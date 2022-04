Bombastische Studie bestätigt, dass dieses tägliche Getränk den IQ senkt

Eine von der US-amerikanischen und kanadischen Regierung finanzierte Beobachtungsstudie hat ergeben, dass der Konsum von fluoridiertem Wasser während der Schwangerschaft den IQ der Kinder senkt; eine Studie desselben Teams aus dem Jahr 2022 wird die Neurotoxizität der Fluoridexposition in der frühen Kindheit untersuchen

In der früheren Studie war ein Anstieg der Fluoridkonzentration im Urin der Mutter um 1 Milligramm pro Liter nur bei Jungen mit einem Rückgang des IQ um 4,49 Punkte verbunden, während eine um 1 mg höhere tägliche Fluoridaufnahme bei beiden Geschlechtern im Alter von 3 bis 4 Jahren mit einem um 3,66 Punkte niedrigeren IQ-Wert verbunden war.

Die Ergebnisse wurden von Befürwortern von Fluorid heftig kritisiert, darunter der American Council on Science and Health (ACSH) und das Science Media Centre (SMC), zwei bekannte Tarnorganisationen der chemischen Industrie

Mit Stand vom Januar 2022 gibt es mindestens 74 Studien, die zeigen, dass die Fluoridexposition das Gehirn von Kindern schädigt und den IQ senkt; es gibt mindestens 60 Studien, die zeigen, dass die Fluoridexposition das Lern- und/oder Erinnerungsvermögen von Tieren beeinträchtigt.

Darüber hinaus gibt es mehr als 2.000 weitere Studien, die andere gesundheitliche Auswirkungen beschreiben

In einer 2017 veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass das Kind einer Mutter, die Wasser mit einem Teil pro Million Fluorid trinkt, im Vergleich zu einer Mutter, die fluoridfreies Wasser trinkt, einen um 5 bis 6 Punkte niedrigeren IQ hat. Sie fanden auch heraus, dass es keinen Schwellenwert gibt, unterhalb dessen Fluorid keine Auswirkungen auf den IQ hat.

Die Ausgabe des JAMA Pediatrics1 vom 19. August 2019 brachte eine unerwartete Sensation: Eine von der US-amerikanischen und kanadischen Regierung finanzierte Beobachtungsstudie ergab, dass der Konsum von fluoridiertem Wasser während der Schwangerschaft den IQ der Kinder senkt.

Die Studie, die von einem kanadischen Forscherteam der York University in Ontario geleitet wurde, untersuchte 512 Mutter-Kind-Paare in sechs kanadischen Städten. Die Fluoridkonzentration wurde anhand von Urinproben gemessen, die während der Schwangerschaft entnommen wurden.

Außerdem schätzten sie den Fluoridkonsum der Frauen auf der Grundlage des Fluoridgehalts in der örtlichen Wasserversorgung und der Menge an Wasser und Tee, die jede Frau trank. Die IQ-Werte der Kinder wurden dann im Alter von 3 bis 4 Jahren ermittelt. Wie das Fluoride Action Network (FAN) berichtet:

Sie fanden heraus, dass ein Anstieg der Fluoridkonzentration im Urin der Mütter um 1 mg pro Liter mit einem Rückgang des IQs bei Jungen um 4,5 Punkte verbunden war, bei Mädchen jedoch nicht. Als die Forscher die Fluoridbelastung durch die Untersuchung der Flüssigkeitsaufnahme der Frauen maßen, stellten sie sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen einen niedrigeren IQ fest: Ein Anstieg um 1 mg pro Tag war bei beiden Geschlechtern mit einem IQ-Defizit von 3,7 Punkten verbunden.

Unterstützung für die Bedeutung dieser Studie

Die Ergebnisse wurden als so umstritten angesehen, dass die Studie vor ihrer Veröffentlichung einer zusätzlichen Peer-Review und Prüfung unterzogen werden musste, was sie zu einer der wichtigsten Fluoridstudien überhaupt macht.

Die Bedeutung der Studie zeigt sich auch darin, dass sie von einer editor’s note begleitet wurde, in der die Entscheidung der Zeitschrift zur Veröffentlichung der Studie erläutert wird, sowie von einem Podcast mit den Chefredakteuren von JAMA Pediatrics und JAMA Network Open, in dem sie die Studie diskutieren.

