomwaffen hindeuten“, sagte Grossi.

Dies spiegelt frühere Einschätzungen der US-amerikanischen Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste, Tulsi Gabbard, wider, die im März erklärte, die Nachrichtendienstgemeinschaft „geht weiterhin davon aus, dass der Iran keine Atomwaffe baut und Oberster Führer Khamenei kein Atomwaffenprogramm genehmigt hat, das er 2003 ausgesetzt hat. Die Nachrichtendienstgemeinschaft überwacht weiterhin genau, ob der Iran beschließt, sein Atomwaffenprogramm wieder zu genehmigen.“

Der Iran hat stets betont, dass sein Atomprogramm friedlich sei, und war in indirekte Verhandlungen mit der derzeitigen US-Administration verwickelt, in der Hoffnung, ein Abkommen zu schließen, das eine begrenzte Urananreicherung im Austausch für eine Lockerung der US-Sanktionen ermöglichen würde. Steve Witkoff, der Sonderbeauftragte von US-Präsident Donald Trump, schien die offizielle Position zu verwässern: Mal deutete er an, Anreicherung könne Teil eines Abkommens sein, dann bestand er darauf, dass nur die vollständige Demontage des iranischen Atomprogramms ausreichen würde.

Israel schlug inmitten dieser Verhandlungen in Teheran zu, wobei sich die USA dem Angriff am 22. Juni anschlossen – zehn Tage nach Israels erstem Schlag. Die USA bombardierten mehrere Atomanlagen, darunter die berüchtigte Fordow-Anlage, mit einigen der größten Bomben der Welt.

Als am 24. Juni ein Waffenstillstand vereinbart wurde, waren die Verhandlungen über die iranische Urananreicherung gescheitert.

Angriffe auf den Chamran-Komplex, den Sarv-Professoren-Komplex und das Evin-Gefängnis

Der Iran erlaubt internationalen Journalisten selten, aus dem Inneren des Landes zu berichten. Als Fault Lines Teheran besuchte – die Stadt, die die Hauptlast des israelischen Angriffs trug – erhielt das Team Zugang zu Orten in der gesamten Hauptstadt, an denen Zivilisten, darunter Kinder wie Amirali, getötet wurden. Fault Lines erhielt die Namen von 33 im Krieg getöteten Kindern – die meisten von ihnen in ihren Häusern in der Nacht des 13. Juni, der ersten Nacht des Angriffs.

Amirali und sein Vater schliefen in ihrer Wohnung im Chamran-Komplex, einem 14-stöckigen Wohngebäude, das mit dem iranischen Verteidigungsministerium verbunden ist, als sie in den ersten Momenten des Krieges getötet wurden. „Es war ihre Ruhezeit. Um 2:00 Uhr morgens kann niemand seinen Feind angreifen. Aber diese Bastarde kamen um 2:00 Uhr morgens und töteten die Kinder der Menschen“, sagte Sayed. Beamte teilten Fault Lines mit, dass bei dem Angriff auf den Chamran-Komplex 46 Menschen getötet wurden, darunter 24 Kinder.

Sayeds Sohn, Amirezza, rief ihn in den frühen Morgenstunden an und berichtete ihm von dem Angriff. Er eilte zur Unfallstelle, fand jedoch nur Trümmer vor, wo einst das Zuhause seiner Tochter stand. Zunächst glaubte er, die vierköpfige Familie sei getötet worden, doch gegen 4:00 Uhr morgens kontaktierte ihn seine Tochter aus dem Krankenhaus, wo sie zusammen mit ihrem überlebenden Sohn behandelt wurde.

Erst am späten Nachmittag konnten Rettungskräfte die Leichen von Amirali und Reza bergen. „Als sie die Trümmer beseitigten, sah ich, dass die Möbel meiner Tochter gefunden worden waren. Als ihre Matratze zum Vorschein kam, kamen Amiralis Hände heraus und sein Gesicht wurde unter den Trümmern gefunden. Aber der Körper seines Vaters war zerfetzt worden. Wir identifizierten ihn zwei oder drei Tage später mit DNA“, sagte Sayed. Er fügte hinzu, dass sein Schwiegersohn Elektroingenieur war: „Er war kein Militär. Er hatte keine Waffe. Er war kein Nuklearwissenschaftler. Er war kein Raketenbediener. Er war ein gewöhnlicher Mann.“

Amirali liebte Taekwondo und nahm an Turnieren teil. In Erinnerung an sein letztes Gespräch mit seinem Enkel sagte Sayed: „Ich ging das letzte Mal zu Amirali. Ich küsste ihn und umarmte ihn. Er erzählte mir, dass er morgen einen nationalen Wettbewerb habe. Ich versprach ihm, dass ich morgen früh kommen würde, um ihn zu sehen, und dass wir zusammen ins Fitnessstudio gehen würden, um seinen Wettkampf zu sehen. Leider ist Amirali davongeflogen.“

Lokale Medien berichteten, dass das Ziel des Angriffs der Wissenschaftler Mansoor Asghari war, der am iranischen Atomprogramm arbeitete. Er wurde zusammen mit seiner Frau, seiner Tochter und seiner dreijährigen Enkelin getötet. Stunden nach dem Angriff bestätigte das israelische Militär, dass es Asghari ins Visier genommen und getötet habe, erwähnte jedoch weder die Wohnanlage noch die Kinder, die neben ihm getötet wurden.

