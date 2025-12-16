Die beste Analyse über den Wettbewerb zwischen China und den USA – Kenne dich selbst und kenne deinen Feind

Hua Bin

Sun Tsus Die Kunst des Krieges, verfasst im 5. Jahrhundert v. Chr. während der chinesischen Zeit der Streitenden Reiche, war für das Land seit 2.500 Jahren ein grundlegendes Strategiehandbuch.

Eine zentrale Lehre Sun Tsus ist die Bedeutung von Wissen – sowohl über sich selbst als auch über den Feind – um Kriege zu gewinnen.

Sun Tsus Beobachtung – „Diejenigen, die sowohl sich selbst als auch ihren Feind kennen, werden in hundert Schlachten nicht verlieren (zhi ji zhi bi zhe, bai zhan bu dai)“ – gilt als universelle Regel in der Kriegsführung. Ebenso im Handel und im täglichen Leben.

Eine zentrale Schwäche im westlichen Mainstream-Diskurs über Chinas Politik, Wirtschaft und nationale Strategie war ein offenkundiger Mangel an Wissen über das Land seitens westlicher politischer Kommentatoren und Medien.

Dies ist der grundlegende Grund dafür, warum der Westen in Bezug auf China konstant falsch lag und warum es wenig Hoffnung gibt, dass er China übertreffen kann.

Scheinbar intelligente westliche Wissenschaftler wie Graham Allison von Harvard und John Mearsheimer aus Chicago bestehen darauf, westliche Rahmenwerke zu verwenden, um China zu analysieren und Strategien gegen Peking zu entwerfen.

Doch sie bemerken kaum, dass ihre Referenzrahmen wie die Thukydides-Falle oder der Aggressive Realismus nur sehr begrenzte Nützlichkeit besitzen, wenn es darum geht, Chinas Motive und Pläne zu verstehen.

Solche sozialwissenschaftlichen Theorien haben schlicht keine universelle Anwendbarkeit – anders als die Naturwissenschaften. Sie wurden in einem spezifischen westlichen kulturellen und historischen Kontext entwickelt, den China nicht teilt.

Weder Allison noch Mearsheimer sprechen oder lesen Chinesisch und verfügen nur über sehr wenig unmittelbares Wissen über das Land. Dennoch sind sie zuversichtlich, ihre „universellen“ Theorien einem ebenso schlecht informierten Publikum anzudienen.

Universalistische Theorien, die nicht auf Kenntnis des analysierten Gegenstands beruhen, sind ebenso gefährlich wie die „universellen Werte“, die die Neoliberalen auf dem Höhepunkt der postkalten Kriegsarroganz propagierten.

Ich habe vor einiger Zeit eine Kritik an John Mearsheimer geschrieben.

https://huabinoliver.substack.com/p/john-mearsheimer-is-a-crackpot-realist?utm_source=publication-search

Das Ergebnis ist eine gewaltige Wissensasymmetrie, Fehlurteile und eine törichte öffentliche Übung des „sich selbst zum Narren Haltens“ – etwas, das humorvoll als „self-licking ice cream cone“ bezeichnet wird.

Berücksichtige Folgendes – 300.000 chinesische Studenten gehen jedes Jahr in die USA, um dort Abschlüsse zu erwerben, eine ähnliche Zahl geht in andere westliche Länder. Zwischen 800 und 1.200 Amerikaner studieren heute an chinesischen Universitäten, verglichen mit einem Höchststand von 15.000 im Jahr 2011.

Alle chinesischen Schüler lernen ab der Grundschule Englisch.

Einfach gesagt: Das chinesische Wissen über die USA und den Westen ist dem westlichen Wissen über China weit überlegen.

Selbst Kevin Rudd, der ehemalige australische Premierminister, der für seine einzigartige Fähigkeit bekannt ist, Chinesisch zu sprechen, hat einen Großteil seiner früheren Klarsicht verloren, nachdem er ein Jahrzehnt lang mit dem liberalen Think-Tank-Apparat der Asia Society in New York kasse machte.

Trotz meiner generell geringen Meinung über den westlichen politischen und medialen Mainstream-Diskurs zu China gibt es einige wenige Personen aus Wissenschaft und Diplomatie (ehemalig), die wirklich sachkundig und unparteiisch sind.

Das sind die Menschen, deren Meinungen und Sichtweisen die Realität widerspiegeln und ernst genommen werden sollten.

Einige stechen hervor – Professor Jeffrey Sachs von der Columbia University, Ökonom und Berater der Vereinten Nationen und häufiger Besucher Chinas seit den 1980er Jahren; Martin Jacques, britischer Journalist und Akademiker, der Chinas Regierungs- und Wirtschaftssystem seit 1993 untersucht.

Unter den Hochschulinstitutionen sind das Fairbank Center in Harvard und die Watson School in Brown die herausragenden Zentren der Chinastudien mit exzellenten Fakultäten.

Ich plante, nach Covid ein Promotionsstudium in Brown aufzunehmen, als Edward Steinfeld, ein prominenter Sinologe, Direktor der Watson School war. Der Plan wurde jedoch verworfen, als Ed zurücktrat und sich die Beziehungen zwischen China und den USA weiter verschlechterten.

Das beigefügte Video enthält eine aktuelle Rede und ein Q&A von Botschafter Chas Freeman an der Watson School, moderiert von Professor Lyle Goldstein.

Sowohl Chas als auch Lyle sprechen fließend Chinesisch und verfolgen die Entwicklung des Landes seit mehreren Jahrzehnten genau.

Chas Freeman war der leitende amerikanische Dolmetscher für Präsident Nixon während dessen Besuch in China 1972.

Er war Direktor für chinesische Angelegenheiten im Außenministerium und diente als stellvertretender Außenminister und stellvertretender Verteidigungsminister sowie als Botschafter in Saudi-Arabien während des Golfkriegs. Er schloss sein Studium in Yale und Harvard ab.

Lyle Goldstein wurde in Princeton und Harvard ausgebildet. Er ist Professor an der Watson School und Direktor der dortigen China Initiative (nicht zu verwechseln mit der FBI China Initiative). Ed Steinfeld gründete die China Initiative, um die Chinaforschung in Brown zu fördern, als er auch im Vorstand des National Committee for US-China Relations saß.

Goldstein spezialisiert sich auf Sicherheitspolitik, insbesondere in Bezug auf China und Russland. Er spricht beide Sprachen.

Er lehrte über 20 Jahre an der US Naval War College. Er ist ein genauer Beobachter der chinesischen und russischen Militärs, insbesondere der Marinen. Einige Interviews zu diesem Thema finden sich auf YouTube für jene, die sich für Militärfragen interessieren.

Meiner Ansicht nach ist Amb. Freemans Rede die aufschlussreichste Analyse des aktuellen Zustands des Wettbewerbs zwischen China und den USA und sollte von allen angesehen werden, die sich für das Thema interessieren.