Ein zusätzlicher Leitartikel von David Bellinger, Ph.D., einem weltweit anerkannten Experten für Neurotoxizität, wies ebenfalls darauf hin, dass „die Hypothese, dass Fluorid ein Gift für die Neuroentwicklung ist, jetzt ernsthaft in Betracht gezogen werden muss“. Nur wenige Studien erhalten überhaupt diese zusätzliche Behandlung. In der Anmerkung des Herausgebers heißt es:

Die Veröffentlichung dieser Studie ist ein Beweis dafür, dass JAMA Pediatrics sich verpflichtet, die beste Wissenschaft zu verbreiten, die sich ausschließlich auf die Strenge der Methoden und die Solidität der getesteten Hypothesen stützt, unabhängig davon, wie umstritten die Ergebnisse sein mögen.

Frontgruppen der chemischen Industrie verteidigen Fluorid

Überraschenderweise berichteten die meisten großen Medien über die Ergebnisse, darunter Reuters, die Washington Post, CNN, NPR, Daily Beast und andere, wodurch die wissenschaftliche Debatte darüber, ob die Fluoridierung von Wasser eine gute Idee ist, neu entfacht wurde.

Es überrascht nicht, dass die Ergebnisse von Befürwortern der Fluoridierung heftig kritisiert wurden, darunter die American Dental Association (ADA), der American Council on Science and Health (ACSH) und das Science Media Centre (SMC).

Es ist erwähnenswert, dass der ACSH und das SMC bekannte Tarnorganisationen der chemischen Industrie sind, die alle Chemikalien verteidigen, unabhängig davon, was zur Diskussion steht, so dass abweisende Artikel von diesen Gruppen mehr oder weniger zur Tagesordnung gehören. Sie können mehr über diese Gruppen in den oben verlinkten Artikeln erfahren.

Es ist auch erwähnenswert, dass der Sender Fox, der 2014 eine ähnliche Studie in die Schlagzeilen brachte, sich nicht damit begnügte, die neueste Studie als Nachricht zu präsentieren, sondern stattdessen seinen Hausarzt Marc Siegel zu einem Kommentar einlud – und dieser Kommentar begann damit, dass er Karies und nicht Fluorid für einen niedrigeren IQ verantwortlich machte. Siegel endete mit einer weitschweifigen Tirade gegen die Studie und einer vernichtenden Kritik an JAMA Pediatrics, die Studie überhaupt veröffentlicht zu haben:

Ich mache mir viel mehr Sorgen um Karies als um Fluorid … Es gibt keine Möglichkeit, dass Fluorid den IQ stärker senkt als Karies … Es ist eine lächerliche Studie … völliger Blödsinn … Das Journal of the American Medical Association Pediatrics hätte das nicht veröffentlichen dürfen.

Was die ADA betrifft, so wirbt sie seit über anderthalb Jahrhunderten für die Fluoridierung von Wasser als Gesundheitsvorteil. Eine Änderung ihrer Haltung würde eindeutig zu einem Gesichtsverlust führen und könnte den Verband sogar haftbar machen. Allein der Verlust an wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit dürfte ausreichen, um die ADA zu veranlassen, am Status quo festzuhalten.

Dasselbe gilt für die U.S. Centers for Disease Control and Prevention, die trotz der mehr als 2.700 Studien, die dagegen sprechen, behaupten, dass die Wasserfluoridierung zu den zehn größten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts im Bereich der öffentlichen Gesundheit gehört.

AAP-Unterstützung der Wasserfluoridierung ist heuchlerisch

Etwas schwieriger zu erklären ist die fortgesetzte Unterstützung der American Academy of Pediatrics für die Wasserfluoridierung, trotz einer Studie, die die Fluoridaufnahme bei schwangeren Frauen mit einem „kleinen Rückgang“ des IQ ihrer Kinder in Verbindung bringt.

Gerade die AAP sollte ihre Haltung zu diesem Thema überdenken, da sie den gefährlichen Einfluss hormonell wirksamer Chemikalien auf die Entwicklung von Kindern offiziell anerkannt hat. Natürlich haben sich die American Dental Association und das American College of Obstetricians and Gynecologists der AAP angeschlossen und sind offensichtlich nicht besorgt über diesen „kleinen“ Rückgang des IQ.

