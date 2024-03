Kontroverse um Long COVID und Long Vax: Ärzte warnen vor institutioneller Zensur und fordern dringende Untersuchungen

Millionen von Amerikanern leiden noch Monate oder sogar Jahre nach einer COVID-Infektion.

Long COVID, wie es allgemein genannt wird, ist ein ernstes und schlecht verstandenes Problem. Es gibt jedoch immer mehr Hinweise darauf, dass der COVID-Impfstoff eine ähnliche Krankheit verursachen könnte.

Unsere staatlichen Gesundheitsbehörden müssen sich ernsthaft mit dieser Krankheit befassen und aufhören, Ärzte und Patienten zu stigmatisieren, die diese Befunde melden, damit wir den Menschen die Hilfe geben können, die sie benötigen.

Wir sind Intensivmediziner der FLCCC Alliance (Front Line COVID-19 Critical Care Alliance), die während der gesamten Pandemie COVID-Patienten behandelt haben. Einer von uns hat in jüngster Vergangenheit eine Privatpraxis eröffnet, die auf Patienten mit langwierigen COVID-Erkrankungen spezialisiert ist.

In zwei Jahren hat diese Praxis mehr als 1.000 Patienten untersucht und behandelt. Etwa 70 Prozent dieser Patienten berichteten, dass ihre Symptome in den Minuten, Stunden, Tagen und Wochen nach der COVID-Impfung auftraten und nicht erst nach der COVID-Infektion. Dies könnte mit einem neuen Krankheitsbild zusammenhängen, das in den vergangenen Wochen noch unbekannt war.

Dieses Syndrom, das als „Long Vax“ bezeichnet wird, findet gerade erst Eingang in die medizinische Literatur. Dr. Harlan Krumholz von der Yale School of Medicine veröffentlichte eine Studie über 241 Patienten, die nach der COVID-Impfung über Symptome wie Bewegungsunlust, übermäßige Müdigkeit, Taubheit, Gehirnnebel und Neuropathie berichteten, eine Erkrankung des Nervensystems, die Schmerzen, Kribbeln, Taubheit oder Schwäche verursachen kann. Langjährige COVID-Patienten wurden von der Studie ausgeschlossen, die nun einem Peer-Review unterzogen wird.

Es ist zu befürchten, dass unsere Ergebnisse, die Studie von Krumholz und alle Berichte über Nebenwirkungen der COVID-19-Impfung der gleichen institutionellen Zensur unterliegen werden, wie wir sie während der Pandemie erlebt haben. Wenn diese Informationen unterdrückt werden, besteht die Gefahr einer noch größeren Katastrophe.

Es gibt eine weitverbreitete Besorgnis darüber, dass Autoimmunkrankheiten „epidemische Ausmaße“ annehmen. Ein großer Teil davon wird COVID zugeschrieben, und es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass auch COVID-Impfungen zu diesem Trend beigetragen haben könnten. Auch Autoimmunerkrankungen, insbesondere autoimmun-rheumatische Erkrankungen, können das Risiko einer langwierigen COVID-Erkrankung erhöhen. Das bedeutet, dass wir in den kommenden Monaten und Jahren eine explosionsartige Zunahme von Long COVID – und Long-Vax – erleben könnten.

Die amerikanischen Gesundheitsbehörden müssen jetzt aktiv werden, um dieses Problem zu untersuchen, damit wir diese Krankheiten besser verstehen und behandeln können. Leider scheint es nicht viel Hoffnung zu geben, dass dies geschieht. Die National Institutes of Health sind darauf fixiert, die Wirkung von Paxlovid, einem antiviralen COVID-Therapeutikum, zur Behandlung von Long COVID und Long Vax zu untersuchen, obwohl es keine nachgewiesene Wirkung auf Autoimmunerkrankungen hat.

Gleichzeitig wird in Gerichtsverfahren wie Murthy v. Missouri der Druck angefochten, den die Biden-Administration auf Unternehmen in den sozialen Medien ausübt, um die Diskussion über alternative COVID-Behandlungen zu unterdrücken, während sie gleichzeitig die Massenimpfkampagne vorantreibt.

Als Ärzte, die ihr Leben der Heilung von Menschen gewidmet haben, ist es für uns schwer zu ertragen, dass die Regierung ihre Macht auf diese Weise missbraucht. Unsere Gesundheitsbehörden sind von der Industrie und den politischen Kräften vereinnahmt worden, sodass Millionen von Menschen Schädigungen, Leiden und Tod ausgeliefert sind, in vielen Fällen ohne jede Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen. Solange unsere Politiker in Washington diese Probleme nicht ernst nehmen, liegt es an den Ärzten und den betroffenen Patienten, ihr Wissen zu teilen und Lösungen zu finden.

Zwar hat sich das HELP-Komitee des Senats kürzlich mit dem Problem der Long-COVID befasst, aber das war einfach keine ernsthafte Anstrengung. Ohne ehrliche Rechenschaft darüber, was schief gelaufen ist, sollten wir der Regierung nicht noch mehr Macht über unsere Entscheidungen im Gesundheitswesen geben.

Dr. Pierre Kory ist Präsident und Chief Medical Officer und Dr. Paul Marik ist Chief Scientific Officer der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance.