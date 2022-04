Neue Studie: Pfizer-Impfung für Jugendliche weniger wirksam gegen Omikron

childrenshealthdefense.org: Die COVID-19-Impfstoffe von Pfizer zeigten bei Kindern ab 12 Jahren eine „verminderte Wirksamkeit“ gegen die Omikron-Variante, so eine am Mittwoch im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie.

An der Studie, die von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) finanziert wurde, nahmen 1185 Patienten teil, von denen 88 % ungeimpft waren.

In der „Delta-Prädominanz-Periode“ (1. Juli bis 18. Dezember 2021) lag die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Krankenhausaufenthalte wegen COVID bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren zwei bis 22 Wochen nach der Impfung bei 93 %, berichten die Forscher.

In der „Omikron-Periode“ (19. Dezember 2021 bis 17. Februar) sank die Wirksamkeit des Impfstoffs bei Jugendlichen derselben Altersgruppe auf 40 % gegen Krankenhausaufenthalte wegen COVID, 79 % gegen kritische COVID und 20 % gegen nicht kritische COVID. Das mittlere Intervall seit der Impfung betrug bei dieser Gruppe 162 Tage.

In der Studie wurde die Omikron-Variante untersucht, nicht die ansteckendere Omikron-Subvariante BA.2, die nach Angaben des CDC in den USA inzwischen vorherrschend ist.

Die Autoren betonten, dass die Impfung vor einer kritischen Erkrankung durch COVID schützt.

Sie schrieben:

„Obwohl zwei Dosen [des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech] bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren einen geringeren Schutz vor Krankenhausaufenthalten im Zusammenhang mit Omikron als vor Krankenhausaufenthalten im Zusammenhang mit Delta boten, verhinderte die Impfung kritische Erkrankungen, die durch beide Varianten verursacht wurden“.

Die CDC hatte zuvor eine geringere Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Omikron bei Jugendlichen festgestellt und Auffrischungsimpfungen für diese Altersgruppe empfohlen.

In ihrem Morbidity and Mortality Weekly Report vom 4. März erklärte die CDC:

„Zwei Dosen schützen vor COVID-19-assoziierten Notaufnahmen und dringenden Behandlungen bei Kindern und Jugendlichen. Die Wirksamkeit des Impfstoffs (VE) war jedoch während der Omikron-Dominanz geringer und nahm mit der Zeit seit der Impfung ab; eine Auffrischungsdosis stellte die VE bei Jugendlichen im Alter von 16-17 Jahren auf 81 % wieder her. Insgesamt betrug die VE nach 2 Dosen gegen COVID-19-assoziierte Krankenhausaufenthalte 73%-94%“.

Dr. Madhava Setty, leitender Wissenschaftsredakteur bei The Defender, stellte im Januar fest, dass die aktuellen Impfstoffformulierungen eine nachlassende Wirksamkeit gegen Omikron aufweisen, „doch der Druck, um jeden Preis zu impfen, hält unvermindert an.“

„Die inkonsistente und widersprüchliche Vorgehensweise unserer medizinischen Behörden ist unübersehbar“, sagte Setty. „Die rätselhafte Haltung der CDC und der [US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde] kann nur darauf zurückzuführen sein, dass sie trotz der enormen und sich häufenden gegenteiligen Beweise systematisch jede Möglichkeit von Impfstoffnebenwirkungen leugnen.“

Der Vakzinologe Geert Vanden Bossche hat wiederholt davor gewarnt, gegen Omikron mit mRNA-Impfstoffen zu impfen, die eine Infektion oder Übertragung nicht verhindern.

Vanden Bossche sagte letzten Monat in einem Podcast:

Wenn wir dieses kleine Zeitfenster nicht nutzen, um auf natürliche Weise eine Herdenimmunität zu erzeugen, indem wir das zirkulierende Omikron als eine Art lebensabgeschwächten Impfstoff verwenden, dann werden wir es komplett vermasseln.

Wenn wir jetzt gegen Omikron impfen, dann verspreche ich, dass das, was ich Anfang dieses Jahres vorausgesagt habe, wenn wir diese Massenimpfung fortsetzen, zu einer Katastrophe führen würde. Und das heißt, es würde zu schweren Erkrankungen führen, in erster Linie natürlich bei Menschen, die gegen diese Variante geimpft werden.

Impfstoffe setzen Teenager Herzschäden und anderen Risiken aus

Mit Blick auf die Ergebnisse der Studie, dass der Impfstoff von Pfizer bei Jugendlichen eine geringere Wirksamkeit aufweist, stellte Setty die Politik in Frage, gesunde Jugendliche in dieser Altersgruppe zu impfen, insbesondere angesichts der bekannten Risiken.

„Der Zusammenhang zwischen COVID-Impfstoffen und Herzmuskelentzündung, insbesondere bei Jungen im Teenageralter, ist bekannt und alarmierend“, sagte Setty. „Wenn man zu diesem Risiko noch die Tatsache hinzufügt, dass die Impfstoffe nicht besonders wirksam sind und dass gesunde Teenager praktisch kein Risiko haben, durch COVID – insbesondere Omikron – ernsthaft zu erkranken, ist es nur logisch, Kinder in diesem Alter eine natürliche Immunität entwickeln zu lassen, anstatt sie dem Risiko einer dauerhaften oder sogar tödlichen Herzschädigung durch die Impfstoffe auszusetzen.“

Letzten Monat schrieb Setty über die Ergebnisse von Pathologen, die die Autopsien von zwei Jungen im Teenageralter untersuchten, die wenige Tage nach der Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff gestorben waren.

Die Pathologen kamen zu dem Schluss, dass der Impfstoff den Tod der Jugendlichen verursachte, da sie mikroskopische Veränderungen feststellten, die auf eine Form der Herzschädigung, die so genannte toxische Kardiomyopathie, hinweisen.

Die Daten des U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System vom 14. Dezember 2020 bis zum 18. März 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen 30.591 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.755 als schwerwiegend eingestufte und 42 gemeldete Todesfälle.

Dieser Datensatz enthielt 648 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 636 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

Außerdem gab es 163 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle Pfizer zugeschrieben wurden, und 68 Berichte über Anaphylaxie, bei der die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle dem Impfstoff von Pfizer zugeschrieben wurden.

Children’s Health Defense und Tausende besorgter Eltern reichten am 16. März einen Amicus-Brief in einer Klage ein, die darauf abzielt, das Gesundheitsministerium von Louisiana daran zu hindern, COVID-19-Impfstoffe in den staatlichen Schulimpfungsplan aufzunehmen.

In dem Schriftsatz werden die Risiken einer Herzmuskelentzündung durch den Impfstoff im Vergleich zu den geringen Vorteilen, die er bietet, angesprochen:

„Wenn die 10-Jahres-Sterblichkeitsrate von 20 % [für Myokarditis] für diese Jungen zutrifft, werden die COVID-Impfstoffe in den nächsten zehn Jahren den Tod von etwa 14 von einer Million Jungen im Alter von 12 bis 15 Jahren und von etwa 21 von einer Million Jungen im Alter von 16 bis 17 Jahren verursachen, auch wenn alle zutiefst auf ein anderes Ergebnis hoffen.

„Diese Schlussfolgerung ist in einem Maße alarmierend, das man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Es bedeutet, dass die COVID-Impfstoffe zwar höchstens das Leben von 2 Kindern aller Altersgruppen pro Million retten können (weil nur 2 Kinder pro Million an COVID sterben), dass diese Impfstoffe aber gleichzeitig innerhalb von zehn Jahren den Tod von 14 pro Million 12- bis 15-jähriger Jungen und 21 pro Million 16- bis 17-jähriger Jungen verursachen können.“