Heuchlerisch ist, dass die AAP 2018 eine Grundsatzerklärung herausgegeben hat, in der Eltern davor gewarnt werden, endokrinschädigende Chemikalien zu meiden – die beispielsweise in verarbeiteten Lebensmitteln, Fast-Food-Verpackungen und Kunststoffen vorkommen – und obwohl Fluorid nicht als Beispiel für eine zu meidende Chemikalie genannt wurde, zeigt die Forschung, dass Fluorid ein hormonschädigendes Potenzial hat und somit in genau dieselbe Kategorie fällt. Wie die FAN feststellt:

Fluorid wurde in einem Bericht19,20 des Nationalen Forschungsrates der Nationalen Akademien der USA (NRC) aus dem Jahr 2006 endgültig als endokriner Disruptor identifiziert. In diesem Bericht heißt es: Zusammenfassend weisen verschiedene Arten von Beweisen darauf hin, dass Fluorid die normale endokrine Funktion oder Reaktion beeinträchtigt … Fluorid ist daher ein endokriner Disruptor im weitesten Sinne, der die normale endokrine Funktion oder Reaktion verändert … Die Wirkungsmechanismen … scheinen sowohl direkte als auch indirekte Mechanismen zu umfassen …

Fluoride Action Network spricht die Kritik an der Studie an

In dem hier gezeigten Video geht Dr. Paul Connett, Gründer und derzeitiger Direktor des FAN, auf einige der Kritikpunkte ein und erklärt, warum diese Studie ein so wichtiger Weckruf für Ärzte und schwangere Frauen ist.

[Die Fluoridbelastung] während der Schwangerschaft wird den IQ ihrer Kinder senken. Nur wenn man glaubt, dass der Zahn eines Kindes wichtiger ist als sein Gehirn, würde man sich daran nicht stören“, sagt Connett. „Man kann den Zahn eines Kindes reparieren. Das Gehirn eines Kindes kann man nicht reparieren, wenn es während der fötalen Entwicklung geschädigt wurde.

Ein Kritikpunkt der Fluoridbefürworter an der JAMA-Pädiatrie-Studie ist, dass sie nicht Ursache und Wirkung aufzeigt. „Nun, keine epidemiologische Studie beweist Ursache und Wirkung“, sagt Connett. „Das ist eine Selbstverständlichkeit! Zu sagen, sie zeige keine Ursache und Wirkung, ist eine überflüssige Behauptung“. Andere Befürworter von Fluorid argumentieren, dass der Effekt gering sei – im Durchschnitt nur 4,49 IQ-Punkte für Jungen. Connett weist jedoch darauf hin:

Wenn man die gesamte Bevölkerung um 3 oder 4 IQ-Punkte verschiebt, würde sich die Zahl der Genies in der Gesellschaft fast halbieren … und die Zahl der geistig behinderten Kinder würde um etwa 50 % steigen. Bezogen auf die Bevölkerung sind solche Verschiebungen also sehr, sehr signifikant.

Eine dritte fabrizierte Kontroverse dreht sich um die Tatsache, dass die Fluoridkonzentration im mütterlichen Urin nur bei Jungen eine Rolle spielte. Einige stützen ihre Kritik an der Studie auf diesen einfachen Geschlechtsunterschied.

Es sollte jedoch nicht überraschen, dass Jungen und Mädchen von ein und derselben toxischen Substanz unterschiedlich betroffen sein können, da ihre Entwicklung von verschiedenen Hormonen, einschließlich Sexualhormonen, beeinflusst wird und Toxine verschiedene Hormone auf unterschiedliche Weise beeinflussen. Diese Art von geschlechtsspezifischen Unterschieden haben wir auch schon in vielen anderen Fällen beobachtet.

Wie man es auch dreht und wendet, man muss schon sehr auf die Fluoridierung fixiert sein, um dies nicht unglaublich ernst zu nehmen“, sagt Connett. „Denken Sie daran, dass es absolut keine Beweise gibt – keine wissenschaftlichen Beweise -, dass ein Fötus, der Fluorid ausgesetzt ist, eine geringere Zahnkaries hat. Es gibt keinen Beweis dafür, dass man das Baby während der Schwangerschaft vor künftigem Karies schützt. Jegliche Beweise, die darauf hindeuten, dass das Gehirn geschädigt werden könnte, müssen also ernst genommen werden …

Auf der einen Seite haben wir einen potenziellen Schaden … und auf der anderen Seite haben wir etwas, das völlig unnötig ist. Warum in aller Welt sollte ein Arzt zögern, schwangeren Frauen zu raten: ‚Trinken Sie während der Schwangerschaft kein fluoridiertes Wasser‘?

