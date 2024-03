Kosovo-Krieg mit 25 Jahren: Blairs geheimer Invasionsplan zum „Sturz von Milosevic“ enthüllt

Von Kit Klarenberg

Streng geheime Papiere, die von The Grayzone eingesehen wurden, enthüllen, dass Tony Blair Angriffe auf zivile Ziele in Jugoslawien forderte, Tage bevor die NATO diese angriff. Das britische Militär räumte zwar ein, dass ein NATO-Angriff auf das Hotel Jugoslawien „einige Opfer unter der Zivilbevölkerung“ zur Folge haben würde, bestand aber darauf, dass die Todesopfer „die Kosten wert“ seien.

Aus freigegebenen Akten des britischen Verteidigungsministeriums (MOD), die von The Grayzone eingesehen wurden, geht hervor, dass Beamte in London sich verschworen haben, um US-Truppen in einen geheimen Plan zu verwickeln, der darauf abzielte, Jugoslawien zu besetzen und Präsident Slobodan Milosevic während des NATO-Krieges gegen das Land 1999 zu „stürzen“. Obwohl der verrückte Plan nie in die Tat umgesetzt wurde, zeigen die Details des Komplotts genau, wie britische Beamte Washington in den kommenden Jahren erfolgreich zu einem stumpfen Gewaltinstrument ihres besiegten Imperiums machten.

Am 24. März jährt sich zum 25. Mal die Operation Allied Force, die 78 Tage andauernde Bombenkampagne der NATO gegen Jugoslawien. Der Krieg, der im westlichen Mainstream immer noch als erfolgreiche „humanitäre Intervention“ zur Verhinderung eines drohenden „Völkermords“ an der albanischen Bevölkerung des Kosovo verehrt wird, war in Wirklichkeit ein mutwillig zerstörerischer, illegaler Angriff auf ein souveränes, multiethnisches Land, der auf Lügen und Gräuelpropaganda beruhte. Tatsächlich war Belgrad in eine Aufstandsbekämpfungsschlacht gegen die von CIA und MI6 unterstützte Kosovo-Befreiungsarmee (UCK), eine mit Al-Qaida verbundene Extremistengruppe, verwickelt.

Die UCK, die sich aus dem Drogenhandel und der Organentnahme finanzierte, war ausdrücklich bestrebt, die Zahl der zivilen Opfer zu maximieren, um eine westliche Intervention herbeizuführen. Im Mai 2000 kam ein britischer Parlamentsausschuss zu dem Schluss, dass alle angeblichen Misshandlungen albanischer Bürger durch die jugoslawischen Behörden erst nach Beginn der NATO-Bombardierungen stattgefunden hätten, und stellte fest, dass die Intervention des Bündnisses Belgrad tatsächlich dazu ermutigt habe, die UCK aggressiv zu neutralisieren. In der Zwischenzeit stellte ein UN-Gericht in Pristina im September 2001 fest, dass Belgrads Handlungen im Kosovo nicht auf Völkermord ausgerichtet waren und auch keinen Völkermord beabsichtigten.

Diese Feststellungen werden heute weitgehend übersehen. In einer Politico-Untersuchung vom Februar über die Plünderung des Kosovo durch den Westen nach dem Krieg wurde lapidar behauptet, die NATO habe in Jugoslawien interveniert, „um einen sich anbahnenden Völkermord an der ethnisch-albanischen Bevölkerung zu verhindern“. Ebenso in Vergessenheit geraten ist, wie nahe führende NATO-Staaten in jenem chaotischen Frühjahr an einem Einmarsch in Belgrad waren.