Neben dem Chamran-Komplex war einer der ersten Orte, die Israel angriff, ein 16-stöckiges Wohngebäude in Teheran namens Sarv-Professoren-Komplex. Auch hier war das Ziel ein Wissenschaftler. Diesmal war es Dr. Mohamed Mehdi Tehranchi, ein Nuklearexperte, Professor und Präsident der Islamischen Azad-Universität Teheran. Er wurde zusammen mit seiner Frau getötet, als sie in ihrer Wohnung im 6. Stock schliefen. 14 weitere Menschen wurden in dem Gebäude getötet.

Israel hatte Tehranchi beschuldigt, an der Entwicklung nuklearer Sprengsätze für den Iran als Teil eines angeblichen geheimen wissenschaftlichen Projekts von 1989 bis 2003 gearbeitet zu haben. Tehranchi wurde von den USA ebenfalls aufgrund derselben Vorwürfe sanktioniert.

Sein Sohn, Mohamed Reza, wies die Anschuldigungen gegen Tehranchi entschieden zurück. „Mein Vater war ein Wissenschaftler, der an friedlicher Kernenergie arbeitete“, sagte er. „Es gibt keine Beweise dafür, dass diese Wissenschaftler derzeit an einem (Waffen-)Projekt oder einer Aktivität beteiligt waren. Israel hat nicht einmal Beweise vorgelegt. Israels Angriffe basierten auf alten Anschuldigungen, die bereits beantwortet wurden“, fügte er hinzu.

Zivilisten, einschließlich Wissenschaftlern, dürfen nach internationalem Recht nicht angegriffen werden, es sei denn, sie nehmen direkt an Feindseligkeiten teil. Israel tötete während des Krieges mindestens 14 Wissenschaftler und behauptete, sie seien entscheidend für die Entwicklung von Atomwaffen.

Am elften Tag des Angriffs schlug Israel während der lebhaften Besuchszeiten das Evin-Gefängnis in Teheran. Nach Angaben iranischer Beamter wurden 80 Zivilisten getötet, was es zum tödlichsten Angriff des Krieges macht. Human Rights Watch bezeichnete es als „mutmaßliches Kriegsverbrechen“, während Amnesty International erklärte, es stelle „eine schwerwiegende Verletzung des Völkerrechts dar und muss strafrechtlich untersucht werden“.

Der israelische Außenminister Gideon Sa’ar postete Videos des Angriffs online, und das Militär versuchte ihn zu rechtfertigen, indem es das Evin-Gefängnis als „ein Symbol der Unterdrückung“ für das iranische Volk bezeichnete. Israelische Beamte behaupteten auch, „Das Gefängnisgelände war Schauplatz von Geheimdienstoperationen gegen den Staat Israel.“ Ein Sprecher des israelischen Militärs erklärte: „Der Schlag wurde auf präzise Weise ausgeführt, um Schäden an inhaftierten Zivilisten im Gefängnis bestmöglich zu mindern.“

Airwars, eine Forschungsorganisation, die Opferzahlen in Konfliktgebieten überprüft, bestätigte die Namen von 53 bei dem Angriff getöteten Zivilisten, darunter Gefängnispersonal, Sozialarbeiter, medizinisches Personal, Gefängnisbesucher und Kinder.

Fault Lines erhielt seltenen Zugang zu einem Verwaltungsgebäude eines der bombardierten Teile des Gefängnisses. Die Buchhalterin Maryam Vahedpena hatte in dem Gebäude gearbeitet und geplant, mit ihrer Familie vor den Bombardierungen in Teheran zu fliehen. Sie ging an dem Tag, an dem das Gelände bombardiert wurde, zur Arbeit, um die Gehaltsabrechnung zu bearbeiten und sicherzustellen, dass ihre Kollegen ihre Gehälter erhielten.