Andere Studien belegen Zusammenhang zwischen Fluorid und IQ-Verlust

Wie Connett nachdrücklich betont, ist diese Studie, die in den Medien große Aufmerksamkeit erregt hat, nicht die einzige, die Anlass zur Sorge gibt. In der wissenschaftlichen Datenbank der FAN sind mindestens 74 Studien aufgelistet, die zeigen, dass die Fluoridexposition das Gehirn von Kindern schädigt und den IQ senkt. Es gibt mindestens 60 Studien, die zeigen, dass die Fluoridexposition das Lern- und/oder Erinnerungsvermögen von Tieren beeinträchtigt.

Darüber hinaus gibt es noch einige Tausend weitere Studien, in denen andere gesundheitsschädliche Wirkungen beschrieben werden. Rechnet man die Tierforschung hinzu, gibt es mehr als 300 Studien, die zeigen, dass Fluorid Folgendes verursachen kann:

Hirnschäden, insbesondere in Verbindung mit Jodmangel

Verminderter IQ

Beeinträchtigtes Lern- und Erinnerungsvermögen

Neurobehaviorale Defizite wie z. B. Beeinträchtigung der visuell-räumlichen Organisation

Beeinträchtigte fötale Gehirnentwicklung

In seinem Videokommentar geht Connett kurz auf die Bedeutung der „Bashash-Studie“ von 2017 ein. Dies war eine internationale Studie unter der Leitung von Professor Howard Hu, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Studie an der Universität von Toronto tätig war. Die Studie ist nach dem Hauptautor Morteza Bashash, Ph.D., als „Bashash-Studie“ bekannt. Zum Team gehören auch Forscher aus McGill, Harvard, Mount Sinai, Michigan, Indiana und dem Nationalen Institut für öffentliche Gesundheit von Mexiko.

Finanziert wurde die Forschung von den U.S. National Institutes of Health, dem National Institute of Environmental Health Sciences und der U.S. Environmental Protection Agency. Die endgültige Studie wurde in der September 2017-Ausgabe von Environmental Health Perspectives veröffentlicht.

Diese Studie war insofern bemerkenswert, als sie die Teilnehmer 12 Jahre lang begleitete, mehrere angesehene Forscher einbezog, eine strenge Methodik verwendete und praktisch alle denkbaren Faktoren kontrollierte.

Auch hier wurde ein starker Zusammenhang zwischen dem Fluoridgehalt im Urin schwangerer Frauen und dem späteren IQ ihrer Kinder festgestellt. Außerdem stellten sie eine dosisabhängige Beziehung fest, d. h. je höher der Fluoridgehalt im Urin der Mutter, desto niedriger der IQ des Nachwuchses.

Der Bashash-Studie zufolge kann für das Kind einer Mutter, die Wasser mit einem Teil pro Million Fluorid trinkt, im Vergleich zu einer Mutter, die fluoridfreies Wasser trinkt, ein um 5 bis 6 Punkte niedrigerer IQ vorhergesagt werden. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass es keinen Schwellenwert gibt, unterhalb dessen Fluorid keine Auswirkungen auf den IQ hat.

Eine neue Studie wird die Neurotoxizität des Gehirns untersuchen

Im Januar 2022 gab die Universität York bekannt, dass dasselbe Forschungsteam, das den Zusammenhang zwischen Fluorid und dem IQ von Kindern festgestellt hat, von den National Institutes of Health fast 2 Millionen Dollar erhalten hat, um sowohl die Neurotoxizität der frühkindlichen Fluoridbelastung als auch die schilddrüsenschädigenden Auswirkungen von Fluorid in der Schwangerschaft zu untersuchen.

Die Forscher werden das Dentin von Milchzähnen – das Gewebe unter dem Zahnschmelz – verwenden, um Fluorid-„Ring“-Marker auf dem Dentin zu messen.