Britische Vorschläge für eine US-Invasion in Jugoslawien

Am 29. April 1999 ging die Bombardierung Jugoslawiens durch die NATO in ihre fünfte Woche. An diesem Tag sandte Richard Hatfield, der damalige politische Direktor des britischen Verteidigungsministeriums, ein „Diskussionspapier der Strategischen Planungsgruppe über die Optionen für Bodentruppen im Kosovo“ an den Londoner Militär-, Sicherheits- und Geheimdienstapparat. In dem Dokument mit dem Vermerk „Secret – UK eyes only“ forderte Hatfield eine „sofortige“ Entscheidung darüber, ob ein formeller Einmarsch in Jugoslawien erfolgen sollte:

„Wenn wir die Überlegungen der USA zu den Optionen für Bodentruppen beeinflussen wollen, müssen wir ihnen das Papier sehr schnell vorlegen… Unsere Planungen sind den USA, anderen Verbündeten und [dem NATO-Hauptquartier] voraus… Wir glauben, dass die USA noch in dieser Woche erste Überlegungen zu den Optionen für Bodentruppen anstellen könnten. Unser Papier könnte einen erheblichen Einfluss auf ihre Schlussfolgerungen haben. Die [Stabschefs] waren sich daher einig, dass wir das Papier so schnell wie möglich privat (über militärische und politische Kanäle) an die USA weitergeben sollten.“

Hatfield zufolge muss London in Washington eine „große Zurückhaltung und Skepsis“ in Bezug auf eine formelle Bodeninvasion „überwinden“, so dass „Entscheidungen schnell getroffen werden müssen, wenn wir noch vor dem Winter eine Operation starten wollen.“ Offensichtlich hatte sich in London ein fester Zeitplan für die Aktion herauskristallisiert. Gleichzeitig war es wichtig, dem damaligen Premierminister Tony Blair „klar zu machen“, dass „wir zwar Einfluss auf die Planung einer möglichen Bodenkampagne nehmen können, aber nicht erwarten können, dass die USA oder die NATO die britischen Ansichten einfach oder vorbehaltlos akzeptieren“.

Daher wurde eine „frühzeitige grundsätzliche Zustimmung zu einer Bodenkampagne“ als „wichtiger als die Details“ angesehen, heißt es in dem Dokument. Mit anderen Worten: Die Zusage der USA, Bodentruppen zu stellen, hatte Vorrang vor allen grundlegenden technischen Fragen. Schließlich beruhte Blairs Invasionsfantasie ausschließlich darauf, dass Washington Hunderttausende von US-Soldaten nach Jugoslawien entsendet. London hingegen würde nur 50.000 Soldaten entsenden – das meiste, was die britische Armee zu dieser Zeit zur Verfügung hatte. Diese Diskrepanz war wahrscheinlich eine der Hauptursachen für die amerikanische „Zurückhaltung und Skepsis“.

London entwarf daher vier verschiedene Szenarien für den Krieg. Dazu gehörte die alleinige Invasion des Kosovo und die „Befreiung“ der Provinz von der Kontrolle Belgrads. Diese Option würde das „Übergreifen auf andere Gebiete Serbiens“ begrenzen und gleichzeitig „keine permanente Militärpräsenz in anderen Teilen des Landes“ garantieren. Ein anderer Vorschlag, der als „breiterer Widerstand“ bezeichnet wird, sieht einen vollständigen Einmarsch der NATO in Jugoslawien vor, mit dem Ziel, „die serbischen Streitkräfte zu besiegen und Milosevic notfalls zu stürzen“. Letztere prognostizierten als Antwort einen „organisierten serbischen Widerstand“ auf allen Ebenen.

Ein weiterer Grund für die „Zurückhaltung und Skepsis“ der USA war zweifellos die Tatsache, dass alle an Jugoslawien angrenzenden Länder – selbst NATO-Mitglieder und Beitrittskandidaten – die Nutzung ihres Territoriums für eine Bodeninvasion entweder abgelehnt hatten oder von ihnen erwartet wurde, dies zu tun. So hingen beispielsweise zwei der Kriegsvorschläge Londons „im Wesentlichen von der Zustimmung Griechenlands zur Nutzung seiner Hafenanlagen und seines Luftraums“ ab. Ohne die Zustimmung Griechenlands hätte die NATO „keine andere Wahl, als von Ungarn, Rumänien und/oder Bulgarien aus eine umfassendere Gegenoperation durchzuführen, was politisch noch schwieriger wäre“.

