Krankenschwester hat gesehen, was der Impfstoff bei den Menschen anrichtet: „Es ist schrecklich“

Seit fast zwei Wochen demonstrieren die Trucker in der Nähe des kanadischen Parlaments in Ottawa für ihre Freiheit. Sie fordern, dass die Impfpflicht und andere Corona-Vorschriften abgeschafft werden. Die Trucker können auf viel Unterstützung zählen, auch von Krankenschwestern.

Am Montagabend sprach Kevin vom YouTube-Kanal Machines Everywhere, der von Anfang an über die Proteste berichtet hat, mit Krankenschwestern aus Ottawa, die nicht arbeiten dürfen, weil sie den experimentellen Corona-Impfstoff verweigern.

Eine der Krankenschwestern war bereits seit zwei Jahren im Ruhestand, als Corona in den Medien zur Panik erhoben wurde, und beschloss, wieder zu arbeiten. Seit Oktober ist sie in unbezahltem Urlaub, weil sie sich nicht impfen ließ.

Sie sagte, dass auf einer Station 19 Patienten und 10 Krankenhausmitarbeiter sich Covid eingefangen haben. „Und sie waren alle zweimal gestochen worden. Der Impfstoff ist also nicht wirksam“.

Die Krankenschwester sah auch Patienten, die kurz nach der Spritze unter schweren Nebenwirkungen litten. Eine 60-jährige Frau erlitt eine Woche nach der Verabreichung des Impfstoffs einen Schlaganfall. Bei einigen Menschen fielen die Organe aus. Einer ihrer Kollegen entwickelte nach der Spritze eine Perikarditis, eine Entzündung des Herzbeutels.

Die Frau wollte noch mehr Beispiele nennen, gab aber schließlich auf. „Es ist schrecklich“, sagte sie. „Schrecklich.“

„Ich bin so froh, hier zu sein“, sagte sie über die Demonstration. „Es gibt Liebe, Einigkeit und Frieden. Wir sind von Hoffnung erfüllt. In den letzten zwei Jahren ist unser Land unter Trudeau zu den Spießbürgern übergelaufen und kommunistisch geworden. Man hat uns unsere Freiheiten genommen. Und jetzt gibt es Hoffnung. Wir sind nicht allein.“

Eine andere Krankenschwester berichtete, dass drei ihr bekannte Personen nach der Einnahme des Impfstoffs gestorben sind. Eine vierte Person landete auf der Intensivstation. Die Ärzte wollten ihn vom Beatmungsgerät abnehmen, doch Familienangehörige verhinderten dies. Der Mann wurde mit Ivermectin behandelt und konnte diese Woche das Krankenhaus wieder verlassen.

Eine dritte Krankenschwester sagte, sie sei entlassen worden, weil sie die Spritze nicht wollte. „Wenn Sie unterbesetzt sind und während einer Pandemie die Entlassung von Krankenschwestern in Erwägung ziehen, ist etwas nicht in Ordnung“, sagte sie.

„Sie schaufeln sich selber das Grab. Wir müssen stark bleiben.“