Die Entnahme von Zahnschichten, die bestimmten Lebensstadien entsprechen, wird wichtige Informationen darüber liefern, wann die Exposition stattfand und wie viel davon das sich entwickelnde Gehirn erreicht hat, sagte die leitende Forscherin Christine Till in einer Pressemitteilung. Unsere frühere Forschung hat den Fluoridgehalt im Urin schwangerer Frauen gemessen, was uns nicht sagt, wie viel Fluorid den Fötus erreicht hat und wann … Das Zahndentin ist ein optimaler Biomarker, weil es den Nachweis erbringt, dass Fluorid die Plazenta durchquert. Dies wird zu einem besseren Verständnis des kritischen Zeitfensters führen, in dem die Exposition für das sich entwickelnde Gehirn schädlich wird.

Ihre Beiträge machen einen Unterschied

FAN ist Teil der 2011 gegründeten Mercola Health Liberty Coalition, deren Aufgabe es ist, über den Betrug und die Täuschung durch die Junk-Food-, Chemie- und Pharmaindustrie zu informieren und aufzuklären. Zu den weiteren Partnern von Health Liberty gehören das National Vaccine Information Center, die Organic Consumers Association und Consumers for Dental Choice.

Ihre Unterstützung war nicht nur hilfreich, um die Abschaffung von Fluorid voranzutreiben, sondern Sie haben uns auch geholfen, bei zwei anderen Gesundheitsthemen massive Veränderungen zu bewirken:

GVO – Als wir anfingen, wusste der Durchschnittsbürger in den USA nicht, was GVO sind. Jetzt wissen sie es nicht nur, sondern sind sich auch bewusst, wie gefährlich sie sind. Dank Ihrer Unterstützung konnten FOIA-Anträge gestellt werden, die entscheidende Beweise erbrachten, die dazu führten, dass Geschworene den Klägern von Bayer/Monsanto Milliarden von Dollar zusprachen, wobei weitere 13.000 Fälle anhängig sind und die Möglichkeit besteht, diesen bösen Riesen in den Bankrott zu treiben.

Quecksilber in der Zahnheilkunde – Charlie Brown hat weltweite Verbote der Verwendung von Quecksilber in der Zahnheilkunde koordiniert, was bereits in vielen Ländern zu einem Verbot von Quecksilber in der Zahnheilkunde geführt hat, wobei Amalgam wahrscheinlich in den nächsten Jahren vollständig abgeschafft wird.

Immer wieder erleben wir, dass sich „umstrittene“ und „umstrittene“ Positionen als klug und richtig erweisen, wenn genügend Zeit zur Verfügung steht, um genügend wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln. Es ist wichtig, dass Sie erkennen, dass Ihre Spenden an diese Organisationen im Laufe der Jahre diese Erfolge ermöglicht haben. Die jüngste JAMA Pediatrics-Studie bringt uns einen weiteren großen Schritt vorwärts auf dem Weg zur Abschaffung der Fluoridierung des Wassers.

Redakteure vergleichen Anti-Fluoridierung mit Anti-Impf-Stimmung

Wie der Chefredakteur von JAMA Pediatrics, Dr. Dimitri Christakis, im JAMA-Podcast (oben eingebettet) bemerkt:

Bevor es die Impfgegner gab, gab es die Anti-Fluoristen, und die traditionelle Lehre, als ich in meiner frühen beruflichen Laufbahn die Facharztausbildung durchlief, lautete: „Fluorid ist absolut sicher, und all diese Leute, die es aus dem Wasser nehmen wollen, sind verrückt. Es ist das Beste, was jemals für die Zahngesundheit von Kindern passiert ist, und wir müssen uns dagegen wehren, dass es in jedes Wassersystem aufgenommen wird“ … Als ich also zum ersten Mal diesen Titel sah [‚Association Between Maternal Fluoride Exposure During Fetal Development and IQ Scores in Offspring in Canada‘], war mein erster Gedanke: ‚Was zum Teufel?

Christakis zeigt sich schockiert über die Entdeckung, dass nur 3 % der europäischen Einwohner fluoridiertes Wasser trinken, während 66 % der Amerikaner und 38 % der Kanadier fluoridiertes Wasser trinken (Statistiken in der JAMA Pediatrics-Veröffentlichung), da er davon ausging, dass alle entwickelten Länder ihre Wasserversorgung fluoridieren. Dies zeigt, wie viel Unwissenheit selbst unter gut ausgebildeten Gesundheitsexperten noch immer herrscht.

