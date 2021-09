Fallstudie: COVID-Impfungen verschlimmert Symptome von MS

Ein Team von Multiple-Sklerose-Forschern von der Harvard Medical School und MS-Zentren in Massachusetts und New York berichtet über eine Zunahme der MS-Symptome bei COVID-geimpften MS-Patienten.

Insbesondere stellte das Team eine verstärkte Demyelinisierung des zentralen Nervensystems (ZNS) fest, die mit einer aktiven ZNS-Demyelinisierung des Sehnervs, des Gehirns und/oder des Rückenmarks einherging. Zu den Symptomen gehörten Sehverlust, Dysmetrie, Gangunsicherheit, Parästhesien, Schließmuskelstörungen und Gliederschwäche“, so die Forscher in einem im Journal of Neurology veröffentlichten Fall.

Obwohl an den ursprünglichen klinischen Studien zum mRNA-Impfstoff keine MS-Patienten teilgenommen hatten, verabreichte das Harvard-Team sieben Personen den Impfstoff auf der Grundlage einer Beobachtungsstudie mit 555 MS-Patienten, die sich Ende Dezember und Anfang Januar 2021 impfen ließen und bei denen relativ wenige Nebenwirkungen auftraten.

Bei den sieben Patienten des Harvard-Teams traten jedoch innerhalb weniger Wochen nach der ersten oder zweiten Dosis neue neurologische Symptome auf. Die Patienten hatten „geringe“ neurologische Behinderungen, bevor sie die Spritzen erhielten; drei von ihnen hatten überhaupt keine Vorgeschichte mit einer demyelinisierenden Erkrankung.

Das Harvard-Team erklärte zwar, es könne die Impfungen nicht definitiv als Ursache für die neuen Symptome der sieben Patienten ausmachen, da diese Symptome theoretisch jederzeit bei einem MS-Patienten auftreten könnten, aber: „Unsere Beobachtungen deuten darauf hin, dass die COVID-19-Impfung bei einigen Personen ein kurzfristiges Risiko für eine ZNS-Demyelinisierung mit sich bringen könnte. Dies steht im Gegensatz zu einer kürzlich in Israel durchgeführten Studie an 555 MS-Patienten, die den COVID-19-Impfstoff von Pfizer erhalten hatten.“