Ihr Bruder Mehdi eilte sofort zum Gefängnis, als er von dem Angriff hörte. „Ich sah eine oder zwei Frauen; sie standen in Flammen, brannten und stöhnten. Bevor ich zu meiner Schwester kam, löschte ich eine von ihnen. Als ich dort ankam, sah ich, dass meine Schwester am Leben war. Ihre Zähne waren ausgeschlagen. Wir brachten sie nach unten, und sie sprach mit mir. Sie sagte, sie sei kalt. Sie hielt meine Hand und sagte: ‚Bleib bei mir.‘“

Maryam starb vier Tage später im Krankenhaus. „Ich dachte keine Minute daran, dass sie uns verlassen würde. Wenn ich gewusst hätte, dass ich sie nicht wiedersehen würde, hätte ich so viel mehr mit ihr gesprochen.“

Iran reagiert auf Drohungen aus Washington

In Washington unterstützten die meisten Republikaner die Entscheidung von Präsident Trump, den Iran anzugreifen. Als Fault Lines den republikanischen Senator Ted Cruz aus Texas auf die zivilen Opfer ansprach, wich er der Frage aus und sagte: „Die Abschaffung der iranischen Atomwaffenfähigkeit war es absolut wert. Und sie macht Amerika viel sicherer.“ Auf Nachfrage zu den zivilen Opfern antwortete Cruz: „Wenn der Ayatollah ‚Tod Amerika‘ skandiert, glaube ich ihm, und wir werden alles tun, um das zu verhindern.“

Trita Parsi, der geschäftsführende Vizepräsident des Quincy Institute, sagte: „Das als Vorwand für Krieg zu benutzen, zeigt meines Erachtens, wie dünn und hohl die Kriegsbegründung ist … Die Israelis verfolgen drei Ziele mit ihrem Angriff auf den Iran. Nur eines war erfolgreich. Sie wollten die USA endlich in eine direkte militärische Konfrontation mit dem Iran verwickeln.“

Parsi erläuterte: „Die beiden anderen Ziele waren jedoch Fehlschläge. Eines war die Enthauptung des Regimes. Das dritte Ziel ist das wichtigste: Sie wollten den Iran zum nächsten Syrien oder Libanon machen – Länder, die Israel nach Belieben und straffrei ohne amerikanische Unterstützung bombardieren kann. Denn der Iran war eines der wenigen Länder, die Israel tatsächlich herausfordern konnten. Ihre Strategie ist dieselbe, die sie in Gaza und im Libanon anwenden, nämlich das Gras alle paar Monate zu mähen: Man bombardiert das Land einfach erneut, um sicherzustellen, dass es sich nicht gegen einen erheben kann.“

Im Oktober traf Fault Lines den republikanischen Senator Thom Tillis aus North Carolina, der seit langem Sanktionen gegen den Iran unterstützt, nach einer Anhörung im Senatsausschuss. Er war offen über die Motive für die Unterstützung eines Konflikts mit dem Iran: „Das iranische Volk muss von den Mullahs befreit werden. So wie es keinen Platz für Hamas in Gaza gibt, gibt es keinen Platz für die Mullahs im Iran. Es geht um Regimewechsel.“

US-Präsident Trump hat auch die iranische Führung bedroht und auf Truth Social gepostet, dass, wenn die derzeitige Regierung nicht in der Lage sei, „den Iran wieder großartig zu machen“, dann „warum sollte es keinen Regimewechsel geben?“

Auf die Bemerkung angesprochen, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem exklusiven Interview mit Fault Lines: „Ob der Iran eine großartige und herrliche Position einnimmt oder nicht, liegt bei uns und beim iranischen Volk. Kein anderes Land kann entscheiden, ob ein Land eine großartige Position einnimmt oder nicht und daher, ob sein Regime bleiben sollte oder nicht. Ich rate den Vereinigten Staaten wirklich, das iranische Volk und das System, das sich das iranische Volk gewählt hat, zu respektieren.“

Viele der von uns interviewten Iraner äußerten die Angst vor einem weiteren israelischen Angriff – eine Bedrohung, die die iranische Führung ernst nimmt. Aragchi sagte uns: „Wir hören auch häufig, dass das israelische Regime erneut einen Angriff starten könnte. Psychologische Kriegsführung ist Teil echter Kriegsführung, und es scheint, dass sie sich derzeit auf psychologische Kriegsführung konzentrieren und versuchen, Angst und Unruhe im Land zu erzeugen. Das selbst ist Teil eines breiteren Krieges, den sie gegen den Iran führen wollen. Das heißt jedoch nicht, dass wir die Möglichkeit eines Krieges ignorieren. Wir sind vollständig vorbereitet; unsere Streitkräfte und unser Volk sind bereit, das Land unter allen Umständen zu verteidigen. Das bedeutet nicht, dass wir Krieg suchen. Wir bevorzugen es sicherlich, Angelegenheiten durch Diplomatie zu lösen.“

Araghchi sagte Fault Lines, dass der Iran den USA nicht als ehrlichen Verhandlungspartner vertraue, dass dies sie jedoch nicht davon abhalten werde, diplomatische Kanäle zu beschreiten. Er fügte hinzu: „Man mögen Gebäude zerstören oder Ausrüstung beschädigen, aber Technologie kann nicht durch Bomben oder militärische Angriffe eliminiert werden. Wissen kann nicht durch Bomben aus den Köpfen genommen werden. Selbst wenn einige Wissenschaftler ermordet werden, bleiben andere, um die Technologie fortzusetzen. Vor allem kann der Wille einer Nation nicht durch Bombardements ausgelöscht werden.“