Christakis und der Chefredakteur von JAMA Network Open, Dr. Frederick Rivara, zeigen sich ebenfalls überrascht, dass die Auswirkungen der Wasserfluoridierung auf den IQ so groß waren. Sie weisen darauf hin, dass eine Verringerung um 5 Punkte in der Tat signifikant ist, da sie „mit Blei vergleichbar ist“.

Christakis fährt fort, die Tatsache zu diskutieren, dass es andere Studien gibt, die darauf hindeuten, dass Fluorid ein Neurotoxin sein könnte. „Das war mir wiederum völlig neu. Ich dachte, es handele sich um Junk-Wissenschaft“, sagt er. Rivara stimmt dem zu und sagt, dass solche Studien in der Vergangenheit mit der Antiimpfungswissenschaft verglichen wurden.

Christakis gibt zu, dass er sich mit den Ergebnissen schwer getan hat – hauptsächlich wegen seiner vorgefassten Meinung über die Wissenschaft. Er wollte auf keinen Fall derjenige sein, der „Junk-Wissenschaft“ veröffentlicht, die zu einer Verschlechterung der Zahngesundheit von Kindern führen könnte. Genau aus diesem Grund wurde die Studie zusätzlich überprüft, um sicherzustellen, dass die Methodik und die Ergebnisse solide waren. Am Ende war die Forschung solide genug, um die Tests zu bestehen.

Es ist interessant zu hören, wie Christakis und Rivara mit dem Gedanken ringen, dass die Fluoridierung von Wasser schädlich sein könnte – zumindest bis zum Beginn der Zahnentwicklung des Kindes. Aber selbst Kleinkinder könnten geschädigt werden, räumen die beiden ein, da sich das Gehirn von Kleinkindern und jungen Kindern noch entwickelt.

Es ist sogar noch interessanter zu hören, wie sie ihren Kampf mit der Frage der Impfstoffsicherheit gleichsetzen, denn in der Tat ist derselbe Kampf um die Akzeptanz der Idee, dass Impfstoffe Schaden anrichten können, identisch mit dem Kampf um die Akzeptanz, dass die Fluoridierung des Wassers unseren Kindern schaden könnte.

Beide gelten als unanfechtbare Erfolge im Bereich der öffentlichen Gesundheit, und niemand will sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass wir unbeabsichtigt der gesamten Bevölkerung schweren Schaden zufügen könnten. Doch das ist eine sehr reale Möglichkeit, wie diese Studie zeigt (und viele andere auch).

Fluorid ist auch ein Umweltschadstoff

Insgesamt macht es absolut keinen Sinn, die kommunale Wasserversorgung mit Fluorid zu versorgen. Zunächst einmal handelt es sich dabei um eine Zwangsmedikation ohne Aufsicht – es gibt keine Möglichkeit, die Dosis zu ermitteln, die eine bestimmte Person erhält, oder die Auswirkungen auf ihre Gesundheit.

Wenn es um Föten und Kleinkinder geht, ist die Wasserfluoridierung nutzlos, da es keine wissenschaftlichen Beweise gibt, die auch nur im Entferntesten darauf hindeuten, dass sie sich positiv auf die künftige Zahngesundheit auswirkt, und es ist sicherlich nicht sinnvoll, Karies“ bei Menschen ohne Zähne zu verhindern.

Außerdem kommt der größte Teil des Fluorids im Wasser nie mit einem Zahn in Berührung. Es wird einfach in den Abfluss gespült und wird so zu einem Umweltschadstoff. Wie Edward Groth III, ein Mitarbeiter des Environmental Studies Board, Commission on Natural Resources, beim National Research Council, bereits 1975 feststellte:

Die Umweltverschmutzung durch Fluoride setzt viele Organismen potenziell toxischen Wirkungen aus und kann die ökologischen Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen- und Tierpopulationen in gewissem Maße belasten … [D]ie verfügbaren Beweise stützen die Ansicht, dass Fluoride Schadstoffe mit beträchtlichem Potenzial für ökologische Schäden sind.

