„Die Kollegien der Ärzte und Chirurgen in diesem Land UND auf internationaler Ebene sind Komplizen der Regierung bei staatlich gebilligten MORD.“



Dr. Hodkinson ist Facharzt für Pathologie und Absolvent der Universität Cambridge, UK. Er ist Fellow des College of American Pathologists und des Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.

Komplizen der Regierung bei staatlich gebilligten MORD.

MOYO Film – Videoproduktion

Sprecher © Stoƒƒteddy (Ton-Mix / Arrangement)

(www.moyo-film.de / MoYo-Studio Bärlin ) 2022

Schnitt, Arrangement, Bearbeitung: Jan (yoice.net)

Direkt zum Video.