Die seit langem bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zwischen Athen und Belgrad in Verbindung mit den tiefen historischen und kulturellen Bindungen schlossen beide Pläne, die von Griechenland abhängig waren, praktisch aus. Eine Invasion über die letztgenannten Länder bedeutete andererseits, dass „es unmöglich wäre, den Umfang des Krieges mit Serbien einzuschränken“. In der Zwischenzeit befürchteten Albanien, das die UCK unterstützte und während der Bombardierung Jugoslawiens als effektives NATO-Hauptquartier diente, und Mazedonien, „wo die Truppenstärke [der NATO] bereits Probleme verursachte“, aufgrund der zu erwartenden „serbischen Vergeltungsmaßnahmen“ in einem etwaigen Konflikt zu einem offiziellen Kriegsteilnehmer zu werden.

Blair ruft zur „Koalition der Willigen“ auf

Trotz der offensichtlichen Undurchführbarkeit einer Bodeninvasion waren die britischen Offiziellen – insbesondere Blair – fest entschlossen, in Jugoslawien voranzukommen. Ihre Bombardierungskampagne war ein Fehlschlag. Die auf den Luftraum beschränkten NATO-Jets bombardierten unerbittlich die zivile, staatliche und industrielle Infrastruktur Serbiens, töteten über tausend unschuldige Menschen – darunter auch Kinder – und brachten das tägliche Leben von Millionen Menschen gewaltsam durcheinander. Die jugoslawischen Streitkräfte setzten jedoch geschickt Täuschungsfahrzeuge ein, um das Militärbündnis abzulenken, und verbargen ihre Operationen gegen die UCK unter ungünstigen Wetterbedingungen und Täuschungsmanövern.

In der Öffentlichkeit verherrlichten die militärischen Apparatschiks der NATO, ihre politischen Handlanger und die Medien ihren überwältigenden Erfolg und ihren unvermeidlichen Sieg auf dem Schlachtfeld. Aus den freigegebenen Akten geht jedoch hervor, dass Beamte des Verteidigungsministeriums einen Großteil ihrer Zeit damit verbrachten, die Tatsache zu beklagen, dass ihre Bomben weder Milosevic einschüchtern noch den Krieg der jugoslawischen Armee gegen die UCK behindern konnten. Die Belgrader Streitkräfte hätten die NATO „sehr erfolgreich“ getäuscht, indem sie in großem Umfang „Tarnung, Scheinziele, Verstecke und Bunker“ einsetzten.

Britische Beamte äußerten wiederholt die Befürchtung, dass es der jugoslawischen Armee tatsächlich gelingen könnte, die UCK vollständig aus dem Kosovo zu vertreiben, so dass Milosevic den Sieg erklären und der NATO die Friedensbedingungen diktieren könnte. Blair war Berichten zufolge entschlossen, ein solches Angebot abzulehnen. Außerdem war man sich darüber im Klaren, dass die Bombardierungen der NATO die Bürger zur Unterstützung ihres Führers veranlasst hatten. Wie eine Zeitung einräumte, haben die Luftangriffe der Allianz auf das jugoslawische Innenministerium „den Bürgern Belgrads gezeigt, wie verwundbar ihre Stadt ist, aber sonst wenig bewirkt“.

„Durch eine Zielliste, die letzte Woche auf der CNN-Website veröffentlicht wurde, vorgewarnt, hatten die Serben das Gebäude bereits verlassen. Das Kosovo ist in weniger als einer Woche leergefegt worden, und in den USA könnte sich ein Einlenken abzeichnen, da die Kosten und Gefahren einer Eskalation deutlich werden“, heißt es in dem Schreiben vom 4. April.