Groths Artikel „Fluoride Pollution“, der in der Zeitschrift Environment: Science and Policy for Sustainable Development erschienen ist, fasst die ökologischen Auswirkungen einer geringen Fluoridverschmutzung zusammen und weist darauf hin, dass sich Fluorid in den Körpern von Insekten, Vögeln und Säugetieren anreichert, in einigen Fällen bis zu potenziell toxischen Werten, wodurch der Fluoridgehalt in der gesamten Nahrungskette ansteigt.

Es gibt auch Berichte über toxische Wirkungen bei Algen und Süßwasserwirbeltieren sowie „Hinweise darauf, dass die Wasservegetation das Element ebenfalls anreichern kann“. Erhebliche Mengen an Fluorid gelangen auch auf landwirtschaftliche Flächen, wo es von Bodenorganismen aufgenommen wird.

Die mögliche Umwandlung von Fluorid in Fluoracetat (giftiger als Fluorid selbst und verwandte organische Formen) und die Wahrscheinlichkeit, dass Fluorid mit anderen Schadstoffen synergistisch wirkt, erweitern das Potenzial für ökologische Schäden durch eine geringe Fluoridkontamination erheblich, schreibt Groth.

Wasserfluoridierung ist eine eindeutige Form der Wasserverschmutzung

Es ist auch wichtig zu wissen, dass es sich bei dem Fluorid, das unserem Wasser zugesetzt wird, um ein unbehandeltes industrielles Abfallprodukt aus der Düngemittelindustrie handelt – und nicht um ein Produkt in pharmazeutischer Qualität – das plötzlich als Gesundheitsprodukt gilt, sobald es dem Wasser absichtlich zugesetzt wird.

Solange sich die Chemikalie auf dem Gelände einer Düngemittelfirma befindet, wird sie als gefährlicher Abfall eingestuft und erfordert kostspielige Entsorgungsmaßnahmen, um den Vorschriften für gefährlichen Abfall zu entsprechen.

Diese Fluorkieselsäure ist häufig mit Blei, Arsen, Uran, Radium, Aluminium und anderen industriellen Schadstoffen verunreinigt. Mit anderen Worten: Die Fluoridierung von Wasser kann mit einer legalen Wasserverschmutzung verglichen werden.

Für einen Überblick über die oft vernachlässigte Geschichte der Wasserfluoridierung lesen Sie bitte „Toxic Treatment: Fluoride’s Transformation from Industrial Waste to Public Health Miracle“ in der März-Ausgabe 2018 von Origins, einer gemeinsamen Publikation der Geschichtsabteilungen der Ohio State University und der Miami University. In „Toxic Treatment“ heißt es unter anderem.

Ohne die Abwässer der Phosphatindustrie wäre die Fluoridierung von Wasser unerschwinglich teuer. Und ohne Fluoridierung hätte die Phosphatindustrie ein teures Entsorgungsproblem.

Es gibt auch nur sehr wenige Beweise dafür, dass die Wasserfluoridierung tatsächlich einen positiven Einfluss auf die Zahnkaries hat, während es eindeutige Beweise für die Schädlichkeit gibt, da sie Zahnfluorose verursacht. Origins schreibt:

Nur eine Handvoll Länder fluoridieren ihr Wasser – wie Australien, Irland, Singapur und Brasilien, zusätzlich zu den Vereinigten Staaten. Die westeuropäischen Länder haben diese Praxis weitgehend abgelehnt. Dennoch ist der Zahnverfall in Westeuropa im letzten halben Jahrhundert in gleichem Maße zurückgegangen wie in den Vereinigten Staaten … Damit sollen die frühen Fluoridierungsbefürworter nicht verunglimpft werden, die zu Recht glaubten, einen einfachen und erschwinglichen Weg gefunden zu haben, um ein bedeutendes Problem der öffentlichen Gesundheit zu bekämpfen.

Die Argumente und Daten, die Mitte des 20. Jahrhunderts zur Rechtfertigung der Fluoridierung herangezogen wurden, sind jedoch weitgehend unverändert geblieben – ebenso wie das vehemente Festhalten an dieser Praxis -, wobei ein sich verändernder Umweltkontext nicht berücksichtigt wurde, der die Fluoridierung möglicherweise unnötig oder sogar noch schlimmer gemacht hat.

Quellen: