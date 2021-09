Krankenschwester schlägt bei Impfungen Alarm: „Das ist wirklich schockierend“.

Die amerikanische Krankenschwester Nicole Landers hat gesehen, dass viele Patienten nach der Corona-Impfung unter Nebenwirkungen leiden. In der Stew Peters Show sagte sie, dass Kollegen aus dem ganzen Land ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

„Wir sprechen hier nicht von Fieber oder Schüttelfrost, sondern von Schlaganfällen, Herzinfarkten, Blutgerinnseln, schweren kognitiven Problemen, Gleichgewichtsstörungen, Gehunfähigkeit und dem Guillain-Barré-Syndrom“, so Landers. „Es ist wirklich schockierend.“

Sie sagte auch, dass Ärzte unter kognitiver Dissonanz leiden und in die Irre geführt werden. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte sie. Überall werden Patienten nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert, aber man darf nicht sagen, dass es etwas mit der Impfung zu tun hat, sagte die Krankenschwester.

Landers, die seit 20 Jahren in diesem Beruf tätig ist, hat von Februar bis Anfang August eigene Untersuchungen durchgeführt und schätzt, dass 30 Prozent aller Krankenhausaufenthalte in diesem Zeitraum mit Nebenwirkungen des Impfstoffs in Verbindung gebracht werden können. „Das passiert überall.“

Sie sagte auch, dass einigen Patienten nicht geholfen werden konnte. „Sie waren sehr krank und wurden nach Hause geschickt.“ Landers verwies diese Menschen dann an jemanden, der bereit war, ihnen zu helfen. Sie bekamen Ivermectin und waren innerhalb von 72 Stunden wieder gesund. „Es ist wirklich schockierend, schrecklich und unnötig, was hier passiert“, sagte Landers.

„Das ist absoluter Wahnsinn“, sagte die Krankenschwester, die kürzlich wegen der Impfpflicht gekündigt hat.