Am folgenden Tag sandte Blair eine persönliche „Notiz für das Protokoll“ an hochrangige britische Regierungs-, Geheimdienst- und Militärbeamte. Er bemängelte den Mangel an „Nachdruck“ bei der Bombardierungskampagne und deutete an, dass die britische Öffentlichkeit „nicht das Vertrauen hat, dass wir wissen, was zu tun ist“, bevor er schlussfolgerte: „Wir scheinen nicht zu wissen, was wir tun sollen.“

Blair schlug daraufhin die Bildung einer „Koalition der Willigen“ vor, um dem Widerstand gegen die Eskalation innerhalb der NATO entgegenzuwirken und „die Sache bis zum Ende zu verfolgen“. In einem offensichtlichen Anfall von Blutrausch fuhr der Premierminister fort, eine Reihe von Forderungen zu formulieren:

„Wir müssen die Ziele stärken. Die Medien und die Kommunikation sind von grundlegender Bedeutung. Öl, Infrastruktur, all die Dinge, die Milosevic wichtig sind, anzugreifen, ist eindeutig gerechtfertigt.

„Was hält uns davon ab?“ wetterte Blair. „Ich habe kaum Zweifel, dass wir uns auf eine Situation zubewegen, in der unser Ziel die Beseitigung von Milosevic sein wird. Wir werden das jetzt nicht sagen wollen, aber eine Autonomie für den Kosovo innerhalb Serbiens wird absurd. Und es ist klar, dass Milosevic die Stabilität der Region bedrohen wird, solange er bleibt.“

Das Verteidigungsministerium verbreitete daraufhin ein Memo über „Ziele“, die „sofortige Aufmerksamkeit“ erforderten, in dem es hieß, London habe den USA „drei wichtige Ziele angeboten“, die vom MI6 identifiziert worden waren: Belgrads kultiges Hotel Jugoslawien, einen Bunker aus der Zeit des Kalten Krieges und das Hauptpostamt der jugoslawischen Hauptstadt. Der Vermerk räumte zwar ein, dass ein Angriff auf das Hotel Jugoslawien „einige Opfer unter der Zivilbevölkerung“ bedeuten würde, bestand aber darauf, dass deren Leben „den Preis wert“ sei.

Die NATO griff daraufhin am 7. und 8. Mai 1999 das Hotel Jugoslawien an, beschädigte dessen Bars, Boutiquen und Speisesäle und tötete einen Flüchtling, der dort Schutz gesucht hatte. Die Washington Post rechtfertigte den Angriff umgehend mit der Behauptung, er habe möglicherweise einem berüchtigten serbischen paramilitärischen Führer gegolten, dem angeblich ein im Hotel untergebrachtes Kasino gehörte. Auf die Frage der Zeitung, ob er den Bombenanschlag persönlich nehme, antwortete der als „Arkan“ bekannte Kämpfer:

„Wenn sie Zivilisten treffen, nehme ich es persönlich. Mit Tomahawks kann man keine Menschen umstimmen. Wenn sie mich vor Gericht bringen wollen, warum wollen sie mich dann töten? Wenn sie Arkan erwischen wollen, sollen sie Bodentruppen schicken, damit ich ihre Gesichter sehen kann. Ich will in einem fairen Kampf sterben. Bill Clinton steckt tief in der Scheiße. Er bombardiert, was er kann. Er sagt ‚Gott segne Amerika‘ und der Rest der Welt stirbt.“

NATO-Bombardierung schürt chinesische und russische Ängste

Im April desselben Jahres bombardierte die NATO auf Blairs persönlichen Befehl hin die Belgrader Zentrale des jugoslawischen Fernsehsenders RTS, um „Medien“ anzugreifen. Bei dem Angriff wurden 16 Journalisten getötet und 16 weitere verwundet, viele von ihnen waren tagelang unter Trümmern eingeschlossen. Der Premierminister persönlich verteidigte den verbrecherischen Angriff und behauptete, der Sender sei ein Kernstück von Milosevics „Diktatur- und Machtapparat“.

Der von der NATO finanzierte Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien untersuchte später den Bombenanschlag auf RTS. Er kam zu dem Schluss, dass die Anlage zwar kein militärisches Ziel war, die Aktion aber darauf abzielte, das Kommunikationsnetz Belgrads zu stören, und daher rechtmäßig war. Amnesty International bezeichnete das Urteil als einen Justizirrtum. Der damalige NATO-General Wesley Clark, der die Bombardierung überwachte, gab zu, dass man davon ausgegangen war, dass der Angriff die RTS-Sendungen nur für kurze Zeit unterbrechen würde. Tatsächlich war RTS nach nur drei Stunden wieder auf Sendung.

Der RTS-Angriff war eines von mehreren ungeheuerlichen Kriegsverbrechen, die die NATO während des gesamten Jugoslawien-Feldzuges völlig ungestraft begangen hat. Offiziell wurden bei dem 78 Tage andauernden Luftangriff nur 14 jugoslawische Panzer zerstört, während 372 Industrieanlagen vernichtet wurden und Hunderttausende arbeitslos wurden. Das Militärbündnis nahm angeblich Anweisungen von US-Konzernen, darunter Philip Morris, entgegen, was sie angreifen sollten. Die vorsätzliche Vernichtung von Chemiefabriken durch die NATO verseuchte Boden, Luft und Wasser auf dem gesamten Balkan mit über 100 giftigen Substanzen. Nicht zufällig ist Serbien heute weltweit führend in der Krebsrate.

In der ersten Nacht, in der das Hotel Jugoslawien bombardiert wurde, führte die NATO gleichzeitig einen Angriff auf die Botschaft Pekings in Belgrad durch, bei dem drei Journalisten getötet und Dutzende verletzt wurden, die sich in der Botschaft aufhielten, und der chinesische und serbische Bürger gleichermaßen empörte. Die NATO erklärte, es habe sich lediglich um einen Unfall gehandelt, der durch fehlerhafte CIA-Zieldaten verursacht worden sei. Die freigegebenen Akten des Verteidigungsministeriums enthalten zwar keinen Hinweis auf diesen international höchst umstrittenen Vorfall, doch werden darin ernste chinesische Bedenken gegen die breit angelegte Kampagne erwähnt. Nämlich, dass sie „einen Präzedenzfall für Interventionen in anderen Ländern darstellen würde“.

Britische Beamte versuchten, diese Befürchtungen nicht nur in Peking, sondern auch in Moskau zu zerstreuen. Der damalige russische Premierminister Jewgeni Primakow erfuhr, dass die NATO ihren Feldzug gegen Jugoslawien eingeleitet hatte, als er sich buchstäblich mitten in der Luft befand, auf dem Weg zu einem offiziellen Treffen in den USA. Er befahl dem Piloten sofort, nach Russland zurückzukehren. Trotz seines Protestes versuchte der Kreml daraufhin, Milosevic auf diplomatischem Wege zur Einstellung der Feindseligkeiten im Kosovo zu zwingen.

Als klar wurde, dass Russland nicht auf seiner Seite intervenieren würde, gab Milosevic nach und verpflichtete sich, alle jugoslawischen Streitkräfte am 3. Juni 1999 aus dem Kosovo abzuziehen. Im Gegenzug würde die NATO die Provinz besetzen. Im selben Monat wurde in einem Telegramm der britischen Botschaft in Moskau festgestellt, dass die Bombardierung vor Ort weithin als Schlag gegen den UN-Sicherheitsrat und als Bedrohung russischer Interessen angesehen wurde, da sie einen inakzeptablen Präzedenzfall für Maßnahmen außerhalb des Gebiets schaffe, wobei der Sicherheitsrat notfalls umgangen werden könne:

„[Moskaus Verteidigungsministerium] hat den Rückgriff der NATO auf Gewalt dazu benutzt, um zu argumentieren, dass Russlands neue Militärdoktrin eine potenzielle Bedrohung durch die NATO ernster nehmen sollte, mit all dem, was dies in Bezug auf die Streitkräftestärke, die Beschaffung und die Zukunft der Rüstungskontrolle bedeutet… Die vorgeschobene Position des Vereinigten Königreichs in Bezug auf die Anwendung von Gewalt ist nicht unbemerkt geblieben… Die Kosovo-Kampagne hat hier die Wahrnehmung einer expandierenden NATO als mächtiges Instrument zur Durchsetzung des amerikanischen Willens in Europa verstärkt.“

Berichten zufolge ist Blair nach der Zerstörung Jugoslawiens mit neu gewonnenem Selbstvertrauen davongezogen. Laut dem erfahrenen britischen Journalisten Andrew Marr erkannte der Premierminister, „dass er versucht hatte, [Clinton] in der Kosovo-Frage zu offensichtlich zu überrumpeln“, und kam zu dem Schluss, dass „amerikanische Präsidenten taktvoll vorgehen müssen“, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Blair lernte auch, „damit umzugehen, Befehle zu erteilen, die viele Menschenleben kosteten“. Die Leitung des Zusammenbruchs Jugoslawiens habe ihn außerdem „von seiner Fähigkeit überzeugt, im Krieg zu führen, große Risiken einzugehen und sie richtig einzugehen“.

Es war diese arrogante Haltung, die Blair in den Sumpf des Irak und zu weiteren Interventionen führte, die auf der ganzen Welt Verwüstung anrichteten.

Blair erfüllt „Großbritanniens Schicksal“

Als die jugoslawische Armee vollständig aus dem Kosovo abgezogen war, begann die Provinz, dem Deutschland der Nachkriegszeit zu ähneln, das in westliche Besatzungszonen aufgeteilt war. Wie ein OSZE-Bericht vom November 1999 in erschütternden Details dokumentiert, begann sofort ein regelrechter Völkermord. UCK-Kämpfer säuberten nicht nur die Roma und die serbische Bevölkerung des Kosovo, sondern vertrieben auch ihre albanischen politischen und kriminellen Rivalen durch Einschüchterung, Folter und Mord – alles unter den wachsamen Augen der NATO- und UN-„Friedenstruppen“.

Der Independent berichtete in jenem Monat, dass die Nachkriegskampagne der UCK mit „Mord und Entführung“ im von der NATO besetzten Kosovo – offiziell als Bemühen um „öffentliche Sicherheit und Ordnung“ bezeichnet – die serbische Bevölkerung Pristinas von 40.000 auf nur noch 400 Einwohner reduziert hat. Ein europäischer Menschenrechtsaktivist vor Ort berichtete der Zeitung, dass in den vergangenen sechs Monaten „jeder einzelne Serbe“, den er kannte, von der UCK, die mit Al-Qaida in Verbindung steht, „eingeschüchtert wurde – verbal auf der Straße, am Telefon oder physisch“.

Im Dezember 2010 führte ein britischer „Friedenssoldat“, der zu dieser Zeit im Kosovo stationiert war, den heutigen Status Pristinas als „verarmtes, korruptes und ethnisch polarisiertes Rückzugsgebiet“ auf die „mangelnde Bereitschaft der NATO, die UCK-Gangster zu kontrollieren“ zurück. Er erinnerte daran, wie London unter seiner Aufsicht die UCK immer wieder zu größerer Brutalität ermutigte“. Wann immer er Kämpfer der Terrorgruppe auf der Straße gefangen nahm, schwer bewaffnet und „auf Mord und Einschüchterung aus“, befahlen seine Vorgesetzten, sie freizulassen:

„Ich wurde Zeuge, wie die UCK wie ein siegreicher Mob randalierte, der auf Vergeltung aus war“, erklärte er und fügte hinzu, dass „systematische Morde an Serben, die oft vor den Augen ihrer Familien erschossen wurden, an der Tagesordnung waren.“ Angesichts der Tatsache, dass „UCK-Schläger mit AK47, Schlagringen und Messern die Bewohner serbischer Wohnblocks in Angst und Schrecken versetzten, flohen viele Serben“, so der ehemalige Soldat.

„Die Blair-Regierung wollte eine moralische Vereinfachung. Die Serben waren die ‚Bösen‘, also mussten die Kosovo-Albaner die ‚Guten‘ sein… Prostitution, Drogen- und Menschenhandel nahmen zu, als die UCK Pristina immer fester im Griff hatte.“

Die UCK-Kämpfer wurden jedoch durch einen direkten NATO-Beschluss vor der Strafverfolgung durch den ICTY für ihre unzähligen schrecklichen Verbrechen geschützt. Erst heute wird der Gerechtigkeit vage Genüge getan, und das in fast völliger westlicher Gleichgültigkeit. In vielen Fällen singen amerikanische Politiker weiterhin das Loblied auf die brutalen UCK-Führer. Im Jahr 2010 bezeichnete der damalige Vizepräsident Joe Biden den später angeklagten Kriegsverbrecher Hashim Thaci als „George Washington“ von Pristina. Thacis Autobiografie aus dem Jahr 2018 trägt stolz Werbezitate des derzeitigen Inhabers des Oval Office auf dem Ärmel.

Seit 1945 sind britische Beamte in erster Linie damit beschäftigt, die globale Dominanz des größeren, reicheren und mächtigeren US-Imperiums aufrechtzuerhalten, um es heimlich in die von ihnen gewünschte Richtung zu lenken. Selten wird diese finstere Mission so offen artikuliert wie in den hier vorgestellten Dokumenten. Während Blairs Träumerei vom „Sturz“ Milosevics durch US-Gewalt unerwidert blieb, war Washingtons verhängnisvoller „Globaler Krieg gegen den Terror“ nach dem 11. September 2001 ausdrücklich britisch inspiriert.

Nicht lange nach dem Einschlag der Flugzeuge in das World Trade Center an jenem schicksalhaften Tag schickte Blair eine Büste von Winston Churchill ins Weiße Haus und erinnerte damit an die berühmte Rede des Kriegsführers vom Dezember 1941 vor dem Kongress, die den Eintritt Washingtons in den Zweiten Weltkrieg einläutete. Gleichzeitig richtete der britische Premierminister ein privates Schreiben an Präsident George W. Bush, in dem er ihn aufforderte, die durch den 11. September ausgelöste „maximale“ weltweite Sympathie zu nutzen, um in ganz Westasien militärisch zu intervenieren. Diese Welle der Kriegstreiberei hatte sich bereits in Blairs Wahlkampf 1997 angedeutet:

„Jahrhundert um Jahrhundert war es das Schicksal Großbritanniens, andere Nationen anzuführen. Das sollte kein Schicksal sein, das Teil unserer Geschichte ist. Es sollte Teil unserer Zukunft sein… Wir sind ein Anführer von Nationen, oder wir sind nichts.“

Eine britisch gesteuerte globale Pax Americana wurde vor 25 Jahren in Jugoslawien geschmiedet, in einer feurigen Taufe von Luftangriffen und Gräuelpropaganda, die anschließend Tod, Zerstörung und Elend über den gesamten Globalen Süden brachte. Heute haben unzählige Millionen Menschen auf der ganzen Welt mit dem schmerzhaften Erbe von Blairs Entschlossenheit zu kämpfen, Londons „Schicksal“ zu erfüllen.